Restricţii pe DN1 după o alunecare de teren în zona Comarnic

Accesul dificil la creditare a devenit una dintre cele mai mari provocări pentru IMM-urile din România. Cerințele ridicate de garanții, analiza de risc centrată în principal pe istoricul financiar și durata extinsă a proceselor de aprobare pun presiune pe companiile care au nevoie de capital rapid pentru stocuri, echipamente, extindere sau acoperirea cashflow-ului. În acest context, tot mai mulți antreprenori se orientează către soluții alternative, iar crowdlending-ul începe să câștige teren ca mecanism de finanțare bazat pe împrumuturi directe de la investitori – sunt concluziile cele mai recente analize VENEVO, platforma românească de finanțare participativă prin împrumuturi.