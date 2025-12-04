Dolj - Şapte percheziţii, inclusiv la sediul unei instituţii publice, într-un dosar de delapidare şi fals intelectual / Mai mulţi funcţionari, suspectaţi că şi-au însuşit bonuri valorice de carburant
News.ro, 4 decembrie 2025 07:50
Şapte percheziţii au loc joi dimineaţă, în judeţul Dolj, inclusiv la sediul unei instituţii publice, într-un dosar de delapidare şi fals intelectual, în care mai mulţi funcţionari sunt suspectaţi că şi-au însuşit bonuri valorice de carburant. Trei persoane urmează să fie duse la audieri.
Rio Ferdinand va conduce tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026, asistat de mari nume din sportul american # News.ro
Fostul căpitan al echipei naţionale a Angliei, Rio Ferdinand, a fost desemnat de FIFA să conducă tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026. El va fi asistat de mai multe nume mari din sportul american, printre care fostul star al NBA, Shaquille O'Neal.
Fostul proprietar al Pornhub, interesat de activele internaţionale ale Lukoil, susţin surse # News.ro
Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair, fost acţionar majoritar al grupului MindGeek, compania din spatele site-urilor Pornhub, RedTube şi YouPorn, a contactat Trezoreria SUA pentru a-şi exprima interesul în achiziţionarea unor active internaţionale ale companiei ruse sancţionate Lukoil, au declarat două surse apropiate discuţiilor, citate de Reuters.
Acţiunile Eutelsat sau scăzut cu 5,7% miercuri, după informaţii privind vânzări din partea SoftBank # News.ro
Grupul francez de sateliţi Eutelsat, considerat adesea rivalul european al reţelei Starlink a lui Elon Musk, a suferit miercuri o scădere accentuată la bursă, după ce Reuters a relatat că investitorul japonez SoftBank a vândut drepturi de subscriere în companie, relatează CNBC.
Utilizarea aplicaţiei Signal de către şeful Pentagonului a pus armata americană în pericol, potrivit unei anchete interne (presă) # News.ro
Un organism independent din cadrul Pentagonului a estimat că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, şi-a pus propriile trupe în pericol utilizând aplicaţia de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacurile din Yemen, au relatat miercuri mass-media americane.
O amplă campanie de retragere de pe piaţă a unor senzori de glicemie este în desfăşurare în 17 ţări, inclusiv Franţa şi Statele Unite, după identificarea unei defecţiuni care ar putea fi legată de şapte decese, a anunţat miercuri pentru AFP compania farmaceutică Abbott.
Criza apei potabile din Prahova - Ministerul Mediului neagă că ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă şi ar fi ignorat avertismente referitoare la situaţia de la Paltinu / Acuzaţii la adresa celor de la Exploatare Sistem Zonal Prahova # News.ro
Ministerul Mediului neagă că ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă în localităţi din Prahova şi că ar fi ignorat avertismente referitoare la situaţia de la Paltinu, susţinând că Exploatare Sistem Zonal Prahova, instituţia responsabilă de tratarea şi furnizarea apei, nu a transmis că turbiditatea crescută ”ar putea conduce la imposibilitatea de a trata apa şi, implicit, la întreruperea alimentării cu apă potabilă”. ”ESZ Prahova: nu a semnalat riscurile pe care le invocă astăzi, nu a prezentat limitele tehnologice ale staţiei de tratare, nu a informat că turbiditatea ridicată ar face imposibilă tratarea, nu a activat nicio măsură de prevenţie”, acuză ministerul. Instituţia precizează şi că Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova din 6 noiembrie ”nu avertizează asupra unui risc de întrerupere a alimentării din cauza coborârii nivelului apei în urma lucrărilor pentru lacul Paltinu, ci asupra unui risc de întrerupere a alimentării cu apă potabilă dacă nu ar fi fost realizată această lucrare”.
Alan Dye, şeful pentru design din ultimii zece ani la Apple, părăseşte compania pentru a lucra la Meta, unde va conduce un nou studio creativ în cadrul divizie de realitate mixtă.
Emmanuel Macron face presiuni asupra lui Xi Jinping în legătură cu Ucraina şi dezechilibrele comerciale # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a îndemnat joi pe omologul său chinez Xi Jinping să depună eforturi pentru a pune capăt războiului din Ucraina şi pentru a corecta dezechilibrele comerciale, în cadrul unei vizite fastuoase la Beijing.
