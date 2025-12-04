Trump spune că Putin „vrea să pună capăt războiului” din Ucraina
Profit.ro, 4 decembrie 2025 08:50
Donald Trump a asigurat că Vladimir Putin dorește „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între președintele rus și emisarul său Steve Witkoff, care va discuta în Florida cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov, informează AFP.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 15 minute
09:10
Contralumina creează atmosferă, dar îți păcălește expunerea.
09:10
Vinul zilei: un prosecco glamour, potrivit petrecerilor în club, cu arome florale și fructate, de flori albe, mere verzi, pere coapte, impresii de lămâie verde și mandarine, toate pe un fundal mineral # Profit.ro
Vinul zilei: un Prosecco bio și vegan, cu perlaj fin și note olfactive de pere coapte, piersici albe și floare de salcâm. Savurați-l ca atare sau alături de pește, risotto cu legume sau carne albă
Acum o oră
08:50
Donald Trump a asigurat că Vladimir Putin dorește „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între președintele rus și emisarul său Steve Witkoff, care va discuta în Florida cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov, informează AFP.
08:50
O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1, în zona kilometrului 111+430 m.
08:30
O campanie de retragere de pe piață a unor senzori de glicemie este în curs de desfășurare în 17 țări.
Acum 2 ore
08:20
Bursele europene au închis ușor pe plus, în linie cu redresarea piețelor globale. Indicele pan-european Stoxx 600 a avansat cu aproape 0,1%, în timp ce evoluțiile sectoarelor și ale burselor majore au fost mixte, relatează CNBC.
08:10
VIDEO&FOTO Un nou brand pe piața materialelor de construcție din România. EUROZID a inaugurat noua fabrică, cu ținta de a deveni unul dintre cei mai de încredere furnizori # Profit.ro
Compania EUROZID, specializată în producția de materiale de construcție, a inaugurat oficial noua fabrică, în comuna Bărcănești, județul Prahova.
08:00
Piața cripto funcționează într-un ritm alert, definit de variații puternice de preț și de cicluri de piață aflate într-o schimbare continuă, elemente care conturează fiecare oportunitate și risc.
07:50
ASTĂZI Profit.ro Maraton de Retail Ediția a a III-a - Marii jucători vs. retaileri locali, Online, Offine sau Omnichannel, Forța de muncă și migrația, Redefinirea sucursalelor, Investiții sub presiune # Profit.ro
Marii jucători vs. retaileri locali: șanse reale de supraviețuire și consolidare, Online, Offine sau Omnichannel: tehnologiile care schimbă jocul (AI, AR, live shopping), Investiții sub presiune, Forța de muncă și migrația, Redefinirea sucursalelor sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate astăzi, de la ora 10, la Profit.ro Maraton de Retail Ediția a a III-a.
07:40
Banca centrală a Poloniei reduce din nou dobânzile, pentru a cincea oară la rând. Isărescu mai așteaptă # Profit.ro
Cu o inflație în scădere și intrată în țintă, Banca Națională a Poloniei, una dintre băncile centrale la care se uită și BNR, și-a permis o nouă reducere a ratei cheie, care ajunge astfel substanțial sub nivelul practicat de Banca Națională a României, care se confruntă cu o explozie a inflației și în 2025. Și cehii au scăzut dobânzile în acest an.
07:40
România traversează o perioadă în care veștile proaste sunt mai rapide decât reacția guvernamentală. Aproape săptămânal aflăm despre închideri de fabrici, restructurări, concedieri, în timp ce veștile bune – investiții noi, parcuri industriale extinse, anunțuri de angajări – există dar apar abia lunar.
07:30
După mai multe speculații care vorbeau despre posibile nume, precum EcoSport sau chiar Focus SUV, o nouă informație neoficială arată că Ford va produce în Spania, în aceeași uzină cu Kuga, o versiune Bronco destinată europenilor.
