Pericol, pe DN1 București - Brașov! Drumarii au lățit șoseaua la Comarnic și pământul a luat-o la vale

Newsweek.ro, 4 decembrie 2025 12:10

Cea mai aglomerată șosea din România, DN1 București - Brașov, riscă să devină și mai aglomerată. Dru...

Acum 10 minute
12:20
China desfăşoară un număr mare de nave militare în regiune,într-o amplă demonstraţie de forţă maritimă Newsweek.ro
China desfăşoară un număr mare de nave militare şi ale pazei de coastă în apele Asiei de Est, la un ...
12:20
Ajutor de 125 lei la pensie. În ce județe s-a încărcat, azi, cardul de alimente? Care pensionari iau banii? Newsweek.ro
Vin primele confirmări legate de plata celor 125 de lei pe cardul de aleimente. Este un ajutor impos...
Acum 30 minute
12:10
12:00
Un șofer beat criță nu a auzit sirena, nu a văzut girofarurile și a intrat în mașina de poliție. Ce a pățit? Newsweek.ro
Un șofer beat criță, cu 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat, nu a auzit sirena, nu a văzut girofar...
Acum o oră
11:40
Medvedev, mâna dreaptă a lui Putin, în delir. Amenință Europa cu războiul, dacă confiscă activele rusești Newsweek.ro
Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei și actuala mâna dreaptă a lui Putin, amenință cu subiec...
11:40
Polymarket: Ciucu, favorit la primăria București. Urmează Băluță, Anca Alexandrescu și Drulă Newsweek.ro
Andrei Caramitru a publicat clasamentul Polymarket: Ciucu, favorit la primăria București. Urmează Bă...
11:30
VIDEO Cristian Chivu a debutat în forță cu Inter Milano în Cupa Italiei. 5-1 cu Venezia, pe „San Siro” Newsweek.ro
Fostul mare internațional român Cristian Chivu a debutat în forță cu Inter Milano în Cupa Italiei. E...
Acum 2 ore
11:20
Schimbi bujiile la mașină? Atenție ce cumperi! 83.000 de bujii contrafăcute în China, descoperite la Constanța Newsweek.ro
Orice se contraface, se pare, în China. Vameșii au descoperit în Portul Constanța aproximativ 83.000...
11:10
O nouă minciună demontată de Ministerul de Interne. Ce „invenție” a mai apărut pe rețelele de socializare? Newsweek.ro
O nouă informație falsă circulă pe rețele de socializare. De această dată se spune că MAI va folosi ...
11:10
Pepsi Cola sau Coca Cola? Care din cele 2 băuturi este cea mai populară în lume? Ce rol joacă politica? Newsweek.ro
Pepsi Cola și Coca Cola sunt cele mai mari și mai vândute băuturi carbogazoase la nivel planetr. Fie...
11:00
METEO Alertă de vânt puternic pentru mai multe zone din țară. Vor fi rafale de 110 km/oră Newsweek.ro
Meteorologii au emis alerte de vânt puternic în mai multe zone din țară. Vor fi rafale puternice de...
10:50
Un cunsocut cosmonaut rus a fost dat afară din echipaj. A fost prins fotografiind motoarele rachetei SpaceX Newsweek.ro
Un cosmonaut rus a fost prins că a fotografiat motoarele rachetei SpaceX. Racheta transportă echipaj...
10:40
O companie din sectorul auto face concedieri masive în România. Peste 600 de oameni pleacă acasă Newsweek.ro
Încă o companie importantă anunță concedieri în România. Peste 600 de angajați vor fi dați afară....
10:30
8 lucruri pe care nu trebuie să le lăsați niciodată în mașină, iarna. De ce este periculos? Newsweek.ro
De multe ori, mașina devine un adevărat depozit de obiecte personale. Însă, sunt lucruri pe care nu ...
Acum 4 ore
10:20
Noi date în criza din Prahova. Când vor avea oamenii apă potabilă? Anunțul furnizorului Newsweek.ro
Furnizorul de apă din Prahova anunţă că este pregătit să livreze astăzi apă către operatori şi către...
10:10
Probleme în sectorul energetic. O companie de fotovoltaice a intrat în faliment. Angajații au fost concediați Newsweek.ro
O cunoscută companie de energie solară din SUA a intrat în faliment după ce s-a confruntat cu dificu...
