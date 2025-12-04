De fapt, cu ce te ajută sucul de portocale? E bun de ceva? Ce arată studiile
SportMedia, 4 decembrie 2025 04:00
Într-o vreme sucul de portocale părea să aibă toate calitățile. Apoi, nutriționiștii ne-au spus că ar fi de preferat să consumăm fructul. Până la urmă, cum stau lucrurile cu sucul de portocale: e sau nu bun pentru sănătate? Cercetări recente arată că da. Sucul de portocale influențează activitatea a mii de gene implicate în sistemul …
• • •
Acum o oră
04:00
Într-o vreme sucul de portocale părea să aibă toate calitățile. Apoi, nutriționiștii ne-au spus că ar fi de preferat să consumăm fructul. Până la urmă, cum stau lucrurile cu sucul de portocale: e sau nu bun pentru sănătate? Cercetări recente arată că da. Sucul de portocale influențează activitatea a mii de gene implicate în sistemul …
04:00
Deși pisicile conviețuiesc cu oamenii de mii de ani, se pare că mai avem încă multe de descoperit despre aceste enigmatice mici creaturi. Un nou studiu sugerează că, atunci când vine vorba de comunicare, pisicile domestice par să aibă preferințe clare între proprietarii de sex feminin și cei de sex masculin. Pentru a înțelege mai …
04:00
Astronomii cred că au găsit primele stele ale Universului, formate din materia primordială a Big Bangului # SportMedia
Astronomii cred că au găsit unele dintre primele stele ale Universului. Un grup de stele numit LAP1-B, observat la aproximativ 800 de milioane de ani după formarea Universului, ar putea fi primul sistem identificat care conține stele formate exclusiv din materia primordiala a Big Bangului, arată un nou studiu. Primele stele ale Universului ar fi, așadar, …
04:00
Exclusiv Cum se negociază transparența. Ar duce Daniel Băluță opacitatea de la Sectorul 4 la Primăria Capitalei? Răspunsurile candidatului PSD # SportMedia
Duminică, Daniel Băluță va încerca să facă saltul de la Primăria Sectorului 4 – administrația cu cel mai redus nivel de transparență din București – la Primăria Capitalei, instituția care oferă cel mai înalt grad de deschidere a procesului decizional, în oraș. La conferința sa electorală de miercuri, 3 decembrie, l-am întrebat pe Daniel Băluță …
Acum 4 ore
02:00
FCSB a fost învinsă, miercuri, scor 0-3, de UTA Arad într-un meci din grupele Cupei României. FCSB a ratat prima șansă de gol a meciului, în minutul 5, prin Robert Necșulescu, al cărui șut din careu a fost blocat de apărarea arădenilor. Iacob a șutat, apoi, din unghi și i-a dat emoții lui Zima, care …
02:00
„Nu-i treaba lui. Nu se pricepe” – Daniel David, despre rolul ministrului în alcătuirea programei de Limba Română # SportMedia
Ministrul Educației, Daniel David, crede că dezbaterea publică legată de noua programă de Limba și Literatura Română pentru liceu este una firească și nu poate fi considerată un scandal. Reacțiile au apărut după ce mai mulți profesori universitari au criticat programa, considerând-o „retrogradă", deoarece pune accent pe cronicari și autori vechi. Ministerul a publicat documentele …
Acum 6 ore
00:00
Criza apei de la Barajul Paltinu ne-a pus din nou față în față cu realitatea românească: nu natura (ploaia) a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă potabilă, ci statul. Doar că statul nu există cu adevărat, nu? Dacă vorbim de stat, de sistem, vorbim de oameni, oameni care au uitat (dacă au ştiut vreodată) …
00:00
