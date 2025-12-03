Anchetă în R.Moldova după ce un bărbat aduce o dronă acasă, la Pepeni, în Raionul Sângerei, crezând că era o ”jucărie”

23:30

Ministrul Educaţiei, Daniel David, explică faptul că nu îi consideră pe profesori responsabili de analfabetismul funcţional al elevilor în cazurile de abandon sau absenteism şcolar. ”Eu am spus altceva, că dacă ai un copil care vine la şcoală, nu lipseşte sau nu abandonează, vine la şcoală şi îl ai patru ani la şcoală şi eu nu-ţi cer să fie olimpic, nici măcar să aibă o performanţă obişnuită, ci îţi cer să-l scoţi din zona analfabetismului funcţional şi dacă nu iese din acea zonă, am spus că cea mai mare responsabilitate, în acea situaţie, revine profesorilor”, a afirmat Daniel David.