10:00
Rețeaua națională de tratament pentru AVC acut se extinde. Anunțul Ministrului Sănătății Newsweek.ro
Rețeaua națională de tratament pentru accidentul vascular cerebral acut se extinde, după ce Spitalul...
09:50
A vândut Pornhub și vrea să intre în afaceri cu petrol. Cine e miliardarul care a pus ochii pe Lukoil? Newsweek.ro
Miliardarul care a deținut până în 2023 pachetul majoritar al firmei din spatele site-urilor pentru ...
09:40
Jucării neconforme găsite de inspectorii ANPC. Sfaturile autorităților pentru părinți, înainte de Moș Nicolae Newsweek.ro
Comercianții speculează din plin apropierea nopții în care Sfântul Nicolae aduce daruri copiilor, as...
09:30
Parlamentul refuză modificarea legii pensiilor. 1.000.000 pensionari au contribuit dar nu li se acordă vechime Newsweek.ro
O dezbatere intensă în Parlament se dă pe legea pensiilor. O categorie de pensionari care au fost pl...
09:20
Ce se întâmplă cu bursele studenților de anul viitor? Ministrul Daniel David a făcut anunțul Newsweek.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă că în cursul acestei luni autorităţile din România vor pri...
09:10
Moartea actorului din serialul „Friends”, Matthew Perry. Un medic a fost condamnat la 30 de luni de închisoare Newsweek.ro
Medicul care i-a alimentat dependenţa de ketamină lui Matthew Perry, actorul celebrului serial „Frie...
08:50
Un moldovean a găsit o dronă lângă granița cu Ucraina și a încercat să o ia acasă Newsweek.ro
Un bărbat din Republica Moldova a găsit o dronă pe un câmp aflat la câțiva kilometri de granița cu U...
08:40
VIDEO Campionatul de fotbal care se joacă în doar 6 zile pe un singur stadion, doar când e Soare. Din ce motiv Newsweek.ro
Groenlada ținutul cu doar 50.000 de locuitori unde e mereu frig și vântul taie nemilos are un campio...
08:30
Sondaj european: Jumătate dintre cetăţeni cred că există un risc ridicat de război cu Rusia Newsweek.ro
Mulţi europeni consideră că există un risc ridicat de război cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat...
Acum 6 ore
08:20
Ce amendă iei dacă ești agresiv în instituțiile publice și nu respecți programul de lucru? Newsweek.ro
Senatul a aprobat tacit un proiect de lege care introduce amenzi între 5.000 și 20.000 de lei pentru...
08:20
Ministerul Mediului: „Nu am fost avertizați despre riscul opririi alimentării cu apă” Newsweek.ro
Ministerul Mediului respinge acuzaţiile privind ignorarea riscului opririi apei în Prahova, susţinân...
08:00
Hoții au început să fure uleiul gătit din restaurante și fast food. Îl vând și cu 1000 euro Newsweek.ro
În toată Germania, infractorii fură ulei de gătit uzat din restaurante și lanțuri de fast-food-uri. ...
08:00
Femeie acuzată la Londra după ce ar fi urcat „în direcția greșită” pe o scară rulantă din metrou Newsweek.ro
O femeie din Londra a fost pusă sub acuzare după ce ar fi mers „în direcția nepotrivită” pe o scară ...
07:50
România alege noi puști de asalt, pistoale și mitraliere. Ofertele, de la companiile SCAR, Colt și Beretta Newsweek.ro
Urmărind modernizarea forțelor armate, România are o nouă licitație pentru achiziționarea de arme. D...
07:50
Alertă internaţională: senzori de glicemie retraşi din 17 ţări după posibile legături cu șapte decese Newsweek.ro
O amplă campanie de retragere de pe piaţă a unor senzori de glicemie este în curs de desfăşurare în ...
07:30
Un ou împodobit cu diamante, pe care ultimul țar rus i l-a dăruit mamei sale a fost vândut cu 26.000.000 euro Newsweek.ro
Ouăle Fabergé, decorate complex, sunt obiecte de colecție foarte căutate. O operă de artă deosebit d...
07:30
Ce trebuie să faci urgent înainte de a da primul îngheț la casă? Vei economisi sute de lei Newsweek.ro
Primele zile cu temperaturi sub zero pot transforma rapid o gospodărie nepregătită într-una plină de...
