Lista derivatelor și diminutivelor lui Moș Nicoale, de la Nicușor la Klaus, sau invers
Gândul, 4 decembrie 2025 12:20
Sâmbătă, 6 decembrie, creștinii ortodocși sărbătoresc Sfântul Ierarh Nicolae, protectorul copiilor, marinarilor și al celor nevoiași. Peste 800.000 de români își serbează atunci onomastica, de la cele mai cunoscute nume precum Nicolae și Nicoleta, până la alte derivate mai rare. Numele Nicolae provine din greacă, de la Nikolaos, și este format din două cuvinte: ”niko”, […]
• • •
Victor Rebengiuc primește premiul România Europeană 2025. Legendarul actor: „Niciodată nu m-am gândit că o să fiu actor” # Gândul
STIRE INIȚIALĂ Nicușor Dan, fost laureat al Asociaţiei Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană(ICDE), predă ștafeta următorului premiant – Victor Rebengiuc. Pe parcursul unui cariere spectaculoase, Victor Rebengiuc a primit mai multe premii UNITER pentru cel mai bun actor, dar și Steaua României în grad de cavaler. „Cunoștințele mele limitate, dacă aș vrea să spun două […]
Spitalul din Rădăuți a fost inclus în programul pentru pacienții cu AVC. Alexandru Rogobete: „Am regândit finanțarea” # Gândul
Rețeaua națională de tratament pentru accidentul vascular cerebral acut va fi extinsă prin includerea Spitalului Municipal ‘Sf. Doctori Cosma și Damian’ din Rădăuți în Programul Acțiuni Prioritare – AVC, a anunțat, joi, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. „De când am preluat mandatul, am realocat bugetele și am suplimentat programele de «Acțiuni Prioritare», tocmai pentru ca ele […]
În timp ce România se luptă cu „criza apei”, Nicușor Dan e interesat de „energia nucleară și industria de apărare” din Coreea de Nord # Gândul
Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică, joi, 4 noiembrie, cu președintele Coreei de Sud Lee Jae Myung. Liderul de la Cotroceni a transmis că că discuția a vizat cooperarea sectorială în domnului energiei nucleare și a industriei de apărare. Liderul de la Cotroceni și omologul său din Coreea de Sua au vorbit despre consolidarea […]
Cancelarul Austriei îl primește pe premierul Ilie Bolojan cu onoruri militare. Cei doi vor discuta despre cooperarea în domeniul energetic # Gândul
Premierul Ilie Bolojan face joi o vizită oficială la Viena, în Austria. Cancelarul austriac, Christian Stocker, îl primește cu onoruri militare, potrivit protocolului, pe omologul său. Miercuri seară, Stocker i-a oranizat lui Bolojan o recepție de Ziua Națională a României, unde au reiterat sprijinul bilateral. Acolo, premierul a declarat că Austria este unul dintre cei […]
Prin ce a trecut Alexandra Stan cu un fost partener. ”M-a dat afară din casă după ce mi-a tras și două palme” # Gândul
Cântăreața Alexandra Stan, în vârstă de 36 de ani, a vorbit despre abuzurile din relații. Aceasta a spus ce s-a întâmplat cun un fost partener de cuplu. Alexandra Stan este una dintre cele mai provocatoare apariții din showbiz-ul autohton. În ceea ce privește viața personală, Alexandra Stan a decis în 2021 să facă pasul cel […]
Doi minori au fost reţinuţi de poliţiştii din Caraş-Severin. Autoritățile îi suspectează că ar fi pus osii pe linia ferată # Gândul
Polițiștii din Caraș-Severin au reținut doi minori în urma incidentului de siguranță feroviară de sâmbătă seara , fiind suspecți că ar fi pus osii pe linia ferată, în calea trenului în care se aflau 30 de pasageri, București-Timișoara. Trenul a staționat aproximativ o oră, iar pasagerii nu au fost răniți, anunță News.ro. ”În date de […]
Anual, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, milioane de copii din România își pregătesc ghetuțele cu emoție și îl așteaptă pe Moș Nicolae. Este una dintre cele mai vechi tradiții de iarnă, dar puțini știu de unde provine acest obicei și ce semnificație spirituală are. Tradiția ghetuțelor lustruite nu este doar o joacă sau […]
Câte ouă trebuie să folosim pentru o maioneză perfectă. Care este trucul chefilor ca să nu se taie # Gândul
Pregătirea maionezei poate părea simplă, însă multe persoane întâmpină probleme cum ar fi tăierea sau consistența nepotrivită. Chiar și cei care urmează rețete tradiționale pot descoperi că textura poate să fie una neuniformă. Specialiștii în gastronomie au dezvăluit trucuri precise despre câte ouă sunt necesare și cum pot fi folosite pentru a obține maioneza perfectă […]
Un jurnalist ucrainean a găsit-o pe așa-zisa fiică a lui Putin la Paris. Cine este și ce i-a spus jurnalistului despre războiul purtat de tatăl ei # Gândul
Un jurnalist ucrainean pe nume Dmitro Sviatnenko a surprins-o pe o stradă din Paris pe una dintre fiicele președintelui rus Vladimir Putin. E vorba despre Yelizaveta Krivonogikh, cunoscută și ca Elizaveta Rudnova sau Luiza Rozova, în vârstă de 23 de ani. Potrivit rapoartelor din presa internațională, Luiza – născută Yelizaveta Krivonogikh – este fiica nelegitimă […]