Acum 4 ore
07:20
VIDEO Măcel în digital. Serialul „Dallas”, exploatat ca nostalgie. Valentin Suciu, co-fondator Jam Session Agency: Este bătălia bani versus cultural relevance și valoare. Decizia echipei a fost să nu ne fie frică - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Valentin Suciu, co-fondator Jam Session Agency, a vorbit în cadrul emisiunii Profit Live, realizată pe Prima News TV de Profit.ro, de luni până joi, de la ora 11.00, despre campania eMAG de Black Friday, direcția strategică a brandului, modul în care consumatorii tineri au fost integrați în comunicare și despre transformările pieței de e-commerce.
07:10
Oprirea centralei Brazi pune presiune neașteptată pe acțiunile OMV. Analiști: suspendarea prelungită poate forța o reevaluare în piață # Profit.ro
Oprirea neașteptată a centralei pe gaze naturale Brazi a OMV Petrom a creat un sentiment de incertitudine în rândul investitoriilor OMV, punând presiune pe acțiuni. O suspendare prelungită a activității centralei ar putea atrage o revizuire negativă a estimărilor privind performanțele financiare trimestriale, avertizează analiștii.
07:00
Alimentarea cu energie la iarnă: România NU se poate baza pe vânt pentru a compensa închiderile de centrale pe cărbune. Producția eolienelor a scăzut cu 1 TWh în ultimii ani # Profit.ro
Producția parcurilor eoliene din România s-ar putea dovedi insuficientă pentru a compensa închiderile de termocentrale pe cărbune în iarna aceasta, se arată într-un studiu realizat de Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport al Energiei Electrice (European Network of Transmission System Operators for Electricity - ENTSO-E), organizație care grupează un număr de 40 de operatori naționali de transport și sistem (OTS) din Europa, printre care Transelectrica din România.
06:10
Faliment neașteptat. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:40
DOCUMENT Date dezvăluite - ANL București a construit în ultimii 10 ani peste 350 case private și mai puțin de 50 de locuințe pentru tineri sau specialiști # Profit.ro
Date oficiale dezvăluite chiar de către Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) arată că în ultimii 10 ani (2015-2025), până la finele lunii iunie a.c., ANL București a finalizat 401 de locuințe, iar dintre acestea 353 sunt locuințe proprietate personală, construite cu credit ipotecar. În cei 10 ani, ANL București a finalizat, în urmă cu 8 ani, în 2017, 48 de apartamente destinate închirierii tinerilor sau specialiștilor, fără a termina vreo locuință de serviciu sau pentru minoritatea romă.
00:40
EXCLUSIV FOTO Bookzone se extinde internațional. Florin Enceanu, fondator: Vrem ca până în februarie să fie active noile librării online din Diaspora # Profit.ro
Bookzone, cea mai mare librărie online din România, pregătește pentru 2026 o strategie construită pe trei direcții majore, iar una dintre ele vizează extinderea în afara țării. Fondatorul Florin Enceanu spune pentru Profit.ro că prioritatea este accesul românilor din Diaspora la carte, în condițiile în care costurile de livrare din România depășesc adesea valoarea unui volum.
00:30
ULTIMA ORĂ Guvernul spre un nou record de împrumuturi - urcă suma cu încă 10 miliarde de lei și vrea să împrumute din timp și pentru necesarul din 2026 # Profit.ro
Guvernul a împrumutat deja circa 259 miliarde de lei, necesarul anunțat după prima rectificare bugetară și aferent unui deficit bugetar de 8,4% din PIB, astfel că vrea ca în decembrie să mai împrumute 10 miliarde de lei, despre care afirmă că ar fi contractați pentru a finanța înainte necesarul pentru anul 2026.
00:30
EXCLUSIV FOTO Gigant american se extinde puternic în România. MKS Instruments, deținut de cele mai mari fonduri de investiții din lume, vrea să își crească cu 50% numărul de angajați # Profit.ro
Gigantul american MKS Instruments, listat pe Nasdaq și deținut de cele mai mari fonduri de investiții din lume, vrea să își crească cu 50% numărul de ingineri și tehnicieni din România, până la circa 270 de angajați, după ce și-a mutat fabrica din București într-o hală cu o suprafață mai mult decât dublă, motivat de cererea crescută de pe piețele europene de apărare, securitate și supraveghere, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
3 decembrie 2025
23:30
UiPath, primul unicorn fondat de antreprenori români, listat în 2021 la bursa de la New York, anunță, pentru al treilea trimestru al anului fiscal 2026, încheiat la 31 octombrie 2025, venituri de 411 milioane de dolari, cu 16% mai mari față de perioada similară a anului precedent.