Airbus reduce ţinta de livrări pentru acest an după probleme tehnice la A320; Cum s-a ajuns aici # News.ro
Constructorul francez de avioane Airbus şi-a redus miercuri estimările de livrări, după câteva zile dificile, marcate de probleme tehnice ce afectează familia de aeronave A320, relatează CNBC.
Spania nu va folosi decât un sfert din împrumuturile UE pentru redresare, deoarece economia creşte rapid, spune ministrul economiei # News.ro
Spania intenţionează să utilizeze doar aproximativ 25% din împrumuturile oferite prin fondul european de redresare post-pandemie, a declarat miercuri ministrul Economiei, Carlos Cuerpo, într-un interviu acordat Reuters.
Criza apei potabile din Prahova - Tanczos Barna: Câteodată am impresia că Dorel ajunge în funcţii de conducere / Cearta politică, acum, nu ajută/ Ce măsuri propune # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri, referindu-se la criza apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa, generată de situaţia de la Paltinu, că uneori are impresia că ”Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi ajunge la companii care sunt companii vitale”. El consideră necesar ca vinovaţii să plece din funcţii şi să suporte consecinţele, criticând situaţia din Prahova, unde o companie este intermediar între Apele Române şi celelalte companii, în condiţiile în care, în celelalte judeţe, companiile de apă sunt conduse de persoane care lucrează în domeniu de zeci de ani şi au experienţă. Vicepremierul mai spune şi că cearta politică nu ajută. ”Asumarea trebuie să fie asumare şi la nivel politic, dar nu cred că ne ajută în momentul de faţă”, subliniază el.
Mai mult de jumătate dintre ucraineni se declară pregătiţi să protesteze dacă Kievul face concesii considerate inacceptabile faţă de Moscova # News.ro
Mai mult de jumătate dintre cetăţenii ucraineni se declară dispuşi să manifesteze dacă ţara lor acceptă să facă concesii inacceptabile în cadrul negocierilor de pace în curs cu Moscova, potrivit unui sondaj publicat miercuri, realizat de Info Sapiens pentru New Europe Center şi preluat de cotidianul ucrainean Ukrainska Pravda.
Mulţi europeni consideră că un război cu Rusia este posibil. 48% dintre respondenţii din 9 ţări îl consideră pe Donald Trump „un duşman al Europei” - sondaj # News.ro
Mulţi europeni consideră că există un risc ridicat de război cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat în nouă ţări ale UE şi publicat joi de revista franceză Le Grand Continent.
Moartea vedetei din serialul „Friends”, Matthew Perry - Un medic condamnat la 30 de luni de închisoare # News.ro
Medicul care i-a alimentat dependenţa de ketamină lui Matthew Perry, actorul celebrului serial „Friends” decedat în urma unei supradoze în octombrie 2023, a fost condamnat miercuri la 30 de luni de închisoare.
Scott Bessent spune că administraţia Trump va putea aplica tarifele chiar dacă va pierde procesul de la Curtea Supremă # News.ro
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat miercuri că administraţia Trump îşi va putea aplica în continuare agenda tarifară, indiferent de rezultatul unui proces aflat în prezent în faţa Curţii Supreme, relatează CNBC.
Donald Trump a asigurat miercuri că Vladimir Putin doreşte „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între preşedintele rus şi emisarul său Steve Witkoff, care va discuta joi în Florida cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov, informează AFP.
Numele lui Donald Trump a fost inscripţionat miercuri pe faţada Institutului American pentru Pace, o organizaţie din Washington, în ajunul unei ceremonii de semnare a unui acord între Republica Democratică Congo şi Rwanda.
Spania pregăteşte sacrificarea mistreţilor, după apariţia pestei porcine africane, care a afectat exporturile de carne # News.ro
Regiunea Catalonia a anunţat că va reduce semnificativ populaţia de mistreţi, inclusiv prin intensificarea vânătorii, după confirmarea mai multor cazuri de pestă porcină africană la animale sălbatice din apropierea Barcelonei, transmite Reuters.
Bursele europene au închis miercuri în creştere; Acţiunile Hugo Boss au scăzut însă cu 10% după estimări slabe pentru 2026 # News.ro
Bursele europene au închis miercuri uşor pe plus, în linie cu redresarea pieţelor globale. Indicele pan-european Stoxx 600 a avansat cu aproape 0,1%, în timp ce evoluţiile sectoarelor şi ale burselor majore au fost mixte, relatează CNBC.
