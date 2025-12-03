„Plictisiți, deconectați”  Tiradă la adresa jucătorilor de la FCSB, după 0-3 cu UTA: „Nu poți să dai cu piciorul!”

Golazo.ro, 4 decembrie 2025 00:20

UTA ARAD - FCSB 3-0. Basarab Panduru (55 de ani) și Marius Baciu (50 de ani) i-au criticat dur pe cei de la FCSB, după rezultatul cu UTA Arad.

Acum 5 minute
00:40
Chivu, show în Cupa Italiei  Inter Milano a zdrobit Venezia în sferturi Golazo.ro
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), s-a calificat fără emoții în sferturile Cupei Italiei, după victoria cu Venezia, scor 5-1.
Acum 15 minute
00:30
Charalambous a pus tunurile pe arbitru Antrenorul de la FCSB, furios: „Poate dacă îi rupea dinții lui Chiricheș, se dădea fault” Golazo.ro
UTA ARAD - FCSB 3-0. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul oaspeților, a vorbit despre înfrângerea echipei sale din etapa #2 a Cupei României.
00:30
Drama lui Piastri a ajuns în Parlament  Un senator din Australia acuză McLaren  » De la ce a pornit totul Golazo.ro
Politicianul australian Matt Canavan (44 de ani) a vorbit în ședința Senatului despre deciziile celor de la McLaren cu privire la pilotul Oscar Piastri (24 de ani), acuzându-i pe conducătorii echipei de comportament părtinitor.
Acum 30 minute
00:20
Acum o oră
00:00
Pantea, amuzant după UTA-FCSB Căpitanul campioanei, după umilința de la Arad: „Să luăm părțile bune” Golazo.ro
UTA ARAD - FCSB 3-0. Alexandru Pantea (22 de ani), fundașul celor de la FCSB, a vorbit despre partida de la Arad, din etapa #2 a Cupei României.
3 decembrie 2025
23:50
Haos la FCSB Tavi Popescu a cerut să iasă de pe teren! Gigi Becali: „Crede că îi dau drumul dacă joacă la mișto” + Un jucător s-a operat fără să anunțe Golazo.ro
UTA ARAD - FCSB 3-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, l-a atacat dur pe Octavian Popescu (22 de ani).
Acum 2 ore
23:10
Probleme mari la Dinamo  FOTO. Un titular s-a accidentat  chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB Golazo.ro
Mamadou Karamoko (26 de ani), atacantul lui Dinamo, a acuzat probleme medicale la încălzire, înainte de meciul cu Farul Constanța.
22:50
„Aici s-a făcut diferența” Ovidiu Mihăilă, după ce România a fost învinsă de Ungaria: „Vom lupta pentru asta” Golazo.ro
UNGARIA - ROMÂNIA 34-29. Ovidiu Mihăilă (52 de ani), selecționerul „tricolorelor” a reacționat după eșecul din grupele principale ale Campionatului Mondial.
Acum 4 ore
22:30
 L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct! Golazo.ro
UTA ARAD - FCSB. Robert Necșulescu (18 ani), jucătorul gazdelor, a văzut cartonașul roșu după doar 34 de minute în debutul său la seniori.
22:00
Dinamo - Aalborg 27-30 O nouă înfrângere pentru „dulăi” în Liga Campionilor Golazo.ro
Dinamo a pierdut întâlnirea din Liga Campionilor cu Aalborg, scor 27-30.
21:50
„Rezervă la o echipă mediocră” Mihai Stoica neagă că FCSB ar fi interesată de un jucător din Bulgaria: „Obraznic!” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a negat informația conform căruia roș-albaștrii ar fi interesanți de serviciile lui Konstantinos Balogiannis (26 de ani).
21:30
Stanciu, pierdut pe teren Ce note a primit după primul meci jucat pentru Genoa din septembrie: „Ar fi trebuit să ofere calitate, însă s-a rătăcit” Golazo.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani), mijlocașul echipei naționale, a evoluat într-un meci oficial la Genoa, după o pauză de mai bine de două luni.
