Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu, partener științific al Congresului Internațional al Studenților de Medicină din București

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că serele și solariile nu vor fi impozitate și pachetul legislativ care o conține o astfel de prevedere va fi amendat, iar în legătură cu distrugerile produse de ciori reclamate de fermieri este nevoie de o discuție cu Ministerul Mediului sau cu prim-ministrul.