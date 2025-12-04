Demonstraţie de forţă – China desfăşoară cel mai mare exerciţiu militar maritim, peste 100 de nave de război în apele Asiei de Est (surse Reuters)
Economica.net, 4 decembrie 2025 12:20
China desfăşoară un număr mare de nave militare şi ale pazei de coastă în apele Asiei de Est, la un moment dat fiind peste 100, în cea mai mare demonstraţie de forţă maritimă de până acum, au indicat patru surse citate joi de Reuters.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
13:00
Cat de sus este Constanța în clasamentul porturilor europene. O veste bună și una proastă # Economica.net
România a urcat pe locul 10 în topul țărilor europene în funcție de volumul de marfă procesat anul trecut în porturi, după ce în 2023 se afla pe locul al 13-lea, arată datele Eurostat. Astfel, Constanța este oficial al 10-lea port din Uniunea Europeană (UE).
13:00
Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 EUR către Salvamont România # Economica.net
- Donația include un kit complet – dronă de intervenție aeriană, cu AI și termoviziune, pentru fiecare serviciu public județean și local al Salvamont România.- Salvamont România folosește deja peste 150 de drone aeriene și acvatice implementate cu sprijinul Vodafone și Fundația Vodafone. Dronele au fost utilizate în peste 300 de intervenții doar în acest an.
13:00
Prima etapă de modernizare a infrastructurii de pe Aeroportul Otopeni a fost finalizată. Investiția a fost de 75 de milioane de euro – VIDEO # Economica.net
Compania Națională Aeroporturi București anunță că au fost recepționate lucrările de modernizare pe o suprafață totală de 500.000 mp, prevăzute în cadrul etapei 2023 - 2025 din proiectul de creștere a capacității operaționale a Aeroportului Henri Coandă.
Acum 15 minute
12:50
Certificate de emisii – Noi programe pentru finanţare din Fondul de Inovare. 5,2 miliarde de euro, venituri din schema UE de comercializare a certificatelor EU ETS # Economica.net
Comisia Europeană a anunţat joi deschiderea a trei noi oportunităţi de finanţare în cadrul Fondului pentru inovare, cu un buget total de 5,2 miliarde euro reprezentând venituri din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
Acum o oră
12:20
Orange Romania anunță că a testat pentru prima dată în țara noastră tehnologia 5G millimeter Wave (mmWave) într-o rețea de tip 5G Standalone (SA). Pentru teste, Orange a fost autorizat de ANCOM pentru a utiliza spectrul radio din banda de 26 GHz în laboratorul 5G din București. Astfel, au fost obținute viteze de până la 10 Gbps download și 1,2 Gbps upload.
12:20
Demonstraţie de forţă – China desfăşoară cel mai mare exerciţiu militar maritim, peste 100 de nave de război în apele Asiei de Est (surse Reuters) # Economica.net
China desfăşoară un număr mare de nave militare şi ale pazei de coastă în apele Asiei de Est, la un moment dat fiind peste 100, în cea mai mare demonstraţie de forţă maritimă de până acum, au indicat patru surse citate joi de Reuters.
12:20
Anunţ de la gigantul Alro Slatina: Am reuşit să asigurăm întreaga cantitate de energie pentru următoarele şase luni # Economica.net
Compania producătoare de aluminiu Alro Slatina, unul dintre cei mai mari consumatori de energie din ţară, şi-a asigurat întreaga cantitate de energie pentru prima jumătate a anului viitor, a declarat presei joi, directorul general al companiei, Marin Cilianu.
12:20
Centrala electrică a Petrom de la Brazi, oprită din cauza crizei apei din Prahova, va fi repornită parțial mâine dimineață # Economica.net
Centrala electrică pe gaze în ciclu combinat a Petrom de la Brazi urmează să fie pornită mâine dimineață, parțial, iar de sâmbătă după amiază va funcționa la capacitate maximă.
12:20
Măsuri istorice pentru bursele din UE. Comisia Europeană anunţă reguli noi pentru integrarea totală a piețelor de capital din Uniunea Europeană # Economica.net
Comisia Europeană a adoptat joi un pachet cuprinzător de măsuri menite să elimine barierele şi să deblocheze întregul potenţial al pieţei unice a UE pentru servicii financiare, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
Acum 2 ore
11:40
Ca de fiecare dată în decembrie, Google prezintă listele cu cele mai populare (trending) căutări ale românilor în anul care tocmai se încheie. Acestea indică subiectele și oamenii care au generat cel mai mare interes în căutări în România, cele mai populare evenimente în 2025 pentru români, ce i-a interesat în materie de filme, seriale și rețete sau ce întrebări și-au pus.