Tragerea la sorţi pentru grupele Cupei Mondiale de fotbal 2026 va avea loc în istoricul John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC, vineri, 5 decembrie, ora 19.00. România va afla atunci pe cine va înfrunta la turneul final de anul viitor dacă va reuși să câștige barajul din martie. Încă o […]
Victor Rebengiuc primește premiul România Europeană 2025. Nicușor Dan: „Ce remarc eu este onestitatea actorului față de personaj” # Gândul
Alunecare de teren pe cea mai circulată șosea din țară. Trafic restricționat pe DN1. Anunțul CNAIR pentru șoferi # Gândul
Cea mai circulată șosea din România se confruntă cu probleme în urma unei alunecări de teren care a rupt o parte din terasamentul șoselei. Traficul rutier a fost restricționat parțial pe Drumul Național 1, în zona Comarnic, pe sensul de mers spre Capitală. Purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), […]
În timp ce România se luptă cu „criza apei”, Nicușor Dan discută cu președintele Coreei de Sud despre „energia nucleară și industria de apărare” # Gândul
Un inginer agronom şi fermier a fost descoperit împuşcat în cap cu un asomator de fiica sa, într-o magazie din localitatea Piscu, judeţul Galaţi. Bărbatul de 57 de ani a fost transportat de urgenţă la spital, unde se află intubat. Starea sa este critică, iar medicii sunt rezervați în cazul deznodământului. Fiica bărbatului a dat […]
Monterosso Grana, o localitate liniștită din provincia Cuneo, Italia, trăiește o perioadă neobișnuită: în satul cu puțin peste 400 de locuitori au fost născuți șase copii în doar trei luni, un număr record într-o țară care este afectată sever de criza demografică. Din 2014, populația din Peninsulă s-a redus cu aproape 1,9 milioane de oameni, […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.379. Steve Witkoff, emisarul lui Trump, îl primește, în Florida, pe ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 4 decembrie 2025, în a 1.379-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Emisarul al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele liderului de la Casa Albă, se vor întâlni azi, în Florida, cu ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov. Marți, cei doi americani […]
Anchetă în SUA. Șeful Pentagonului a pus armata americană în pericol folosind aplicația Signal # Gândul
Un organism independent din cadrul Pentagonului a apreciat că secretarul Apărării, Pete Hegseth, a pus în pericol propriile trupe folosind aplicația de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacurile aeriene din Yemen. Informația a fost dezvăluită de mai multe surse media din Statele Unite. Cum se apără Hegseth Un raport emis de Inspectoratul General al […]
Adrian Mutu l-a întâlnit pe Nicușor Dan la Cotroceni și s-a declarat ”fanul” său: ”Nu am apucat să fac fotografii cu domnul Președinte” # Gândul
Adrian Mutu, fost internațional român, s-a declarat ”fanul” președintelui Nicușor Dan. Antrenorul a fost prezent la Palatul Cotroceni de Ziua Națională a României și a vorbit în termeni laudativi despre Nicușor Dan. Palatul Cotroceni și-a deschis porțile de Ziua Națională a României, iar, pe lângă demnitari și oficiali, o mulțime de personalități din România s-au […]
Cum se menține în formă Nicola. ”Femeia trebuie să aibă forme frumoase, nu să fie piele și os” # Gândul
Cântăreața Nicola, în vârstă de 57 de ani, a dezvăluit cum se menține în formă. ”Femeia trebuie să aibă forme frumoase, nu să fie piele și os”, a afirmat artista. Nicola, pe numele său real Nicoleta Alexandru, este unul dintre numele cunoscute din industria muzicală din România. În plan personal, Nicola a fost căsătorită […]
Securitatea energetică a României, pe marginea prăpastiei, după incidentul de la Paltinu. Specialiștii dezvăluie ce a salvat țara noastră să intre în beznă: „Data viitoare e posibil să nu mai avem norocul de acum” # Gândul
Incidentul de la Barajul Paltinu – în urma căruia peste 100.000 de persoane au rămas fără apă potabilă – ar fi putut să producă repercusiuni grave și în sistemul energetic românesc. Mai exact, în ultimele 24 de ore, hidroenergia a salvat România de la colapsul sistemului energetic, după incidentul de la Barajul Paltinu și oprirea […]
Sondaj: Peste jumătate dintre europeni consideră că un război cu Rusia este „foarte posibil”. 48% îl consideră pe Donald Trump „un duşman al Europei” # Gândul
Un sondaj realizat în nouă țări UE, prezentat joi de publicația franceză Le Grand Continent, arată că mulți europeni consideră că există un risc ridicat al unui război cu Federația Rusă. Peste jumătate dintre respondenți (51%) consideră că există un risc „ridicat” sau „foarte ridicat” ca Rusia să intre în război cu ţara lor în […]