Produsele românești au o pondere de 52,1% în retail, dar și un adaos comercial mai mare # SportMedia
Produsele românești au o pondere puțin mai mare decât cea a produselor de proveniență străină în retailul modern, tendința fiind de ușoară creștere în ultimii ani – de la 50,4% în 2021, la 52,1% în 2024, potrivit unui raport al Consiliului Concurenței. Ponderea produselor de proveniență locală este ceva mai ridicată la categoria alimente – …
00:00
San Francisco a dat în judecată 10 mari companii americane pentru că au provocat o criză de sănătate publică – Coca-Cola și Nestlé sunt printre acuzați # SportMedia
Primăria orașului San Francisco a intentat un proces împotriva unora dintre cei mai mari producători de alimente din Statele Unite, acuzându-i că produsele ultraprocesate pe care le vând au contribuit la declanșarea unei crize de sănătate publică. Printre companiile vizate se numără Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo, Kraft Heinz, General Mills, Kellogg, Mars, Mondelez, ConAgra și Post …
00:00
Drulă exclude categoric funcția de ministru al Apărării, dacă va pierde alegerile la București: Nu voi fi în acest guvern # SportMedia
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, susţine că nu va prelua funcția de ministru al Apărării, în cazul în care va pierde alegerile din 7 decembrie. Întrebat la Digi24 ce va face dacă va pierde cursa pentru Bucureşti, în condițiile în care USR trebuie să desemneze un nou ministru al Apărării, Drulă a răspuns: …
Acum 8 ore
22:00
Harta la zi a autostrăzilor și drumurilor expres – termenele de finalizare: 887 km în execuție, 477 km în licitare și 1.372 km deschiși circulației # SportMedia
România are 887 de kilometri de autostradă și drum expres în execuție și alți 447 kilometri în diverse proceduri de licitație, potrivit unei situații actualizate de portalul 130km.ro. În plus, după darea în circulație de săptămâna trecută a lotului 3 (Pietroasele-Buzău, 13,9 km) din Autostrada Moldovei A7 (Ploiești-Buzău-Focșani), care a legat pentru prima dată două …
22:00
Criza apei. Ce a făcut efectiv Guvernul pentru a ajuta oamenii din Prahova și Dâmbovița # SportMedia
Guvernul a prezentat, miercuri, măsurile luate pentru sprijinirea populației afectate de lipsa apei potabile și pentru remedierea situației, după ce criza de la Barajul Paltinu a afectat peste 100.000 de persoane. Ce a făcut Guvernul Măsuri tehnice imediate Criza de apă în Prahova și Dâmbovița mai durează cel puțin o săptămână: Nicio tehnologie existentă în …
22:00
Proiect-pilot pentru alegătorii din București cu dizabilități de vedere – unde și cum pot vota # SportMedia
Pentru alegerile de duminică, AEP anunţă o premieră – implementarea unui proiect-pilot pentru alegătorii cu dizabilităţi de vedere. Autoritatea Electorală Permanentă va implementa acest proiect-pilot în şase centre de votare din Bucureşti, câte unul în fiecare sector, care includ, în total, 24 de secţii. Lista secţiilor de votare în care se implementează proiectul-pilot este disponibilă …
22:00
Germania a devenit prima țară din Europa care a desfășurat sistemul israelian de apărare antiaeriană Arrow, conceput pentru a intercepta rachete balistice cu rază medie de acțiune, precum Oreșnikul rusesc (rachetă balistică cu raza intermediară de acțiune – IRBM), în încercarea de a contracara ceea ce consideră a fi amenințarea în creștere din partea Moscovei. …
22:00
Horoscop zilnic pentru 4 decembrie 2025.
