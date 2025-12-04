Liturghie arhierească la Mănăstirea Măgura Ocnei
Ziarul Lumina, 4 decembrie 2025 12:10
Miercuri, 3 decembrie 2025, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Măgura Ocnei, județul Bacău. Din
Marți, 2 decembrie 2025, primul așezământ monahal închinat Sfinților Cuvioși Părinți Paisie și Cleopa și‑a sărbătorit hramul prin Liturghie arhierească. În mijlocul obștii monahale și al comunității
12:00
În după‑amiaza zilei de 1 decembrie, credincioșii Parohiei „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” au trăit un moment de profundă încărcătură spirituală și istorică: sfințirea locului pentru viitoarea
Mii de orădeni și bihoreni s‑au adunat în Piața Emanuil Gojdu, pe platoul din fața Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” din Oradea, pentru a participa la manifestările dedicate împlinirii a 107 ani de
Tinerele familii care s‑au cununat religios, pe parcursul anului 2025, în bisericile din municipiul Cluj‑Napoca au primit marți seară, 2 decembrie, binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei,
Manifestările culturale şi duhovniceşti din cadrul Zilelor Șaguniene 2025 au continuat miercuri, 3 decembrie, în mediul online, unde s‑au desfăşurat Colocviul doctoranzilor în Teologie și lansarea ultimului vo
Fiule Timotei, vrednic de crezare este cuvântul: de poftește cineva episcopie, bun lucru dorește. Se cuvine, dar, ca episcopul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înțelept,
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Era un om bogat care avea un iconom, iar acesta a fost pârât lui că-i risipește avuțiile. Și, chemându-l, i-a zis: Ce este aceasta ce aud despre tine? Dă-mi socoteală de
Sfânta Mare Muceniţă Varvara, din cetatea Heliopolis, a trăit în vremea împăratului Maximian (286-305). Tatăl său, Dioscor, o ţinea închisă într-un turn din pricina frumuseţii ei trupeşti. Varvara credea
Consiliul Economic şi Social (CES) a prezentat marți studiul „Echilibrul muncă - viaţă personală”, care arată că România se confruntă cu o combinaţie de ore de muncă prelungite, venituri reale scăzute
Primăria Scorţoasa din judeţul Buzău a solicitat Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie (INRMFB) un raport detaliat privind eventualele caracteristici terapeutice ale
În contextul crizei de la Paltinu, la nivelul Ministerului Sănătății s-a decis blocarea până lunea viitoare a câte 10 paturi în cinci spitale din Bucureşti pentru cazurile urgente care ar putea apărea din
Energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită marți din cauza debitului scăzut al apei tehnologice şi a restricţiilor în contextul situației de la Paltinu, va fi compensată din alte surse, urmând să
Un tablou de bord privind accesarea fondurilor de Coeziune este disponibil pe pagina Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, unde se află și un instrument similar referitor la PNRR. „Pe pagina
La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din Capitală se va desfășura, în 13-14 decembrie 2025, Festivalul „Florile Dalbe”, manifestare anuală dedicată prezentării repertoriului ceremonial și a
Comisia Europeană a prezentat, recent, Agenda Consumatorului 2030, un plan strategic pe cinci ani care are între obiective claritatea legislativă pentru o creştere durabilă a protecţiei consumatorilor în Uniunea
Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, prin Institutul de Istorie „George Bariţiu”, va organiza, în perioada 4-15 decembrie, șapte ateliere de dialog intergeneraţional dedicate evenimentelor din decembrie
Începând din această lună, pe lista medicamentelor compensate și gratuite au fost introduse încă 41 de medicamente, iar pentru 10 din cele care existau deja pe această listă a fost extins și numărul de
Considerate ca fiind o opțiune sigură și „naturală” pentru tratarea tulburărilor de somn, suplimentele cu melatonină ar putea crește riscul de insuficiență cardiacă, spitalizare și chiar de deces în
Depresia și anxietatea nu afectează doar starea psihică, ci modifică profund și funcționarea sistemului imunitar. Schimbul permanent de informații dintre creier, sistemul nervos și sistemul imunitar face ca
Adolescența se termină mai târziu decât credeam, dacă ne raportăm la etapele de dezvoltare a creierului de-a lungul vieții, nu doar la transformările prin care trece întregul organism. Trecerea de la
Sfântul Ioan Damaschin s-a născut în anul 675, în Damascul Siriei, din neam ales, care strălucea în dreapta credință. A ucenicit împreună cu alt sfânt imnograf, Cosma Episcopul Maiumei, ajungând la o
Resursele tehnologice și platformele de învățare pentru elevi s-au dezvoltat mult în ultimii ani. Prof. univ. dr. emerit Constantin Cucoș, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, din cadrul
Andrei Scrima, arhimandritul care ar fi împlinit un veac, și-a țesut drumul prin fibrele unei vremi aspre, aproape de nestrăbătut. Mai cu seamă în anii de ucenicie, când sufletul său tânăr și însetat de cer
Lucrările de consolidare și de restaurare a bisericii de lemn a Mănăstirii Pârvești au ajuns la final. Vineri, 28 noiembrie 2025, la Mănăstirea Pârvești au fost semnate documentele de recepție a lucrărilor în cadrul proiectului „Consolidare-restaurare Biserică de lemn «Sf. Nicolae» și turn clopotniță, sat Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui - monument istoric, cod LMI VS-II-A-06865”.
