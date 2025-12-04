În timp ce Donald Trump îl laudă că „dorește pacea”, Vladimir Putin afirmă categoric: „Donbasul va fi eliberat cu forța sau prin alte mijloace”
Aktual24, 4 decembrie 2025 12:10
Președintele rus Vladimir Putin a reluat, într-un interviu acordat recent, una dintre cele mai agresive declarații privind obiectivele Moscovei în războiul din Ucraina. El a afirmat că Rusia va prelua controlul integral asupra regiunii Donbas, precum și asupra teritoriilor pe care Kremlinul le numește „Novorossia”, „prin mijloace militare sau prin alte mijloace”, dacă Ucraina nu […]
Acum 10 minute
12:20
Alegeri de infarct: Diferența dintre primii doi clasați în topul candidaților la Primăria Capitalei – Daniel Băluță și Ciprian Ciucu – este puțin mai mică de un singur procent, relevă cel mai recent sondaj INSCOP # Aktual24
Un nou sondaj realizat de INSCOP Research în perioada 2–3 decembrie 2025, la comanda Informat.ro, indică faptul că lupta pentru Primăria Generală a Capitalei este mai echilibrată ca oricând. Într-un context electoral volatil, marcat de o creștere semnificativă a numărului de alegători nehotărâți, principalii candidați se află la diferențe minime, iar rezultatul final pare dificil […]
12:20
UE a prezentat planul 90 de miliarde de euro pentru Ucraina folosind active rusești. Belgia se opune # Aktual24
UE a prezentat miercuri un plan de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a ajuta la finanțarea Ucrainei cu 90 de miliarde de euro în următorii doi ani, în ciuda opoziției deschise din partea Belgiei. Von der Leyen a declarat că banii vor fi generați fie din împrumuturi UE, fie prin utilizarea activelor băncii centrale […]
Acum 30 minute
12:10
Președintele rus Vladimir Putin a reluat, într-un interviu acordat recent, una dintre cele mai agresive declarații privind obiectivele Moscovei în războiul din Ucraina. El a afirmat că Rusia va prelua controlul integral asupra regiunii Donbas, precum și asupra teritoriilor pe care Kremlinul le numește „Novorossia", „prin mijloace militare sau prin alte mijloace", dacă Ucraina nu […]
Acum o oră
11:40
Aceasta este adevărata miză: „Guvernul Bolojan cade doar dacă Anca Alexandrescu câștigă Primăria Capitalei”, confirmă George Simion # Aktual24
Liderul AUR, George Simion, a declarat miercuri seara la Realitatea TV că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan va fi depusă vineri și va intra la vot săptămâna viitoare, dar că șansele reale de succes depind aproape exclusiv de rezultatul alegerilor locale de duminică din București. „Singura șansă reală ca această moțiune să treacă […]
Acum 2 ore
11:10
Dovezi că rușii duc copii ucraineni în Coreea de Nord, pentru a fi „reeducați”: ”Copiii sunt forțați să salute comandanți ruși, să învețe să tragă cu arma și să adopte o ideologie ostilă propriei lor identități” # Aktual24
Forțele ruse de ocupație transferă cu forța copii ucraineni în tabere de „reeducare” din Coreea de Nord, unde aceștia sunt supuși unei propagande agresive anti-americane și militariste. Declarația a fost făcută de avocata Katerina Rașevska, expertă în drept internațional la Centrul Regional pentru Drepturile Omului din Ucraina, în cadrul unei audieri în Senatul SUA. Această […]
11:10
Piatra-Neamț: Bătrână de 72 de ani înșelată cu 100.000 de lei prin metoda ‘fondului de investiţii’ # Aktual24
O bătrână în vârstă de 72 de ani, din Piatra-Neamţ, a fost înşelată de persoane rămase necunoscute cu aproape 100.000 de lei, prin metoda ‘fondului de investiţii’, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ. „În urma verificărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că persoane necunoscute, care s-ar fi recomandat ca fiind reprezentanţi […]
11:00
Cum este văzută Kovesi în Grecia și Bulgaria: ”O Artemis modernă coborâtă de la Bruxelles pentru a înfrunta corupția” # Aktual24
O amplă analiză publicată în Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa de o jurnalistă din Grecia evidențiază munca depusă de Laura Codruta Kovesi la EPPO în contextul în care Comisia Europeană a lansat oficial selecția de candidați pentru șefia European Public Prosecutor’s Office (EPPO). Mandatul Laurei Codruța Kovesi la conducerea EPPO expiră pe 31 octombrie 2026 […]