PSD cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, și o cheamă să dea explicații în Parlament pe criza apei din Prahova # Gândul
Criza apei potabile care a afectat peste 100.000 de locuitori din Prahova deschide un nou front de conflict în coaliția de guvernare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este chemată să dea explicații în plenul Camerei Deputaților privind situația creată în urma lucrărilor de la barajul Paltinu. PSD cere demisia ministrului Mediului Social-democrații insistă ca Diana Buzoianu […]
Celebra taxa pe stâlp nu este o noutate, ea a fost reintrodusă după ce a mai existat și în trecut. Noua dare este o taxă pe construcțiile speciale, cum ar fi stâlpii de electricitate, turnurile de telecomunicații, conductele, și alte structuri similare deținute de companii. Inițial introdusă în 2014 de Guvernul Ponta și eliminată în […]
O nouă categorie de producători ar putea fi afectată de taxele Bolojan. Care ar putea fi efectul devastator asupra prețurilor alimentelor # Gândul
Din 2026, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor aduse Codului Fiscal, fermierii ar putea fi cei mai afectați, deoarece noile prevederi introduc impozite pe sere, solarii, silozuri și depozite de cereale, construcții agricole care până acum erau scutite de taxe. Măsura, parte din pachetul fiscal adoptat de Parlament pentru reducerea deficitului bugetar, a generat […]
Cele cinci plante care aduc noroc în casă sunt considerate adevărate talismane naturale. Ele sunt recunoscute pentru energia lor benefică și pentru cum pot contribui la transformarea locuinței într-un spațiu armonios și plin de pozitivitate. De secole, oamenii au asociat anumite plante cu energia pozitivă, prosperitate și protecția locuinței. Fie că este vorba despre tradiții […]
Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 EUR către Salvamont România # Gândul
Donația include un kit complet – dronă de intervenție aeriană, cu AI și termoviziune, pentru fiecare serviciu public județean și local al Salvamont România. Salvamont România folosește deja peste 150 de drone aeriene și acvatice implementate cu sprijinul Vodafone și Fundația Vodafone. Dronele au fost utilizate în peste 300 de intervenții doar în acest an. […]
O femeie din localitatea Piscu, județul Galați, și-a găsit tatăl împușcat în cap cu un asomator, joi dimineața, în casă, informează Mediafax. Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Liești, județul Galați, au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, de către o femeie din localitatea Piscu, județul Galați, că și-a găsit […]
Orașul de după gratii. Închisorile din România adăpostesc 25 de mii de deținuți. Unul din cinci este condamnat pentru crimă # Gândul
Unul din cinci români aflați în închisorile din țară a comis, intenționat sau nu, o crimă, arată statisticile oficiale. Datele ministerului Justiției indică faptul că aproximativ 20% dintre deținuți au fost condamnați pentru omor. Practic, la cinci persoane private de libertate, una a ajuns la închisoare pentru crimă. Statistică îngrijorătoare la nivelul Administrației Naționale a […]
Meta începe să elimine conturile adolescenților australieni de pe Instagram și Facebook. Până când se vor mai putea conecta la YouTube # Gândul
A mai rămas numai o săptămână până la intrarea în vigoare a interdicției oficiale de utilizare a rețelelor de socializare pentru adolescenții din Australia, iar Meta a început deja să elimine conturile tinerilor sub 16 ani, de pe platformele sale Instagram, Facebook și Threads, relatează BBC. Gigantul tehnologic a anunțat, luna trecută, că a început […]
În România se lansează conceptul proiectului DraculaLand – o investiție privată de peste 1 miliard de euro # Gândul
Dezvoltat cu parteneri internaționali de top, DraculaLand va combina turismul, retailul, tehnologia, cultura și lifestyle-ul într-o singură infrastructură de entertainment și inovație, pe 160 de hectare, la 20 de minute de București și 15 minute de Aeroportul Otopeni. O infrastructură globală de entertainment, retail si tehnologie DraculaLand va îmbina arhitectura de ultimă generație, tehnologia avansată […]
Ion Cristoiu: „Salariul minim va crește în Ucraina în 2026. La fel și cheltuielile pentru sănătate și educație. La noi e invers” # Gândul
În cea mai recentă „pastilă” jurnalistică, Ion Cristoiu a vorbit despre salariul minim al ucrainenilor care în 2026 va fi majorat. El admite că majorate vor fi și cheltuielile pentru sănătate și educație, în timp ce la noi va fi invers.