11:40
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a semnat joi ordinul de începere a lucrărilor de extindere a magistralei M4 de metrou, tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul, cea mai mare investiție publică derulată în acest moment în România la nivel local.
11:40
S-a deschis primul magazin complet robotizat din România. E făcut de români și este non-stop VIDEO # Economica.net
Primul magazin complet robotizat, unde nu trebuie să te plimbi printre rafturi, a fost deschis în complexul rezidențial Liziera de Lac, dezvoltat de Liebrecht & wooD.
11:40
Obligațiile fiscale din decembrie 2025. Ce declarații trebuie depuse la ANAF înainte de Crăciun # Economica.net
În decembrie 2025, calendarul fiscal aduce o serie de termene esențiale pentru firme și persoane fizice, de la chestionarele de rezidență fiscală depuse la 30 de zile după sosire sau înaintea plecării, până la raportările lunare precum declarațiile 100, 112 și 300, scrie Termene.ro.
11:20
Lanțul de cafenele 5 to go a anunțat semnarea unui parteneriat cu rețeaua națională de benzinării RO concept OSCAR, deținută de omul de afaceri Alin Niculae.
11:20
Criză apă – Ce spune Ministerul Mediului despre riscul opririi alimentării cu apă în Prahova # Economica.net
Afirmaţiile apărute în presă, potrivit cărora Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă în Prahova şi ar fi ignorat avertismentele, sunt false, susţin reprezentanţii instituţiei într-un comunicat transmis joi AGERPRES.
11:20
Decarbonizarea, un nou motor de competitivitate economică – Auchan România contribuie la accelerarea tranziției lanțului agro-alimentar prin Climate Supplier Event # Economica.net
În contextul în care sistemele agro-alimentare sunt responsabile pentru aproape o treime din emisiile globale de gaze cu efect de seră, Auchan România îşi asumă un rol activ în tranziţia lanţului său de aprovizionare către un model mai sustenabil.
11:20
Compania creată de Michelin, Forvia și Stellantis în domeniul propulsiei cu hidrogen își reduce drastic dimensiunile # Economica.net
Dovadă a modului haotic în care se dezvoltă transportul nepoluant în Europa, joint-venture-ul Symbio, având ca scop dezvoltarea de pile de combustie pentru mobilitatea cu hidrogen, finanțat de Michelin, Forvia și Stellantis, își reduce drastic activitatea.
11:20
Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) a avut un impact economic, la nivelul anului 2024, de aproximativ 1,49 miliarde de lei, în termeni absoluţi, reiese din studiul privind impactul socio-economic al companiei-administrator RetuRo, prezentat joi într-o conferinţă de specialitate.
11:20
Bornă depășită pe piața imobiliară: peste 5 milioane de mp de malluri și parcuri de retail în România # Economica.net
Piața de retail modern din România își continuă expansiunea, depășind în 2025 pragul de 5 milioane de metri pătrați de spații comerciale închiriabile, potrivit datelor Colliers. Pentru a vizualiza mai bine această cifră, imaginați-vă 714 terenuri de fotbal puse unul lângă celălalt sau de aproape trei ori suprafața parcului Herăstrău din București.
11:20
Pauza dintre a factura și a încasa: costul invizibil care ține pe loc companiile din România # Economica.net
Pentru orice companie, dar mai ales pentru IMM-uri, pauza dintre „am facturat” și „am încasat” este cea mai costisitoare perioadă din ciclul financiar. Termenele de plată de 30, 60 sau chiar 90 de zile au devenit normă în România, deși blocajele pe lanțul de plăți afectează direct lichiditatea, capacitatea de investiție și reziliența financiară. Studiile europene arată că întârzierea încasărilor este astăzi principalul risc operațional în rândul IMM-urilor, iar România se află constant în topul țărilor cu cele mai mari întârzieri la plată.
Acum 4 ore
10:10
Numeroşi europeni consideră că există un risc ridicat de a izbucni un război cu Rusia, indică un sondaj efectuat în nouă ţări din Uniunea Europeană, publicat joi de revista franceză 'Le Grand Continent', transmite AFP.
