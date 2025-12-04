ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 5 decembrie 2025, ora 09.30 cu Rareş Mihăilă, investitor şi fondator Investestelabursa.ro
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 5 decembrie 2025, ora 09.30 cu Rareş Mihăilă, investitor şi fondator Investestelabursa.ro
eMAG: Unul din doi cumpărători online din România, Bulgaria şi Ungaria este clientul nostru. Comercianţii români au exportat produse de 2 miliarde de lei prin platformă # Ziarul Financiar
Unul din doi cumpărători online din România, Bulgaria şi Ungaria este client eMAG, susţine compania de e-commerce în contextul prezentării unui bilanţ cu ocazia aniversării a 24 de ani de activitate. Platforma are în prezent peste 7 milioane de clienţi şi 64.000 de comercianţi care vând prin eMAG Marketplace.
Orange România a testat pentru prima dată tehnologia 5G millimeter Wave : viteze de 10 Gbps la descărcare, de aproape şapte ori mai mari decât maximul actual # Ziarul Financiar
Orange România, liderul pieţei locale de telecom, a testat pentru prima dată în ţară tehnologia 5G millimeter Wave (mmWave) într-o reţea de tip 5G Standalone, atingând viteze de până la 10 Gbps la descărcare şi 1,2 Gbps la încărcare - de aproape şapte ori mai mult decât maximul de aproximativ 1,5 Gbps disponibil în prezent în reţelele 5G+ comerciale.
13:30
Ce zice Jeronimo Martins, proprietarul gigantului polonez Biedronka, despre intrarea în România şi interesul pentru operaţiunile locale ale Carrefour # Ziarul Financiar
Liderul retailului alimentar polonez, gigantul Biedronka, cu afaceri cât tot comerţul modern local, anunţa acum câteva săptămâni expansiunea dincolo de graniţele ţării-mamă, uitându-se către Europa Centrală şi de Est.
Alegeri la Primăria Capitalei. Ziarul Financiar a trimis un set de opt întrebări primilor cinci candidaţi în sondaje. Ce soluţii au pentru trafic, benzi unice, spaţii verzi, clădirile în ruină din centrul istoric, pistele de bicicletă, trotuarele rupte din oraş, o sală de sport şi o sală de concerte? (II) # Ziarul Financiar
Mai sunt câteva zile până când bucureştenii îşi vor alege noul primar, iar lupta devine tot mai strânsă. Sondajele apărute în ultima perioadă arată o luptă tot mai strânsă, în care candidaţii îşi schimbă frecvent poziţiile în preferinţele electoratului. Totuşi, topul primilor cinci candidaţi române relativ stabil, indiferent de sondaj. Pe lista scurtă par să rămână Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluţă (PSD), Cătălin Drulă (USR), Anca Alexandrescu (candidat independent susţinut de AUR) şi Ana Ciceală (SENS).
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Adrian Dobre, Eurowind Energy: Punerea în funcţiune a proiectelor de energie verde finalizate trebuie să fie o prioritate pentru toţi. Orice zi de întârziere înseamnă bani pentru noi şi energie pierdută pentru România # Ziarul Financiar
Danezii de la Eurowind, prezenţi pe piaţa din România încă din 2011, au la nivel de grup un buget de investiţii de circa 1 mld. euro pentru următorii ani, o treime fiind direcţionată către piaţa locală. Pentru România, obiectivul setat privind capacitatea în energie verde şi stocare este de 1 GW până în 2030, ceea ce îi va transforma în unul dintre cei mai puternici producători de energie la momentul respectiv. Compania se apropie în acest moment de pragul de 124 MW deja operaţionali în România.
Producătorul Softronic din Craiova intră pe piaţa închirierii de locomotive: „Primul contract de închiriere, pentru două locomotive Transmontana, care vor fi operate de PSP Cargo Group“ # Ziarul Financiar
Producătorul Softronic din Craiova intră pe piaţa închirierii de locomotive, prin firma de transport Sofrans, iar primul contract de închiriere este pentru două locomotive Transmontana, care vor fi operate de PSP Cargo Group.
Previziuni Erste Bank pentru România lui 2026: creştere economică de 2,1%, deficit public de 6,4% din PIB şi datorie publică de 61,1% din PIB # Ziarul Financiar
Erste Bank, companie austriacă care, în România, deţine BCR, a doua bancă din sistem după active, a publicat miercuri un raport despre situaţia economică a României în care, după ce trece în revistă zbuciumul politic din ultimii doi ani, aşterne în faţă un covor colorat cu modele optimiste.