Acum 12 ore
20:00
Când vom avea raportul privind anularea alegerilor. Nicușor Dan are un deadline (Video) # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că raportul referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024 urmează să fie prezentat, cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie a anului viitor. Șeful statului a afirmat că în ultimele luni a avut loc o schimbare majoră în percepția instituțiilor și a societății în ceea ce privește campaniile de …
20:00
Trei sondaje în aproape același interval – rezultate diferite pentru Primăria Capitalei # SportMedia
Alegerile bat la uşă şi nebunia sondajelor s-a accentuat. În aproape acelaşi interval (26-30 noiembrie 2025), au fost realizate trei sondaje privind intenția de vot pentru Primăria Bucureștiului, fiecare indicând rezultate diferite pentru principalii candidați. Diferențele ridică întrebări despre tendința reală a electoratului și despre metodologia utilizată. Potrivit datelor, Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), …
20:00
Factura la gaze pentru populație ar putea crește cu minimum 5% începând cu 1 aprilie 2026, odată cu expirarea schemei de plafonare și trecerea la prețurile pieței, a declarat Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER). Urluescu a explicat că actualul preț de achiziție pentru consumatorii casnici și pentru termoficare este de …
20:00
SpotMedia.ro transmite LIVE, miercuri, 3 decembrie, de la ora 19:00, meciul România – Ungaria, primul pentru „tricolore" în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin. ROMÂNIA – UNGARIA, de la 19:00*Apăsați Refresh pentru actualizarea scorului și a fazelor de joc România a acces în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin, după două …
20:00
Ministerul Apărării anunţă semnarea contractului de achiziţie a corvetei uşoare din clasa HISAR de la Guvernul Republicii Turcia. Preţul total de achiziţie, conform contractului, este de 223 de milioane de euro fără TVA şi acoperă, pe lângă costul navei, instruirea personalului şi un pachet de suport logistic. "Intrarea unei noi nave în serviciul Forţelor Navale …
20:00
Pericolul telefoanelor la copii: 40% au obezitate, 62% nu dorm bine. Medicul Craiu: E otravă curată înainte de 12 ani! # SportMedia
Medicul pediatru Mihai Craiu avertizează că excesul de expunere la ecrane în rândul copiilor și adolescenților produce efecte toxice reale, inclusiv tulburări de somn și risc crescut de obezitate. Într-o postare pe Facebook, el atrage atenția asupra rezultatelor preliminare ale studiului american ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development), desfășurat pe peste 10.000 de adolescenți. „Cu toții …
20:00
Președintele Nicușor Dan spune că țara are planuri de apărare actualizate, coordonate cu NATO, pentru a face față unor situații de criză militară. Președintele a susținut, miercuri după-amiază, o conferință de presă, în care a abordat și subiectul pregătirii țării pentru eventuale situații de criză militară. Întrebat despre analiza Bloomberg, care arată că România ar …
20:00
Termocentrale Constanța a anunțat că, din cauza unei avarii, va fi nevoită să efectueze lucrări la instalația de producere a energiei termice din CET Palas, ceea ce va duce la sistarea furnizării agentului termic către tot oraşul Constanța. Potrivit comunicatului, oprirea va avea loc în această noapte, de la ora 00:00. Aceasta afectează atât principalul …
20:00
Moțiune de cenzură îndreptată împotriva… USR și susținută de Ponta. Grindeanu anunță cum va vota PSD # SportMedia
Opoziția din Parlament a anunțat că va depune vineri, 5 decembrie, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care și-a pus din nou mandatul pe masă, prin asumarea răspunderii în Parlament pentru Legea privind pensiile magistraților. Inițiativa a fost făcută publică de senatorul Ninel Peia, din grupul Pace – Întâi România, care a precizat că …
18:00
FCSB ia o decizie importantă în privința lui Siyabonga Ngezana (28 de ani), care a refuzat să joace în victoria cu Farul (2-1, în deplasare). Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că ia măsuri după ce Ngezana nu a vrut să joace în meciul de la Ovidiu, cu Farul, motivând că …
18:00
Nicușor Dan, despre interimatul de la Apărare: Nu este niciun pericol. Decizia este la USR # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri că numirea unui nou ministru al Apărării revine USR, conform protocolului de coaliție, și că se așteaptă ca formațiunea să îl consulte, așa cum a procedat și în trecut. „Pentru moment, decizia este la USR, conform protocolului de coaliție. Ei m-au consultat cu privire la numirile de miniștri, …
18:00
