Acum 5 minute
06:50
Cu cât îți va crește pensia până în 2029 dacă azi ai pensie de 2.000, 3.000 și 4.000 lei? Prognoza BNR # Newsweek.ro
Se fac calcule pentru creșterea pensiilor pentru anii viitori. Legea este foarte clară - la fiecare ...
Acum o oră
06:20
Sărbătoare 5 decembrie. Sfântul Sava cel Sfinţit. Cruce neagră în calendar. Zi de dezlegare la ulei și vin # Newsweek.ro
Pe 5 decembrie, Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Sava cel Sfinţit, zi marcată cu cruce neagră în c...
Acum 12 ore
22:30
VIDEO Ilie Bolojan: Mulțumesc comunității românești; toți cei ce sunteți aici buni cetățeni ne faceți cinste # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, aflat în vizită oficială în Austria, a mulţumit comunității românești; ...
22:00
Insula lui Jeffrey Epstein, imagini şi clipuri video publicate de congresmenii democraţi # Newsweek.ro
Membri democraţi ai congresului american au făcut publice fotografii şi înregistrări video ale insul...
21:40
Cât vor creşte preţurile la gaze, după liberalizare. Plafonarea ia sfârşit în primăvara viitoare # Newsweek.ro
Cât vor creşte preţurile la gazele naturale, după liberalizarea care urmează. Plafonarea preţurilor ...
21:30
Spitalul Regional de Urgenţă trebuie să fie funcţional până la sfârşitul anului 2029. Cum va fi sele...
21:20
România distrus o dronă navală a Ucrainei lângă Insula Șerpilor. Cu Sea Baby au fost lovite petroliere rusești # Newsweek.ro
Marinari români au distrus una dintre navele fără pilot din clasa Sea Baby, aflată în derivă ee afla...
21:10
A murit Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în Guvernul condus de Adrian Năstase # Newsweek.ro
Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în Guvernul condus de Adrian Năstase, a murit miercuri la...
21:10
Pericol pe șosea, indiferență la poliție: „Câtă indolență poate exista? Chiar nu le pasă de vieți?” # Newsweek.ro
Un panou de semnalizare amplasat pe mijlocul drumului, în Podu Iloaiei, fără nicio reflectorizare sa...
21:10
Iaşul universitar de acum 100 de ani: studenții erau împărțiți după religie -„creștini”, „mozaici” # Newsweek.ro
La sfârşitul lunii noiembrie 1925, Universitatea din Iaşi îşi redeschidea cursurile „complectă şi no...
20:40
Toate instalațiile Rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal. Centrala Brazi va fi repornită # Newsweek.ro
Toate instalațiile Rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal, Centrala Brazi va fi repornit...
20:20
„Fabrica de pașapoarte” din Suceava, legată de serviciile secrete ale Rusiei. Miliardarul Lomakin, beneficiar # Newsweek.ro
România a descoperit o schemă la scară largă de emitere a pașapoartelor și certificatelor de naștere...
20:20
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, ameninţă cu dizolvarea companiei care gestionează Barajul Paltinu # Newsweek.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, ameninţă cu dizolvarea companiei care gestionează Barajul Paltin...
20:20
Ambiţiile Europei în materie de combustibili au legătură directă cu materiile prime agricole # Newsweek.ro
Ambiţiile Europei în materie de combustibili au legătură directă cu materiile prime agricole, care s...
19:50
Donald Trump amenință că va ataca o țară cu mai mult petrol decât Irakul. SUA par pregătite de război # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, amenință că va ataca o țară cu mai mult petrol decât Irakul. SUA par...
19:40
Care sunt cei mai sănătoși 3 pești de mâncat? Din supermarket costă 7 lei suta de grame # Newsweek.ro
Peștele este considerat de ani de zile unul dintre cele mai sănătoase alimente. Cu toate acestea, nu...
19:20
De ce să pui o ghirlandă de brad cu fundă roșie la ușa casei. Atrage abundență și sănătate de sărbători # Newsweek.ro
O ghirlandă de brad împodobită cu o fundă roșie nu este doar un simbol al sărbătorilor, ci și un ade...