Bogdan Neacşu, CEO al CEC Bank: Dezvoltarea businessului românesc în 2026 va depinde foarte mult de modul în care firmele şi populaţia vor avea rezilienţă faţă de măsurile guvernamentale de reducere a deficitului bugetar # Ziarul Financiar
Dezvoltarea businessului românesc în anul 2026 va depinde foarte mult de modul în care companiile şi persoanele fizice vor avea rezilienţă faţă de măsurile guvernamentale de reducere a deficitului bugetar, a declarat Bogdan Neacşu, CEO al CEC Bank, pentru ZF.
Cine este Agritehnica, furnizor român de utilaje din zona Moldovei cu afaceri de 260 mil. lei şi 100 de angajaţi, pe care-l cumpără gigantul german Mewi, care aduce în România tractoarele Fendt şi Valtra # Ziarul Financiar
Mewi Import Export Agrar Industrietechnik, companie cu acţionariat german care importă şi distribuie utilaje şi echipamente agricole în România, intenţionează să preia Agritehnica Service, furnizor român independent de tractoare, combine şi sisteme de irigaţii, activ în principal în zona de est a ţării, în Moldova, şi care comercializează mai multe mărci regăsite şi în portofoliul Mewi. Tranzacţia a fost autorizată de Consiliul Concurenţei. Valoarea sa nu a fost comunicată.
2025 va fi cel mai generos an cu acţionarii Băncii Transilvania din istoria băncii, cu distribuiri de 4 miliarde de lei. Pentru 2026, banca anticipează un mix de dividende şi acţiuni gratuite. Omer Tetik, Banca Transilvania: Nu intenţionăm să bugetăm o creştere redusă pentru anul viitor # Ziarul Financiar
Iulian Anghel, ZF: Cum ajungi la un deficit bugetar de 6% din PIB în 2026 de la 8,4% din PIB în 2025 fără să frânezi economia? # Ziarul Financiar
O singură dată în anii de după revoluţie deficitul public a fost ajustat cu peste două puncte procentuale şi nu s-a petrecut în mod voluntar. Este vorba de criza financiară din 2008-2010.
ZF IT Generation. Start-up update. Ovidiu Gavril, CTO, The Brief (ex-Creatopy) - soluţie de automatizare a proceselor de marketing: Estimăm o creştere de 40-45% a veniturilor anul acesta şi ţintim o expansiune agresivă în 2025 cu noua platformă bazată pe agenţi AI # Ziarul Financiar
Start-up-ul The Brief, cunoscut anterior sub numele de Creatopy, a trecut recent printr-un proces de transformare, redefinindu-şi produsul ca o platformă bazată pe agenţi AI care automatizează întregului flux de marketing, odată cu lansarea noii soluţii adoptând şi o nouă identitate de brand.
Fondul Proprietatea, promotor al activismului, a lipsit fizic de la AGA Aeroporturi Bucureşti în momentul critic al discuţiilor despre IPO, alegând să voteze doar prin corespondenţă # Ziarul Financiar
Fondul Proprietatea (FP), care se vrea a fi un promotor al transparenţei şi al activismului în rândul companiilor în care deţine participaţii, a ales să nu participe fizic la Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB) din 27 noiembrie 2025.
Alegeri la Primăria Capitalei. Ziarul Financiar a trimis un set de opt întrebări primilor cinci candidaţi în sondaje # Ziarul Financiar
Mai sunt câteva zile până când bucureştenii îşi vor alege noul primar, iar lupta devine tot mai strânsă. Sondajele apărute în ultima perioadă arată o luptă tot mai strânsă, în care candidaţii îşi schimbă frecvent poziţiile în preferinţele electoratului.
O veste proastă: Aumovio, fostul Continental Automotive, desfiinţează 641 de posturi în România # Ziarul Financiar
Aumovio, fostul Continental Automotive România, a anunţat că va elimina 641 de poziţii în cele trei centre din ţară, în cadrul unui plan global de optimizare a operaţiunilor. Reducerile vizează 288 de poziţii în Iaşi, 117 în Sibiu şi 236 în Timişoara, urmând să fie implementate până la sfârşitul anului 2026.
Schimbare de strategie pentru Xiaomi în România: Gigantul tehnologic a deschis în ParkLake primul magazin operat direct şi vizează şi intrarea pe piaţa electrocasnicelor mari în 2026 # Ziarul Financiar
Odată cu inaugurarea noului magazin din ParkLake, Xiaomi schimbă strategia locală, preluând controlul direct asupra retailului fizic pentru a implementa conceptul „New Retail” şi ecosistemul „Human x Car x Home”.
