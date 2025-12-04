Maricel Păcuraru așteaptă: Dosarul „Loteria Română” amânat pentru 2026
MainNews.ro, 4 decembrie 2025 03:40
Maricel Păcuraru rămâne în așteptare, după ce dosarul „Loteria Română" a fost amânat pentru 20 ianuarie 2026. Acesta include acuzații de abuz în serviciu și spălare de bani, iar problemele legale persistă, riscul prescrierii fiind tot mai probabil. Detalii complete în articolul nostru. Maricel Păcuraru, acuzat în dosarul „Loteria Română", rămâne în așteptare după ce
• • •
Acum 15 minute
04:40
Războiul din Ucraina intră în a 1.363-a zi, marcând un atac masiv cu rachete în Harkov, unde o adolescentă a fost ucisă și altele au fost rănite. În contextul conflictului, președintele Zelenski anunță achiziția a 100 de avioane Rafale din Franța. Detalii despre intensificarea atacurilor rusești sunt incluse în articol. Atac cu rachete rusești în
04:40
Chatboturile reprezintă un pericol tot mai mare pentru copii, cu numeroase cazuri de influență dăunătoare. Părinții se tem de efectele lor, inclusiv incitarea la gânduri suicidare. Reglementările actuale nu acoperă complet riscurile asociate. Protecția online trebuie întărită pentru a preveni tragedii. Creșterea utilizării chatbot-urilor AI de către copii a generat îngrijorări legate de siguranța acestora
04:40
Fostul senator PSD, Marius Isăilă, a fost trimis în judecată de DNA pentru tentativa de cumpărare de influență legată de contracte între Romtehnica și o firmă privată. Acesta rămâne sub control judiciar, având în vedere recidiva sa în infracțiuni de corupție. Procesul se va desfășura la Tribunalul București. Marius Isăilă, fost senator PSD, a fost
Acum 30 minute
04:30
Creșterea utilizării antibioticelor în România: riscuri semnificative sesizate de medici # MainNews.ro
România și Republica Cehă se confruntă cu o creștere alarmantă a consumului de antibiotice, generând riscuri serioase de rezistență la antimicrobiene. Specialiștii avertizează că utilizarea excesivă a antibioticelor duce la infecții greu tratabile, afectând sănătatea publică. Educația și prevenția sunt esențiale în combaterea acestei probleme. Consumul de antibiotice în Republica Cehă a crescut semnificativ, similar
04:30
Voluntari italieni și canadieni au fost atacați de coloniști israelieni în Cisiordania. În timpul unei misiuni de protecție pentru palestinieni, aceștia au fost bătuți și jefuiți. Incidentul a stârnit reacții din partea autorităților din Italia și Canada, evidențiind creșterea violenței în regiune. Cazul subliniază tensiunile continue privind coloniile israeliene. Voluntari italieni și canadieni au fost
04:30
Șeful ANAF, Adrian Nica, a declarat că raportul privind încasările de la marii contribuabili nu face cinste Fiscului românesc, fiind reașezat pe o realitate dificilă. Datele nu pot fi făcute publice, dar ANAF monitorizează 510 companii mari. Nica promite transparență privind rezultatele acțiunilor ANAF în curând. Șeful ANAF, Adrian Nica, a recunoscut restanțele în colectarea
04:30
Organizatorul schemei de contrabandă cu armament de la vama Leușeni-Albița a fost arestat pentru 30 de zile la Chișinău. Procurorii PCCOCS investighează cazul, implicând mai multe persoane și transporturi de muniții din Ucraina. Autoritățile subliniază cooperarea internațională pentru siguranța cetățenilor. Organizatorul schemei de contrabandă cu armament de la vama Leușeni-Albița a fost arestat pentru 30
Acum o oră
04:20
Președintele Nicușor Dan a abordat tema corupției, menționând instituții precum Protecția Consumatorului și Garda de Mediu. Într-un discurs vizibil emoționat, el a discutat despre rolul acestora în combaterea corupției, evidențiind dificultățile întâmpinate în cadrul autorităților și despre lipsa de voință legislativă. Președintele Nicușor Dan a menționat Protecția Consumatorului și Garda de Mediu printre instituțiile anticorupție
04:20
