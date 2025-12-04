Medicul care a oferit lui Matthew Perry ketamină înainte de decesul său fatal a fost condamnat la 30 de luni în închisoare
Gândul, 4 decembrie 2025 06:20
Un medic din California a fost condamnat miercuri la 2 ani și jumătate de închisoare pentru furnizarea ilegală de ketamină actorului serialului „Friends”, Matthew Perry. Puternicul sedativ a cauzat moartea actorului prin supradoză în 2023. El a fost găsit mort în piscina casei sale. Dr. Salvador Plasencia, în vârstă de 44 de ani, care conducea […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum o oră
06:20
Președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul Narendra Modi se pregătesc să se întâlnească. Portretele lor au inundat aproape toate panourile publicitare din India în ultimele săptămâni. Pe un poster apare mesajul „Dialogul a început acum câteva decenii. Acum, doar urcăm volumul mai sus.” Un alt panou publicitar transmite mesajul „O prietenie veche” între cele două […]
06:20
Medicul care a oferit lui Matthew Perry ketamină înainte de decesul său fatal a fost condamnat la 30 de luni în închisoare # Gândul
06:10
Rusia va pedepsi „văduvele negre” pentru căsătorii fictive. Rusoaicele care trăiesc cu soldații ruși doar din interes riscă 10 ani de închisoare # Gândul
O altă față a războiului din Ucraina: Rusia vrea să pedepsească „văduvele negre” pentru căsătorii fictive și care profită de pe urma pierderilor. Până în prezent, Federația Rusă ar fi pierdut peste 1 milion de militari (răniți, uciși sau dispăruți) de la începerea invaziei Ucrainei la scară largă din 2022. Și în plus, mai sunt […]
06:10
Conducătorii României, dușmanii României? Cum au deveni președintele și premierul principalii detractori ai țării. Cine mai investește într-o țară „coruptă” și în „incapacitate de plată”? # Gândul
Atunci când conducătorii unei țări lansează în spațiul public mesaje alarmiste din care reiese că mai este doar un pas până la prăbușirea în prăpastie – la capitolele „economic”, „justiție”, „luptă anticorupție”, „social” etc -, oamenii intră în panică și se tem, la propriu, de ziua de mâine. În același timp, investitorii străini își reconsideră […]
06:10
4 decembrie. După declasificarea documentelor CSAT, toate „tunurile” sunt puse pe Georgescu. SRI, SIE și MAI, informații despre o campanie controversată pe TikTok, iar din scenariu nu lipsește Rusia. Declarația transmisă de Ambasada SUA în România # Gândul
Victoria lui Călin Georgescu în turul întâi al alegerilor prezidențiale – desfășurat în data de 24 noiembrie 2024 – a fost confirmată de Curtea Constituțională a României. Candidatul independent suveranist urma să se confrunte în turul al doilea al prezidențialelor, programat pentru data de 8 decembrie 2024, cu Elena Lasconi. Se anunța o finală „încinsă”, […]
Acum 2 ore
05:10
Toți știau. Cronologia dezastrului de la Paltinu. Primele informații despre Criza Apei au apărut în 17 iunie. Cinci luni mai târziu, 100.000 de oameni nu au apă și securitatea energetică a României este în pericol # Gândul
Criza apei din Prahova și Dâmbovița nu a apărut „peste noapte”. În spatele acestui dezastru stă o poveste întinsă pe o perioadă de luni de zile, cu avertismente tehnice, ședințe, rapoarte, dar și cu declarații liniștitoare care s-au dovedit complet rupte de realitate. Gândul a analizat, pas cu pas, filmul complet al dezastrului, de la […]
05:10
Dani Mocanu s-a angajat cârciumar, în Italia. Manelistul ar lucra, lângă Napoli, la barul unui român # Gândul
Manelistul Dani Mocanu și fratele lui, Ionuț Nando, s-ar fi angajat, în Italia, la barul unui român stabilit lângă Napoli, aproape de apartamentul în care locuiesc cei doi urmăriți internațional. Cu toate că se află în arest la domiciliu, frații Mocanu și-ar fi făcut deja formele de angajare în localul respectiv. Supranumit și „vocea interlopilor”, […]
05:10
Israelul face cu Germania cel mai mare acord de export de armament din istorie. Cum arată performantul Arrow 3 # Gândul
Israel a vândut Germaniei rachete de apărare cu rază lungă Arrow 3. Filmate pentru prima oară, acestea au fost prezentate la o ceremonie desfășurată la Holzdorf, o bază aeriană situată la sud de Berlin. Tranzacția a costat Germania 4 miliarde de euro. Pentru Israel a fost cea mai scumpă livrare de armament militar din istoria […]
05:10
Donald Trump anunță că SUA renunță la mașinile electrice și la tehnologiile scumpe ale lui Biden. Președintelui SUA îi plac mașinile mici japoneze # Gândul
Președintele american Donald Trump va face un anunț de mare importanță de la Casa Albă.
