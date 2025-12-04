Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des. Măsuri propuse de vicepremier
,
4 decembrie 2025 07:50
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri, referindu-se la criza apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa, generată de situaţia de la Paltinu, că uneori are impresia că „Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi ajunge la companii care sunt companii vitale”. El consideră necesar ca vinovaţii să plece din funcţii şi să suporte consecinţele, criticând situaţia din Prahova, unde o companie este intermediar între Apele Române şi celelalte companii, în condiţiile în care, în celelalte judeţe, companiile de apă sunt conduse de persoane care lucrează în domeniu de zeci de ani şi au experienţă. Vicepremierul mai spune şi că cearta politică nu ajută. „Asumarea trebuie să fie asumare şi la nivel politic, dar nu cred că ne ajută în momentul de faţă”, subliniază el.
08:20
Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair, fostul proprietar al MindGeek, care operează site-ul web cu conținut pentru adulți Pornhub, a indicat Departamentului Trezoreriei SUA că este interesat să achiziționeze activele din străinătate ale gigantului petrolier rus sancționat Lukoil, a raportat Reuters.
07:50
07:40
Mulţi europeni consideră că există un risc ridicat de război cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat în nouă ţări ale UE şi publicat joi de revista franceză Le Grand Continent. Peste jumătate (51%) dintre respondenţi consideră că există un risc „ridicat” sau „foarte ridicat” ca Rusia să intre în război cu ţara lor în următorii ani, subliniază acest studiu realizat pe un eşantion de 9.553 de persoane, utilizând metoda cotelor.
07:30
Medicul care i-a alimentat dependenţa de ketamină lui Matthew Perry, actorul celebrului serial „Friends” decedat în urma unei supradoze în octombrie 2023, a fost condamnat miercuri la 30 de luni de închisoare. Doctorul Salvador Plasencia este unul dintre principalii responsabili pentru această tragedie pentru care sunt urmărite penal cinci persoane.
07:10
Iuri Ușakov, consilierul lui Vladimir Putin care a participat la negocierile de marți de la Moscova cu reprezentanții Statelor Unite, susține că SUA au promis să țină cont de poziția Moscovei. El a dat mai multe declarații după întâlnirea de la Kremlin, în care a spus cum au decurs discuțiile și ce subiecte s-au abordat: aderarea Ucrainei la NATO a fost „una dintre întrebările cheie”.
07:10
Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege primarul general, într-un scrutin parțial desfășurat după reguli procedurale bine stabilite. Exercitarea votului se poate face doar la secția la care ești arondat, în funcție de adresa declarată în actele oficiale.
07:10
Inspectorul general al Pentagonului a constatat că secretarul Apărării, Pete Hegseth, risca să expună tacticile SUA și să pună în pericol trupele atunci când a folosit aplicația de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacul asupra Yemenului, susțin trei persoane familiarizate cu concluziile anchetei, relatează Politico.
07:10
Într-o serie de declarații recente, patriarhul Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse a susținut că soldații ruși care luptă – și mor – în Ucraina nu încalcă porunca „Să nu ucizi”, ci îndeplinesc o datorie sacră: apărarea patriei.
07:10
Numărul polonezilor dispuși să-și apere țara este în scădere, arată un sondaj de opinie. Doar patru din zece polonezi sunt acum pregătiți să ia armele, potrivit unui nou sondaj.
07:10
Pe 27 noiembrie, nava Soyuz MS-28, cu un echipaj de cosmonauți la bord, a decolat de la platforma 31 a cosmodromului Baikonur, pe care Rusia îl operează în Kazahstan, cu destinația Stația Spațială Internațională. După lansare, au fost descoperite structuri metalice arse în groapa de flăcări de sub platformă. Curând a devenit clar că o parte crucială a sistemului de lansare – o cabină de service utilizată de tehnicieni pentru pregătirea rachetei – s-a rupt în timpul decolării. Avariile au suspendat toate lansările de la această platformă și ar putea avea implicații semnificative pentru operațiunile ISS, scrie meduza.io.
07:10
Pensia de urmaș este sprijinul financiar pe care statul român îl acordă copiilor sau soțului supraviețuitor după moartea unei persoane care a contribuit la sistemul public de pensii. De acest drept pot beneficia minorii, tinerii aflați la studii, adulții cu dizabilități, dar și soții rămași singuri, dacă îndeplinesc anumite condiții.