Atac violent și rasist al lui Trump împotriva somalezilor. I-a numit „gunoaie” și a spus că țara lor „pute” și „nu e bună de nimic” (Video) # SportMedia
După ce şi-a anunţat intenţia de a „suspenda definitiv imigraţia din toate ţările din lumea a treia", preşedintele american Donald Trump a avut marţi un discurs violent şi controversat, cu accente xenofobe, împotriva Somaliei. El i-a numit pe imigranţii somalezi „gunoaie" şi a spus că ar trebui trimişi înapoi acasă, într-o tiradă care a venit …
18:00
Radicalii din opoziție vor să dea jos guvernul prin moțiune de cenzură pe care să o propună vineri. Premierul are dușmani peste tot, inclusiv în propriul partid. Totul se va decide după alegerile de duminică. Ilie Bolojan și-a pus din nou mandatul pe masă, prin asumarea răspunderii în Parlament pentru Legea privind pensiile magistraților. Această …
18:00
FCSB a stabilit viitorul lui Baba Alhassan (25 de ani), mijlocașul central al echipei. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a făcut un anunț despre viitorul lui Alhassan, după ce s-a declarat nemulțumită de modul în care acesta a intrat în meciul cu Farul (2-1, în Superliga). Becali a transmis că nu se …
18:00
Scafandrii militari specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, din cadrul Forțelor Navale Române, au neutralizat miercuri o dronă maritimă care punea în pericol navigația în Marea Neagră,
16:00
„Om de oțel” la 8 ore și 18 minute: Zsombor Deak și culisele recordului național din Mexic # SportMedia
Zsombor Deak a scris istorie la Ironman Cozumel, stabilind un nou record național pe distanța lungă de triatlon cu timpul de 8 ore, 18 minute și 12 secunde. Sportivul de la Sepsi SIC a zdrobit vechiul record cu aproape 14 minute, înfruntând curenți oceanici dificili și o căldură extremă. Într-un interviu exclusiv, Zsombor dezvăluie culisele acestei performanțe uluitoare: de la strategia nutrițională extremă (consumul echivalent a 5 banane pe oră) până la cele 900 de ore de antrenament anual necesare pentru a deveni cel mai rapid „om de oțel” din România. The post „Om de oțel” la 8 ore și 18 minute: Zsombor Deak și culisele recordului național din Mexic appeared first on spotmedia.ro.
16:00
Cristi Chivu rămâne fără unul dintre cei mai importanți fotbaliști de la Inter: Gazzetta dello Sport a făcut anunțul # SportMedia
Presa din Italia anunță primul nume important de care Inter e gata să se despartă în mandatul lui Cristi Chivu. Este vorba despre portarul Yann Sommer (36 de ani), unul dintre veteranii echipei. Potrivit Gazzetta dello Sport, Sommer este așteptat să se despartă de Inter în vara lui 2026, când îi expiră contractul cu „nerazzurrii”. … The post Cristi Chivu rămâne fără unul dintre cei mai importanți fotbaliști de la Inter: Gazzetta dello Sport a făcut anunțul appeared first on spotmedia.ro.
16:00
Malaezia reia căutările avionului dispărut fără urmă acum 11 ani. O zonă „omisă” ar putea dezlega misterul # SportMedia
Guvernul malaezian a anunțat că reia căutările zborului MH370 al Malaysia Airlines, care transporta 239 de persoane și care a dispărut, în martie 2014, la scurt timp după decolarea din Kuala Lumpur cu destinația Beijing. „Compania Ocean Infinity și guvernul malaezian confirmă că operațiunile de căutare vor începe la 30 decembrie și vor continua intermitent … The post Malaezia reia căutările avionului dispărut fără urmă acum 11 ani. O zonă „omisă” ar putea dezlega misterul appeared first on spotmedia.ro.
16:00
Negocieri fără nicio șansă: De ce s-a prăbușit la Moscova planul de negociere al lui Trump # SportMedia
Maratonul diplomatic desfășurat marți la Moscova s-a încheiat fără niciun progres, exact cum începuse. Nici acord, nici deschidere din partea lui Vladimir Putin, care nu lasă semne că ar renunța la cererile sale maximaliste privind Ucraina. În acest climat, emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff – om de afaceri ajuns negociator de politică … The post Negocieri fără nicio șansă: De ce s-a prăbușit la Moscova planul de negociere al lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
16:00
Leguma care a început să fie cultivată cu succes și în România. Medicii și bucătarii îi laudă calitățile # SportMedia
O legumă foarte sănătoasă, cultivată doar în alte țări până de curând, a început să fie atractivă și pentru fermierii de la noi. Este vorba despre broccoli. Înrudită cu varza și conopida, e mult mai profitabilă, mai ales dacă e vândută în piață, la bucată. Medicii îi laudă calitățile, iar bucătarii vorbesc despre versatilitate la … The post Leguma care a început să fie cultivată cu succes și în România. Medicii și bucătarii îi laudă calitățile appeared first on spotmedia.ro.