05:10
Rusia continuă să atace marile orașe ale Ucrainei pentru a-l presa pe Zelenski să accepte planul de pace al lui Trump # Gândul
Armata rusă continuă să atace orașe ale Ucrainei. O serie de explozii sunt în Odesa dar au fost înregistrate bombardamente și în Kiev, Harkiv și Dnipro. În unele zone ale orașelor s-a oprit curentul electric. Atacurile, inițial, au fost direcționate împotriva infrastructurii energetice. Emisarul diplomatic din partea SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american […]
05:00
Gigi Nețoiu: „Drulă joacă un rol important. Dacă renunța la luptă, lucrurile erau complicate” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a făcut câteva declarații cu privire la deznodământul campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, candidatul la primăria Capitalei Gigi Nețoiu, prezintă o imagine […]
Acum 4 ore
03:10
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România # Gândul
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România. Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România Ați ghicit, probabil, că este vorba de Brașov. Potrivit meteorologilor Accuweather, în orașul turistic va ninge începând cu 19 decembrie și se va opri, dar vor urma […]
Acum 8 ore
00:00
Trump spune că Zelenski „nu mai are ași în mânecă” și trebuia accepte înțelegerea înaintea scandalului de corupție: „Putin vrea să oprească războiul” # Gândul
În conferința de presă de miercuri, 3 decembrie, președintele american Donald Trump a reiterat că SUA nu vor mai sprijini militar și financiar Ucraina, motivând că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „nu are ași în mânecă”. Președintele SUA a mai spus că liderul de la Kiev trebuia să accepte înțelegerea înaintea scandalului de corupție care i-a […]
3 decembrie 2025
23:50
Anca Alexandrescu: „Sunt pregătită pentru a fi primar general. Vreau ca împreună cu primarii de sector să facem lucruri pentru București” # Gândul
Anca Alexandrescu a fost invitata emisiunii Marius Tucă Show pe 3 decembrie 2025, unde a discutat despre viziunea sa legată de rolul unui primar general flexibil și implicat în interesul cetățenilor. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Anca Alexandrescu a subliniat nevoia unui lider care să colaboreze strâns cu echipa sa și cu primarii […]
23:40
Orașul din Europa care oferă mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee dacă faci o faptă bună # Gândul
Care este orașul din Europa care oferă mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee dacă faci o faptă bună. Un oraș european oferă turiștilor mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee în schimbul unor gesturi care sprijină comunitatea locală. Alte destinații ar putea urma același model, notează Daily Mail. Este vorba […]
23:30
Familia Regală britanică se pregătește pentru Crăciun. Cum a fost decorată Capela Sfântului George din Castelul Windsor # Gândul
Febra sărbătorilor de iarnă a cuprins și familia britanică, care a trecut prin 5 ani dificili. Începând cu plecarea prințului Harry și a ducesei Meghan Markle în SUA și cu decesul reginei Elizabeth a II-a, problemele au luat amploare după ce regele Charles și prințesa Catherine au fost diagnosticați cu cancer. Familia regală britanică n-a […]
23:20
Anca Alexandrescu: „Când politicul ajunge într-o poziție, se trag unii pe alții. Se întâmplă acest lucru la toate partidele” # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii „Marius Tucă Show”, Anca Alexandrescu a făcut dezvăluiri despre culisele politicului și a explicat de ce a ales să candideze independent la alegerile de pentru Primăria Capitalei și nu ca membru de partid. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitată în emisiunea „Marius Tucă Show”, candidata la Primăria […]
23:20
Judecătorul Alin Ene (CSM) critică afirmațiile lui Nicușor Dan despre un „raport de diagnostic al sistemului de justiție”: „Patru lucruri grave” # Gândul
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) critică afirmațiile recente ale președintelui Nicușor Dan în ce privește sistemul de justiție. Acesta semnalează deci „patru lucruri grave” pe care le generează afirmațiile lui Nicușor Dan din interviul pentru EpochTimes. Mai exact, președintele a afirmat că va întocmi un „raport diagnostic pentru problemele din […]
23:01
