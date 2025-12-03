Tradiție, identitate și mândrie națională. Cum au celebrat elevii Colegiului „Calistrat Hogaș” din Piatra-Neamț Ziua Națională a României
Jurnalul.ro, 4 decembrie 2025 01:10
Ziua Națională a României a fost sărbătorită, și în acest an, cu emoție și implicare la Colegiul Național „Calistrat Hogaș” din Piatra-Neamț, unde tradiția și respectul pentru istorie au fost readuse în prim-plan printr-o serie de activități devenite reper pentru comunitatea locală.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 30 minute
01:30
Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu, partener științific al Congresului Internațional al Studenților de Medicină din București # Jurnalul.ro
Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este partener științific al uneia dintre cele mai mari și prestigioase manifestări medicale studențești din Europa: Congresul Internațional al Studenților de Medicină din București (IMSCB).
Acum o oră
01:10
Tradiție, identitate și mândrie națională. Cum au celebrat elevii Colegiului „Calistrat Hogaș” din Piatra-Neamț Ziua Națională a României # Jurnalul.ro
Ziua Națională a României a fost sărbătorită, și în acest an, cu emoție și implicare la Colegiul Național „Calistrat Hogaș” din Piatra-Neamț, unde tradiția și respectul pentru istorie au fost readuse în prim-plan printr-o serie de activități devenite reper pentru comunitatea locală.
00:50
Contractul cu un cetățean străin: despre clauzele obligatorii și perioada de probă - Burlacu Mihail # Jurnalul.ro
Cota de permise de muncă pentru cetățenii străini în România pentru anul 2026 va constitui 90.000. Angajatorii, la rândul lor, solicită majorarea normei cel puțin la 150.000, argumentând prin creșterea numărului de locuri de muncă disponibile.
00:50
Desfășurată sub sloganul „Cărțile construiesc viitorul”, prezența Editurii ICR se constituie într-o invitație la redescoperirea lecturii în epoca vitezei.
Acum 2 ore
00:30
Sub energia Lunii Pline în Gemeni, izolarea se topește, iar conexiunile revin la viață.
00:20
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități # Jurnalul.ro
Zeci de gospodării, terenuri agricole și ferme piscicole, sub ape, în Dâmbovița
00:00
Smartphone-ul fură copilăria: telefoanele date prea devreme cresc riscul de depresie și obezitate! # Jurnalul.ro
Un nou studiu publicat în Pediatrics arată că copiii care primesc smartphone înainte de 12 ani au un risc mai mare de depresie, obezitate și somn insuficient. Experții avertizează părinții să cântărească atent momentul achiziției primului telefon.
00:00
Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat despre interimatul de la Ministerul Apărării. Nu este niciun pericol, mă aștept ca USR să mă consulte, a răspuns președintele.
Acum 4 ore
23:40
În pofida polarizării și individualismului care par să ne invadeze realitatea în 2025, tema principală a lunii decembrie este conectarea și sociabilitatea.
23:30
Diana Buzoianu, chemată în Parlament pentru dezbaterea dezastrului de la acumularea Paltinu # Jurnalul.ro
Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat miercuri cererea AUR de a o chema pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, la ședința din 8 decembrie, pentru a discuta „dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu” și responsabilitatea ministerului în gestionarea crizei.
23:10
Geneva, în Elveția, este cel mai elegant oraș din Europa, potrivit unui nou studiu realizat de PrivateUpgrades. Orașul elvețian a obținut un scor impresionant de 98,3 pe scara luxului.
23:10
Stația meteorologică Vlădeasa din județul Cluj, distrusă de un incendiu în urmă cu cinci luni, a fost reconstruită.
23:00
Închirierea de locomotive noi este un serviciu oferit în premieră în România. Două astfel de locomotive, fabricate la Craiova, au fost deja închiriate unui operator.
22:40
Japonezii au inventat mașina de spălat oameni, un dispozitiv care promite să curețe o persoană din cap până în picioare.
22:30
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc și prosperitate pe 4 decembrie 2025. Joi sosește cu energia Oii de Foc într-o Zi a Succesului, creând un ritm mai constant.
22:30
În România, numărul de studii clinice s-a triplat, fiind înregistrată cea mai mare creștere din Uniunea Europeană în acest domeniu, spune Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății.
22:20
NATO trebuie să-și consolideze prezența pe flancul estic, în pofida presiunilor reînnoite ale Rusiei de a constrânge alianța militară în timpul negocierilor de pace cu Statele Unite, a declarat Oana Țoiu.
