Primanews.ro, 4 decembrie 2025 02:00
Acum 2 ore
02:20
Adrian Zăbavă analizează la Prima News valul de retrageri din cursa pentru Primăria Capitalei
02:00
VIDEO. Ştefăniţă Avrămescu, candidatul AUR la şefia CJ Buzău: „Moţiunea de cenzură are şanse doar dacă PSD, PNL şi USR sunt oneşti şi nu mai stau în bănci”
Acum 12 ore
18:40
Nicuşor Dan: Prezentarea raportului privind anularea alegerilor prezidenţiale ar putea avea loc la sfârşit de ianuarie
17:50
Livrarea apei potabile în localităţi din Prahova şi Dâmboviţa se reia din 8 decembrie
17:30
O nouă ţară interzice telefoanele mobile în şcoli
16:30
Ungaria va contesta în instanţă planul UE de eliminare a gazelor ruseşti: ”E un dictat de la Bruxelles”
16:00
Întâlnirea dintre Zelenski şi Steve Witkoff, de la Bruxelles, a fost anulată
15:50
Guvernul Bulgariei, presat să demisioneze
15:00
Apă potabilă din rezervele de stat va fi scoasă pentru a debloca criza din Prahova şi Dâmboviţa
14:40
Oana Ţoiu, la reuniunea miniştrilor de Externe NATO: Obiectivele-cheie de azi privesc apărarea aeriană
14:30
Sorin Grindeanu, despre moţiunea de cenzură a Opoziţiei: Facem parte din această coaliţie, nu s-a schimbat nimic
Acum 24 ore
14:20
UE aprobă un acord istoric pentru eliminarea importurilor de gaze ruseşti până în 2027
14:00
Nicuşor Dan, despre cererea de demitere a Ministrului Mediului: Vinovăţia este la Apele Române. Suntem în ultimele zile de campanie electorală
13:50
Reacţia lui Mark Rutte după ce Putin a ameninţat Europa cu un război: „L-am văzut îmbrăcat în uniformă militară, dar departe de linia frontului”
13:50
FOTO. Un raton s-a îmbătat şi a adormit în toaleta unui magazin în care intrase pe furiş
13:50
Opoziţia pregăteşte o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Iniţiatorii spun că au deja 119 semnături
13:50
PSD acuză catastrofa de la Paltinu şi cere răspunderea ministrei Buzoianu: ”Nu există nicio scuză!”
13:40
Negocieri „productive”, rezultate zero. Cei trei piloni la care Putin nu renunţă
12:00
VIDEO. Teodorovici renunţă la cursa pentru Primăria Capitalei: „Mă alătur lui Băluţă cu toată experienţa mea”
11:50
VIDEO. Un autobuz electric fără şofer a transportat pasageri pe un aeroport din România
11:40
Bolojan se va întâlni la Budapesta cu omologul ungar Viktor Orban şi la Viena cu cancelarul Christian Stocker
05:50
Putin avertizează: "Nu vrem război cu Europa, dar suntem pregătiţi dacă îl începeţi"
Ieri
00:10
VIDEO. Cristian Năsulea, la Prima News: Ce înseamnă pentru România asumarea răspunderii pe pensiile magistraţilor
2 decembrie 2025
23:40
Criza apei din Prahova: Ministerul Sănătăţii activează celula de urgenţă. Spitalele din Bucureşti pregătite să preia pacienţi
23:40
Putin avertizează: "Nu vrem război cu Europa, dar suntem pregătiţi dacă îl începeţi". Liderul rus lansează noi ameninţări înaintea întâlnirii cu emisarii americani
21:00
EXCLUSIV. Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: Nu pot să-i las pe oameni fără reprezentare
20:20
VIDEO. A murit Artan de la Timpuri Noi
18:00
SURPRIZĂ. România urcă pe locul doi în topul destinaţiilor de export ale Ungariei
17:50
BCE refuză să garanteze un împrumut UE de 140 miliarde de euro pentru Ucraina
17:40
Premierul justifică reforma pensiilor magistraţilor prin echitate socială şi obligaţiile din PNRR: „Nicăieri într-o ţară civilizată nu există pensii cât ultimul salariu”
17:40
VIDEO. Recuperare şi revitalizare la Vaţa Băi
17:30
ANALIZĂ. Bloomberg: După 70 de ani europenii nu mai pot conta pe garanţiile de securitate ale SUA
17:30
Cutremur la vârful diplomaţiei UE. Federica Mogherini şi unul dintre cei mai puternici diplomaţi ai UE, reţinuţi de autorităţile belgiene
16:10
Băluţă, despre retragerea lui Vlad Gheorghe în favoarea lui Ciucu: ”Aranjamente, combinaţii şi permutări”
15:50
Măldărăşanu pleacă de la Hermannstadt după eşecul cu UTA: „Am acceptat rezilierea amiabil”. Cine sunt favoriţi să-i ia locul
15:40
VIDEO. Super lovitură dată de vecini. Startul Turului Italiei 2026 se va da de pe ţărmul Mării Negre
15:30
Angajaţii Parlamentului l-au huiduit pe premierul Ilie Bolojan
14:50
Kelemen Hunor avertizează: Coaliţia se destramă dacă cineva din interiorul ei votează moţiunea de cenzură
14:50
Măldărăşanu pleacă de la Hermannstadt după eşecul cu UTA: „Am acceptat rezilierea amiabil”. Cine sunt favoriţii să-i ia locul
13:50
Niciunul din cele 42 de amendamente depuse la legea privind pensiile magistraţilor nu a fost aprobat
13:50
Bulgaria în fierbere: Guvernul retrage bugetul pentru 2026 după proteste uriaşe
13:40
Ministrul Fondurilor Europene: Cererea de plată 4 din PNRR are întârzieri din cauza contestaţiei la CCR
13:40
Şi digitalizarea are limite. Slovenia înscrie în Constituţie dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar
13:20
Guvernul merge în Parlament pentru asumarea răspunderii pe pensiile magistraţilor
13:10
Guvernul a adoptat forma finală a proiectului de lege privind pensiile magistraţilor. Niciunul din cele 42 de amendamente depuse de parlamentari nu a fost aprobat
12:40
Călin Georgescu nu o mai susţine pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei: Mă distanţez total de orice candidat
12:30
Călin Georgescu nu o mai susţine pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei: Mă distanţez şi mă disociez total de aşa-zisele alegeri şi de orice candidat
Mai mult de 2 zile în urmă
23:50
Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Bucureşti. Pe cine va susţine
21:40
Mesaje puternice de la liderii lumii pentru România. Donald Trump: "Felicit conducerea României ca aliat NATO şi pilon al securităţii regionale"
21:10
VIDEO. Nicuşor Dan, de Ziua Naţională: „Trăim mai prost ca anul trecut, dar mai bine ca acum 20 de ani”. Preşedintele cere calm şi luciditate în faţa problemelor României