07:20
EXCLUSIV Cărăușul de bani al lui George Simion. Materiale promoționale vândute „la sacoșă” membrilor AUR Newsweek.ro
Florin Mihai Jereb, alias Make, unul dintre prietenii din cercul zero ai lui George Simion, reales p...
07:10
Horoscop 5 decembrie. Luna în Gemeni aduce surprize Racilor. Săgetătorii au parte de o schimbare neașteptată Newsweek.ro
Horoscop 5 decembrie. Luna în Gemeni aduce surprize Racilor. Săgetătorii au parte de o schimbare nea...
06:50
Cu cât îți va crește pensia până în 2029 dacă azi ai pensie de 2.000, 3.000 și 4.000 lei? Prognoza BNR Newsweek.ro
Se fac calcule pentru creșterea pensiilor pentru anii viitori. Legea este foarte clară - la fiecare ...
Acum 8 ore
06:20
Sărbătoare 5 decembrie. Sfântul Sava cel Sfinţit. Cruce neagră în calendar. Zi de dezlegare la ulei și vin Newsweek.ro
Pe 5 decembrie, Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Sava cel Sfinţit, zi marcată cu cruce neagră în c...
Acum 24 ore
22:30
VIDEO Ilie Bolojan: Mulțumesc comunității românești; toți cei ce sunteți aici buni cetățeni ne faceți cinste Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, aflat în vizită oficială în Austria, a mulţumit comunității românești; ...
22:00
Insula lui Jeffrey Epstein, imagini şi clipuri video publicate de congresmenii democraţi Newsweek.ro
Membri democraţi ai congresului american au făcut publice fotografii şi înregistrări video ale insul...
21:40
Cât vor creşte preţurile la gaze, după liberalizare. Plafonarea ia sfârşit în primăvara viitoare Newsweek.ro
Cât vor creşte preţurile la gazele naturale, după liberalizarea care urmează. Plafonarea preţurilor ...
21:30
Când începe construcția Spitalului Regional de Urgenţă? Contractul a fost semnat Newsweek.ro
Spitalul Regional de Urgenţă trebuie să fie funcţional până la sfârşitul anului 2029. Cum va fi sele...
21:20
România distrus o dronă navală a Ucrainei lângă Insula Șerpilor. Cu Sea Baby au fost lovite petroliere rusești Newsweek.ro
Marinari români au distrus una dintre navele fără pilot din clasa Sea Baby, aflată în derivă ee afla...
21:10
A murit Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în Guvernul condus de Adrian Năstase Newsweek.ro
Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în Guvernul condus de Adrian Năstase, a murit miercuri la...
21:10
Pericol pe șosea, indiferență la poliție: „Câtă indolență poate exista? Chiar nu le pasă de vieți?” Newsweek.ro
Un panou de semnalizare amplasat pe mijlocul drumului, în Podu Iloaiei, fără nicio reflectorizare sa...
21:10
Iaşul universitar de acum 100 de ani: studenții erau împărțiți după religie -„creștini”, „mozaici” Newsweek.ro
La sfârşitul lunii noiembrie 1925, Universitatea din Iaşi îşi redeschidea cursurile „complectă şi no...
20:40
Toate instalațiile Rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal. Centrala Brazi va fi repornită Newsweek.ro
Toate instalațiile Rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal, Centrala Brazi va fi repornit...
20:20
„Fabrica de pașapoarte” din Suceava, legată de serviciile secrete ale Rusiei. Miliardarul Lomakin, beneficiar Newsweek.ro
România a descoperit o schemă la scară largă de emitere a pașapoartelor și certificatelor de naștere...
20:20
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, ameninţă cu dizolvarea companiei care gestionează Barajul Paltinu Newsweek.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, ameninţă cu dizolvarea companiei care gestionează Barajul Paltin...
20:20
Ambiţiile Europei în materie de combustibili au legătură directă cu materiile prime agricole Newsweek.ro
Ambiţiile Europei în materie de combustibili au legătură directă cu materiile prime agricole, care s...
19:50
Donald Trump amenință că va ataca o țară cu mai mult petrol decât Irakul. SUA par pregătite de război Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, amenință că va ataca o țară cu mai mult petrol decât Irakul. SUA par...
