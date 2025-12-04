Un moldovean a găsit o dronă lângă granița cu Ucraina și a încercat să o ia acasă
Newsweek.ro, 4 decembrie 2025 08:50
Un bărbat din Republica Moldova a găsit o dronă pe un câmp aflat la câțiva kilometri de granița cu U...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
09:20
Ce se întâmplă cu bursele studenților de anul viitor? Ministrul Daniel David a făcut anunțul # Newsweek.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă că în cursul acestei luni autorităţile din România vor pri...
Acum 15 minute
09:10
Moartea actorului din serialul „Friends”, Matthew Perry. Un medic a fost condamnat la 30 de luni de închisoare # Newsweek.ro
Medicul care i-a alimentat dependenţa de ketamină lui Matthew Perry, actorul celebrului serial „Frie...
Acum o oră
08:50
Un bărbat din Republica Moldova a găsit o dronă pe un câmp aflat la câțiva kilometri de granița cu U...
08:40
VIDEO Campionatul de fotbal care se joacă în doar 6 zile pe un singur stadion, doar când e Soare. Din ce motiv # Newsweek.ro
Groenlada ținutul cu doar 50.000 de locuitori unde e mereu frig și vântul taie nemilos are un campio...
08:30
Sondaj european: Jumătate dintre cetăţeni cred că există un risc ridicat de război cu Rusia # Newsweek.ro
Mulţi europeni consideră că există un risc ridicat de război cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat...
Acum 2 ore
08:20
Ce amendă iei dacă ești agresiv în instituțiile publice și nu respecți programul de lucru? # Newsweek.ro
Senatul a aprobat tacit un proiect de lege care introduce amenzi între 5.000 și 20.000 de lei pentru...
08:20
Ministerul Mediului respinge acuzaţiile privind ignorarea riscului opririi apei în Prahova, susţinân...
08:00
Hoții au început să fure uleiul gătit din restaurante și fast food. Îl vând și cu 1000 euro # Newsweek.ro
În toată Germania, infractorii fură ulei de gătit uzat din restaurante și lanțuri de fast-food-uri. ...
08:00
Femeie acuzată la Londra după ce ar fi urcat „în direcția greșită” pe o scară rulantă din metrou # Newsweek.ro
O femeie din Londra a fost pusă sub acuzare după ce ar fi mers „în direcția nepotrivită” pe o scară ...
07:50
România alege noi puști de asalt, pistoale și mitraliere. Ofertele, de la companiile SCAR, Colt și Beretta # Newsweek.ro
Urmărind modernizarea forțelor armate, România are o nouă licitație pentru achiziționarea de arme. D...
07:50
Alertă internaţională: senzori de glicemie retraşi din 17 ţări după posibile legături cu șapte decese # Newsweek.ro
O amplă campanie de retragere de pe piaţă a unor senzori de glicemie este în curs de desfăşurare în ...
07:30
Un ou împodobit cu diamante, pe care ultimul țar rus i l-a dăruit mamei sale a fost vândut cu 26.000.000 euro # Newsweek.ro
Ouăle Fabergé, decorate complex, sunt obiecte de colecție foarte căutate. O operă de artă deosebit d...
07:30
Ce trebuie să faci urgent înainte de a da primul îngheț la casă? Vei economisi sute de lei # Newsweek.ro
Primele zile cu temperaturi sub zero pot transforma rapid o gospodărie nepregătită într-una plină de...
Acum 4 ore
07:20
EXCLUSIV Cărăușul de bani al lui George Simion. Materiale promoționale vândute „la sacoșă” membrilor AUR # Newsweek.ro
Florin Mihai Jereb, alias Make, unul dintre prietenii din cercul zero ai lui George Simion, reales p...
07:10
Horoscop 5 decembrie. Luna în Gemeni aduce surprize Racilor. Săgetătorii au parte de o schimbare neașteptată # Newsweek.ro
Horoscop 5 decembrie. Luna în Gemeni aduce surprize Racilor. Săgetătorii au parte de o schimbare nea...