Companiile de asigurări au cedat în reasigurare 18,7% din volumul subscrierilor din S1/2025 pe zona asigurărilor generale, cel mai mic nivel din ultimii 5 ani, şi au rămas cu 6,9 mld. lei, pentru a acoperi riscurile viitoare. De ce? # Ziarul Financiar
Companiile de asigurări sunt mai curajoase şi îşi asumă tot mai mult din riscurile asociate contractelor de asigurare. Pe de o parte, contextul global şi presiunile macroeconomice joacă un rol important în menţinerea unui nivel relativ mare al costului privind reasigurare, dar în acelaşi timp, piaţa asigurărilor s-a dezvoltat, a crescut.
ZF Agropower. Vasilică Bădeliţă a început să crească porci mangaliţa acum zece ani, în Suceava, şi a ajuns la 350 de animale. „Încercăm să facem cunoscută rasa în Moldova şi Bucovina, pentru că multă lume încă spune că «nu e bună carnea»“ # Ziarul Financiar
Vasilică Bădeliţă spune despre el că este un gospodar din Bucovina care a început, în 2015, să crească porci mangaliţa din pasiune, în Horodnicul de Sus. Acum are 350 de animale din varietatea burtă de rândunică şi blondă, iar mai nou testează în fermă şi varietatea neagră, apreciată pentru carnea fragedă, grăsimea perlată şi gustul curat, obţinute printr-o creştere naturală, în principal în aer liber.
Te simţi mai bine ... Un proiect susţinut de MedLife. Delia Izvernari, HR country director Valeo: Trebuie să vedem angajaţii ca pe oameni, nu ca pe cifre într-un Excel. Trebuie să avem rezultate financiare, dar nu se poate fără resursa principală - oamenii # Ziarul Financiar
Strategia de wellbeing nu este un set de beneficii cosmetice, ci o strategie legată direct de performanţă şi retenţie pentru o companie. Într-o industrie complexă precum cea de automotive, unde un tehnician poate avea nevoie de până la trei ani de formare pentru a stăpâni un job, „a pierde un om” nu este doar o fluctuaţie într-un raport, ci un risc real de a opri fluxuri critice.
Prin câte mâine trece golirea unui baraj: Care sunt instituţiile implicate în golirea barajului Paltinu? Unde s-a rupt filmul colaborării între instituţii şi de ce nimeni nu-şi asumă responsabilitatea unui eşec? Cum s-au mai făcut până acum golirile de baraje? # Ziarul Financiar
Criza apei din judeţul Prahova ridică încă întrebări la aproape o săptămână de când 100.000 de oameni şi importanţi producători industriali şi de energie au rămas fără apă şi la cinci luni de când primele probleme la golirea barajului Paltinu au început să fie sesizate. Se pune întrebarea cum de Ministerul Mediului, care trebuie să dea pentru orice construcţie avize care certifică lipsa riscului faţă de mediu, acum şi-a asumat riscul enorm să lase fără apă populaţia. Cum se procedează în astfel de situaţii când e nevoie de golirea unui baraj, cum se evaluează scenariile nefavorabile şi cine şi cum ia deciziile?
Omer Tetik, Banca Transilvania: Nu intenţionăm să bugetăm o creştere redusă pentru anul viitor. 2025 va fi cel mai generos an cu acţionarii Băncii Transilvania din istoria băncii, cu distribuiri de 4 miliarde de lei. Pentru 2026, banca anticipează un mix de dividende şi acţiuni gratuite # Ziarul Financiar
Supliment ZF Energie verde. AJ BRAND: Piaţa de energie verde rămâne foarte puternică, cel puţin pentru următorii 3-5 ani. Stocarea devine rapid obligatorie pentru proiectele mari # Ziarul Financiar
AJ BRAND a fost înfiinţată în anul 2008, la acel moment ca un contractor pentru lucrări electrice, AJ CONSTRUCTION, iar ulterior a devenit un contractor EPC (engineering, procurement and construction).
În 2025, până la începutul lunii septembrie fuseseră deja conectaţi puţin peste 1.000 MW la sistem, astfel că anul acesta intră direct în acel „hall of fame“ al celor mai buni ani pentru investiţiile în energie.
Supliment ZF Energie verde. Alastair Hammond, CEO Rezolv Energy, compania care construieşte cel mai mare parc eolian din noul val verde: Proiectele de energie care decarbonizează sunt o necesitate, dar nu singura. Inovaţia este esenţială # Ziarul Financiar
SCION Accelerator, lansat în parteneriat cu Rezolv Energy, este un program care sprijină start-up-uri aflate în stadiu incipient, ce activează la intersecţia dintre ecologie, ştiinţă şi tehnologie scalabilă.