10:40
Vicepremierul Tanczos Barna, atac dur la adresa instituțiilor (i)responsabile din Prahova: „Dorel ajunge în funcţii vitale şi produce dezastre” # Aktual24
Vicepremierul Tanczos Barna a lansat miercuri cea mai dură critică de până acum la adresa celor responsabili de criza apei din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, afirmând fără ocolire că „uneori am impresia că Dorel ajunge în funcţii de conducere din ce în ce mai des şi ajunge la companii vitale” pentru furnizarea apei şi energiei. […]
10:40
Cauzele crizei din Prahova: ”Politizare, neglijență și sabotaj instituțional”. Detalii: ”Minuta din 22 octombrie arată adevărul/ Operațiune fin construită pentru a destabiliza guvernarea, în plin proces de reformă” # Aktual24
Criza apei din Prahova este produsul unei combinații de „politizare, neglijență și sabotaj instituțional”, arată jurnalistul independent Marco Badea, în urma unei ample investigații. ”Este o operațiune fin construită pentru a destabiliza guvernarea, în plin proces de reformă. Iar totul a fost gândit ca în ultimele zile de campanie pentru alegerile din București, alegeri care […]
Acum 4 ore
10:10
După 50 de ani, Thailanda ridică interdicția asupra vânzărilor de alcool pe timpul zilei, pentru a impulsiona turismul # Aktual24
Thailanda a pus capăt temporar unei interdicții stricte asupra vânzărilor de alcool în timpul zilei, în vigoare de peste 50 de ani, într-un efort disperat de a revitaliza industria turistică afectată de pandemie și de scăderi recente ale numărului de vizitatori. Măsura, anunțată miercuri, permite acum achiziționarea de bere, vin și băuturi spirtoase de la […]
09:40
Aflat într-o vizită oficială la Beijing, Emmanuel Macron îi cere președintelui chinez Xi Jinping să se implice mai activ în încheierea unui armistițiu în Ucraina # Aktual24
Președintele francez Emmanuel Macron s-a întâlnit la Beijing cu liderul chinez Xi Jinping, într-o vizită de trei zile marcată de discuții privind războiul din Ucraina și dezechilibrele comerciale dintre Uniunea Europeană și China. Întâlnirea, desfășurată la Marea Sală a Poporului, a avut ca obiectiv principal convingerea Beijingului să joace un rol mai activ în obținerea […]
09:10
Adunarea Generală ONU a adoptat o rezoluție istorică, prin care cere Rusiei returnarea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiți # Aktual24
Adunarea Generală a ONU a adoptat miercuri, cu 91 de voturi pentru, o rezoluție istorică prin care cere Federației Ruse „returnarea imediată, sigură și necondiționată a tuturor copiilor ucraineni transferați sau deportați forțat”. Documentul condamnă explicit practicile de separare de familii, schimbare de identitate, adopție forțată și indoctrinare, scrie Kyiv Post. Doar 12 state au […]
08:50
Moștenire emoționantă: Fostul papă Francisc a lăsat prin testament o sumă constistentă, destinată cumpărării de ambulanțe pentru Ucraina # Aktual24
Papa Francisc, decedat în aprilie anul curent, a lăsat în testament o moștenire emoționantă: o sumă consistentă destinată achiziționării de ambulanțe pentru Ucraina, cu mențiunea explicită a „zonelor de război”. Dezvăluirea, făcută de sora dominicană Lucia Caram într-o emisiune radio spaniolă, a fost preluată de Bild și a stârnit reacții de admirație în întreaga lume […]
08:40
Scandal sexual la un liceu din Timișoara: un profesor, acuzat că ar fi avut o „relație inadecvată” cu o elevă minoră, a demisionat # Aktual24
Un caz cutremurător a ieșit la iveală la un liceu din Timișoara: un profesor este suspectat că ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă minoră din aceeași unitate de învățământ. Anunțul oficial a venit miercuri seara din partea Inspectoratului Școlar Județean Timiș, după ce instituția a fost sesizată vineri, 28 noiembrie, în timpul unei […]
Acum 6 ore
08:20
Danemarca devine prima țară din Europa care renunță complet la corespondența clasică: Poșta daneză va opri, din 2026, livrarea scrisorilor # Aktual24
Danemarca face istorie: de la 1 ianuarie 2026, Poșta daneză (PostNord Danmark) va înceta definitiv livrarea scrisorilor pe hârtie, devenind astfel prima țară europeană care elimină complet acest serviciu tradițional. Anunțul a fost confirmat miercuri de conducerea companiei. Decizia vine după o prăbușire dramatică a volumului de corespondență: din anul 2000 până acum, numărul scrisorilor […]
