Pericol, pe DN1 București - Brașov! Drumarii au lățit șoseaua la Comarnic și pământul a luat-o la vale
Newsweek.ro, 4 decembrie 2025 12:10
Cea mai aglomerată șosea din România, DN1 București - Brașov, riscă să devină și mai aglomerată. Dru...
Acum 10 minute
12:20
China desfăşoară un număr mare de nave militare în regiune,într-o amplă demonstraţie de forţă maritimă # Newsweek.ro
China desfăşoară un număr mare de nave militare şi ale pazei de coastă în apele Asiei de Est, la un ...
12:20
Ajutor de 125 lei la pensie. În ce județe s-a încărcat, azi, cardul de alimente? Care pensionari iau banii? # Newsweek.ro
Vin primele confirmări legate de plata celor 125 de lei pe cardul de aleimente. Este un ajutor impos...
Acum 30 minute
12:10
Pericol, pe DN1 București - Brașov! Drumarii au lățit șoseaua la Comarnic și pământul a luat-o la vale # Newsweek.ro
Cea mai aglomerată șosea din România, DN1 București - Brașov, riscă să devină și mai aglomerată. Dru...
12:00
Un șofer beat criță nu a auzit sirena, nu a văzut girofarurile și a intrat în mașina de poliție. Ce a pățit? # Newsweek.ro
Un șofer beat criță, cu 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat, nu a auzit sirena, nu a văzut girofar...
Acum o oră
11:40
Medvedev, mâna dreaptă a lui Putin, în delir. Amenință Europa cu războiul, dacă confiscă activele rusești # Newsweek.ro
Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei și actuala mâna dreaptă a lui Putin, amenință cu subiec...
11:40
Polymarket: Ciucu, favorit la primăria București. Urmează Băluță, Anca Alexandrescu și Drulă # Newsweek.ro
Andrei Caramitru a publicat clasamentul Polymarket: Ciucu, favorit la primăria București. Urmează Bă...
11:30
VIDEO Cristian Chivu a debutat în forță cu Inter Milano în Cupa Italiei. 5-1 cu Venezia, pe „San Siro” # Newsweek.ro
Fostul mare internațional român Cristian Chivu a debutat în forță cu Inter Milano în Cupa Italiei. E...
Acum 2 ore
11:20
Schimbi bujiile la mașină? Atenție ce cumperi! 83.000 de bujii contrafăcute în China, descoperite la Constanța # Newsweek.ro
Orice se contraface, se pare, în China. Vameșii au descoperit în Portul Constanța aproximativ 83.000...
11:10
O nouă minciună demontată de Ministerul de Interne. Ce „invenție” a mai apărut pe rețelele de socializare? # Newsweek.ro
O nouă informație falsă circulă pe rețele de socializare. De această dată se spune că MAI va folosi ...
11:10
Pepsi Cola sau Coca Cola? Care din cele 2 băuturi este cea mai populară în lume? Ce rol joacă politica? # Newsweek.ro
Pepsi Cola și Coca Cola sunt cele mai mari și mai vândute băuturi carbogazoase la nivel planetr. Fie...
11:00
METEO Alertă de vânt puternic pentru mai multe zone din țară. Vor fi rafale de 110 km/oră # Newsweek.ro
Meteorologii au emis alerte de vânt puternic în mai multe zone din țară. Vor fi rafale puternice de...
10:50
Un cunsocut cosmonaut rus a fost dat afară din echipaj. A fost prins fotografiind motoarele rachetei SpaceX # Newsweek.ro
Un cosmonaut rus a fost prins că a fotografiat motoarele rachetei SpaceX. Racheta transportă echipaj...
10:40
O companie din sectorul auto face concedieri masive în România. Peste 600 de oameni pleacă acasă # Newsweek.ro
Încă o companie importantă anunță concedieri în România. Peste 600 de angajați vor fi dați afară....
10:30
8 lucruri pe care nu trebuie să le lăsați niciodată în mașină, iarna. De ce este periculos? # Newsweek.ro
De multe ori, mașina devine un adevărat depozit de obiecte personale. Însă, sunt lucruri pe care nu ...
Acum 4 ore
10:20
Noi date în criza din Prahova. Când vor avea oamenii apă potabilă? Anunțul furnizorului # Newsweek.ro
Furnizorul de apă din Prahova anunţă că este pregătit să livreze astăzi apă către operatori şi către...