10:10
Veniturile Rusiei din petrol şi gaze au scăzut semnificativ în noiembrie, a anunţat Ministerul de Finanţe, ceea ce scoate în evidenţă presiunile în creştere asupra bugetului federal, în urma sancţiunilor, a cotaţiilor scăzute la ţiţei şi a aprecierii rublei, informează publicaţia Moscow Times.
10:10
A început curăţenia pe Facebook, Instagram şi Threads. Meta a demarat închiderea conturilor utilizatorilor australieni sub 16 ani # Economica.net
Gigantul tehnologic american Meta a anunţat joi că a început să suprime conturile utilizatorilor australieni sub 16 ani de pe Instagram, Threads şi Facebook, înainte de intrarea în vigoare, pe 10 decembrie, a legii prin care Australia interzice reţelele sociale pentru aceşti minori, informează AFP.
10:10
Declarație jenantă a ministrului Energiei, Bogdan Ivan: A aflat de problema care a închis centrala electrică de la Brazi “de la un coleg perspicace” marți, deși informația este publică la Transelectrica încă de duminică # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat aseară la Antena 3 CNN că a aflat de situația de la Paltinu, care a condus la oprirea centralei pe gaze a Petrom de la Brazi, marți, 2 decembrie dimineața, de la un coleg din minister, mai perspicace.
09:20
Trump anunţă o „întâlnire foarte bună” a lui Witcoff cu Putin. Urmează discuţii cu emisarul ucrainean, în Florida # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că întâlnirea dintre emisarul său Steve Witkoff şi ginerele său Jared Kushner cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina a fost "foarte bună", dar fără a oferi detalii despre continuarea negocierilor, transmite AFP.
09:20
În faţa submarinelor ruseşti, Londra şi Oslo vor opera împreună fregate în Atlatincul de Nord # Economica.net
Regatul Unit şi Norvegia vor semna joi un nou acord de cooperare în domeniul apărării, care prevede operarea în comun a unei flote de fregate pentru "a vâna submarinele ruseşti" în Atlanticul de Nord, potrivit Ministerului britanic al Apărării, notează AFP.
09:20
O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1, în zona kilometrului 111+430 m, autorităţile instituind o restricţie parţială de circulaţie pe banda sensului de mers Braşov - Ploieşti.
09:20
Unul dintre cei mai mari furnizori auto din România disponibilizează 641 de angajați # Economica.net
Compania Aumovio, cu 13.000 de angajați în România, a anunțat disponibilizarea a 641 de persoane din unitățile sale de la Iași, Timișoara și Sibiu.
09:20
BioNTech, una dintre primele companii care a dezvoltat un vaccin eficient Covid-19, este aproape de achiziţionarea rivalului farmaceutic german CureVac, transmite DPA.
09:20
Ieftinire în benzinării azi, prețul coboară mult sub pragul de 8 lei/litru. Cât costă acum benzina și motorina # Economica.net
Prima modificare de preț a carburanților din luna decembrie în benzinării: s-a ieftinit motorina, al cărei preț coboară semnificativ sub pragul de 8 lei pe litru.
Acum 24 ore
22:30
Important pentru șoferi. Șansă la RCA mai ieftin, din 2026. BAAR luase decizia, ASF urmează să scadă contribuția # Economica.net
Costurile marilor falimente din asigurări încep să se atenueze, în condițiile în care a trecut deja un an și jumătate de la ultimul astfel de eveniment (prăbușirea Euroins), iar Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) și Biroul Asigurătorilor de Autovehicule (BAAR) au achitat deja cea mai mare parte a obligațiilor către păgubiții din țară, respectiv cei din alte țări parte din sistemul Carte Verde. În context, presiunea pe primele plătite de șoferi scade notabil, cu un procent dublu comparativ cu scumpirile din 2025.
22:20
Bucureștiul e un oraș-mozaic, împărțit în șase administrații locale și un centru care ar trebui să le țină pe toate împreună. O capitală cu șapte primari, fiecare cu o bucată din puzzle. Și, dacă ignorăm asta, votăm în orb.