08:10
În Noua Zeelandă, un hoț a înghițit un pandantiv Fabergé de 19.000 de dolari. Poliția așteaptă acum evacuarea „pe cale naturală” ca să-l poată aresta # Aktual24
Un furt eșuat, desprins parcă dintr-un scenariu de film hollywoodian, a șocat Noua Zeelandă: un bărbat de 32 de ani a fost arestat după ce a înghițit un pandantiv Fabergé valorând 33.000 de dolari neozeelandezi (aproximativ 19.000 de dolari americani) într-un magazin de bijuterii din centrul orașului Auckland. Poliția așteaptă acum ca bijuteria să iasă […]
07:50
Bloomberg: În cazul unei agresiuni rusești, NATO ar putea trimite trupe în România doar în zece zile, dintre care trei s-ar pierde în vamă # Aktual24
O analiză publicată miercuri de Bloomberg atrage atenția asupra unei vulnerabilități majore a flancului estic al NATO: în cazul unui atac al Rusiei, întăririle aliate ar ajunge în România abia după săptămâni întregi, din cauza infrastructurii deficitare și a birocrației transfrontaliere. Exercițiul „Dacian Fall” 2025 de la Cincu a demonstrat practic problema. Convoaiele franceze care […]
07:40
Scandalul „Signalgate”: Raportul Pentagonului îl acuză pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, că a pus în pericol trupele americane # Aktual24
Un raport exploziv al Inspectorului General al Pentagonului, făcut public miercuri, concluzionează că secretarul Apărării Pete Hegseth a periclitat securitatea trupelor americane prin utilizarea aplicației comerciale Signal pentru a discuta detalii clasificate despre atacurile aeriene din Yemen. Documentul de 187 de pagini, transmis Congresului cu o zi în urmă, descrie cum, în martie 2025, Hegseth […]
07:20
Benjamin Netanyahu anunță că va veni la New York, sfidând amenințarea noului primar Mamdani că îl va aresta în baza mandatului Curții Penale Internaționale # Aktual24
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri, 3 decembrie 2025, că va vizita New York-ul în ciuda amenințărilor primarului ales Zohran Mamdani de a-l aresta în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională (CPI). Declarația a fost făcută în cadrul prestigiosului forum DealBook al The New York Times, într-un interviu video moderat de Andrew Ross […]
07:10
„A fost o discuție foarte bună”, afirmă Donald Trump după întâlnirea emisarilor săi cu Putin, deși partea rusă a respins orice acord # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că întâlnirea dintre emisarul său special Steve Witkoff și ginerele său, Jared Kushner, și Vladimir Putin la Kremlin a fost „foarte bună”, fără a oferi însă detalii concrete despre eventuale progrese în negocierile de pace pentru Ucraina. „El (Putin) ar dori să pună capăt războiului. Asta a fost impresia […]
Acum 24 ore
23:10
Un nou plan de acțiune, cum vrea să scape UE de dependența de China în privința metalelor rare # Aktual24
Uniunea Europeană a anunţat miercuri că va contribui la finanţarea şi accelerarea dezvoltării proiectelor de producere a elementelor din pământuri rare şi a altor materii prime critice pentru a-şi reduce dependenţa de China, informează AFP, citată de Agerpres. „Astăzi, Europa răspunde noii situaţii geopolitice globale şi îşi afirmă independenţa în ceea ce priveşte materiile prime […]
22:40
Analiză EFE: Sub presiunea dublă a Washingtonului şi a Moscovei, un număr tot mai mare de ucraineni sunt dispuşi să accepte „compromisuri dureroase” # Aktual24
Eforturile diplomatice actuale destinate să pună capăt războiului au încurajat dezbaterea publică în Ucraina cu privire la obiectivele strategice ce pot fi atinse şi la concesiile necesare pentru a obţine pacea, în pofida faptului că majoritatea observatorilor consideră că există puţine şanse de a se ajunge la o soluţie durabilă în viitorul apropiat, consemnează miercuri […]
22:40
În fiecare weekend, străzile orașelor se animă de râsete, muzică și energie tânără. Dar, dincolo de atmosfera vibrantă, se conturează un fenomen tot mai îngrijorător: consumul de alcool în rândul tinerilor. Pentru mulți adolescenți și studenți, băuturile alcoolice au devenit nu doar o formă de relaxare, ci un „pașaport” spre acceptare socială, curaj sau evadare […]