21:20
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic  Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB Golazo.ro
FARUL - DINAMO 0-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre remiza echipei sale de la Ovidiu, din Cupa României.
21:00
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa Golazo.ro
Emil Grădinescu (66 de ani) a fost judecat de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), în urma sesizărilor primite după meciul FCSB - Oțelul Galați, 1-0.
Acum 6 ore
19:40
Drăgușin, din nou pe teren! E tot mai aproape de revenirea în Premier League. A bifat un nou meci la Tottenham » Mesajul transmis de român Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul celor de la Tottenham, a jucat din nou pentru formația londoneză într-un meci amical.
19:20
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri” Golazo.ro
Ujpest a emis un comunicat oficial cu privire la situația lui Andre Duarte (28 de ani), fundașul central prezentat luni de FCSB.
Acum 8 ore
18:40
„Tadici a terminat-o psihic”  Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul Golazo.ro
Continuă scandalul imens din handbalul românesc, cel în care Gheorghe Tadici (73 de ani), fostul selecționer al României, a fost acuzat că ar fi recurs la un tratament dur față de propriile sale jucătoare.
18:20
Sancțiuni drastice FRF a nu a avut milă după incidentele din Liga 1. Trei echipe au primit amenzi consistente Golazo.ro
Comisia de Disciplină a FRF a venit cu sancțiuni după incidentele din cadrul etapelor #17, respectiv #18 din Liga 1.
17:10
„Am contactat FRF și UEFA” Fosta președintă de la Olimpia Satu Mare acuză: „Știm că sunt implicați în lucruri necurate” Golazo.ro
Cecilia Lihv, fosta investitoare și președinte a clubului Olimpia Satu Mare a vorbit despre motivele ce au convins-o să părăsească conducerea clubului.
17:10
„Sporting face valuri în România” FOTO. Marius Niculae s-a întâlnit cu două legende de la Sporting înaintea derby-ului cu Benfica Golazo.ro
Marius Niculae (44 de ani), fostul atacant al lui Sporting, s-a întâlnit cu două legende ale lusitanilor, la Iași.
17:00
Noi investitori alături de Șucu? Directorul general de la Genoa a vorbit despre intențiile conducerii clubului Golazo.ro
Andres Blazquez, directorul general al clubului Genoa, a vorbit despre intențiile clubului patronat de Dan Șucu.
17:00
FIFA tace la premiul pentru Trump Organizația care protejează drepturile omului pune la îndoială Premiul FIFA pentru Pace Golazo.ro
Human Rights Watch (HRW) i-a trimis lui Gianni Infantino mai multe întrebări legate de Premiul FIFA pentru Pace, dar forul mondial a refuzat să răspundă
17:00
Florin Cernat și-a explicat rolul la FCSB Noul director sportiv al campioanei României, laude pentru Mihai Stoica: „Poate cel mai bun conducător” Golazo.ro
Florin Cernat (45 de ani), numit recent în funcția de director sportiv la FCSB, a vorbit despre rolul său în cadrul clubului roș-albastru.
16:50
„Sportul ca terapie” Shevchenko, despre importanța sportului în viața copiilor afectați de războiul din Ucraina Golazo.ro
Andriy Shevchenko (49 de ani), președintele Federației Ucrainene de Fotbal, crede că sportul îi poate ajuta pe copii să depășească mai ușor conflictul armat din țară.
Acum 12 ore
16:30
S-a săturat de Arabia Saudită  Darwin Nunez și-ar dori să plece de la Al Hilal  după doar 4 luni » Echipa care ar vrea să-l transfere Golazo.ro
Darwin Nunez ar dori să plece de la Al Hilal după aproximativ 4 luni de când a fost transferat de la Liverpool.
16:20
Sfat înainte de Ungaria - România  Luminița Huțupan le ține pumnii tricolorelor: „Nu este un joc al rivalității. Să aibă tupeu!” Golazo.ro
Luminița Huțupan-Dinu (54 de ani), fosta mare handbalistă, a transmis un mesaj pentru elevele lui Ovidiu Mihăilă. Naționala feminină de handbal debutează astăzi în Grupa Principală a Campionatului Mondial, într-un meci cu Ungaria. Partida va fi transmisă live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.