06:50
Cu cât îți va crește pensia până în 2029 dacă azi ai pensie de 2.000, 3.000 și 4.000 lei? Prognoza BNR # Newsweek.ro
Se fac calcule pentru creșterea pensiilor pentru anii viitori. Legea este foarte clară - la fiecare ...
06:20
Sărbătoare 5 decembrie. Sfântul Sava cel Sfinţit. Cruce neagră în calendar. Zi de dezlegare la ulei și vin # Newsweek.ro
Pe 5 decembrie, Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Sava cel Sfinţit, zi marcată cu cruce neagră în c...
Acum 12 ore
22:30
VIDEO Ilie Bolojan: Mulțumesc comunității românești; toți cei ce sunteți aici buni cetățeni ne faceți cinste # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, aflat în vizită oficială în Austria, a mulţumit comunității românești; ...
22:00
Insula lui Jeffrey Epstein, imagini şi clipuri video publicate de congresmenii democraţi # Newsweek.ro
Membri democraţi ai congresului american au făcut publice fotografii şi înregistrări video ale insul...
21:40
Cât vor creşte preţurile la gaze, după liberalizare. Plafonarea ia sfârşit în primăvara viitoare # Newsweek.ro
Cât vor creşte preţurile la gazele naturale, după liberalizarea care urmează. Plafonarea preţurilor ...
21:30
Spitalul Regional de Urgenţă trebuie să fie funcţional până la sfârşitul anului 2029. Cum va fi sele...
21:20
România distrus o dronă navală a Ucrainei lângă Insula Șerpilor. Cu Sea Baby au fost lovite petroliere rusești # Newsweek.ro
Marinari români au distrus una dintre navele fără pilot din clasa Sea Baby, aflată în derivă ee afla...
21:10
A murit Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în Guvernul condus de Adrian Năstase # Newsweek.ro
Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în Guvernul condus de Adrian Năstase, a murit miercuri la...
21:10
Pericol pe șosea, indiferență la poliție: „Câtă indolență poate exista? Chiar nu le pasă de vieți?” # Newsweek.ro
Un panou de semnalizare amplasat pe mijlocul drumului, în Podu Iloaiei, fără nicio reflectorizare sa...
21:10
Iaşul universitar de acum 100 de ani: studenții erau împărțiți după religie -„creștini”, „mozaici” # Newsweek.ro
La sfârşitul lunii noiembrie 1925, Universitatea din Iaşi îşi redeschidea cursurile „complectă şi no...
20:40
Toate instalațiile Rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal. Centrala Brazi va fi repornită # Newsweek.ro
Toate instalațiile Rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal, Centrala Brazi va fi repornit...
Acum 24 ore
20:20
„Fabrica de pașapoarte” din Suceava, legată de serviciile secrete ale Rusiei. Miliardarul Lomakin, beneficiar # Newsweek.ro
România a descoperit o schemă la scară largă de emitere a pașapoartelor și certificatelor de naștere...
20:20
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, ameninţă cu dizolvarea companiei care gestionează Barajul Paltinu # Newsweek.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, ameninţă cu dizolvarea companiei care gestionează Barajul Paltin...
20:20
Ambiţiile Europei în materie de combustibili au legătură directă cu materiile prime agricole # Newsweek.ro
Ambiţiile Europei în materie de combustibili au legătură directă cu materiile prime agricole, care s...
19:50
Donald Trump amenință că va ataca o țară cu mai mult petrol decât Irakul. SUA par pregătite de război # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, amenință că va ataca o țară cu mai mult petrol decât Irakul. SUA par...
19:40
Care sunt cei mai sănătoși 3 pești de mâncat? Din supermarket costă 7 lei suta de grame # Newsweek.ro
Peștele este considerat de ani de zile unul dintre cele mai sănătoase alimente. Cu toate acestea, nu...
19:20
De ce să pui o ghirlandă de brad cu fundă roșie la ușa casei. Atrage abundență și sănătate de sărbători # Newsweek.ro
O ghirlandă de brad împodobită cu o fundă roșie nu este doar un simbol al sărbătorilor, ci și un ade...
19:10
O pană de curent generală ar costa Polonia 19.000.000.000 euro. În România, pagubele ar fi la jumătate # Newsweek.ro
Un ipotetic atac cibernetic asupra infrastructurii energetice a Poloniei, care ar duce la o pană de ...