22:20
Proiectele de construcții noi sunt semi-înghețate. Modernizările și reparațiile capitale au crescut cu 50%, ING Bank # Economica.net
Sectorul construcțiilor în România a înregistrat o revenire în 2025 după reculul din 2024. Cu toate acestea, revenirea în construcții se datorează în mare parte lucrărilor de modernizare și segmentului de reparații capitale ale clădirilor, care au crescut cu 50% anul acesta, după cum arată un raport al ING Bank.
22:20
Cu cât cresc asigurătorii care au mizat pe segmentul bancassurance și pe cel al asigurărilor de viață – Paul Cazacu CEO Uniqa Asigurări. Care sunt explicațiile # Economica.net
După un prim semestru cu o creștere de 18% și un profit operațional majorat cu 40%, UNIQA România își consolidează poziția pe piața locală, mizând pe segmentul asigurărilor de viață și pe digitalizarea ofertei bancassurance, arată Paul Cazacu, CEO UNIQA Asigurari
22:10
A fost lansat Programul de Securitate şi Siguranţă Publică – Justiţie. Acesta aduce tehnologie modernă, know-how elveţian şi formare pentru specialiştii # Economica.net
Programul de Securitate şi Siguranţă Publică - Justiţie aduce tehnologie modernă, know-how elveţian şi formare pentru specialiştii care lucrează în zonele cele mai sensibile ale justiţiei, a transmis, miercuri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.
22:10
Rusia intră pe lista UE de state cu grad mare de risc pentru spălarea de bani și finanțarea terorismului # Economica.net
Comisia Europeană a adăugat, miercuri, Rusia pe lista de jurisdicţii cu deficienţe strategice în cadrele sale de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului (CSB/CFT), informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.
22:10
Roșii românești tot anul. Cooperativa din Căpușu Mare, județul Cluj, se alătură programului Carrefour Grădina Noastră # Economica.net
Carrefour România anunță că extinde programul Grădina Noastră și aduce roșii românești pe tot parcursul anului, prin includerea unei noi cooperative din comuna Căpușu Mare, județul Cluj. Formată din cinci membri și cultivând două hectare de sere, aceasta livrează roșii convenționale și bio, consolidând oferta de produse locale.
22:10
SUA vor restricționa eliberarea de vize către nigerienii care au legătură cu persecutarea creștinilor din această țară # Economica.net
Statele Unite ale Americii vor restricţiona eliberarea de vize cetăţenilor nigerieni care ar avea legătură cu ceea ce Washingtonul consideră a fi masacre împotriva creştinilor din cea mai populată ţară africană, a anunţat miercuri secretarul de stat Marco Rubio, transmite AFP, relatează Agerpres.
22:10
Trump l-a grațiat pe congresmanul democrat Henry Cuellar, acuzat de luare de mită, despre care spune că e o victimă politică a fostului președinte Biden # Economica.net
Preşedintele republican al SUA, Donald Trump, a anunţat miercuri graţierea congresmanului democrat Henry Cuellar şi a soţiei acestuia, Imelda, care au fost acuzaţi de luare de mită, dar potrivit actualului lider de la Casa Albă aceştia au fost victime ale unei persecuţii politice orchestrate de administraţia anterioară a preşedintelui democrat Joe Biden, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
22:10
Ungaria sprijină demersurile pentru pace în Ucraina ale președintelui Trump și denunță fanatismul războinic al statelor europene # Economica.net
Ungaria îşi menţine poziţia de a nu oferi Ucrainei arme sau bani şi sprijină deplin eforturile preşedintelui american Donald Trump menite să încheie războiul ruso-ucrainean, a declarat miercuri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, care a participat la Bruxelles la o reuniune a şefilor diplomaţiilor din ţările NATO, care, cu acest prilej, au anunţat noi contribuţii financiare pentru achiziţia de arme americane destinate Ucrainei, relatează agenţiile Reuters şi MTI, transmite Agerpres.
22:10
Parlamentul bulgar a retras propunerea de buget pe 2026, ca urmare a protestelor masive din stradă # Economica.net
Parlamentul bulgar a retras miercuri, la cererea Guvernului, propunerea de buget pentru 2026, puternic criticată, în urma noilor proteste ample împotriva puterii, care este acuzată de corupţie, relatează AFP, transmite Agerpres.