22:10
Premierul Ilie Bolojan, la Viena: Austria este unul dintre cei mai importanți parteneri din Europa # Jurnalul.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, participă, miercuri seară, la recepția organizată la Ambasada României la Viena cu ocazia Zilei Naționale, alături de cancelarul Austriei, Christian Stocker, și de reprezentanți ai comunității românești din Austria.
22:00
O puternică erupție solară care a avut loc duminică ar putea oferi un spectacol de aurore boreale în emisfera nordică.
22:00
Avocatul care și-a aruncat iubita însărcinată de la etajul 6, condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare # Jurnalul.ro
Avocatul Sebastian Felecanu, condamnat la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat, după ce și-a ucis iubita însărcinată, s-a ascuns miercuri într-un depozit din scara blocului de polițiștii care au mers să pună în aplicare mandatul.
22:00
O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1, în zona localității Comarnic, județul Prahova, zonă în care traficul a fost restricționat parțial.
Acum 6 ore
21:40
Nicușor Dan: Am reafirmat angajamentul ferm al României pentru parcursul său pro-european # Jurnalul.ro
Nicușor Dan, președintele României, s-a întâlnit miercuri cu ambasadorii statelor Uniunii Europene la București. În urma întâlnirii, șeful de stat a subliniind angajamentul României față de politicile economice și de consolidare a capacităților europene.
21:30
Peste 80% dintre români, din ce în ce mai interesaţi de sănătate şi îngrijire personală # Jurnalul.ro
Opt din zece români (82%) declară un interes puternic pentru sănătate şi îngrijire personală, ponderea fiind peste media din Uniunea Europeană (UE), care se situează la 79%, relevă un studiu de specialitate, publicat miercuri.
21:10
Ivan, după Comandamentul Energetic Național: Am eliminat orice risc pentru oameni și industrie # Jurnalul.ro
Oprirea centralei electrice pe gaze cu ciclu combinat a OMV Petrom de la Brazi, din cauza lipsei apei tehnologice, și care va fi repornită programat, a fost compensată de alte capacități de producție, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după ședința Comandamentului Energetic Național.
21:00
Peste 540.000 de litri de apă au fost distribuiți de vineri până miercuri în localitățile afectate de criza apei din județele Prahova și Dâmbovița.
20:50
Pompierii intervin miercuri seara pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un centru comercial din Sectorul 2 al Capitalei. Aproximativ 1.100 de persoane au fost evacuate.
20:40
Studiu alarmant privind efectele telefoanelor asupra copiilor. Un medic român are trei sfaturi # Jurnalul.ro
Un studiu privind efectele telefoanelor asupra copiilor are rezultate alarmante. Copiii monitorizați au diferite probleme medicale și riscă dependența cu efecte nocive pe termen lung. Un medic român are trei sfaturi pentru părinți astfel încât copiii lor să evite problemele.
20:30
Candidatul PSD la alegerile parțiale pentru Primăria Municipiului București, Daniel Băluță, l-a acuzat pe contracandidatul PNL, Ciprian Ciucu, de un presupus „blat electoral” cu „candidata independentă”.
20:30
Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în Guvernul condus de Adrian Năstase, a murit miercuri la vârsta de 86 de ani, anunță Gândul.
20:10
Se reia alimentarea cu apă în Moreni. Localnicii, avertizați că nu este de băut sau pentru gătit # Jurnalul.ro
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Dâmbovița a anunțat miercuri seara reluarea alimentării cu apă în Moreni, oraș afectat de criza apei. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitori prin care atrag atenția că apa nu este de băut, gătit sau pentru igiena individuală.
20:00
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri că a avut o „discuție pragmatică” cu omologul său maghiar, Viktor Orban, privind consolidarea interconexiunilor energetice dintre România și Ungaria.
Acum 8 ore
19:40
Rogobete, după vizita la spitalele afectate de criza apei: Situația e sub control, nu am transferat pacienți la București # Jurnalul.ro
Spitalul funcționează în regim de avarie din cauza lipsei apei, susține ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a vizitat miercuri spitalul din Câmpina, județul Prahova.
19:30
De-a lungul istoriei, pisicile au fost considerate figuri semnificative în toate religiile și culturile. Unii le consderă ființe mistice sau simbol al protecției și intuiției. Tendința lor dominantă îi face pe mulți să creadă că servesc drept ghizi spirituali pentru oameni.
19:10
Semne subtile, precum zgomotele nocturne și peletele negre minuscule, pot indica o infestare cu șoareci în curs de dezvoltare.