19:10
Mii de concedieri, în Ungaria, după ce producătorii germani de mașini au avut probleme # Newsweek.ro
Mii de concedieri au avut loc în Ungaria, după ce giganţii germani producători de mașini au avut pro...
18:50
Nicuşor Dan cere membrilor Coaliţiei să nu mai facă declaraţii cu miză electorală, pe tema crizei apei # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan cere membrilor coaliţiei de guvernare să nu mai facă declaraţii cu miză ele...
18:30
Ilie Bolojan a discutat cu Viktor Orban despre interconectarea electrică a României şi Ungariei # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat cu omologul său maghiar, Viktor Orban, despre interconectarea...
18:30
Viața la pensie. De ce pensionarii care mănâncă singuri pierd mai mult în greutate. Vezi ce spun experții # Newsweek.ro
Pensionarii care mănâncă singuri pot pierde mai mult în greutate. Experții explică motivele și oferă...
18:20
Bătălia pentru Odesa. Putin vrea porturile de la Marea Neagră, aproape de România, ca să taie accesul Ucrainei # Newsweek.ro
SUA a prezentat mai multe variante de planuri de pace, adesea nefavorabile Ucrainei, fără să țină co...
18:00
Cum s-au transformat gemenele de la INDIGGO. Arestate în SUA pentru tâlhărie și furt. O vârstnică agresată # Newsweek.ro
Acum 25 de ani, gemenele Cristina și Mihaela Modorcea, lansau formația Indiggo și debutau cu melodia...
18:00
Norvegia angajează 100 de români în fermele de somon: salariu de 3.000 € pe lună și oferă beneficii atractive # Newsweek.ro
O ţară din Europa, cu una dintre cele mai stabile economii de pe continent, îşi deschide porţile în ...
18:00
Horoscop de weekend decembrie. Săgetător - emoții, Vărsător - schimbare, Taur - neliniște, Gemeni - câștigi # Newsweek.ro
Este momentul să îmbrățișați practica de a trăi o viață care vă face să vă simțiți bine, în loc să a...
17:50
AEP lansează un proiect-pilot pentru facilitarea votului persoanelor cu dizabilități de vedere la alegeri # Newsweek.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunţă implementarea unui proiect-pilot pentru facilitarea e...
17:40
Nou sondaj pentru Primăria București: Băluță - 26%, Ciucu - 23%, Drulă - 22%, Alexandrescu - 17% # Newsweek.ro
Un nou sondaj referitor la alegerile pentru Primăria București îl arată pe candidatul PSD Daniel Băl...
17:30
FOTO O mașină electrică chinezească Nio EC6 s-a rupt, pur și simplu, în urma unui accident pe autostradă # Newsweek.ro
Imagini cu o mașină electrică chinezească Nio EC6, care s-a rupt, pur și simplu, în urma unui accide...
17:20
Premieră în România: medici din Cluj implantează un defibrilator fără fire, cu toate funcțiile clasice # Newsweek.ro
Pentru prima dată în România, medici din Cluj-Napoca au implantat unui pacient un nou tip de defibri...
17:10
UE intenționează să elimine treptat gazul rusesc începând cu sfârșitul anului 2027. Care sunt primele țări? # Newsweek.ro
UE dorește să oprească complet importurile de gaze naturale rusești până cel târziu la sfârșitul anu...
17:10
Înaintea unui vot decisiv pentru viitorul Bucureștiului, tot mai multe voci credibile din zona de dr...
17:00
IULIUS, prima refinanțare unitară din România acordată unui portofoliu de clădiri cu funcțiuni variate # Newsweek.ro
IULIUS accesează prima refinanțare unitară din România acordată unui portofoliu de clădiri cu funcți...
16:50
Zeci de piloți de linie declară pentru Reuters că sunt reticenți în a dezvălui problemele de sănătat...
16:50
Bilanțul victimelor incendiului din Hong Kong a crescut la 159. Șase arestați pentru dezactivarea alarmelor # Newsweek.ro
Bilanțul victimelor incendiului din Hong Kong a crescut la 159; cea mai tânără avea 1 an, cea mai bă...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.