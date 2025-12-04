Alunecare de teren în zona Comarnic: DN1 rămâne deschis, dar specialiștii avertizează asupra riscului de evoluție
PSNews.ro, 4 decembrie 2025 12:20
O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1, în zona localității Comarnic, județul Prahova, zonă în care traficul a fost restricționat parțial. IPJ Prahova susține că, în urma apariției în spațiul public a unor informații privind o posibilă alunecare de teren ce ar putea afecta circulația pe DN1, în zona orașului Comarnic, polițiștii rutieri […] Articolul Alunecare de teren în zona Comarnic: DN1 rămâne deschis, dar specialiștii avertizează asupra riscului de evoluție apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
13:00
Operațiunea „Mama sunt eu”. Rețeaua secretă a primarului Ciucu: mama, sinecurile la Stat și mâncarea de campanie # PSNews.ro
Numele Angelina Ștefan nu spune mare lucru alegătorilor din București, însă în spatele ușilor închise din Primăria Sectorului 6, acesta deschide orice lacăt. Mama primarului Ciprian Ciucu nu este o simplă pensionară, ci o verigă cheie într-o rețea complexă de influență, bani publici și numiri politice controversate. De la împărțirea hranei în campanie, la accidentele […] Articolul Operațiunea „Mama sunt eu”. Rețeaua secretă a primarului Ciucu: mama, sinecurile la Stat și mâncarea de campanie apare prima dată în PS News.
13:00
Ce-au căutat românii pe Google în 2025. De la Nicușor Dan și Iliescu la Nosferatu și păpușile Labubu # PSNews.ro
Google a prezentat ca în fiecare an topul celor mai populare căutări din România. În 2025, românii au fost interesați de alegeri, moartea lui Ion Iliescu, alegerea noului papă sau păpușile Labubu. Iată topurile! Ca de fiecare dată în decembrie, Google prezintă listele cu cele mai populare (trending) căutări ale românilor în anul care tocmai […] Articolul Ce-au căutat românii pe Google în 2025. De la Nicușor Dan și Iliescu la Nosferatu și păpușile Labubu apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
12:50
Roxana Mînzatu: Uniunea Europeană lansează o nouă strategie pentru protejarea lucrătorilor vulnerabili # PSNews.ro
Vicepreşedinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a spus miercuri, la Antena 3 CNN, că joi va lansa „strategia UE pentru locuri de muncă de calitate”. „Prioritari sunt lucrătorii exploatați din cauza contractării precare”, a spus aceasta. Mai mult, ea a subliniat faptul că „România trebuie să se concentreze pe PNRR”. Roxana Mînzatu a precizat că Uniunea […] Articolul Roxana Mînzatu: Uniunea Europeană lansează o nouă strategie pentru protejarea lucrătorilor vulnerabili apare prima dată în PS News.
12:50
Revolta șoferilor Uber & Bolt. Conducătorii auto ce lucrează pe aceste platforme pregătesc ample proteste în toată țara # PSNews.ro
Platformele de ridesharing se bucură de mare succes în țara noastră, însă șoferii care colaborează cu ele nu sunt deloc mulțumiți. În acest context, conducătorii auto care lucrează cu platformele Bolt și Uber pregătesc acțiuni ample de protest. Astfel, în următoarele zile, este de așteptat ca mai multe orașe mari ale țării să aibă parte […] Articolul Revolta șoferilor Uber & Bolt. Conducătorii auto ce lucrează pe aceste platforme pregătesc ample proteste în toată țara apare prima dată în PS News.
Acum o oră
12:30
România, lider în UE la creșterea numărului de studii clinice. Rafila: Un succes al parteneriatului public–privat # PSNews.ro
În România, numărul de studii clinice s-a triplat, fiind înregistrată cea mai mare creștere din Uniunea Europeană în acest domeniu, spune Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, potrivit Mediafax. Alexandru Rafila a participat miercuri la lansarea platformei online studiiclinice.anm.ro, care facilitează accesul la informațiile privind studiile clinice din România. Platforma este un rezultat al colaborării […] Articolul România, lider în UE la creșterea numărului de studii clinice. Rafila: Un succes al parteneriatului public–privat apare prima dată în PS News.