16:10
„Nu știu de ce n-a luat Balonul de Aur” Diego Simeone laudă un fotbalist al unei mari rivale: „Mă încântă!” Golazo.ro
Barcelona - Atletico Madrid 3-1. Diego Simeone, antrenorul oaspeților, a declarat că Raphinha ar fi trebuit să câștige Balonul de Aur.
16:00
„Un impact psihologic” Serena Williams, afectată de comentariile negative: „Oamenii spuneau că suntem bărbați” Golazo.ro
Serena Williams (44 de ani), fostul lider în clasamentul WTA, a rememorat complexele trăite din cauza fizicului diferit față de alte jucătoare.
16:00
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie Golazo.ro
Radu Drăgușin a rămas în vară fără antrenorul care l-a transferat la Tottenham, Ange Postecoglou, deși acesta cucerise primul trofeu al londonezilor în 17 ani
15:40
Ederson, gest superb FOTO : Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray Golazo.ro
Fenerbahce - Galatasaray 1-1. Înainte de startul meciului, Ederson, portarul gazdelor, a avut un moment demn de apreciat alături de o fetiță cu deficiențe de auz.
15:30
„Aici fotbalul e mai tactic și mai fizic” După 4 luni în Portugalia, Ianis Stoica mărturisește: „Primele săptămâni au fost grele” Golazo.ro
Ianis Stoica (22 de ani), fostul jucător al celor de la FCSB, a vorbit despre modul în care s-a adaptat la Estrela Amadora și despre diferențele față de Superliga.
15:00
„Ești în vârf, apoi vine căderea” Raphael Varane s-a luptat cu depresia de mai multe ori în carieră: „Credeam că trebuie să trec prin asta” Golazo.ro
Raphael Varane (32 de ani), fostul internațional francez, a rememorat cele mai dificile momente din cariera sa.
14:40
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final Golazo.ro
UEFA și FIFA au colaborat în secret cu cluburile europene împotriva naționalelor pentru a întârzia eliberarea jucătorilor la Cupa Africii pe Națiuni
14:20
An încheiat pentru Dani Olmo Mijlocașul și-a dislocat umărul în derby-ul Barcelona - Atletico Madrid 3-1 » Când ar putea reveni Golazo.ro
Barcelona - Atletico 3-1. Dani Olmo (27 de ani), mijlocașul gazdelor, s-a accidentat și va lipsi în toate meciurile rămase de disputat în acest an.
14:10
Emma Răducanu a trecut peste șoc  Jucătoarea de tenis își liniștește fanii: „Sunt bine” + Ce măsuri de siguranță și-a luat Golazo.ro
În luna februarie a acestui an, la turneul WTA de la Dubai, Emma Răducanu a izbucnit în lacrimi pe teren după ce un bărbat a strigat în mod obsesiv către ea.
14:10
Un jucător de-ai lui Lucescu s-a înrolat! Ce vrea să facă internaționalul ucrainean în război. De luni e în unitate Golazo.ro
Denis Garmash, atacant care a jucat trei sezoane alături de Mircea Lucescu la Dinamo Kiev, a întrerupt contractul cu ultimul club pentru a intra în armată
13:50
Rapid, Barcelona, handbal sau Craiova? Surprize mari în duelul audiențelor ultimelor două zile. România - Danemarca a întrecut așteptările Golazo.ro
Luni și marți s-au jucat meciuri în Liga 1, Cupa României, la Mondialul de handbal, cărora li s-a adăugat derby-ul Barcelona - Atletico Madrid.
13:10
Pe urmele lui Cîrjan  Musi vrea să fie căpitan la Dinamo: „De ce nu?” + vrea titlul în alb-roșu: „Putem atinge obiectivul ăsta” Golazo.ro
Alexandru Musi, jucătorul lui Dinamo, a vorbit despre parcursul asemănător din carieră cu cel al lui Cătălin Cîrjan, căpitanul „câinilor”.