Gigi Becali discută despre viitorul lui Vlad Chiricheș la FCSB, subliniind lipsa de viteză a jucătorului. Chiricheș va fi utilizat în Cupa României, dar se pregătește și pentru o posibilă funcție în club după retragerea lui Becali. FCSB caută să îmbunătățească lotul în sezonul actual. Gigi Becali își propune să rezolve problemele din lotul FCSB
Acum 2 ore
03:40
Alege un monitor gaming excelent cu dimensiuni potrivite, rezoluție adecvată și rată de refresh de minimum 144Hz. Descoperă avantajele monitoarelor de 24, 27, 28 și 32 de inch, precum și importanța rezoluției Full HD și 4K pentru o experiență de joc captivantă și fluidă. Informează-te și găsește monitorul ideal! Verifică dimensiunile monitorului, care variază de
03:40
03:30
Zonele abandonate atrag din ce în ce mai mulți turiști, devenind simboluri ale secolului XXI. Orașele-fantomă reflectă schimbările sociale și economice rapide, oferind o estetică aparte și povești captivante. Descoperă cum aceste locuri, de la megaproiecte goale la comunități părăsite, devin destinații interesante pentru explorare. Orașele-fantomă au devenit simboluri ale secolului XXI, reflectând schimbări economice
03:30
Claudiu Năsui, parlamentar USR, contestă afirmațiile premierului Ilie Bolojan despre creșterea încasărilor din TVA. Năsui arată că, ajustând datele cu inflația, încasările sunt sub nivelul anului trecut. El subliniază că majorările fiscale nu indică o bunăstare economică reală, ci chinuirea populației. Claudiu Năsui contestă afirmațiile premierului Ilie Bolojan privind creșterea încasărilor din TVA Încasările din
03:30
Două drone neidentificate au survolat ilegal nordul Republicii Moldova, determinând închiderea temporară a spațiului aerian. Autoritățile de frontieră din Ucraina au avertizat despre incursiunile repetate ale dronelor. Incidentul continuă seria încălcărilor aeriene, cu un ultim eveniment similar pe 25 noiembrie. Două drone au survolat ilegal nordul Republicii Moldova, determinând închiderea temporară a spațiului aerian Dronele
03:30
Zelenski și regele Felipe al Spaniei: Madrid investește 1 miliard euro în arme pentru Kiev # MainNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu Regele Felipe al Spaniei în căutarea de sprijin european, în contextul crizei cauzate de războiul cu Rusia. Guvernul spaniol va achiziționa arme americane pentru Ucraina în valoare de 1 miliard de euro, în timp ce alte țări europene contribuie cu ajutoare militare. Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski s-a întâlnit
03:20
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu Viktor Orban, omologul său ungar, despre dezvoltarea sectorului energetic între România și Ungaria. Întâlnirea a avut loc la Budapesta, unde liderii au abordat cooperarea în interconectările electrice, întărind relațiile comerciale și infrastructurale din regiune. Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu Viktor Orban la Budapesta pentru a discuta
03:20
FCSB l-a prezentat oficial pe Andre Duarte, dar transferul său este deja contestat de Ujpest Budapesta, care susține că jucătorul ar fi încă sub contract. Clubul maghiar solicită despăgubiri de 1,7 milioane de euro la FIFA. Problema complică planurile „roș-albaștrilor" pentru sezonul următor. Andre Duarte a fost prezentat oficial la FCSB, dar transferul este contestat
03:20
Vremea de 1 Decembrie va fi închisă, cu ploi slabe în Moldova și Transilvania, iar în București se așteaptă temperaturi de aproximativ 10 grade, fără precipitații. La munte, precipitațiile mixte vor crea un strat de zăpadă. Detalii despre prognoza meteo, inclusiv coduri galbene de ploi, găsiți la ANM. Vremea se menține închisă la sfârșitul lunii
Acum 4 ore
02:30
Maduro dansează provocator, respingând ultimatumul lui Trump: „Nu vrem pacea sclavilor” # MainNews.ro
Președintele venezuelean Nicolás Maduro a fost filmat dansând pe scenă, declarând că Venezuela este pregătită de luptă în fața amenințărilor din partea SUA. Cu un mesaj puternic pentru susținători, el a afirmat că nu dorește o „pace a sclavilor", ci una bazată pe suveranitate și egalitate. Nicolas Maduro a fost filmat dansând la Caracas, afirmând