22:10
Trump declară invalide grațierile acordate de Biden. Experți juridici: ”Nu are dreptul să facă acest lucru” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat invalide toate grațierile semnate de predecesorul său, Joe Biden, folosind un așa-numit aparat de semnătură. Experții juridici, însă, și-au exprimat imediat îndoieli serioase cu privire la legalitatea acestei acțiuni. Un expert clarifică: „Nu are dreptul să facă acest lucru”. Trump a scris pe platforma sa online Truth Social că […]
21:40
Gaură uriașă la bugetul Rusiei: veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut puternic în luna noiembrie, pe fondul sancțiunilor, al prețurilor reduse la țiței # Aktual24
Veniturile obținute de Rusia din sectorul petrolier și al gazelor au înregistrat o nouă scădere accentuată în noiembrie, potrivit datelor publicate miercuri de Ministerul de Finanțe de la Moscova. Situația pune presiune tot mai mare pe bugetul federal, afectat de sancțiuni internaționale, de prețuri scăzute la petrol și de aprecierea rublei. În noiembrie, statul rus […]
21:40
Dacă Europa vrea să poarte război, atunci Moscova este „pregătită acum”, a spus Vladimir Putin la un forum investițional la Moscova. El a acuzat capitalele europene că „se află de partea războiului”, referindu-se la sprijinul occidental acordat Ucrainei. Declarația sa nu e întâmplătoare. După vreo 80 de ani de rivalitate geopolitică față de SUA, Rusia […]
21:10
Sam Altman anunță „cod roșu” legat de ChatGPT. Îndeamnă la îmbunătățirea ChatGPT pe fondul amenințării crescânde din partea Google # Aktual24
Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a îndemnat angajații companiei să se concentreze pe îmbunătățirea calității ChatGPT, amânând în același timp alte planuri, conform unui memoriu intern al companiei, deoarece compania se confruntă cu o presiune tot mai mare după lansarea cu succes de către Google a noului său model de inteligență artificială Gemini 3. Conform unui […]
20:40
Negocierile de pace dintre Rusia și SUA pe tema Ucrainei nu au ajuns la niciun acord, așa cum de altfel anticipau cei mai mulți experți. Asta pentru că președintele rus Vladimir Putin nu vrea pace în acest moment, în aceste condiții. În viziunea sa, a obținut prea puțin. În acest moment el cu greu poate […]
20:40
Oana Gheorghiu a obținut amendarea Realității TV pentru dezinformare crasă. Cei trimiși de PSD în CNA au votat impotriva sancționării postului ”suveranist” # Aktual24
Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat miercuri postul Realitatea Plus cu o amendă de 50.000 de lei, după difuzarea a cinci emisiuni în care au fost formulate acuzații grave și neprobate la adresa asociației Dăruiește Viață și a copreședintei acesteia, Oana Gheorghiu, numită recent vicepremier. Decizia a trecut cu majoritate de voturi, însă trei membri […]
20:10
Sectorul privat din zona euro a înregistrat cea mai puternică creștere din mai 2023, atât sectorul manufacturier, cât și cel al serviciilor demonstrând o expansiune a producției, conform datelor finale de la S&P Global, dezvăluite miercuri. Indicele compozit final al producției HCOB a crescut la 52,8 în noiembrie, de la 52,5 în luna precedentă, relatează […]
20:10
Un incendiu a izbucnit miercuri după-amiază la centrul comercial Promenada, situat pe Calea Floreasca din Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit ISU București-Ilfov, focul s-a produs în zona subsolului, într-o cameră tehnică unde se afla un transformator. La sosirea echipelor de intervenție, incendiul nu mai avea flacără, însă degaja o cantitate mare de fum. Pompierii Serviciului […]
19:40
Există în Rusia o tabără care nu vrea cu niciun chip oprirea războiului din Ucraina. Un grup eterogen, nu neapărat aliați, al căror scop e continuarea conflictului sau oprirea lui doar prin cucerirea unei mari părți a Ucrainei și impunerea unei păci dure pentru această țară. Unii din cauză că e avantajos financiar, alții pentru […]
19:40
Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției în guvernul Adrian Năstase între anii 2000 și 2004, a murit miercuri, 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Născută la 10 mai 1939, în comuna Nucet din județul Dâmbovița, Stănoiu a avut o carieră politică de peste un deceniu. Între 1996 și 2008 a fost senatoare […]