19:10
O pană de curent generală ar costa Polonia 19.000.000.000 euro. În România, pagubele ar fi la jumătate # Newsweek.ro
Un ipotetic atac cibernetic asupra infrastructurii energetice a Poloniei, care ar duce la o pană de ...
19:10
Mii de concedieri, în Ungaria, după ce producătorii germani de mașini au avut probleme # Newsweek.ro
Mii de concedieri au avut loc în Ungaria, după ce giganţii germani producători de mașini au avut pro...
18:50
Nicuşor Dan cere membrilor Coaliţiei să nu mai facă declaraţii cu miză electorală, pe tema crizei apei # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan cere membrilor coaliţiei de guvernare să nu mai facă declaraţii cu miză ele...
18:30
Ilie Bolojan a discutat cu Viktor Orban despre interconectarea electrică a României şi Ungariei # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat cu omologul său maghiar, Viktor Orban, despre interconectarea...
18:30
Viața la pensie. De ce pensionarii care mănâncă singuri pierd mai mult în greutate. Vezi ce spun experții # Newsweek.ro
Pensionarii care mănâncă singuri pot pierde mai mult în greutate. Experții explică motivele și oferă...
18:20
Bătălia pentru Odesa. Putin vrea porturile de la Marea Neagră, aproape de România, ca să taie accesul Ucrainei # Newsweek.ro
SUA a prezentat mai multe variante de planuri de pace, adesea nefavorabile Ucrainei, fără să țină co...
18:00
Cum s-au transformat gemenele de la INDIGGO. Arestate în SUA pentru tâlhărie și furt. O vârstnică agresată # Newsweek.ro
Acum 25 de ani, gemenele Cristina și Mihaela Modorcea, lansau formația Indiggo și debutau cu melodia...
18:00
Norvegia angajează 100 de români în fermele de somon: salariu de 3.000 € pe lună și oferă beneficii atractive # Newsweek.ro
O ţară din Europa, cu una dintre cele mai stabile economii de pe continent, îşi deschide porţile în ...
18:00
Horoscop de weekend decembrie. Săgetător - emoții, Vărsător - schimbare, Taur - neliniște, Gemeni - câștigi # Newsweek.ro
Este momentul să îmbrățișați practica de a trăi o viață care vă face să vă simțiți bine, în loc să a...
Acum 24 ore
17:50
AEP lansează un proiect-pilot pentru facilitarea votului persoanelor cu dizabilități de vedere la alegeri # Newsweek.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunţă implementarea unui proiect-pilot pentru facilitarea e...
17:40
Nou sondaj pentru Primăria București: Băluță - 26%, Ciucu - 23%, Drulă - 22%, Alexandrescu - 17% # Newsweek.ro
Un nou sondaj referitor la alegerile pentru Primăria București îl arată pe candidatul PSD Daniel Băl...
17:30
FOTO O mașină electrică chinezească Nio EC6 s-a rupt, pur și simplu, în urma unui accident pe autostradă # Newsweek.ro
Imagini cu o mașină electrică chinezească Nio EC6, care s-a rupt, pur și simplu, în urma unui accide...
17:20
Premieră în România: medici din Cluj implantează un defibrilator fără fire, cu toate funcțiile clasice # Newsweek.ro
Pentru prima dată în România, medici din Cluj-Napoca au implantat unui pacient un nou tip de defibri...
17:10
UE intenționează să elimine treptat gazul rusesc începând cu sfârșitul anului 2027. Care sunt primele țări? # Newsweek.ro
UE dorește să oprească complet importurile de gaze naturale rusești până cel târziu la sfârșitul anu...
17:10
Înaintea unui vot decisiv pentru viitorul Bucureștiului, tot mai multe voci credibile din zona de dr...
17:00
IULIUS, prima refinanțare unitară din România acordată unui portofoliu de clădiri cu funcțiuni variate # Newsweek.ro
IULIUS accesează prima refinanțare unitară din România acordată unui portofoliu de clădiri cu funcți...