07:10
O criză iminentă privind recrutarea evreilor ultraortodocși în armata israeliană amenință să submineze guvernul israelian și să divizeze țara. Opinia publică cu privire la această problemă s-a schimbat dramatic în Israel după doi ani de război, iar acesta este probabil cel mai exploziv risc politic cu care se confruntă în prezent prim-ministrul Benjamin Netanyahu, scrie BBC News.
00:30
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că întâlnirea dintre emisarul său Steve Witkoff şi ginerele său Jared Kushner cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina a fost „foarte bună”, dar fără a oferi detalii despre continuarea negocierilor, transmite AFP.
00:20
Fostul procuror special american Jack Smith, care a condus cele două anchete penale federale împotriva lui Donald Trump înainte de alegerea sa, va depune mărturie în faţa Congresului pe 17 decembrie, dar cu uşile închise, în ciuda dorinţei sale de a fi audiat public, au informat miercuri surse concordante, relatează AFP.
23:40
O amplă campanie de retragere de pe piaţă a unor senzori de glicemie este în curs de desfăşurare în 17 ţări, printre care Franţa şi Statele Unite, după identificarea unei defecţiuni care ar putea fi legată de şapte decese, potrivit unui comunicat transmis miercuri de compania farmaceutică Abbott către AFP.
23:00
Preşedintele Nicuşor Dan a reafirmat miercuri, la întâlnirea cu ambasadorii statelor membre ale UE la Bucureşti, angajamentul ferm al României pentru parcursul său pro-european şi pentru consolidarea securităţii şi apărării în actualul context geopolitic.
22:50
Daniel David a vorbit, în exclusivitate la Digi24, despre folosirea Inteligenței Artificiale în școli. Ministrul Educației a spus că dacă „nu îi învățăm pe copii să o folosească vom pierde avantaje competitive”, dar „nici nu putem să mizăm totul pe Inteligența Artificială”. Daniel David a subliniat faptul că mulți elevi se folosesc de răspunsurile oferite de un chatbot, dar nimeni „nu i-a învățat nimeni că acele informații trebuie verificate”.
22:40
O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1, în zona kilometrului 111+430 m, autorităţile instituind o restricţie parţială de circulaţie pe banda sensului de mers Braşov - Ploieşti.
22:30
Membrii democraţi ai Congresului american au făcut publice miercuri fotografii şi înregistrări video ale insulei aparţinând infractorului sexual Jeffrey Epstein şi ale reşedinţei sale, aflate în centrul acuzaţiilor de exploatare sexuală formulate împotriva sa.
22:30
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat miercuri seară, la Digi24, după criticile dure apărute în spațiul public cu privire la noua programă de Limba și Literatura Română, pe care profesori universitari o consideră „retrogradă”, că urmează să aibă loc o dezbatere în comisiile de specialitate și se va stabili o formă finală a acesteia. „Nu Ministerul și eu sau cineva care nu-i specialist a propus programa respectivă”, a precizat el.
22:20
Ministrul Educației Daniel David a comentat pentru Digi24 efectele pe care le au rețelele sociale asupra copiilor și adolescenților și spune că nu este de acord cu interzicerea lor. „Eu evit întotdeauna interdicțiile, sunt însă pentru controlul lor,” a declarat ministrul care consideră controlul parental mult mai util.
21:40
O lungă serie de erori scandaloase a dus la un blocaj istoric: peste 100.000 de oameni nu au apă de câteva zile, criza va mai dura în cel mai bun caz până la finalul acestei săptămâni. Multitudinea de instituții care gestionează, exploatează sau au legătură cu lacul de acumulare de la Paltinu ridică din umeri și arată cu degetul una spre cealaltă. Un document semnat de mulți oameni din Apele Române și Exploatare Sistem Zonal Prahova arată că știau de o lună și jumătate că apă se va tulbura, dar nu au făcut nimic. Ba mai mult, nici nu au dat informația mai departe.