Preşedintele american Donald Trump îl ironizează în continuare pe predecesorul său numindu-l ”Joe adormitul”, însă republicanul în vârstă de 79 de ani a părut să lupte împotriva somnului in ultima şedinţă de Guvern din acest an, relatează AFP.
Premier League: O nouă victorie pentru Arsenal / Chelsea, eşec în confruntarea cu Leeds / Remiză pentru Liverpool # News.ro
Formaţia Arsenal, liderul din Premier League, a înregistrat o victorie, miercuri, în campionatul Angliei. În aceeaşi zi, Liverpool a remizat cu Sunderland şi Chelsea a fost învinsă de Leeds.
Germania îşi activează scutul aerian Arrow, o premieră în afara israelului. Berlinul ”îşi asumă responsabilităţile” şi ”consolidează pilonul european al NATO”, anunţă Pistorius # News.ro
Forţele Aeriene germane (Luftwaffe) au pus în serviciu miercuri prima parte a scutului antirachetă cu rază lungă de acţiune de tip Arrow - desfăşurat pentru prima oară în afara Israelului -, menit să consolideze apărarea antiaeriană europeană împotriva ameninţării Rusiei, relatează AFP.
Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a remizat, miercuri, în deplasare, scor 1-1, cu echipa Aris Salonic, într-un meci din faza ligii Cupei Greciei.
Dr. Odette Popovici (INSP), despre registrul de boli transmisibile: Ajută în stabilirea unor priorităţi de sănătate publică # News.ro
Un registru de boli transmisibile ajută în stabilirea unor priorităţi de sănătate publică, afirmă dr. Odette Popovici, medic primar epidemiolog la Institutul Naţional de Sănătate Publică - Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile. Ea explică faptul că specialiştii INSP nu au acces la toate datele din dosarul pacientului, ci doar la acelea care se referă la boli transmisibile şi pentru care există obligaţia nu numai la nivel naţional în a le analiza cu mare atenţie pentru a fundamenta strategii de sănătate, de prevenire şi control al bolilor transmisibile.
Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, s-a calificat, miercuri seară, în sferturile de finală ale Cupei Italiei, învingând în optimi echipa Venezia, scor 5-1.
3 decembrie 2025
Anchetă în R.Moldova după ce un bărbat aduce o dronă acasă, la Pepeni, în Raionul Sângerei, crezând că era o ”jucărie” # News.ro
Poliţia din Republica Moldova a desfăşurat miercuri experţi în deminarea bombelor într-o comunitate situată la câţiva kilometri de frontiera cu Ucraina, după ce un locuitor a crezut că o dronă, pe care a găsit-o pe jos, era o ”jucărie” şi a luat-o acasă, relatează The Associated Press.
Ministrul Educaţiei: Tehnologia este aici să rămână, eu evit totdeauna interdicţiile. Sunt însă pentru controlul lor/ Aş încuraja mai degrabă controlul parental, care este mult mai util, mai ales pentru adolescenţi # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, recomandă o ”atitudine ponderată” în ceea ce priveşte accesul tinerilor la reţelele de socializare, explicând că interzicerea completă a acestuia nu reprezintă o soluţie. ”Aş încuraja mai degrabă controlul parental, care este mult mai util, mai ales pentru adolescenţi”, spune psihologul Daniel David.
Ministrul Educaţiei: Cu bursele suntem în faza următoare: am discutat cu Comisia Europeană, aşteptăm acordul final, astfel încât să putem completa bugetul de stat cu, probabil, în jur de 60 de milioane de euro pentru studenţi # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă că în cursul acestei luni autorităţile din România vor primi din partea celor europene răspunsul cu privire la solicitarea de folosire a fondurilor de la Uniunea Europeană pentru alocarea de burse studenţilor. Ministrul explică faptul că, dacă oficialii de la Bruxelles vor fi de acord cu solicitarea României, cuantumul burselor studenţilor se va apropia de cel din anul 2024.