02:30
Great Wall Motors, una dintre cele mai importante companii auto din China, planifică o nouă fabrică de automobile în Europa, România fiind printre opțiunile preferate. Cu o capacitate anuală de 300.000 de mașini, GWM a început deja investițiile în Timișoara, ceea ce oferă oportunități semnificative pentru industria auto locală. Great Wall Motors revine în Europa
02:30
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat o avere impresionantă, incluzând peste 90.000 de euro în conturi, imobile de milioane și firme internaționale. Detalii despre apartamente, terenuri, bunuri și investiții, alături de lipsa experienței politice, evidențiază profilul său unic de lider. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, are o avere estimată la peste un milion de
02:30
Războiul din Ucraina, ziua 1.364. Aeroportul din Krasnodar, Rusia, a fost închis după explozii în zonă. Autoritățile ruse de aviație civilă au suspendat temporar zborurile pentru siguranța traficului aerian. Polonia mobilizează avioane de luptă pentru a proteja spațiul aerian național în fața amenințărilor crescute. Războiul din Ucraina a intrat în a 1.364-a zi pe 19
02:30
Descoperă ProArt P16 (H7606), laptopul creativ portabil echipat cu procesor AMD Ryzen™ AI pentru a-ți transforma ideile în realitate. Cu un ecran tactil OLED 4K, peste 150 de funcții AI și performanțe de top, este alegerea perfectă pentru creativi din orice domeniu. Află mai multe acum! ProArt P16 (H7606) este un laptop creativ portabil echipat
02:30
Guvernul a respins toate cele 42 de amendamente la proiectul privind pensiile speciale ale magistraților, adoptând documentul în forma sa inițială. Premierul își va angaja răspunderea în Parlament. Noul proiect prevede modificări în privința vârstei de pensionare și a calculului pensiei. Guvernul a respins 42 de amendamente la proiectul legii pensiilor speciale ale magistraților Proiectul
02:20
Președintele Nicușor Dan anunță un centru de comandă pentru combaterea fake news-ului, având un termen de finalizare până în vara lui 2026. De asemenea, fostul ministru Ionuț Moșteanu propune închiderea conturilor de pe rețelele sociale și televiziunilor care difuzează informații false, susținând curățarea spațiului public. Președintele Nicușor Dan anunță crearea unui centru de comandă pentru
02:20
Gigi Becali a confirmat că Elias Charalambous rămâne la FCSB, în ciuda rezultatelor slabe din Europa League și a poziției în campionat. Tehnicianul, sub contract până în 2026, a adus titluri echipei și va pleca doar pentru 2-3 milioane de euro, subliniind importanța muncii sale. Gigi Becali a anunțat că Elias Charalambous nu va pleca
02:20
Catedrala Națională se redeschide după două săptămâni de lucrări, de Sfântul Andrei, 1 Decembrie și 2 decembrie 2025. Participați la slujbele din zilele de sărbătoare și vizitați Paraclisul din apropiere. Află programul complet al slujbelor și detalii despre acces pe site-ul oficial al Patriarhiei Române. Catedrala Națională se redeschide pe 30 noiembrie, 1 decembrie și
01:40
Samsung Galaxy S25 și S25 Ultra sunt telefoane flagship cu caracteristici rafinate, dar diferențe subtile. S25 Ultra impresionează cu zoom optic de 10x și stylus integrat, în timp ce S25 oferă o experiență compactă. Află care model se potrivește stilului tău de utilizare și dacă
01:40
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, și diplomatul Stefano Sannino au fost reținuți într-o anchetă de fraudă, poliția belgiană investigând posibile încălcări ale regulilor concurenței în atribuirea contractului pentru Academia Diplomatică. Perchezițiile au avut loc la Serviciul European de Acțiune Externă. Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, și Stefano Sannino sunt reținuți în … Articolul Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, reținută pentru fraudă apare prima dată în Main News.