21:20
Naţionala României a fost învinsă miercuri, la Rotterdam, de reprezentativa Ungariei, scor 34-29 (18-16), în primul meci din grupa principală I, la Campionatul Mondial. Este al doilea eşec pentru tricolore, care au ratat mult prea multe ocazii în faţa unei adversare de valoare relativ egală.
21:10
Există momente în viața unei națiuni când nu doar sărbătorește trecutul, ci este obligată să-și privească lucid prezentul. 1 Decembrie 2025 a fost, pentru mine, unul dintre acele momente – nu doar pentru că Alba Iulia, orașul simbol al Marii Uniri, a devenit scena unui spectacol al dezbinării, ci pentru că, dincolo de gesturi și zgomot, am văzut conturându-se un adevăr tulburător: România riscă să-și piardă, prin uzură internă, prin manipulare și prin radicalizare, chiar fibra care a făcut posibilă Unirea în 1918.
21:10
Tensiuni uriașe în Bulgaria. Noi proteste de amploare au loc în această seară în 12 orașe, inclusiv în Sofia. Într-o mișcare fără precedent, Parlamentul a retras propunerea de buget pentru 2026 în această seară în speranța că va evita astfel noi alegeri anticipate, cerute de președintele bulgar. „Mai mult decât o criză bugetară. Generația Z din Bulgaria cere o judecată politică”, scrie presa de la Sofia. Trimișii speciali ai Digi24, Vali Stan și George Eftene, vin cu noi date din țara de la sud de Dunăre.
21:00
Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției în Guvernul Adrian Năstase, a murit miercuri, la vârsta de 86 de ani.
20:50
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că este greșit să se spună că Vladimir Putin a respins planul de pace al SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, transmite presa rusă, citată de Ukrainska Pravda.
20:40
Pompierii bucureşteni intervin, miercuri seara, pentru stingerea unui incendiu produs la un centru comercial de pe Calea Floreasca, din Sectorul 2 al Capitalei.
20:30
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat miercuri, în emisiunea Jurnalul de Seară, că nu va fi noul ministru al Apărării, dacă va pierde alegerile din 7 decembrie. „E exclus, nu voi fi ministru în acest Guvern”, a spus acesta.
20:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, la sediul Ambasadei României la Viena, la recepţiei oferită cu ocazia Zilei Naţionale a României, că, pentru România, Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri din Europa, atât datorită investiţiilor companiilor austriece în România, a locurilor de muncă create, dar şi a relaţiilor de colaborare şi de respect pe termen lung.
20:10
Mai multe instituţii desfăşoară o anchetă după ce Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a fost sesizat că ar exista o relaţie între o elevă minoră şi un profesor din aceeaşi şcoală. Fata a fost audiată în condiţii de protecţie, iar profesorul a demisionat din funcţie.
19:50
Preşedintele rus Vladimir Putin nu vrea să ajungă la un acord cu privire la războiul din Ucraina, a declarat miercuri premierul britanic Keir Starmer, după discuţiile de cinci ore din ajun între trimişii SUA şi liderul rus la Kremlin, care s-au încheiat fără niciun rezultat, potrivit dpa şi PA Media.
19:40
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri, în contextul crizei apei potabile din judeţul Prahova, care afectează peste 100.000 de oameni, că este posibil inclusiv să fie desfiinţată compania Exploatare Sistem Zonal Prahova SA (ESZ).
19:40
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri seară, după o vizită la cele cinci unităţi sanitare din judeţul Prahova care se confruntă cu lipsa alimentării cu apă, că situaţia „este şi pare sub control”, niciun pacient nefiind transferat până acum de la aceste spitale către unităţi sanitare din Bucureşti.
19:40
Parlamentul Ucrainei, Rada Supremă, a aprobat miercuri proiectul de buget pentru anul 2026 ce prevede alocarea a aproape 60% din cheltuieli pentru apărare, echivalentul a aproape o treime din PIB, relatează Reuters.
19:30
Partidul Social Democrat le cere colegilor de guvernare să își asume „catastrofa” provocată după ce a fost golit lacul de acumulare de la Paltinu, iar premierul Ilie Bolojan să îi ceară explicații ministrei Diana Buzoianu.