22:30
Compania chineză Xpeng avertizează: urmează „valul AI fizic”. Vânzările de mașini și-au încetinit viteza # Profit.ro
Constructorul de automobile chinez Xpeng a anunțat că a înregistrat o nouă creștere a vânzărilor în luna noiembrie. Avansul înregistrat nu mai este însă în registrul spectaculos, ci se limitează sub 20 de procente, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Compania își prezintă aplicațiile de „inteligență artificială fizică”.
22:30
HIFENCE, furnizor de servicii IT și securitate cibernetică cu sediul în New York, și-a extins amprenta internațională prin deschiderea unui nou centru operațional, în București.
22:10
Serviciile de streaming lansează recapitulările anuale privind activitatea utilizatorilor # Profit.ro
Ca în fiecare an, platformele de streaming încep în luna decembrie recapitularea activității din cursul anului, oferind utilizatorilor informații privind modul în care au consumat conținut în 2025.
22:00
Rodica Stănoiu, ministru al Justiției în Guvernul Adrian Năstase, a decedat.
21:30
NATO trebuie să își mărească prezența pe flancul estic european, în pofida eforturilor reînnoite ale Rusiei de a constrânge alianța militară în timpul discuțiilor de pace cu SUA, potrivit ministrului de externe al României, Oana Țoiu.
21:10
LEGE Modificare majoră la RCA - este eliminat plafonul actual de despăgubire la polițele asigurătorilor care intră în insolvență. Schimbări la prioritatea cererilor de plată # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat proiectul de lege care modifică funcționarea Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) și elimină plafonul actual de 500.000 lei în cazul creditorilor de asigurare ale căror prejudicii rezultă în baza contractelor de asigurare de tip RCA.
21:00
Exxon Mobil a abordat Ministerul Petrolului din Irak pentru a-și exprima interesul de a cumpăra participația majoritară deținută de compania rusă Lukoil în gigantul zăcământ West Qurna 2.
20:40
Un incendiu a izbucnit la centrul comercial Promenada Mall, de pe Calea Floreasca, din București.
20:30
Un incendiu a izbucnit la centrul comercial Promenada Mall, de pe Calea Floreasca, din București.
Acum 24 ore
20:20
Câteva sute de BMW iX1 și Mini Aceman, ambele electrice, vor fi livrate de BMW Group pentru unul dintre clienții săi care a dorit să treacă la propulsia electrică. Compania instalează stații de încărcare la sediu.
20:20
Grupul german Mewi, care livrează deja în România tractoare și alte utilaje agricole, preia compania românească Agritehnica Service.
20:10
Ungaria - investiție în România în locul hotelului pe care nu l-a vrut nimeni VIDEO&FOTO # Profit.ro
Guvernul Ungariei va ridica un centru cultural în locul fostului Hotel Bodoc, din centrul municipiului Sfântu Gheorghe.
20:10
Chiar dacă Microsoft a pus capăt suportului tehnic pentru multe versiuni ale Windows 10 cu aproape două luni în urmă, Windows 11 nu și-a lărgit semnificativ avansul față de predecesorul său în ceea ce privește cota de piață, relatează site-ul tech The Register.
20:10
Liderul comerțului alimentar din Polonia, care "a dat România pe Slovacia" - nou mesaj privind planurile actuale # Profit.ro
Grupul portughez Jerónimo Martins, retailer cu afaceri anuale de peste 30 de miliarde de euro, operatorul celui mai mare lanț de supermarketuri din Portugalia prin brandul Biedronka, lider al comerțului alimentar din Polonia, transmite pentru Profit.ro că și la acest moment se concentrează pe investiții și creștere pe piețele sale actuale - Portugalia, Polonia, Columbia și Slovacia - fără a anunța o intrare în România.