01:30
Economia Germaniei se confruntă cu cea mai profundă criză de după război, cu o scădere a producției industriale pentru al patrulea an consecutiv. Industriașii cer măsuri urgente din partea guvernului, avertizând că o eventuală criză economică germană ar putea afecta întreaga Europă, inclusiv România, care depinde de această piață. Economia Germaniei se află într-o criză … Articolul Căderea economică a Germaniei: impactul asupra României în criza globală apare prima dată în Main News.
01:30
UE condamnă survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești, subliniind pericolul pentru traficul aerian civil. Kaja Kallas, șefa diplomației UE, anunță investiții de 20 milioane de euro în apărarea antiaeriană a Moldovei, protejând astfel suveranitatea și securitatea națională. UE a condamnat survolarea ilegală a spațiului aerian al R. Moldova de … Articolul UE avertizează: Cerul R. Moldova nu va fi victimă a războiului Rusiei apare prima dată în Main News.
01:30
Rafinăria din Riazan, Rusia, a fost atacată cu drone, provocând un incendiu, în timp ce Rusia a ripostat printr-un atac letal în Ternopil, Ucraina, care a dus la moartea a 25 de persoane. Războiul din Ucraina continuă să escaladeze, afectând atât infrastructura energetică, cât și civilianii din zone considerate sigure. Rafinăria din Riazan a fost … Articolul Atac cu drone asupra rafinăriei din Riazan, rușii ripostează în Ternopil apare prima dată în Main News.
01:20
Moțiune exclusivă a lui Ninel Peia împotriva Guvernului Bolojan: România nu de vânzare # MainNews.ro
Gândul a obținut în exclusivitate moțiunea de cenzură initiată de Ninel Peia împotriva Guvernului Bolojan, intitulată „România nu este de vânzare – Fără progresiști la guvernare”. Opoziția a strâns 119 semnături, cu susținerea lui Victor Ponta. Moțiunea va fi depusă vineri, dar șansele de adoptare sunt scăzute. Gândul a obținut în exclusivitate moțiunea de cenzură … Articolul Moțiune exclusivă a lui Ninel Peia împotriva Guvernului Bolojan: România nu de vânzare apare prima dată în Main News.
01:20
Legendarul fotbalist bulgar Luboslav Penev se află în stare gravă la spital, luptându-se cu un cancer la rinichi. Internat de urgență într-o clinică din Germania, medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire. Soția sa a deschis un cont de donații pentru a acoperi costurile medicale. Luboslav Penev, legendar fotbalist bulgar, se află în … Articolul Legendă a fotbalului bulgar, în stare critică la spital în Germania apare prima dată în Main News.
01:20
România se clasează ca a doua cea mai periculoasă țară din Europa pentru șoferi în 2025, cu 77 de decese rutiere la un milion de locuitori. Serbia se află pe primul loc, urmată de Bulgaria, Grecia și Croația. Țările scandinave, precum Norvegia, rămân cele mai sigure pentru condus. România se află pe locul 2 în … Articolul România, a 2-a țară cea mai periculoasă pentru șoferi în Europa 2025 apare prima dată în Main News.