16:00
Beretta vrea să producă arme în România: transfer complet de tehnologie pentru pistoale, puști și aruncătoare de grenade # SportMedia
Beretta, cel mai vechi producător de arme din lume, a deschis discuțiile pentru o colaborare extinsă cu România, propunând producția locală a mai multor tipuri de armament și un program complet de transfer de tehnologie. Producătorul italian de armament a anunțat că a transmis oficial răspunsul la Cererea de Informații (RFI) lansată de Grupul de … The post Beretta vrea să producă arme în România: transfer complet de tehnologie pentru pistoale, puști și aruncătoare de grenade appeared first on spotmedia.ro.
16:00
Selecționata României a fost repartizată în Grupa B, alături de Africa de Sud, deținătoarea trofeului, la Cupa Mondială de rugby din 2027, conform tragerii la sorți care a avut loc miercuri la Sydney. Italia și Georgia sunt celelalte adversare ale ‘stejarilor’ la turneul final din 2027, găzduit de Australia. Noua Zeelandă, finalista Cupei Mondiale din … The post Rugby: România și-a aflat adversarele de la Cupa Mondială din 2027 appeared first on spotmedia.ro.
16:00
Nicușor Dan, despre criza apei din Prahova și Dâmbovița: În opinia mea vinovăția este la Apele Române # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a comentat miercuri criza apei potabile din Dâmboviţa şi Prahova, afirmând că vinovăția pentru problemele apărute la barajul Paltinu revine Administrației Naționale Apele Române. Șeful statului a adăugat că, în urma unui astfel de incident, este necesară stabilirea vinovaților. „Evident că în urma unei astfel de situații trebuie să stabilim vinovații. În … The post Nicușor Dan, despre criza apei din Prahova și Dâmbovița: În opinia mea vinovăția este la Apele Române appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
14:00
Oferta de transfer a FCSB, acceptată: Jucătorul, convins cu un salariu de 240.000 de euro pe an # SportMedia
FCSB a făcut primul transfer al iernii după ce a pus pe masă un salariu de 240.000 de euro pe an. Andre Duarte (28 de ani), fundaș central, este primul jucător transferat de FCSB pentru 2026. Liber de contract după ce s-a despărțit de Ujpest, Duarte a bătut repede palma cu FCSB, unde va încasa … The post Oferta de transfer a FCSB, acceptată: Jucătorul, convins cu un salariu de 240.000 de euro pe an appeared first on spotmedia.ro.
14:00
16 lansări de carte ale Editurii Fundației „România de Mâine” la Târgul de Carte Gaudeamus 2025 # SportMedia
Editura Fundației „România de Mâine” participă la ediția 2025 a Târgului Internațional de Carte Gaudeamus, cel mai important eveniment al industriei editoriale românești. Între 3 și 7 decembrie 2025, cititorii sunt invitați să ne viziteze în Pavilionul B2 – Romexpo, Standul 127, unde îi așteaptă numeroase noutăți editoriale, activități dedicate și surprize pregătite cu grijă. … The post 16 lansări de carte ale Editurii Fundației „România de Mâine” la Târgul de Carte Gaudeamus 2025 appeared first on spotmedia.ro.
14:00
Ziua 1379 Ucraina lovește în plin: depozite petroliere în flăcări în Rusia (Video) Pokrovsk, sub presiune. Kremlinul: niciun progres cu SUA pe planul de pace # SportMedia
În ziua 1379 de război, frontul a înregistrat peste 200 de lupte directe și atacuri ample pe toate direcțiile. Ucraina a lovit în profunzimea teritoriului rus, vizând două depozite petroliere din Tambov și Voronej, ceea ce a dus la incendii și avarii ale rezervoarelor de combustibil. Moscova susține că a doborât peste 100 de drone, … The post Ziua 1379 Ucraina lovește în plin: depozite petroliere în flăcări în Rusia (Video) Pokrovsk, sub presiune. Kremlinul: niciun progres cu SUA pe planul de pace appeared first on spotmedia.ro.