În fața noastră, pe scenă, se află actorii sau muzicienii. Vedem de asemenea decorurile și costumele și, dacă ne dă prin minte, ne gândim la cine le-a creat. Vedem și luminile. Ceea ce nu vedem este munca
Patriarhia Română vine în sprijinul persoanelor din județul Prahova rămase fără apă potabilă din cauza creșterii nivelului de turbiditate a apei în lacul de acumulare Paltinu. La Biserica „Sfânta Cuvioasă
Cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române și al sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, Radio TRINITAS vă invită la lansarea volumului „Icoane ale Împărăției Cerurilor. 40 de artiști despre m
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc marți seara, 2 decembrie, în Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman”, o conferință omagială dedicată marcării a 100
Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani a fost prăznuit astăzi, 3 decembrie, printr‑un program liturgic și duhovnicesc bogat, ce a adunat numeroși credincioși și pelerini, într‑un gând de
În cea de‑a treia duminică a Postului Nașterii Domnului, 30 noiembrie 2025, la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” - Catedrala Arhiepiscopală din Suceava a fost săvârșită Taina Sfântului Maslu de
Lucrările de consolidare și de restaurare a bisericii de lemn a Mănăstirii Pârvești au ajuns la final. Vineri, 28 noiembrie 2025, la Mănăstirea Pârvești au fost semnate documentele de recepție a lucrărilor
Marți, 2 decembrie, în ziua de pomenire a Sfinților Cuvioși Mărturisitori Paisie și Cleopa de la Sihăstria, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a
În Duminica a 30‑a după Rusalii (Dregătorul bogat - Păzirea poruncilor), 30 noiembrie, la prăznuirea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei,
„În vremea aceea se apropiau de Iisus toți vameșii și păcătoșii, ca să-L asculte. Dar fariseii și cărturarii cârteau, zicând: Acesta primește la Sine pe păcătoși și mănâncă cu ei. Atunci a zis
Fiule Timotei, această poruncă îți încredințez ție, ca, potrivit prorociilor făcute mai înainte asupra ta, să te lupți lupta cea bună, după cuvântul lor, având credință și cuget bun, pe care unii,
Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Partea I, Convorbire cu părintele Teodor, Cap. III, 1-2, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 398-399„Toate cele din lumea aceasta sunt de
Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica a fost român de neam şi era din părţile Ardealului. S-a născut în 1730 într-o familie evlavioasă din Săliştea Sibiului. Încă din fragedă vârstă, fiind plin de
Guvernul şi-a angajat răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor în ședinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de ieri după-amiază. Executivul a aprobat, vineri, noul proiect de
Numărul posturilor ocupate în instituţiile publice din România era, în septembrie 2025, de 1.264.845, cu 3.956 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform Ministerului Finanţelor. Raportat la ianuarie
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 32,4%, în primele zece luni din 2025, până la 46.917, faţă de 35.436 în perioada similară din 2024, conform datelor Oficiului Naţional al Registrului
Preţurile locuinţelor au crescut cu procente cuprinse între 60% şi 90% în ultimii şase ani în marile oraşe din România, ceea ce face ca apartamentele accesibile să fie tot mai greu de găsit, mai ales în
Reluarea alimentării cu apă a localităților afectate de problemele de la barajul Paltinu se va face, cel mai probabil, la 8 decembrie, a declarat luni, după o şedinţă, preşedintele Consiliului Judeţean
În Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași va avea loc, în 9 decembrie, începând cu ora 14:00, conferința „Literatură dramatică și război”, susținută de scriitorul și
La Muzeul „Victor Babeș” din Capitală este deschisă expoziția „Leacuri și remedii din drogherii și farmacii. Arheologia vieții cotidiene din Bucureștiul secolului al XIX-lea”, care reunește imagini de ar
Vizitatorii aflați în această perioadă în landul german Bavaria nu ar trebui să rateze Muzeul Crăciunului din Rothenburg ob der Tauber, un oraș medieval aflat la circa 80 km vest de Nurnberg. Deschis în anul
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță un post clerical vacant: preot de caritate la Fundația „Sfânta Mare Muceniță Tecla”, Protoieria Sector II Capitală, cu perioada de
Prin personalitățile și activitatea sa, Rugul Aprins a mai însemnat și răspunsul Bisericii Ortodoxe Române la încercările modernității. Iar acest răspuns, ziditor, s-a petrecut prin adâncirea întru
Pentru noi, ortodocşii români, Sfântul Nicolae este icoana Dăruitorului. El este expresia dăruitorului prin excelenţă pentru creştinii care-l văd în chipul plin de blândeţe al lui Moş Nicolae pe sfântul
