Polițist din Găgăuzia refuză limba rusă: Limba de stat e română

04:30

Organizatorul schemei de contrabandă cu armament de la vama Leușeni-Albița a fost arestat pentru 30 de zile la Chișinău. Procurorii PCCOCS investighează cazul, implicând mai multe persoane și transporturi de muniții din Ucraina. Autoritățile subliniază cooperarea internațională pentru siguranța cetățenilor. Organizatorul schemei de contrabandă cu armament de la vama Leușeni-Albița a fost arestat pentru 30 … Articolul Organizatorul contrabandei cu armament arestat la vamă, reacții la acuzații apare prima dată în Main News.