19:30
O întâlnire planificată la Bruxelles între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi delegaţia americană care a fost în vizită la Vladimir Putin, care îl includea pe trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, şi pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, a fost anulată. Citând „surse”, corespondentul „Kyiv Post” la Washington DC, Alex Raufoglu, a scris pe X că „întâlnirea de la Bruxelles a fost anulată” şi a menţionat că preşedintele ucrainean, care marţi a fost în Irlanda, se întoarce la Kiev.
19:30
Nouă persoane au fost inculpate miercuri în Croaţia, acuzate că au făcut salutul fascist pentru a-i provoca pe protestatarii care demonstrau împotriva extremei drepte în oraşul Rijeka, a declarat poliţia pentru AFP.
19:10
Germania a devenit miercuri prima ţară din Europa care a desfăşurat sistemul israelian de apărare antiaeriană Arrow, conceput pentru a intercepta rachete balistice cu rază medie de acţiune, precum Oreşnikul rusesc (rachetă balistică cu raza intermediară de acţiune /IRBM/), în încercarea de a contracara ceea ce consideră a fi ameninţarea în creştere din partea Moscovei, informează Reuters.
19:00
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat licitaţia pentru încă şase spaţii moderne de servicii pe autostrăzi, trei dintre ele urmând să fie deschise pe Autostrada Moldovei A7.
19:00
Guvernul a anunțat, miercuri, măsurile pentru sprijinirea românilor din judeţele Prahova şi Dâmboviţa afectați de lipsa apei, arătând că, de la declanşarea acestei situaţii, premierul Ilie Bolojan a coordonat acţiunile de intervenţie şi a menţinut permanent legătura cu ministerele şi instituţiile guvernamentale implicate.
18:40
Un fost puşcaş marin american, Robert Gilman, care execută o pedeapsă de opt ani de închisoare în Rusia, a fost condamnat miercuri la încă doi ani pentru agresarea personalului penitenciarului, anunță agenţia de presă rusă RIA Novosti.
18:30
Ministrul Apărării al SUA, Pete Hegseth, ar dori să-i invite la „cina visurilor sale” pe președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski, precum și pe dictatorul Vladimir Putin. El a declarat acest lucru într-un interviu acordat jurnalistei Katie Miller, care a lucrat anterior în Departamentul pentru Eficiența Guvernului al SUA.
18:30
România construiește un centru care va produce oglinzi de 1 milion de euro fiecare. Acestea vor fi folosite pentru cel mai puternic laser din lume, cel de la Măgurele, județul Ilfov. Vorbim despre o fabrică care va crea locuri de muncă și care va folosi tehnologie de ultimă generație.
18:20
Propagandista rusă Margarita Simonian, care urmează un tratament pentru cancer, s-a confruntat în mod neașteptat cu realitatea medicinei din Rusia, scrie presa rusă. Potrivit ei, în timpul unei vizite la unul dintre spitale împreună cu fiica sa de 12 ani, personalul medical a țipat la ele grosolan chiar de la recepție.
18:20
Ungaria a anunţat miercuri că, împreună cu Slovacia, va contesta la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene planul care le va interzice statelor UE să importe gaz şi petrol din Rusia. Budapesta acuză că acest plan este un„dictat inacceptabil” al Bruxelles-ului care încalcă tratatele UE şi ameninţă securitatea energetică naţională, transmite agenţia EFE, potrivit Agerpres.
18:10
Sistemul Energetic Naţional (SEN) este stabilizat, toate instalaţiile Rafinăriei Petrobrazi funcţionează în regim normal, iar Grupul 6 Rovinari va fi repus în producţie, a anunţat miercuri ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
18:00
Directorul spionajului taiwanez, Tsai Ming-yen, a acuzat miercuri avioane chineze că au „simulat atacuri” împotriva unor nave militare străine care traversau strâmtoarea care desparte China de Taiwan.
18:00
Norvegia deschide porțile pentru muncitorii din Europa și caută inclusiv români care să lucreze la fermele sale de somon. Salariile depășesc 3.000 de euro pe lună, nu este nevoie de experiență, iar contractele sunt pe perioadă nedeterminată.
17:50
n bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce şi-ar fi însuşit un ou Fabergé cu diamante într-un mod destul de neobişnuit - înghiţindu-l, relatează BBC şi CNN.