10:10
Probleme în sectorul energetic. O companie de fotovoltaice a intrat în faliment. Angajații au fost concediați # Newsweek.ro
O cunoscută companie de energie solară din SUA a intrat în faliment după ce s-a confruntat cu dificu...
10:00
Rețeaua națională de tratament pentru AVC acut se extinde. Anunțul Ministrului Sănătății # Newsweek.ro
Rețeaua națională de tratament pentru accidentul vascular cerebral acut se extinde, după ce Spitalul...
09:50
A vândut Pornhub și vrea să intre în afaceri cu petrol. Cine e miliardarul care a pus ochii pe Lukoil? # Newsweek.ro
Miliardarul care a deținut până în 2023 pachetul majoritar al firmei din spatele site-urilor pentru ...
09:40
Jucării neconforme găsite de inspectorii ANPC. Sfaturile autorităților pentru părinți, înainte de Moș Nicolae # Newsweek.ro
Comercianții speculează din plin apropierea nopții în care Sfântul Nicolae aduce daruri copiilor, as...
09:30
Parlamentul refuză modificarea legii pensiilor. 1.000.000 pensionari au contribuit dar nu li se acordă vechime # Newsweek.ro
O dezbatere intensă în Parlament se dă pe legea pensiilor. O categorie de pensionari care au fost pl...
09:20
Ce se întâmplă cu bursele studenților de anul viitor? Ministrul Daniel David a făcut anunțul # Newsweek.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă că în cursul acestei luni autorităţile din România vor pri...
09:10
Moartea actorului din serialul „Friends”, Matthew Perry. Un medic a fost condamnat la 30 de luni de închisoare # Newsweek.ro
Medicul care i-a alimentat dependenţa de ketamină lui Matthew Perry, actorul celebrului serial „Frie...
08:50
Un bărbat din Republica Moldova a găsit o dronă pe un câmp aflat la câțiva kilometri de granița cu U...
08:40
VIDEO Campionatul de fotbal care se joacă în doar 6 zile pe un singur stadion, doar când e Soare. Din ce motiv # Newsweek.ro
Groenlada ținutul cu doar 50.000 de locuitori unde e mereu frig și vântul taie nemilos are un campio...
08:30
Sondaj european: Jumătate dintre cetăţeni cred că există un risc ridicat de război cu Rusia # Newsweek.ro
Mulţi europeni consideră că există un risc ridicat de război cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat...
Acum 6 ore
08:20
Ce amendă iei dacă ești agresiv în instituțiile publice și nu respecți programul de lucru? # Newsweek.ro
Senatul a aprobat tacit un proiect de lege care introduce amenzi între 5.000 și 20.000 de lei pentru...
08:20
Ministerul Mediului respinge acuzaţiile privind ignorarea riscului opririi apei în Prahova, susţinân...
08:00
Hoții au început să fure uleiul gătit din restaurante și fast food. Îl vând și cu 1000 euro # Newsweek.ro
În toată Germania, infractorii fură ulei de gătit uzat din restaurante și lanțuri de fast-food-uri. ...
08:00
Femeie acuzată la Londra după ce ar fi urcat „în direcția greșită” pe o scară rulantă din metrou # Newsweek.ro
O femeie din Londra a fost pusă sub acuzare după ce ar fi mers „în direcția nepotrivită” pe o scară ...
07:50
România alege noi puști de asalt, pistoale și mitraliere. Ofertele, de la companiile SCAR, Colt și Beretta # Newsweek.ro
Urmărind modernizarea forțelor armate, România are o nouă licitație pentru achiziționarea de arme. D...
07:50
Alertă internaţională: senzori de glicemie retraşi din 17 ţări după posibile legături cu șapte decese # Newsweek.ro
O amplă campanie de retragere de pe piaţă a unor senzori de glicemie este în curs de desfăşurare în ...
07:30
Un ou împodobit cu diamante, pe care ultimul țar rus i l-a dăruit mamei sale a fost vândut cu 26.000.000 euro # Newsweek.ro
Ouăle Fabergé, decorate complex, sunt obiecte de colecție foarte căutate. O operă de artă deosebit d...