14:00
Eugen Teodorovici, candidat independent la alegerile pentru Primăria Capitalei, a anunțat, miercuri, că se retrage din cursa electorală, în favoarea candidatului PSD Daniel Băluţă. Teodorovici a afirmat că a fost semnat un protocol, conform căruia principalele măsuri din programul său vor fi incluse în programul lui Daniel Băluță. „Am fost și voi rămâne întotdeauna un … The post Și Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine susține appeared first on spotmedia.ro.
14:00
Fosta Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, și celelalte două persoane arestate marți au fost acuzate oficial de fraudă și corupție în achiziții publice, conflict de interese și încălcarea secretului profesional. Fosta șefă a diplomației UE a fost reținută marți, în cadrul unei anchete în Belgia privind o posibilă fraudă în utilizarea … The post Federica Mogherini, acuzată oficial de fraudă și corupție în achiziții publice appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Guvernul trimite apă potabilă din rezerva de stat în zonele afectate de criza de la Paltinu # SportMedia
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat o nouă măsură pentru a gestiona criza apei potabile care afectează 13 localități din Prahova și Dâmbovița. Autoritățile vor scoate cantități suplimentare de apă din rezervele de stat, urmând ca livrarea și distribuirea acestora să fie asigurată de Administrația Națională a Rezervelor de Stat, împreună cu Inspectoratul … The post Guvernul trimite apă potabilă din rezerva de stat în zonele afectate de criza de la Paltinu appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Javier Zanetti, convins că Inter a dat lovitura cu Cristi Chivu: „Merită să aibă mult succes” # SportMedia
Cristian Chivu ‘merită să aibă mult succes’, a declarat Javier Zanetti, vicepreședintele clubului Inter Milano, care a fost coechipier cu tehnicianul român la formația lombardă, informează site-ul Football Italia. ‘Da, îl cunosc foarte bine pe Cristian. Ca și coechipier și prieten, a fost o persoană specială și inteligentă. Abordarea sa la Inter nu mă surprinde. … The post Javier Zanetti, convins că Inter a dat lovitura cu Cristi Chivu: „Merită să aibă mult succes” appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Vladimir Putin a folosit un amestec de farmec, tergiversări calculate și amenințări directe pentru a le arăta trimișilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner care este poziția Rusiei în ceea ce privește pacea cu Ucraina. Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, și Kushner, ginerele președintelui american, s-au bucurat marți de o plimbare prin Moscova … The post Cum au intrat Kushner și Witkoff în jocul de război al lui Putin appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Presa din Spania scrie despre interesul lui Olympique Lyon pentru Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj. Spaniolii „traduc” interesul lui Lyon pentru Louis Munteanu ca pe un mod al francezilor de a pune presiune pe Real Madrid în ceea ce privește împrumutul brazilianului Endrick. În presa internațională se discută deja de ceva … The post Spaniolii s-au convins de transferul lui Louis Munteanu la Lyon: Concluzie fermă appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Europa ajunge la un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze rusești până în 2027 # SportMedia
Consiliul European a anunţat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027, ca parte a eforturilor de a pune capăt dependenţei de energia rusă. Acordul va include o interdicţie treptată şi obligatorie din punct de vedere legal în ceea ce … The post Europa ajunge la un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze rusești până în 2027 appeared first on spotmedia.ro.
12:00
O grupare de traficanți introducea droguri în penitenciare cu ajutorul unei avocate. Percheziții în România și Italia # SportMedia
Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, 33 de percheziții în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, inclusiv în două penitenciare, pentru destructurarea unei vaste rețele de traficanți care introducea droguri în închisori cu ajutorul unei avocate. Acuzațiile aduse membrilor rețelei sunt de trafic internațional de droguri, efectuare de operațiuni cu produse care au efecte psihoactive, spălare a … The post O grupare de traficanți introducea droguri în penitenciare cu ajutorul unei avocate. Percheziții în România și Italia appeared first on spotmedia.ro.
10:00
Deutsche Welle și Radio France International au semnat la București un memorandum de cooperare, punând bazele unui ”scut informațional” și unor proiecte jurnalistice comune pentru România și Republica Moldova. DW și RFI se mută într-un birou comun în România. Conducerile celor două instituții media publice din Germania și Franța au semnat, la sediul din București … The post DW și RFI: Tandem media franco-german la București appeared first on spotmedia.ro.