13:10
România, într-o grupă infernală! Naționala de rugby va înfrunta, la Mondialul din 2027, campioana en titre și un alt adversar foarte puternic Golazo.ro
România și-a aflat adversarii de la Campionatul Mondial de Ruby din 2027. Tragerea la sorți s-a desfășurat la Sydney, iar „stejarii” au fost incluși în grupa B, alături de actuala campioană mondială.
12:50
Revine Serena Williams pe teren? Americanca a oferit prima reacție, după dezvăluirile că ar fi la un pas să joace din nou Golazo.ro
Serena Williams (44 de ani), fostul lider al clasamentului WTA, neagă că ar putea să se întoarcă în tenis.
12:50
Ungaria - România  LIVE de la 19:00. Primul test al „tricolorelor” în grupa principală de la Campionatul Mondial de handbal feminin Golazo.ro
România va juca astăzi cu Ungaria, de la ora 19:00, pe „Ahoy Arena” din Rotterdam, în cadrul grupei principale de la Campionatul Mondial.
12:50
Cupa României, etapa #2  LIVE de la 14:00. Farul - Dinamo și UTA Arad - FCSB sunt capetele de afiș ale zilei Golazo.ro
Sănătatea Cluj și Gloria Bistrița se întâlnesc de la ora 14:00, în primul meci al zilei. Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:40
Guardiola-show  Interacțiunea cu jurnaliștii a stârnit hohote de râs: „Scrieți asta, după aruncați la gunoi” + Ce spune despre Haaland Golazo.ro
Fulham - Manchester City 4-5. Pep Guardiola, antrenorul „cetățenilor”, a stârnit râsete la conferința de presă de după meci atunci când a vorbit despre duelul nebun de marți.
12:30
Undă verde pentru JO de iarnă 2026 Interdicție ridicată pentru schiorii din Rusia și Belarus » Ce condiții le-au fost impuse Golazo.ro
Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anulat interdicția totală a sportivilor din Rusia și Belarus pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.
12:30
Show stil Hollywood la tragerea CM Cine sunt starurile care întrețin atmosfera când naționala își află traseul la Mondial Golazo.ro
Vedete ale lumii filmului și muzicii vor prezenta tragerea la sorți de vineri seară (19:00, ora României) la centrul John F. Kennedy din capitala americană Washington DC
12:10
„Disciplina tactică ne lipsește” Sonia Seraficeanu, despre lecțiile învățate după înfrângerea cu Danemarca + Prefațează meciul cu Ungaria Golazo.ro
Sonia Seraficeanu (28 de ani), extrema dreaptă a naționalei României de handbal feminin, a vorbit lucrurile la care mai au de lucrat „tricolorele” la Campionatul Mondial.
Acum 24 ore
11:40
„3,1 mil. de €, investiție, nu mită” MOTIVARE: Judecătoarea care l-a achitat pe Dumitru Dragomir în „Dosarul RCS & RDS” l-a „mitraliat” pe procuror Golazo.ro
GOLAZO.ro prezintă motivarea judecătoarei care l-a achitat pe Dumitru Dragomir în dosarul DNA privind presupusa mită de 3,1 milioane de euro de la RCS & RDS.
11:30
„Știu că m-ați înjurat” Alexandru Musi, despre cum s-a schimbat percepția fanilor și experimentul pe care l-a făcut Golazo.ro
Alexandru Musi (21 de ani), atacantul celor de la Dinamo, a vorbit despre modul în care percepția fanilor s-a schimbat după ce a lăsat FCSB pentru echipa alb-roșie.
11:10
10:30
Mai joacă Musi anul acesta? Explicații înainte de meciul cu FCSB + Ce spune despre polemica iscată la națională: „Trebuie să fii nebun” Golazo.ro
Alexandru Musi, jucătorul lui Dinamo, a explicat care sunt șansele să joace în derby-ul cu FCSB, dar și în celelalte partide din Liga 1 de anul acesta.