01:20
Un petrolier rusesc ce transporta ulei de floarea-soarelui a fost atacat în Marea Neagră, anunță autoritățile turce. acest incident vine după ce două nave din flota din umbră a Rusiei au fost atacate de drone ucrainene. Președintele Erdogan avertizează asupra escaladării conflictului și a amenințărilor la adresa navigației. Un petrolier rusesc, MIDVOLGA-2, a fost atacat … Articolul Atac asupra unui petrolier rusesc în Marea Neagră, confirmă autoritățile turce apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
00:30
Dispariția zborului MH370 rămâne o enigmă a aviației, iar o nouă operațiune de căutare va începe curând. Teorii diverse, de la doborârea de către SUA la conspirații rusești, au intrigat specialiștii. Ce explicații șocante pot să existe? Află mai multe despre aceste scenarii fascinante și ultimele noutăți din anchetă. O nouă operațiune de căutare pentru … Articolul Zborul MH370: 7 teorii șocante și reluarea căutărilor apare prima dată în Main News.
00:30
Peste 1,1 milioane de români lucrează în Italia, formând cea mai mare comunitate de imigranți. Conform datelor ISTAT, 15% dintre românii plecați la muncă în străinătate sunt stabiliți acolo, atrași de salarii competitive, stabilitate economică și comunități deja formate. Migrația românească rămâne un fenomen semnificativ. Italia găzduiește cea mai mare comunitate de români, cu peste … Articolul 1,1 milioane de români lucrează în Italia: 15% dintre angajații români trăiesc acolo apare prima dată în Main News.
00:30
Alegerile din regiunea separatistă Transnistria includ 33 de deputați pentru Consiliul Suprem, 469 de deputați locali și 76 de șefi de localități. Guvernul de la Chișinău le consideră ilegale, subliniind că nu respectă legislația moldovenească. Scrutinul este văzut ca un exercițiu înaintea alegerilor prezidențiale din 2026. Alegeri locale și legislative au loc în regiunea separatistă … Articolul Transnistria: Adevărata miză a alegerilor în regiunea separatistă apare prima dată în Main News.
00:30
Zelenski a anunțat că este de acord să negocieze cu Trump un plan de pace pentru Ucraina, iar Casa Albă confirmă colaborarea secretă cu Witkoff și Rubio. Președintele ucrainean și oficialii americani au stabilit un calendar pentru semnarea acordului, generând reacții în Kiev și în Europa. Zelenski a acceptat să negocieze cu Trump un plan … Articolul Zelenski și Trump negociază planul de pace pentru Ucraina, confirmat de Casa Albă apare prima dată în Main News.
00:30
O femeie din Japonia s-a căsătorit cu un personaj AI, Klaus, creat cu ajutorul ChatGPT, după ce a găsit sprijin emoțional în acesta. Ceremonia a avut loc cu realitate augmentată, iar relația ridică întrebări despre iubirea între oameni și tehnologie. Această poveste neobișnuită provoacă discuții despre legăturile emoționale în era digitală. O femeie din Japonia … Articolul O femeie din Japonia s-a „căsătorit” cu un AI după ce s-a îndrăgostit apare prima dată în Main News.
00:30
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, anunță că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților ar putea fi contestat de Înalta Curte de Casație și Justiție. Deși CSM a emis un aviz negativ, Guvernul continuă procedura, considerândo necesară pentru echitate în sistemul public. Detalii despre angajarea răspunderii Executivului. Radu Marinescu, ministrul Justiției, anunță posibilitatea contestării proiectului de reformă … Articolul Demersuri ale Înaltei Curți de Casție și Justiție în justiție apare prima dată în Main News.