12:30
Derapaj grav la final de campanie. Drulă, despre Ciucu și Băluţă: „Nu pot să aleg între ciumă și SIDA” # PSNews.ro
Într-o emisiune televizată, candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a folosit o formulare care lovește direct în demnitatea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, potrivit știripesurse.ro. Întrebat despre competitorii săi politici, Cătălin Drulă a declarat: „Eu nu pot să aleg între mătrăgună și cucută sau între ciumă și SIDA”, o formulare care a fost considerată rapid […] Articolul Derapaj grav la final de campanie. Drulă, despre Ciucu și Băluţă: „Nu pot să aleg între ciumă și SIDA” apare prima dată în PS News.
12:20
Alunecare de teren în zona Comarnic: DN1 rămâne deschis, dar specialiștii avertizează asupra riscului de evoluție # PSNews.ro
O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1, în zona localității Comarnic, județul Prahova, zonă în care traficul a fost restricționat parțial. IPJ Prahova susține că, în urma apariției în spațiul public a unor informații privind o posibilă alunecare de teren ce ar putea afecta circulația pe DN1, în zona orașului Comarnic, polițiștii rutieri […] Articolul Alunecare de teren în zona Comarnic: DN1 rămâne deschis, dar specialiștii avertizează asupra riscului de evoluție apare prima dată în PS News.
12:20
HARTĂ Noi alerte meteo: cod portocaliu și galben de vânt puternic în mai multe județe. Cum va fi vremea în Capitală # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizări de vreme rea, fiind cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Alerta este valabilă în intervalul 4 decembrie, ora 10 – 6 decembrie, ora 22. Pentru județul Caraș-Severin a fost emis cod portocaliu de vânt puternic. Astfel, vântul va avea intensificări […] Articolul HARTĂ Noi alerte meteo: cod portocaliu și galben de vânt puternic în mai multe județe. Cum va fi vremea în Capitală apare prima dată în PS News.
12:10
Mihnea Predețeanu, despre alegerile din 7 decembrie: Ce candidat urmează să se retragă și care e miza reală # PSNews.ro
Învitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, analistul Mihnea Predețeanu a vorbit despre retragerea din cursa pentru primăria Capitalei a lui Vlad Gheorghe și a lui Eugen Teodorovici. Acesta a analizat, de asemenea și scenariul în care se va mai retrage un candidat precum și felul cum se vor redistribui voturile în urma acestor mișcări […] Articolul Mihnea Predețeanu, despre alegerile din 7 decembrie: Ce candidat urmează să se retragă și care e miza reală apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
12:00
Tánczos Barna: Criza apei de la Paltinu cere demiteri și furnizare imediată pentru populația afectată # PSNews.ro
Invitat miercuri seară la emisiunea Prim Plan, de la TVR Info, vicepremierul Tánczos Barna a vorbit despre criza apei generată de situația de la Paltinu și a propus câteva măsuri, precum furnizarea imediată de apă pentru populația afectată și schimbarea din funcții a celor responsabili de dezastru. „Câteodată am impresia că Dorel ajunge în funcție […] Articolul Tánczos Barna: Criza apei de la Paltinu cere demiteri și furnizare imediată pentru populația afectată apare prima dată în PS News.
12:00
SONDAJ Luptă strânsă pentru Capitală. Diferența dintre primii 2 candidați – cât de nehotărâți sunt bucureștenii # PSNews.ro
Lupta pentru Capitală se anunță una strânsă. Conform sondajului INSCOP Research realizat la nivelul Municipiului București în perioada 2-3 decembrie 2025, la comanda Informat.ro, lupta pentru Primăria Generală a Capitalei se anunță una strânsă. Remus Ștefureac, director INSCOP: ”Având în vedere fluiditatea votului din ultima săptămână și competiția strânsă, publicăm atât intenția de vot a […] Articolul SONDAJ Luptă strânsă pentru Capitală. Diferența dintre primii 2 candidați – cât de nehotărâți sunt bucureștenii apare prima dată în PS News.