16:50
Zeci de piloți de linie declară pentru Reuters că sunt reticenți în a dezvălui problemele de sănătat...
16:50
Bilanțul victimelor incendiului din Hong Kong a crescut la 159. Șase arestați pentru dezactivarea alarmelor # Newsweek.ro
Bilanțul victimelor incendiului din Hong Kong a crescut la 159; cea mai tânără avea 1 an, cea mai bă...
16:40
Cătălin Predoiu: Angajații MAI decorați sunt „stâlpi de rezistență” și modele pentru colegi # Newsweek.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, i-a felicitat pe angajații MAI decorați de Ziua Națio...
16:30
În ciuda creșterii cu 15% a accizei la băuturile spirtoase, încasările la buget sunt cu 4% mai mici ca în 2024 # Newsweek.ro
Acciza la băuturile spirtoase a crescut cu aproape 15% în 2025, dar încasările la buget sunt, după p...
16:30
Nicușor Dan, anunț despre bugetul din 2026 și creșteri de taxe: „Va fi discuție complicată în Coaliție” # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a dat câteva explicații privind bugetul pe 2026 și a spus că niciunul din p...
16:20
Incendiu la Târgul de Crăciun din București. O căsuță din lemn a luat foc. A fost la un pas de dezastru # Newsweek.ro
O căsuță de lemn de la Târgul de Crăciun din București a luat foc. Jandarmii care asigurau ordinea p...
16:20
Cseke Attila: România demarează construcția Centrului pentru Optică de Mare Putere de la Măgurele # Newsweek.ro
România începe construcția Centrului pentru Optică de Mare Putere de la Măgurele. Proiectul va găzdu...
16:00
Oligarhul Ilan Șor, exclus la alegerile din Moldova, i-a făcut lui Putin un sistem financiar imun la sancțiuni # Newsweek.ro
Rusia a lansat stablecoin-ul A7A5 și o reţea cripto-financiară, menite să eludeze sancţiunile occide...
16:00
Belgia respinge planul UE de a folosi active rusești pentru Ucraina: „Suntem singuri în fața riscurilor” # Newsweek.ro
Belgia critică ferm propunerea UE de a utiliza activele rusești pentru finanțarea reconstrucției Ucr...
15:50
Nicușor Dan spune când vom afla de ce au fost anulate alegerile din 2024: „Au apărut suficiente informații” # Newsweek.ro
Nicuşor Dan a dat un termen despre prezentarea raportulului privind anularea alegerilor prezidenţial...
15:40
MApN a semnat contractul pentru achiziționarea din Turcia a convetei de 223.000.000 euro # Newsweek.ro
Miercuri s-a semnat la sediul Ministerului Apărării Naționale contractul interguvernamental de achiz...
15:30
Anunț de la Casa de Pensii pentru pensionarii care nu au primit ajutorul de 400 lei. Ce trebuie să facă? # Newsweek.ro
Pensionarii care nu primesc banii la pensie de la stat trebuie să parcurgă anumiți pași. Ce anunț au...
15:20
George Simion, „dragoste cu forța”: Călin Georgescu e parte din polul suveranist. Replica: Nu mă intersează # Newsweek.ro
George Simion continuă să îl țină captiv pe Călin Georgescu despre care spune că e parte din polul s...
15:20
Panică, printre bogătașii din Rusia. Nu le mai pornesc mașinile Porsche noi, conectate prin satelit # Newsweek.ro
Bogătașii din Rusia care și-au luat mașini Porsche noi, conectate și monitorizate prin satelit, se p...
15:00
Un oraș din România rămâne fără căldură și apă caldă de la miezul nopții. Avarie majoră # Newsweek.ro
O avarie la instalația de producere a energiei termice din CET Palas lasă municipiul Constanța fără ...
14:50
Veste bună pentru toți copiii părinților separați din Germania: Pensia alimentară va crește începând...
14:40
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, miercuri, că lupta electorală se duc...