Actorii Teatrului Excelsior sunt revoltați după ce regizorul Vlad Cristache a fost înlăturat din funcția de manager după 3 ani și jumătate # Gândul
Revoltă mare în rândul actorilor de la Teatrul Excelsior după ce regizorul Vlad Cristache a anuțat pe pagina personală de Facebook că de la 1 decembrie nu mai ocupă funcția de manager al instituției. Regizorul este considerat de breaslă și de public un revoluționar al repertoriului și al activității Teatrului Excelsior. Vlad Cristache a anunțat […]
23:00
Ruloul cu scorțișoară, vedeta iernii. Merge în combinație cu biscuiți, caramel sărat sau fructe # Gândul
Rulourile cu scorțișoară au cucerit internetul, dar au și invadat cofetăriile din România. Există sute de variante, iar cei pofticioși testează cele mai inedite combinații – cu tiramisu, biscuiţi, caramel sărat, fructe. Iar reţetele sunt infinite. Ruloul cu scorţişoară este vedeta acestor sărbători. Tinerii s-au îndrăgostit de el şi au umplut Instagramul cu poze cu desertul […]
23:00
Care sunt meseriile la mare căutare, în prezent. Tinerii nu mai vor locuri de muncă amenințate de AI # Gândul
Trăim vremuri în care angajații pot fi înlocuiți de inteligența artificială. Dar, se pare că acum tinerii se îndreaptă către meserii pe care AI nu le-o poate lua, precum cele de instalatori și electricieni. Astfel, meseriile calificate sunt la mare căutare în prezent. Este și cazul studentei de origine ucraineană, Maryna Yaroshenko, care și-a dorit […]
Acum 12 ore
22:50
Un livrator de mâncare a rămas fără loc de muncă din cauză că aplicația pe care o folosea zilnic nu îi mai recunoștea chipul # Gândul
Tehnologia poate da și bătăi de cap. Un livrator de mâncare din Marea Britanie a rămas fără loc de muncă, după ce aplicația pe care o folosea în activitatea sa nu i-a mai recunoscut chipul. Adam Stockley, în vârstă de 35 de ani, a fost suspendat definitiv de pe o platformă online de livrări din […]
22:50
22:30
Victor Ponta susține că Diana Buzoianu e vinovată de Criza apei: „Să bagi apă nepotabilă înseamnă să faci o crimă” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, susține că Diana Buzoianu, ministrul Mediului, e vinovată de criza apei din județele Prahova și Dâmbovița, acolo unde 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă din cauza unor lucrări. „Verificați, noul director general al Apelor Române a fost numit direct de doamna ministru Buzoianu în 13 septembri. L-a […]
22:30
În emisiunea Marius Tucă Show din 3 decembrie 2025, Gigi Netoiu a comparat parcursul lui Ciprian Ciucu cu jocul de cărți „Popa Prostu”, sugerând că acesta s-a „jucat” peste puterile sale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi Nețoiu afirmă că Ciprian Ciucu, descris ca „produsul doamnei Macovei” și „100% mai usr-ist decât usr-iștii”, […]
22:30
După SUA, încă un stat membru NATO important face un pas înapoi: Italia anunță că nu va mai sprijini militar Ucraina. În august anul acesta, Giorgia Meloni a insistat că Ucraina trebuie să primească garanții de securitate pe modelul Articolul 5 al NATO. Italia a solicitat chiar aplicarea principiului apărării reciproce în cazul în care Ucraina […]
22:10
Unde s-a ascuns avocatul care și-a aruncat iubita pe geam de polițiștii care au venit să-l ducă la închisoare # Gândul
Avocatul Sebastian Feleceanu, care care și-a aruncat pe fereastră iubita însărcinată și a fost condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat, s-a ascuns de polițiștii care au mers la el acasă ca să pună în aplicare mandatul de arestare. Bărbatul a fost găsit într-un depozit din scara blocului în care locuia. […]
22:10
Factura enormă pe care trebuie să o plătească un neamț pentru apă. Le-a spus judecătorilor că nu au funcționat apometrele # Gândul
Un fost proprietar al unui bloc de apartamente din Mosbach trebuie să achite consumul a 1,5 milioane de litri de apă, potrivit unei decizii a Tribunalului din Mosbach. Bărbatul contestase o factură de aproximativ 7.000 de euro emisă de compania de utilități din Mosbach. Apa ar fi fost consumată de 14 locatari ai clădirii în […]
22:00
Târgurile de Crăciun sunt ca un magnet pentru vizitatori în această perioadă, în ciuda prețurilor piperate. Să luăm exemplul celui mai frumos târg de Crăciun din Europa, mai exact cel organizat la Craiova. Și, evident, dacă e cel mai frumos târg de Crăciun din Europa, este de aștepatat ca și prețurile să fie pe măsură. […]
21:40