11:30
PSD solicită conducerii USR să-și asume responsabilitatea pentru situația dezastruoasă de la barajul Paltinu # PSNews.ro
PSD solicită premierului Ilie Bolojan să ceară explicații urgente ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, după secarea barajului de la Paltinu, considerând că decizia acesteia a provocat un dezastru în județele Prahova și Dâmbovița și a pus în pericol viața a sute de mii de oameni, conform Gândul. Social-democrații cer conducerii USR să-și asume împreună cu ministrul Diana Buzoianu responsabilitatea acestui […] Articolul PSD solicită conducerii USR să-și asume responsabilitatea pentru situația dezastruoasă de la barajul Paltinu apare prima dată în PS News.
11:30
Conform datelor extrase și analizate cu ajutorul NewsVibe, platforma AI de monitorizare media în timp real, asistăm la un moment de creștere a mențiunilor despre partide, precum și a impactului lor estimat, după două intervale de scădere continuă. Dinamizarea agendei politice se reflectă și în mediatizarea partidelor în sursele online cele mai relevante. Campania pentru […] Articolul Top 5 partide în online. Cum a ajuns USR pe primul loc apare prima dată în PS News.
11:10
De ce întâlnirea dintre Bolojan și afaceristul arestat pentru mită, de la Guvern, a avut loc în afara legii # PSNews.ro
Informațiile din dosarul DNA au susținut că trezorierul PNL, Mihai Barbu, și omul de afaceri, Fănel Bogos, ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență la premierul Ilie Bolojan, care a avut loc pe 23 septembrie. Potrivit informațiilor transmise de Guvern, la solicitarea publicației Libertatea, cu privire la cadrul legal, programul şi numărul […] Articolul De ce întâlnirea dintre Bolojan și afaceristul arestat pentru mită, de la Guvern, a avut loc în afara legii apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
11:00
Decizie controversată a FRGR: Maccarani, cercetată în Italia pentru abuzuri, invitată să antreneze lotul României # PSNews.ro
În plin scandal privind acuzații de abuz în gimnastica românească, atât artistică, dar mai ales ritmică, Federația Română de Gimnastică Ritmică (FRGR) face un gest surprinzător. La scurt timp după ce Agenția Națională pentru Sport (ANS) a suspendat fondurile FRGR, invocând decizii abuzive asupra sportivilor minori, președinta federației, Irina Deleanu, o invită în România pe […] Articolul Decizie controversată a FRGR: Maccarani, cercetată în Italia pentru abuzuri, invitată să antreneze lotul României apare prima dată în PS News.
11:00
Ilie Bolojan, discuție pragmatică despre consolidarea interconexiunilor electrice cu premierul Viktor Orban # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, la Budapesta, cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, el arătând că au avut o discuţie pragmatică despre cum trebuie să lucreze împreună pentru a consolida interconexiunile electrice între România şi Ungaria, scrie News.ro. „O discuţie pragmatică cu Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, despre cum trebuie să lucrăm împreună pentru a consolida interconexiunile […] Articolul Ilie Bolojan, discuție pragmatică despre consolidarea interconexiunilor electrice cu premierul Viktor Orban apare prima dată în PS News.
10:50
Incendiu miercuri seară la mall-ul Promenada din București. Peste 1.100 de persoane evacuate # PSNews.ro
Pompierii au intervenit, miercuri seară, pentru a stinge un incendiu izbucnit la un centrul comercial Promenada Mall de pe Calea Floreasca din Bucureşti, care se manifesta fără flacără, dar cu degajări de fum, de la un panou electric. Circa 1.100 de persoane aflate în mall au ieşit singure sau au fost evacuate. Incendiul a fost […] Articolul Incendiu miercuri seară la mall-ul Promenada din București. Peste 1.100 de persoane evacuate apare prima dată în PS News.