David afirmă că nu le reproşează profesorilor analfabetismul funcţional al copiilor care nu merg la şcoală: Dacă îl ai patru ani la şcoală şi nu iese din zona analfabetismului funcţional, cea mai mare responsabilitate, în acea situaţie, revine profesorilo # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, explică faptul că nu îi consideră pe profesori responsabili de analfabetismul funcţional al elevilor în cazurile de abandon sau absenteism şcolar. ”Eu am spus altceva, că dacă ai un copil care vine la şcoală, nu lipseşte sau nu abandonează, vine la şcoală şi îl ai patru ani la şcoală şi eu nu-ţi cer să fie olimpic, nici măcar să aibă o performanţă obişnuită, ci îţi cer să-l scoţi din zona analfabetismului funcţional şi dacă nu iese din acea zonă, am spus că cea mai mare responsabilitate, în acea situaţie, revine profesorilor”, a afirmat Daniel David.
Formaţia FCSB a fost învinsă, miercuri, în deplasare, cu scorul de 3-0, de echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României Betano, ediţia 2025-2026.
Ministrul Educaţiei, despre controversele privind programa la limba română, considerată anacronică: Nu este un scandal, este o perioadă de consultare. Nu sunt poziţii diferite faţă de Minister # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, vorbeşte despre controversele legate de propunerile pentru programa la limba română pentru liceu, considerată anacronică în condiţiile în care include cronicari consideraţi a nu fi avut un aport deosebit la literatura naţională şi care nu ar prezenta interes pentru tinerele generaţii. ”Nu este un scandal, este o perioadă de consultare”, spune Daniel David, care consideră că aceia care se declară împotriva propunerilor nu au ”poziţii diferite faţă de Minister”, pentru că nu ministerul de resort, ci specialiştii au propus acele opere.
Daniel David: La clasele a doua, a patra şi a şasea aş vrea să văd o testare a unor competenţe diverse şi cel puţin două tipuri de itemi: itemi care merg direct pe conţinut şi itemi în logica PISA, adică cum foloseşti competenţele la viaţa de zi cu zi # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă că pentru anul şcolar viitor a solicitat ca evaluările care se fac pentru elevii din clasele a doua, a patra şi şasea să testeze ”competenţe diverse” şi să includă itemi care ţin şi de testele PISA. El subliniază că nu a solicitat acelaşi lucru şi pentru examenele finale de clasele a opta şi a douăsprezecea, deoarece structura acestora nu poate fi modificată de la un an la altul.
Dr. Odette Popovici: Încep să fie detectate virusuri polio sălbatice în ape reziduale în Germania, Polonia/ Unde rata de vaccinare e scăzută, există riscuri # News.ro
Medicul Odette Popovici, de la Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), atrage atenţia că în ţări din Europa încep să fie detectate virusuri polio sălbatice, iar poliomielita ar putea reveni. Ea vorbeşte şi despre cum poate fi recâştigată încrederea populaţiei în vaccinare.
LaLiga: Autor al unei duble şi al unei pase decisive, Kylian Mbappé a adus victoria echipei Real Madrid pe terenul formaţiei Athletic Bilbao # News.ro
Autor al unei duble şi al unei pase decisive, Kylian Mbappé a adus victoria echipei Real Madrid miercuri, pe terenul formaţiei Athletic Bilbao, scor 3-0, punând capăt unei serii de trei meciuri fără victorie.
Dr. Odette Popovici: E posibil ca vârful sezonului gripal să fie, anul acesta, în luna ianuarie # News.ro
Medicul epidemiolog Odette Popovici de la Institutul Naţional de Sănătăte Publică (INSP) afirmă că vârful sezonului gripal, care în alţi ani era în luna februarie, este posibil să se înregistreze, în acest sezon, mai devreme, în luna ianuarie.
LPF a anunţat, miercuri, programul etapei a 22-a a Superligii, prima din 2026. Meciurile se vor disputa în perioada 16-19 ianuarie.
Iaşi: Fostul avocat acuzat că şi-a omorât iubita, după ce a aruncat-o de la etajul şase, a fost prins de poliţişti şi dus în Penitenciar. Magistraţii Înaltei Curţi i-au menţinut condamnarea la 23 de ani de închisoare # News.ro
Fostul avocat Sebastian Felecanu a fost prins de poliţiştii ieşeni şi dus în Penitenciarul Iaşi, după ce nu a fost găsit acasă pentru a fi pus în aplicare mandatul de executare a pedepsei de 23 de ani de închisoare, pentru omor. El a fost condamnat după ce şi-a ucis iubita, aruncând-o de la etajul al şaselea.