Avertismentul oamenilor de știință de la NASA asupra unui risc major. Aproximativ 560.000 de sateliți ar putea orbita Pământul: „O amenințare gravă” # Gândul
Un studiu NASA ridică un semnal de alarmă privind un fenomen ce ar putea altera imaginea Universului, surprinsă de telescoapele spațiale. Mai exact, oamenii de știință de la NASA avertizează că explozia numărului de sateliți planificați pentru lansare ar putea contamina aproape toate imaginile viitoare captate de telescoapele spațiale, punând în pericol decenii de cercetare […]
Sentință dură pentru un primar din Franța. A fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru șantaj sexual împotriva unui rival politic # Gândul
Primarul orașului Saint-Étienne, Gaël Perdriau, în încercarea de a-și elimina competitorul politic cu o înregistrare video cu conținut sexual, a fost condamnat la 4 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de tentativă de șantaj, deturnare de fonduri publice și conspirație criminală. Toată operațiunea a costat aproximativ 50.000 de euro din bani publici. […]
Autoritățile ucrainene au oferit clarificări în cazul dronei din apele teritoriale ale României # Gândul
SBU, Serviciul de Securitate al Ucrainei, a anunțat miercuri seară că toate dronele sale maritime ”Sea Baby” au fost identificate, că nu s-a pierdut niciuna și, de asemenea, niciuna nu a intrat în apele teritoriale românești, anunță Reuters, potrivit Agerpres. „Niciunul dintre sistemele de drone ‘Sea Baby’ ale SBU nu a intrat în apele teritoriale […]
Gigi Becali a spus înainte de FCSB – Dinamo că un singur jucător de la roș-albi ar putea juca la echipa sa, Boateng. Omul de afaceri crede că roș-albaștri vor câștiga derby-ul, dar a anunțat că nu va mai asista din tribune la partidele formației sale. Altfel, Becali a vorbit despre valoarea lotului său și […]
Întâlnirea dintre premierul Bolojan, afaceristul arestat pentru mită și trezorierul PNL, de la Palatul Victoria, a avut loc în afara legii. O confirmă regulamentul de la Guvern # Gândul
Informațiile din dosarul DNA a susținut că trezorierul PNL, Mihai Barbu, și omul de afaceri, Fănel Bogos, ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență la premierul Ilie Bolojan, care a avut loc pe 23 septembrie. Potrivit informațiilor transmise de Guvern, la solicitarea publicației Libertatea, cu privire la cadrul legal, programul şi numărul […]
Ceață în mai multe zone din România. Vizibilitate redusă pe drumuri din 8 județe și Capitală # Gândul
Ceața pe drumurile din România reduce vizibilitatea, joi dimineață, 4 decembrie, pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Ceața, prezentă pe […]
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026: „Este un an marcat de dezastre, România nu va fi ocolită” # Gândul
Carmen Harra a vorbit despre ce ar putea să aducă anul 2026 și ce schimbări s-ar putea produce în România. Cunoscuta clarvăzătoare Carmen Harra vorbește adesea despre o mulțime de subiecte de interes public, fiind și cea care a menționat despre ce va aduce anul 2026, dar și cum se încheie anul 2025. Am trecut […]
Ultima lună a lui 2025 vine cu oportunități financiare și prosperitate pentru anumite semne zodiacale. Zodiile acestea vor avea parte de noroc în investiții, venituri și proiecte personale, reușind să încheie anul pe val. Trei semne zodiacale vor atrage abundența financiară pe tot parcursul lunii decembrie 2025. Pe măsură ce se apropie finalul anului, acești […]
Întâlnirile ilegale dintre Bolojan și afaceriști dubioși, la Palatul Victoria. Regulamentul Guvernului confirmă că premierul este în afara legii # Gândul
Locul în care un român urmărit internațional a fost descoperit de polițiști. Bărbatul avea pe numele său două mandate europene de arestare # Gândul