După o perioadă anevoioasă economic marcată de scumpirea prețurilor la ouă și creșterea taxelor sub administrația fostului președinte Joe Biden, și mai recent, tarifele lui Trump și tensiunile politice care a dus la cel mai îndelungat shutdown din istorie, Black Friday și Cyber Monday au fost momente de ușurare pentru consumatorul american. Până la urmă, […]
21:40
La ce preț se vând garsonierele tip „cutii de chibrit” din Chiajna, județul Ilfov. Au doar 22 de metri pătraţi # Gândul
Locuințele de tip „cutii de chibrit”, după cum erau denumite înainte de Revoluție, au devenit un fenomen national printre dezvoltatorii imobiliari care vând apartamente cu suprafețe mai mici decât prevede legea. Fără nicio emoţie, acestea trec atât de filtrele primăriilor, dar şi de cele ale Inspectoratului de Stat în Construcţii. Deşi responsabilitatea se împarte, nicio […]
21:20
Marius Tucă Show începe joi, 4 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:10
Cum răspunde Anca Alexandrescu la acuzațiile că ar fi lucrat cu președinți PSD: „Primele idei suveraniste au fost în vremea lui Adrian Năstase” # Gândul
Anca Alexandrescu a fost prezentă în emisiunea lui Marius Tucă și a vorbit despre acuzațiile care i se aduc că ar fi lucrat cu președinți ai Partidului Social Democrat. Candidata la alegerile pentru Primăria Capitalei a declarat că ideile suveraniste au venit încă din mandatul lui Adrian Năstase, apoi au continuat și la următorii lideri […]
21:10
Anca Alexandrescu: „Domnul Drulă și domnul Nicușor Dan încalcă toate legile din România, inclusiv Constituția, făcând campanie direct” # Gândul
Anca Alexandrescu, candidată susținută electoral de partidul AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a fost invitată la emisiunea Marius Tucă Show. Printre altele, Anca Alexandrescu a dezvăluit relația pe care o are cu familia Georgescu, dar a spus și că nu are nevoie de nicio „proptea” în campania electorală, spre deosebire de contracandidații săi care […]
21:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 4 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici # Gândul
Invitatul emisiunii este Eugen Teodorovici. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
21:00
Un bărbat a fost acuzat de furt după ce a înghițit un ou Fabergé cu diamante în valoare de 19.000 de dolari # Gândul
Un bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce și-ar fi însușit un ou Fabergé cu diamante într-un mod destul de bizar, l-a înghițit. Prada înghițită în valoare de 33.585 de dolari neozeelandezi (19.300 de dolari americani; 14.600 de lire sterline), nu a fost încă recuperată, potrivit poliției. Poliția a fost chemată la […]
21:00
De pe scaunul de Președinte, Nicușor Dan amenință că ar putea bloca România pentru ambiția lui personală: referendumul pentru București. „Nu promulg legea bugetului de stat dacă nu este respectat referendumul” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu pentru Epoch Times că va condiționa promulgarea bugetului de stat al României de respectarea referendumului din București. Referendumul aprobat de bucureșteni, pe 24 noiembrie 2024, în primul tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut, prevede ca impozitele pe venit și taxele locale colectate de la bucureșteni vor fi […]
20:40
Biletele pentru Euro 2026 la HANDBAL feminin, deja disponibile! Când începe competiția de la Cluj și Oradea # Gândul
La Muzeul Sportului din cadrul Comitetului Olimpic și Sportiv Român s-a desfășurat evenimentul oficial de lansare a platformei de ticketing pentru Campionatul European de Handbal Feminin – EHF EURO 2026. Întrecerea din decembrie 2026 va fi găzduită de cinci țări: România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Biletele pentru Euro 2026 la handbal feminin, deja disponibile! […]
20:40
Ce spune Diana Buzoianu pusă față în față cu documentele care arată că ministerul știa despre un posibil dezastru la Paltinu: „Lipsesc pagini” # Gândul
Criza apei din Prahova și Dâmbovița care a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă potabilă a devenit un joc de pase între autoritățile statului, iar cei afectați stau la cozi pentru a obține apă cu porția. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, spune într-o intervenție live pentru Antena 3 CNN că documentele publicate în spațiul public […]
20:30
Incendiu la mall Promenada, de pe calea Floreasca. A pornit de la un transformator dintr-o cameră tehnică de la subsol # Gândul
