În timp ce Donald Trump îl laudă că „dorește pacea”, Vladimir Putin afirmă categoric: „Donbasul va fi eliberat cu forța sau prin alte mijloace”

16:10

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că, în timp ce discuțiile diplomatice pentru pace în Ucraina continuă, este necesar să se mențină sprijinul militar pentru țară, astfel încât aceasta să le poată înfrunta din cea mai puternică poziție posibilă. „Discuțiile de pace sunt încă în desfășurare. Este bine, dar, în același timp, […]