19:50
Angajații Instagram vor trebui să revină la birou, de unde vor lucra 5 zile pe săptămână, începând din februarie 2026.
19:30
Austria este prima țară din Europa în care sunt fabricate automobile a două mărci diferite din China. Acest lucru este posibil după ce Mgna Steyr, divizie a gigantului Magna International, a pornit producția mașinilor GAC (Guangzhou Automobile Group Co.), la scurt timp după ce începuse asamblarea mașinilor Xpeng.
19:30
Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair, fost co-proprietar al portalului de conținut pentru adulți Pornhub, s-a adresat Departamentului Trezoreriei SUA cu o solicitare de a cumpăra activele externe ale Lukoil.
19:10
ULTIMA ORĂ Posibilă reducere a prețurilor RCA în 2026. ASF vrea să diminueze cotele de contribuție plătite de asigurători la FGA # Profit.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) vrea să diminueze cu două puncte procentuale, de la 7% la 5%, cotele contribuțiilor datorate de asigurători pentru anul 2026, aplicabile la volumul de prime brute încasate din activitatea de asigurări directe.
18:30
Compania chineză LandSpace a lansat racheta Zhuque-3, în nord-vestul Chinei.
18:10
Danubius Exim, companie românească furnizoare de tehnologii fiscale și de plată, lansează un serviciu care permite retragerea de numerar direct din magazinele și restaurantele dotate cu dispozitive BlueCash 50.
18:00
ULTIMA ORĂ Oprirea centralei pe gaze Brazi a OMV Petrom din lipsă de apă: Este pornit un grup pe lignit de 330 MW de la termocentrala Rovinari a CE Oltenia # Profit.ro
Grupul 6 pe lignit, cu putere instalată de 330 MW, din cadrul termocentralei Rovinari a Complexului Energetic Oltenia, va fi pus în funcțiune pentru compensarea deficitului creat de oprirea centralei pe gaze Brazi a OMV Petrom, din lipsă de apă tehnologică, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
17:40
ULTIMA ORĂ Val de concedieri în România. Aumovio, compania desprinsă din Continental, decide tăieri de personal # Profit.ro
Aumovio, compania de dezvoltare și producție de componente electronice pentru industria auto, desprinsă anul acesta din gigantul european Continental Romania - devenită independentă în acest an și listată pe bursă în septembrie – declanșează concedieri în România.
17:30
Schimb violent de replici în Parlamentul de la Sofia, în urma ceor mai mari proteste anti-corupție din Bulgaria din ultimii ani, scrie Novinite.
17:20
Ministrul ungar de Externe anunță că țara sa nu va putea renunța la petrolul și gazul rusesc, până în 2027, cum este cerut de UE.
17:00
Un protest al fermierilor greci, care durează de câteva zile, continua să blocheze șosele și autostrăzile importante.
17:00
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Budapesta cu premierul ungar, Viktor Orban,Cu prilejul acestor deplasări fi discutată cooperarea între România, Ungaria și Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.
16:40
Zece giganți din industria agroalimentară, acționați în judecată în SUA: Au creat o criză de sănătate publică! # Profit.ro
Orașul San Francisco a lansat o procedură judiciară fără precedent împotriva a zece giganți din industria alimentelor ultraprocesate, acuzându-i că au creat o „criză de sănătate publică” care afectează finanțele metropolei americane, relatează Le Figaro.
16:20
Poluarea cu plastic va atinge cote alarmante în 2040 - va ajunge la echivalentul unei basculante în fiecare secundă # Profit.ro
În ciuda dovezilor clare că plasticul inundă oceanele și plajele și se descompune în microplastic care intră în corpurile noastre, oamenii continuă să producă cantități din ce în ce mai mari, asftel că poluarea globală cu plastic va ajunge la 280 de milioane de tone pe an în 2040, adică echivalentul unei basculante în fiecare secundă, transmite Bloomberg.
16:10
Consiliul Județean Satu Mare anunță că Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare este cu un pas mai aproape de realizare, după ce Consiliul Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării a emis aviz favorabil pentru studiul de fezabilitate al investiției.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.