19:30
Onorarea adevăratelor valori. Președintele Nicușor Dan participă la ceremonia de premiere a actorului Victor Rebengiuc # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi la ceremonia de premiere a actorului Victor Rebengiuc, informează Administraţia Prezidenţială. Victor Rebengiuc va primi premiul „România Europeană 2025” din partea Asociaţiei Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană. Evenimentul are loc la Ateneul Român. Victor Rebengiuc a primit, în luna iulie, premiul Grupului pentru Dialog Social. Vlad Alexandrescu a subliniat ca […]
19:10
Orban anunță că Băluță o să piardă: ”Grindeanu este disperat, ne jignește inteligența cu manipulări jalnice” # Aktual24
Ludovic Orban, fost consilier prezidențial, denunță o nouă ”manipulare” a lui Sorin Grindeanu, afirmând că ”Băluță pierde teren”. ”Sorin Grindeanu ne jignește inteligența. Disperat că Băluță pierde teren, încearcă să ne manipuleze pe noi, alegătorii raționali din bazinul democratic de centru-dreapta, pentru a îi da o mână de ajutor nevolnicului său candidat. Cum face asta? […]
18:50
Candidata „anti-sistem” susținută de AUR a fost parteneră de afaceri și deținea în 2019 cinci terenuri în coproprietate cu un afacerist conectat la rețeaua de generali MAI a anilor 2000. În 2019, Anca Alexandrescu era consiliera lui Liviu Dragnea, șeful PSD, membră în Consiliul de Administrație al Romaero și membră în consiliul de supraveghere al […]
18:40
Poliția îl caută pe ”suveranistul” care a venit la Alba Iulia cu steag cu Corneliu Zelea Codreanu # Aktual24
Poliţiştii din Alba s-au sesizat, miercuri, din oficiu după ce în spaţiul public au apărut informaţii cu privire la folosirea de către participanţi la manifestaţiile de Ziua Naţională, de la Alba Iulia, a unui steag pe care era inscripţionat chipul Corneliu Zelea Codreanu, liderul mişcării legionare din perioada interbelică. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de […]
18:20
Gardieni ruși, bătuți în pușcărie de puşcaşul marin american Robert Gilman. Rusia i-a dat încă doi ani de închisoare # Aktual24
Fostul puşcaş marin american Robert Gilman, care execută o pedeapsă de opt ani de închisoare în Rusia, a fost condamnat miercuri la încă doi ani de detenţie pentru agresarea personalului penitenciarului, a relatat agenţia de presă rusă RIA Novosti, informează AFP, citată de Agerpres. Gilman a fost condamnat în 2022 pentru că ar fi agresat, […]
18:00
Sute de bogătași ruși s-au trezit că Porsche-urile nu le mai funcționează. Multe au rămas blocate pe străzi # Aktual24
Sute de proprietari de Porsche din Rusia s-au trezit în ultimele zile cu maşinile complet blocate, după o defecţiune extinsă a sistemului de localizare şi securitate al vehiculelor, VTS (Vehicle Tracking System). Modulul, conceput iniţial pentru prevenirea furturilor, a declanşat în mod eronat proceduri de siguranţă, oprind alimentarea cu combustibil, blocând motorul şi, în unele […]
17:50
”Nimeni nu apreciază”. USR anunță lege de combatere a discursului şi propagandei comuniste # Aktual24
Instrumente de combatere a discursului şi propagandei comuniste vor fi incluse într-o propunere legislativă a unui grup de parlamentari USR, a anunţat, miercuri, senatorul Cristian Ghinea. „Va fi o reparare a faptului că avem reglementări pe partea de combatere a propagandei legionare şi fasciste, dar nu avem şi pe partea de combatere a propagandei comuniste. […]
17:30
Teleorman: Elevă scoasă cu forța din clasă de altă fată și apoi agresată de un grup de minore # Aktual24
O elevă de la un liceu din Roşiori de Vede a fost scoasă cu forţa din clasă de o colegă, dusă pe o stradă din apropierea unităţii de învăţământ şi bătută de mai multe fete, informează, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman. Trei dintre minore au fost reţinute şi sunt cercetate pentru tâlhărie, ameninţare, […]
17:20
România intră în contraofensivă. Președintele Dan anunță că dezinformarea rusă pro-Georgescu urmează să fie atacată de o nouă structură a statului, se va implica și el însuși în coordonare # Aktual24