Incendiu la un centru comercial de pe Calea Floreasca. Se pare că totul pornit de la la un transformator dintr-o cameră tehnică de la subsol. Autoritățile spun că intervin pentru stingerea unui incendiu produs la un centru comercial, pe Calea Floreasca din sectorul 2 al Capitalei. În momentul de față, incendiul se manifestă fără flacără, […]
20:30
20:30
Candidatul PSD la alegerile parțiale pentru Primăria Municipiului București, Daniel Băluță, l-a acuzat pe contracandidatul PNL, Ciprian Ciucu, de un presupus „blat electoral” cu „candidata independentă”. „Eu cred că distinsul coleg de la PNL încearcă un blat electoral cu colega. Și toată această abordare și tot acest comportament pe care îl are, face parte din […]
20:10
Ce măsuri anunță Guvernul pentru oamenii din județele Prahova și Dâmbovița, afectate de Criza apei/Rafinăria Petrobrazi, conectată la sistemul Apa Nova Ploiești # Gândul
Guvernul anunță măsuri pentru sprijinirea populației din localitățile afectate de problemele de furnizare a apei, dar și pentru remediere situației. UPDATE | Rafinăria Petrobrazi a fost conectată la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploiești Rafinăria Petrobrazi a fost conectată la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploiești, evitând […]
20:10
Se reia alimentarea cu apă în Moreni, județul Dâmbovița, afectat de Criza apei. Localnicii, avertizați că apa nu este de băut sau pentru gătit # Gândul
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Dâmbovița a anunțat miercuri seara reluarea alimentării cu apă în Moreni, județul Dâmbovia, oraș afectat de criza apei. Însă autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitori prin care atrag atenția că apa nu este de băut, gătit sau pentru igiena individuală. „Se ia act de soluția adoptată […]
20:00
Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să începi căutările dacă vrei o locuință # Gândul
Cea mai ieftină casă pe care o poți cumpăra în Capitală se află în cartierul Bucureștii Noi din Sectorul 1. Proprietatea a fost scoasă la vânzare pentru suma de 52.000 de euro, iar viitorul cumpărător nu trebuie să achite nici comisionul agentului pentru ea. Casa are în total două camere și o suprafață utilă de […]
20:00
Moartea Roxanei Moise, fostă concurentă Exatlon și handbalistă, a îndurerat pe toată lumea. Celor apropiați, colegilor nu le vine să creadă că un om atât de plin de viață a murit la doar 39 de ani. Roxana a lăsat în urmă trei copii și un soț devastat de durere. După ce a renunțat la handbal, […]
20:00
Christian Stocker, premierul Austriei, i-a organizat lui Bolojan o recepție de Ziua României. Bolojan: „Vă mulțumesc pentru prietenia dumneavoastră”. # Gândul
Premierul Ilie Bolojan face miercuri şi joi o vizită oficială la Viena, în Austria, unde s-a întâlnit cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, alături de mai mulţi miniştri şi participă la o recepţie de Ziua Naţională a României. Acolo, el a declarat că Austria este unul dintre cei mai importanți parteneri europeni ai României. […]
19:40
Profesoara universitară Rodica Stănoiu, fost ministru a Justitiei în guvernul Adrian Năstase (2000-2004), a decedat miercuri, 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Ministru al Justiției și profesor universitar, Rodica Stănoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în anul 1961. În ani 1969 și în 1982, ea a urmat studii postuniversitare […]
19:30
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume” # Gândul
Stefan Streubel, un tânăr de 32 de ani din Germania, a cheltuit deja 90.000 de euro pe peste 100 de intervenții estetice. Scopul său este să arate „cât mai artificial posibil”. El s-a mutat recent din Stuttgart la Köln pentru a-și continua transformarea, relatează publicația germană Focus Online. Streubel a trecut prin multe proceduri, chiar […]
19:20
Cum poți să câștigi în doar 100 de zile suma de 23.000 de euro în Germania. Care este condiția principală # Gândul
Mai multe persoane pot câștiga 23.000 de euro în doar 100 de zile, dacă participă la un experiment unic, desfășurat în Germania. Ei trebuie să stea toate zilele, însă nu vor depune activități solicitante. Este vorba despre studiul spațial Solis100, derulat la Köln și coordonat de Agenția Spațială Europeană (ESA), prin Centrul German pentru Aeronautică […]