00:20
Nicușor Dan, președintele României, a stârnit controverse în timpul unui interviu pentru Epoch Times, bâlbâindu-se în fața camerei. El a subliniat că a fost printre primii politicieni cu Facebook, dar a avut dificultăți în a se exprima clar, menționând „permisibi” și „permeabilitate”. Analizăm reacțiile sale și implicațiile acestora. Nicușor Dan, președintele României, a făcut bâlbe … Articolul Nicușor Dan: Interviu cu bâlbe și confuzii dureroase despre permisivitate apare prima dată în Main News.
00:20
FCSB a învins Farul Constanța, dar Ciprian Marica atacă echipa lui Gigi Becali pentru stilul de joc. El descrie situația ca un circ de prost gust, menționând că jucătorii trag de timp și că acest comportament nu le face cinste. Marica subliniază că fotbalul românesc are nevoie de educație pe teren. FCSB a învins Farul … Articolul Conducător din Superliga: FCSB, un circ de prost gust fără cinste apare prima dată în Main News.
00:20
Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf s-a încheiat, cu Nicușor Dan fotografiindu-se alături de militari. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis o scrisoare de felicitare, subliniind parteneriatul strategic franco-român și importanța cooperării în domeniul securității și apărării. Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf s-a încheiat Nicușor Dan s-a fotografiat … Articolul Parada de 1 Decembrie s-a încheiat, Nicușor Dan și militarii în poze apare prima dată în Main News.
3 decembrie 2025
23:30
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu OMV Petrom pentru a discuta despre proiectul Neptune Deep din Marea Neagră, subliniind importanța securității energetice și a investițiilor. Discuțiile au inclus extinderea explorării offshore și consolidarea responsabilităților de mediu, menținând un cadru fiscal predictibil pentru investiții. Premierul Ilie Bolojan a discutat cu OMV Petrom despre proiectul Neptune Deep … Articolul Bolojan discută cu OMV Petrom despre expansiunea proiectului Neptune Deep apare prima dată în Main News.
23:30
Georgia se află într-un impas, cu un guvern pro-Rusia și un val continuu de proteste pro-europene. În absența suportului extern rapid, rezistența populației riscă să slăbească. Articolul analizează cum deciziile europene pot influența viitorul Georgian, comparând situația cu Republica Moldova. Georgia se confruntă cu un impas politic, sub conducerea unui partid pro-Rusia, în contextul protestelor … Articolul Occidentul sprijină Moldova contra Rusiei și caută soluții pentru Georgia apare prima dată în Main News.
23:30
Războiul din Ucraina a ajuns în ziua 1.367, cu Putin recunoscând planul de pace american, dar subliniind că nu a fost discutat. Zelenski respinge propunerea și pregătește alte sugestii pentru Washington, cerând menținerea presiunii asupra Rusiei. Detalii despre negocieri și reacții internaționale. Războiul din Ucraina a intrat în a 1.367-a zi pe 22 noiembrie 2025 … Articolul Război în Ucraina, ziua 1.367: Putin comentează planul de pace american apare prima dată în Main News.
23:30
Mai multe site-uri web din întreaga lume, inclusiv din România, au picat din cauza unei defecțiuni majore la Cloudflare, companie crucială pentru infrastructura internetului. DNSC a confirmat că problemele nu sunt rezultatul unui atac cibernetic. Platforme mari precum Spotify și X sunt de asemenea afectate. Multiple site-uri importante la nivel global, inclusiv în România, au … Articolul Site-uri mari pică global, inclusiv în România: panică online apare prima dată în Main News.
23:30
Instanța a decis menținerea controlului judiciar pentru Oana Ungureanu, acuzată că a agresat-o pe senatoarea POT Valentina Aldea cu o bară metalică. Incidentul a avut loc în Sectorul 6, iar judecătorii au considerat neîntemeiată plângerea împotriva măsurii dispuse anterior de procurori. Judecătoria Sectorului 6 a decis menținerea măsurii de control judiciar pentru Oana Ungureanu, acuzată … Articolul Decizia instanței în cazul agresiunii asupra senatoarei Valentina Aldea apare prima dată în Main News.