Președintele Nicușor Dan anunță că România va avea în curând un centru de comandă care să combată, coordonat, campaniile de dezinformare, să contracareze efectiv războiul hibrid al Rusiei în mediul online. Într-un interviu, Dan a explicat și de ce raportul legat de implicarea Rusiei în susținerea lui Călin Georgescu nu a fost făcut încă public. […]
16:40
Vlad Gheorghe: ”Sincer, nu înțeleg încăpățânarea domnului Drulă/ Anca Alexandrescu, candidat extremist pesedistoid” # Aktual24
Vlad Gheorghe, fost candidat independent la Primăria Capitalei, îi cere lui Cătălin Drulă să se retragă pentru a nu câștiva Anca Alexandrescu. „Gestul rațional pentru domnul Drulă ar fi fost să ne asigurăm că Bucureștiul nu va avea un primar pesedist sau pesedist extremist, îmi pare rău că domnia sa nu înțelege acest lucru”, susține […]
16:40
CURS contrazice flagrant AtlasIntel. Nou sondaj susține că Alexandrescu este departe de locul întâi # Aktual24
Un sondaj CURS, dat publicității miercuri, contrazice datele AtlasIntel de zilele trecute, susțănând că Anca Alexandrescu peste pe locul patru, în timp ce Băluță de la PSD ar fi pe primul loc. CURS este controlat de Iosif Buble, soțul deputatei PSD Diana Tușa. Conform sondajului, Daniel Băluță ar obține 26% din voturi. Pe poziția a […]
16:10
Rutte (NATO): În timp ce discuțiile de pace continuă, Ucraina trebuie să rămână puternică # Aktual24
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că, în timp ce discuțiile diplomatice pentru pace în Ucraina continuă, este necesar să se mențină sprijinul militar pentru țară, astfel încât aceasta să le poată înfrunta din cea mai puternică poziție posibilă. „Discuțiile de pace sunt încă în desfășurare. Este bine, dar, în același timp, […]
15:40
SUA blochează toate cererile de imigrare pentru cetățenii a 19 țări după atacul asupra a doi membri ai Gărzii Naționale # Aktual24
Administrația Trump a oprit toate cererile de imigrare depuse de persoane din 19 țări, cea mai recentă măsură a sa de a restricționa căile legale de imigrare în urma împușcării a doi membri ai Gărzii Naționale la Washington, D.C., săptămâna trecută, conform îndrumărilor interne ale guvernului și unei surse familiarizate cu măsura. Îndrumările interne ale […]
15:10
Industria petrolului din Rusia, din nou lovită: Depozit de petrol în flăcări, rezervoare avariate # Aktual24
În urma unui presupus atac cu drone ucrainene, în noaptea de 3 decembrie, un depozit de petrol din regiunea rusă Tambov a fost cuprins de flăcări, iar în regiunea Voronej mai multe rezervoare de combustibil au fost avariate, au transmis autoritățile locale și presa rusă. Guvernatorul regiunii Tambov, Evgheni Pervișov, a declarat că resturi ale […]
14:50
Nicușor Dan, despre noul ministru al Apărării: „Decizia aparține USR. Am fost consultat la fiecare numire și mă aștept să fiu consultat și acum” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, în contextul demisiei ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, că numirea unui nou titular al portofoliului se află, potrivit protocolului de coaliție, în responsabilitatea USR. Șeful statului a precizat că formațiunea l-a consultat înainte la toate numirile de miniștri și că se așteaptă ca același lucru să se întâmple și […]
14:30
Bulgaria: Președintele cere guvernului să demisioneze. Îngrijorări legate de introducerea ”euro” # Aktual24
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut guvernului minoritar condus de premierul Rosen Jeliazkov să demisioneze în urma protestelor masive din această săptămână în privinţa bugetului pentru 2026, informează miercuri Reuters, citată de Agerpres. Guvernul a retras marţi bugetul, în urma demonstraţiilor la nivel naţional împotriva creşterilor de taxe planificate pentru finanţarea unor cheltuieli mai mari. […]
14:20
Blat PSD-AUR? ”Eu asta nu înțeleg”. Nicușor Dan atrage din nou atenția că PSD este obsedat de USR și nu ”critică” AUR-ul # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a scos din nou în evidență, miercuri, faptul că liderii PSD atacă insistent USR, în timp ce extremiștii de la AUR sunt menajați. Întrebat ce părere are despre ”atacurile tot mai dese ale PSD la adresa USR”, președintele a răspuns: ”Cred că trebuie să le citim și într-o perspectivă de campanie electorală. […]