Un bărbat urmărit internațional, din data de 23 aprilie 2025, a fost descoperit de polițiștii români la o adresă din județul Vrancea. Pe numele bărbatului, autoritățile judiciare din Italia au emis două mandate europene de arestare, pentru pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, distrugere și lipsire de libertate. La acest moment, sunt efectuate activități […]
Meteorologii au emis un cod portocaliu, informare meteo de ultimă oră. Ce zone din România vor fi afectate. ANM, pentru Gândul: „Interval mai lung de timp” # Gândul
Dimineață cețoasă în București, dar fără precipitații. Începutul de decembrie aduce o vreme de toamnă, în cele mai multe regiuni ale țării, iar Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe coduri galbene de ceață și intensificări ale vântului în județele Ilfov, Galați, Caraș-Severin, Alba, Tulcea și Suceava. Cum va fi vremea astăzi, 4 […]
Orașul din Moldova care se transformă în așteptarea autostrăzii. Se fac investiții în centre comerciale, blocuri și chiar un parc industrial # Gândul
Un oraș din Moldova se transformă total în așteptarea autostrăzii care va trece prin zonă. Autoritățile și mediul privat fac investiții și planuri, fiind discuții inclusiv pentru un parc industrial. Este vorba despre Târgu Frumos, scrie Ziarul de Iași, oraș care trece printr-o perioadă de efervescență de când s-a aflat că zona va fi tranzitată […]
Pace în Ucraina. Negocierile SUA cu Ucraina se reiau în Florida, după vizita oamenilor lui Trump la Kremlin # Gândul
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner, se vor întâlni, joi, la Miami cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. Negociatorii lui Trump vor discuta cu Umerov despre posibilele modalități de soluționare pașnică a războiului din Ucraina. Acest lucru a fost relatat de […]
„Niciodată să nu spui niciodată”. Fragilitatea unui acord de pace în Ucraina. „Tratatele nu sunt eterne, dar arhitectura lor contează” # Gândul
Diplomatul grec Evangelos Averoff a remarcat, mai demult, că „nu există «niciodată» în afacerile umane”. Veteran cu 40 de ani de experiență în politica și diplomația internațională, Averoff a înțeles, fără dubii, fluiditatea istoriei. Cuvintele lui Averoff merită toată atenția, notează Andrew R. Novo într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA), […]
Gigi Nețoiu: „Oamenii nu vor să iasă la vot pentru că nu au încrederea că votul lor poate schimba ceva” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a discutat despre situația actuală din România și problemele pe care le observă în fiecare zi. El spune că lucrurile se degradează rapid, iar oamenii simt că nimic nu mai funcționează corect. Urmăriți aici, […]
Criza apei din Prahova și Dâmbovița afectează mai bine de 100.000 de oameni. Întreruperea a avut loc după ce lacul de acumulare Paltinu a fost golit pentru lucrări, iar ploile torențiale au făcut imposibilă tratarea apei rămase, spun autoritățile. Acum, situația generată aici ridică semne de întrebare inclusiv la Iași, acolo unde mulți locuitori se […]
Daniel Băluţă semnează contractul extinderii Magistralei M4, tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul # Gândul
Sectorul 4 al Municipiului București, singura autoritate publică locală din România care implementează proiecte de dezvoltare a infrastructurii de metrou, dă startul extinderii magistralei M4, tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul. Ordinul de începere a lucrărilor se semnează joi, 4 decembrie, de către primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, în cadrul unei conferințe de […]
Anca Alexandrescu: „La parada de 1 Decembrie n-aș pune niciun politician, ci doar românii merituoși” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Anca Alexandrescu a discutat despre felul în care este organizată parada de 1 Decembrie. Ea spune că sărbătoarea ar trebui să fie despre oameni și meritele lor, nu despre funcții și ranguri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. 1 Decembrie fără politicieni: doar oamenii care fac […]
