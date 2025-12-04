Ce zice Jeronimo Martins, proprietarul gigantului polonez Biedronka, despre intrarea în România şi interesul pentru operaţiunile locale ale Carrefour

00:45

Criza apei din judeţul Prahova ridică încă întrebări la aproape o săptămână de când 100.000 de oameni şi impor­tanţi producători industriali şi de energie au rămas fără apă şi la cinci luni de când primele probleme la golirea barajului Paltinu au început să fie sesizate. Se pune întrebarea cum de Ministerul Mediului, care trebuie să dea pentru orice construcţie avize care certifică lipsa riscului faţă de mediu, acum şi-a asumat riscul enorm să lase fără apă populaţia. Cum se procedează în astfel de situaţii când e nevoie de golirea unui baraj, cum se evaluează scenariile nefavorabile şi cine şi cum ia deciziile?