07:30
Ce trebuie să faci urgent înainte de a da primul îngheț la casă? Vei economisi sute de lei # Newsweek.ro
Primele zile cu temperaturi sub zero pot transforma rapid o gospodărie nepregătită într-una plină de...
07:20
EXCLUSIV Cărăușul de bani al lui George Simion. Materiale promoționale vândute „la sacoșă” membrilor AUR # Newsweek.ro
Florin Mihai Jereb, alias Make, unul dintre prietenii din cercul zero ai lui George Simion, reales p...
07:10
Horoscop 5 decembrie. Luna în Gemeni aduce surprize Racilor. Săgetătorii au parte de o schimbare neașteptată # Newsweek.ro
Horoscop 5 decembrie. Luna în Gemeni aduce surprize Racilor. Săgetătorii au parte de o schimbare nea...
06:50
Cu cât îți va crește pensia până în 2029 dacă azi ai pensie de 2.000, 3.000 și 4.000 lei? Prognoza BNR # Newsweek.ro
Se fac calcule pentru creșterea pensiilor pentru anii viitori. Legea este foarte clară - la fiecare ...
Acum 8 ore
06:20
Sărbătoare 5 decembrie. Sfântul Sava cel Sfinţit. Cruce neagră în calendar. Zi de dezlegare la ulei și vin # Newsweek.ro
Pe 5 decembrie, Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Sava cel Sfinţit, zi marcată cu cruce neagră în c...
Acum 24 ore
22:30
VIDEO Ilie Bolojan: Mulțumesc comunității românești; toți cei ce sunteți aici buni cetățeni ne faceți cinste # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, aflat în vizită oficială în Austria, a mulţumit comunității românești; ...
22:00
Insula lui Jeffrey Epstein, imagini şi clipuri video publicate de congresmenii democraţi # Newsweek.ro
Membri democraţi ai congresului american au făcut publice fotografii şi înregistrări video ale insul...
21:40
Cât vor creşte preţurile la gaze, după liberalizare. Plafonarea ia sfârşit în primăvara viitoare # Newsweek.ro
Cât vor creşte preţurile la gazele naturale, după liberalizarea care urmează. Plafonarea preţurilor ...
21:30
Spitalul Regional de Urgenţă trebuie să fie funcţional până la sfârşitul anului 2029. Cum va fi sele...
21:20
România distrus o dronă navală a Ucrainei lângă Insula Șerpilor. Cu Sea Baby au fost lovite petroliere rusești # Newsweek.ro
Marinari români au distrus una dintre navele fără pilot din clasa Sea Baby, aflată în derivă ee afla...
21:10
A murit Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în Guvernul condus de Adrian Năstase # Newsweek.ro
Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în Guvernul condus de Adrian Năstase, a murit miercuri la...
21:10
Pericol pe șosea, indiferență la poliție: „Câtă indolență poate exista? Chiar nu le pasă de vieți?” # Newsweek.ro
Un panou de semnalizare amplasat pe mijlocul drumului, în Podu Iloaiei, fără nicio reflectorizare sa...
21:10
Iaşul universitar de acum 100 de ani: studenții erau împărțiți după religie -„creștini”, „mozaici” # Newsweek.ro
La sfârşitul lunii noiembrie 1925, Universitatea din Iaşi îşi redeschidea cursurile „complectă şi no...
20:40
Toate instalațiile Rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal. Centrala Brazi va fi repornită # Newsweek.ro
Toate instalațiile Rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal, Centrala Brazi va fi repornit...
20:20
„Fabrica de pașapoarte” din Suceava, legată de serviciile secrete ale Rusiei. Miliardarul Lomakin, beneficiar # Newsweek.ro
România a descoperit o schemă la scară largă de emitere a pașapoartelor și certificatelor de naștere...
20:20
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, ameninţă cu dizolvarea companiei care gestionează Barajul Paltinu # Newsweek.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, ameninţă cu dizolvarea companiei care gestionează Barajul Paltin...
20:20
Ambiţiile Europei în materie de combustibili au legătură directă cu materiile prime agricole # Newsweek.ro
Ambiţiile Europei în materie de combustibili au legătură directă cu materiile prime agricole, care s...
19:50
Donald Trump amenință că va ataca o țară cu mai mult petrol decât Irakul. SUA par pregătite de război # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, amenință că va ataca o țară cu mai mult petrol decât Irakul. SUA par...
