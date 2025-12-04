Trafic restricționat pe DN1 după o alunecare de teren zona Comarnic

00:30

Gigantul american MKS Instruments, listat pe Nasdaq și deținut de cele mai mari fonduri de investiții din lume, vrea să își crească cu 50% numărul de ingineri și tehnicieni din România, până la circa 270 de angajați, după ce și-a mutat fabrica din București într-o hală cu o suprafață mai mult decât dublă, motivat de cererea crescută de pe piețele europene de apărare, securitate și supraveghere, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.