19:00
Expirarea schemei de plafonare și compensare a prețurilor la gaze naturale va duce la creșterea prețului din facturile consumatorilor finali, conform calculelor Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER).
19:00
Rochia neagră este unul dintre acele articole vestimentare care nu se demodează niciodată și reușește, an după an, să-și păstreze statutul de piesă indispensabilă în garderoba oricărei femei.
18:40
Contractul cu un cetățean străin: despre clauzele obligatorii și perioada de probă - Burlacu Mihail # Jurnalul.ro
Cota de permise de muncă pentru cetățenii străini în România pentru anul 2026 va constitui 90.000. Angajatorii, la rândul lor, solicită majorarea normei cel puțin la 150.000, argumentând prin creșterea numărului de locuri de muncă disponibile.
18:40
Mircea Badea, reacție dură față de ultima apariție publică a lui Călin Georgescu: „ A avut o idee foarte proastă” # Jurnalul.ro
Prezentatorul TV, Mircea Badea, a criticat ultima apariție publică a lui Călin Georgescu, la Alba Iulia de Ziua Națională.
18:30
Fructele feliate și sucurile stoarse și ambalate în sticle se găsesc în ofertele supermarketurilor, fiind atractive pentru consumatorii care nu vor să mai piardă timp acasă. Însă acestea pot ascunde pericole grave pentru sănătate, potrivit unor analize recente realizate la Institutul de Cercetări Alimentare.
18:10
Caltaboșul de casă este nelipsit de la mesele festive de iarnă șiîn familie. Acest preparat din amestec de organe de porc, carne fiartă și orez este apreciat pentru textura sa densă și armonia de arome pe care o oferă.
18:00
Mulți adolescenți folosesc țigările electronice noaptea. Cercetătorii trag un semnal de alarmă # Jurnalul.ro
Un nou studiu realizat de medici olandezi prezintă o imagine sumbră a dependenței de nicotină în rândul elevilor de liceu. Peste o treime dintre fumătorii adolescenți declară că se trezesc noaptea pentru că au nevoie de nicotină.
Acum 12 ore
17:40
Gemenele Indiggo, în mijlocul unui scandal uriaș: Arestate pentru violență și tâlhărie în SUA # Jurnalul.ro
Gemenele Indiggo, Mihaela și Gabriela Modorcea, cunoscute pentru succesul lor din anii 2000, au fost arestate în Statele Unite.
17:30
Chef Orlando Zaharia a câștigat ieri ultima bombă a sezonului. Bootcamp cu surprize, diseară, la Chefi la cuțite. Jurații își formează echipele! # Jurnalul.ro
Cea din urmă bombă a sezonului, pusă în joc de Irina Fodor în ediția de ieri Chefi la cuțite, a fost câștigată de Chef Orlando Zaharia, după jurizarea fetelor de la Cosânzenele gătesc.
17:10
Agricultura românească, sub presiune: fermierii cer simplificarea urgentă a normelor UE.
17:10
Comisia Europeană solicită luarea de măsuri pentru creșterea numărului de locuri de parcare sigure și securizate pentru șoferii profesioniști.
17:10
Cinci zodii au avut dificultăți financiare serioase în 2025 dar sunt destinate să se îmbogățească anul viitor, conform astrologiei. Greutatea financiară din 2025 nu a lovit fiecare zodie, dar pentru unele acest an a fost dificil.
17:10
În luna decembrie, Editura Neverland aduce la chioșcurile de ziare o serie remarcabilă semnată de profesorul universitar și avocatul Mircea Duțu.
17:00
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că serele și solariile nu vor fi impozitate și pachetul legislativ care o conține o astfel de prevedere va fi amendat, iar în legătură cu distrugerile produse de ciori reclamate de fermieri este nevoie de o discuție cu Ministerul Mediului sau cu prim-ministrul.
17:00
Frauda de milioane cu carburanți proveniți din Rusia. Ce se ascunde în spatele afacerii # Jurnalul.ro
Procurorii au deschis un dosar penal legat de mai multe infracțiuni ce implică motorină provenită din Rusia.
16:40
Înainte de aventura lor, la Power Couple, Dilinca și Mădălin Șerban oferă detalii despre povestea lor: ”am învățat că trebuie să ai curaj să încerci chestii noi” # Jurnalul.ro
O emisiune care îți arată că zona de confort este făcută pentru a fi depășită, în special atunci când alegi să treci peste provocări, în timp ce te ții de mână cu sufletul tău pereche.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.