O fostă avocată personală a lui Trump, Alina Habba, descalificată de către justiţie să ocupe postul de procuroare generală a statului New Jersey # News.ro
O Curte de Apel federală a anulat nominalizarea unei foste avocate a lui Donald Trump în postul de procuroare federală a statului New Jersey, un post-cheie în cadrul Departamentului Justiţiei, relatează AFP.
Cum se alege vaccinul antigripal pentru copii? Dr. Odette Popovici: Pentru anumite categorii nu este recomandat vaccinul intranazal # News.ro
Vaccinul antigripal administrat copiilor trebuie să ţină cont de afecţiunile preexistente în cazul acestora, atrage atenţia medicul epidemiolog Odette Popovici din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). Medicul explică şi ce tip de vaccin este contraindicat atunci când se fac anumite tratamente.
Bucureşti: Adolescent de 14 ani, rănit grav după ce a fost lovit de un autoturism, pe Şoseaua Bucureşti-Târgovişte/ Traficul este restricţionat pe sensul de intrare în Capitală # News.ro
Un adolescent de 14 ani a fost rănit grav, miercuri seară, după ce a fost lovit de un autoturism, pe Şoseaua Bucureşti-Târgovişte, el fiind transportat la spital. Traficul este restricţionat pe sensul de intrare în Capitală.
Egiptul dezminte orice acord cu Israelul privind o deschidere a punctului de trecerea frontierei Rafah # News.ro
Egiptul dezminte miercuri, într-un comunicat, orice acord cu Israelul cu privire la deschiderea postului de frontieră de la Rafah - numai în vederea ieşirii din Fâşia Gaza - şi cere un tranzit în ambele sensuri, după ce Israelul a anunţat că locuitorii enclavei pot părăsi teritoriul palestinian către cel egiptean ”în următoarele zile”, în urma aplicării unei prevederi a planului cu privire la Fâşia Gaza al lui Donald Trump, relatează AFP.
Cupa Mondială din 2026: Iranul s-a răzgândit şi va avea reprezentanţi la tragerea la sorţi de la Washington # News.ro
Iranul a anunţat miercuri că va avea reprezentanţi în cele din urmă la tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026, vineri, la Washington, după ce iniţial comunicase că va boicota ceremonia pentru a protesta faţă de refuzul Statelor Unite de a acorda vize mai multor membri ai delegaţiei sale, relatează AFP.
Dr. Odette Popovici: Ideal este să ne vaccinăm împotriva gripei în perioada octombrie-noiembrie, dar nu e târziu să ne vaccinăm acum # News.ro
Dr. Odette Popovici, medic primar epidemiolog în cadrul Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) - Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, afirmă că perioada ideală pentru administrarea vaccinului antigripal este luna octombrie - începutul lunii noiembrie. Medicul precizează că nu este târziu ca persoanele care nu s-au vaccinat până în prezent să se imunizeze în această perioadă.
Dr. Odette Popovici: Este foarte probabil că acest sezon să fie dominat de virusul gripal AH3. Este o subclasă, K, nouă, care nu a circulat până acum/ S-a constatat doar transmisibilitate mai mare, dar nu şi severitate mai mare # News.ro
Medicul epidemiolog Odette Popovici de la Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) afirmă că virusul gripal predominant în acest sezon este diferit faţă de cel din sezoanele reci trecute, însă vestea bună este că, deşi s-a constatat transmisibilitate mai mare a acestui virus, el nu provoacă forme mai severe de boală. Datele INSP arată că numărul de cazuri în prima perioadă a sezonului gripal creşte mai repede decât în alţi ani.
Christine Lagarde avertizează că folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru împrumuturi către Ucraina este ”forţată” juridic şi financiar # News.ro
Preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat miercuri că propunerea Comisiei Europene de a utiliza activele îngheţate ale băncii centrale a Rusiei pentru a finanţa împrumuturi destinate Ucrainei ridică semne de întrebare serioase din punct de vedere legal şi financiar, transmite Reuters.
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia Aalborg Handbold, scor 30-27 (16-13), în etapa a X-a din grupa A a Ligii Campionilor. Competiţia se întrerupe până în februarie 2026.
Baschet masculin: CSO Voluntari, prima înfrângere în European North Basketball League, cu Valmiera # News.ro
Echipa CSO Voluntari a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia letonă Valmiera Glass Via, scor 81-77 (41-31), în etapa a V-a a ENBL, competiţie pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.