22:10
Majoritatea locuitorilor din Australia, Japonia şi India consideră că al doilea mandat al lui Trump nu este benefic pentru țările lor – sondaj # Economica.net
Majoritatea locuitorilor din Australia, Japonia şi India consideră că al doilea mandat al preşedintelui american Donald Trump nu este benefic ţărilor lor şi un număr tot mai mare de australieni consideră influenţa SUA în Asia ca fiind mai mult dăunătoare decât benefică, conform unui sondaj realizat în rândul populaţiilor din cele patru ţări, relatează miercuri Reuters, transmite Agerpres.
22:10
IKEA pregătește modernizări ample ale magazinului din Băneasa. „Va fi magazinul viitorului” # Economica.net
Retailerul suedez de mobilă IKEA și-a setat pe lista de investiții pentru acest an financiar remodelarea magazinului din Băneasa, prima unitate a companiei din România, deschisă acum 18 ani. Magazinul va opera ca un flegship pentru țara noastră și va include elemente de noutate testate în alte țări IKEA.
22:10
Investiție în IT-ul românesc. O companie din SUA, fondată de un român, deschide un hub de securitate cibernetică la București # Economica.net
HIFENCE, companie din SUA în domeniul serviciilor IT și de securitate cibernetică înființată de un antreprenor român, și-a extins oficial prezența internațională prin deschiderea unui nou centru operațional în București, care va servi drept principalul hub european al companiei.
19:40
Analiză VENEVO. Creditarea greoaie împinge tot mai multe IMM-uri către soluții alternative de finanțare. Crowdlending-ul intră într-o etapă de creștere accelerată în România # Economica.net
Accesul dificil la creditare a devenit una dintre cele mai mari provocări pentru IMM-urile din România. Cerințele ridicate de garanții, analiza de risc centrată în principal pe istoricul financiar și durata extinsă a proceselor de aprobare pun presiune pe companiile care au nevoie de capital rapid pentru stocuri, echipamente, extindere sau acoperirea cashflow-ului. În acest context, tot mai mulți antreprenori se orientează către soluții alternative, iar crowdlending-ul începe să câștige teren ca mecanism de finanțare bazat pe împrumuturi directe de la investitori – sunt concluziile cele mai recente analize VENEVO, platforma românească de finanțare participativă prin împrumuturi.
19:40
Popeyes a inaugurat ieri al doilea restaurant din Iași mergând mai departe cu expansiunea în țară inițiată anul trecut, astfel că Iașiul este al treilea oraș din România unde Popeyes își extinde prezența în 2025. Deschiderea oficială a avut loc în zona food-court din cadrul ansamblului mixed-use Palas Iași.
18:40
Noi benzinării pe autostrăzi: CNAIR concesionează șase spații de servicii pe A7, A1, A0 și DEx12. Vezi unde vor fi construite # Economica.net
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis astăzi către ANAP documentația pentru concesionarea unor spații de servicii pe 4 noi drumuri de mare viteză, informează miercuri Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.
18:40
Președinția rusă susține că Putin a acceptat o parte dintre propunerile americane din planul de pace, a respins ca fiind inacceptabile altele, iar negocierile vor continua # Economica.net
Kremlinul a anunţat miercuri că preşedintele rus Vladimir Putin a acceptat unele propuneri din planul de pace american pentru Ucraina şi le-a respins pe altele ca fiind inacceptabile, dar a contrazis ideea că ar fi respins planul în ansamblu şi a insistat că Rusia este pregătită să se întâlnească cu negociatorii americani de câte ori este nevoie pentru a ajunge la un acord, relatează agenţiile Reuters şi EFE, transmite Agerpres.
18:40
ICI București și Codata Software Solutions au semnat un memorandum de cooperare în domeniile cercetării și inovării pentru transformarea digitală a României # Economica.net
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) anunță că a semnat un memorandum de cooperare cu Codata Software Solutions, una dintre cele mai importante companii românești specializată în soluții software integrate și infrastructuri digitale moderne, prin care este stabilit un cadru de colaborare în domeniile cercetării, inovației și dezvoltării de soluții digitale menite să sprijine procesul de transformare digitală al României.
18:40
Israelienii de la Econergy iau un credit de 40 mil. euro pentru parcul fotovoltaic de la Oradea, finalizat recent. Pun și o baterie # Economica.net
Econergy Renewable Energy, dezvoltator israelian implicat activ în regenerabil în România, a semnat un acord de finanțare de 40,5 milioane de euro cu UniCredit Bank pentru centrala sa solară de 87 MW din Oradea, în nord-vestul României.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.