10:30
Criza apei potabile – ESZ Prahova anunţă că este pregătită să livreze astăzi apă către operatori şi către industrie # PSNews.ro
Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) anunţă, joi, că este pregătită, din punct de vedere tehnic, fizic şi chimic, să livreze apă către operatori şi către industrie pentru a fi apoi livrată către populaţie. „Colectivul Exploatare Sistem Zonal Prahova a făcut eforturi deosebite pentru a livra apă populaţiei cât mai rapid posibil. Astfel, în această dimineaţă, […] Articolul Criza apei potabile – ESZ Prahova anunţă că este pregătită să livreze astăzi apă către operatori şi către industrie apare prima dată în PS News.
10:10
„Primari cu voturile a 8% din populație” – Avertismentul lui Remus Pricopie privind noua legitimitate politică # PSNews.ro
Remus Pricopie atrage atenția, cu câteva zile înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei, că primarii și chiar președinții pot ajunge în funcție cu un sprijin real extrem de mic din partea populației, acest deficit de legitimitate transformându-se în criză politică pe termen lung. Lecțiile alegerilor trecute: diferențe de sub 1% În analiza sa, Remus […] Articolul „Primari cu voturile a 8% din populație” – Avertismentul lui Remus Pricopie privind noua legitimitate politică apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:30
PE SCURT: Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European a respins ridicarea imunității unui eurodeputat italian implicat în Qatargate, dar a aprobat-o pentru un al doilea, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Parlament și procurorii belgieni. În Germania, conservatorii au votat cu largă majoritate în favoarea reformei pensiilor, deși persistă rezerve interne înaintea votului […] Articolul Știri din capitalele Europei, 3 decembrie apare prima dată în PS News.
20:10
VIDEO Explozia nehotărâților înainte de alegeri. Predețeanu: „Campania a fost slabă, fără idei și fără dezbatere reală” # PSNews.ro
Creșterea bruscă a ponderii alegătorilor nehotărâți, de la aproximativ 10% la aproape 18% în doar două săptămâni, este unul dintre fenomenele cele mai vizibile ale finalului de campanie pentru Primăria Capitalei. Invitat în emisiunea Puterea Știrilor, analistul politic Mihnea Predețeanu a explicat care sunt cauzele acestui val de indecizie și de ce el spune mai […] Articolul VIDEO Explozia nehotărâților înainte de alegeri. Predețeanu: „Campania a fost slabă, fără idei și fără dezbatere reală” apare prima dată în PS News.
20:00
Mircea Dinescu explodează la adresa Executivului: ‘Îi omoară pe țărani cu impozitele, din prostie’ # PSNews.ro
Scriitorul și publicistul Mircea Dinescu a lansat un atac direct la adresa guvernului în general, într-o intervenție televizată în care a vorbit despre gestionarea resurselor de apă, politicile fiscale aplicate în mediul rural și criza agriculturii românești. Într-o intervenție telefonică tensionată, la România TV, Dinescu a acuzat „minciuni dovedite de specialiști” și a spus că […] Articolul Mircea Dinescu explodează la adresa Executivului: ‘Îi omoară pe țărani cu impozitele, din prostie’ apare prima dată în PS News.
20:00
De la site-uri XXX la benzinării: fostul șef Pornhub a pus ochii pe Lukoil. Ce ofertă a făcut # PSNews.ro
Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair, fost co-proprietar al portalului de conținut pentru adulți Pornhub, s-a adresat Departamentului Trezoreriei SUA cu o solicitare de a cumpăra activele externe ale Lukoil. „Este evident că Lukoil International GmbH reprezintă o investiție excelentă și oricine ar fi bucuros să aibă ocazia să dețină aceste active”, a declarat Bergmair […] Articolul De la site-uri XXX la benzinării: fostul șef Pornhub a pus ochii pe Lukoil. Ce ofertă a făcut apare prima dată în PS News.
19:50
Germania recrutează candidați pentru un job plătit cu 23.000 de euro ce durează 100 de zile. Care sunt cerințele # PSNews.ro
Mai multe persoane vor fi plătite cu 23.000 de euro în Germania pentru a petrece 100 de zile într-un loc special, departe de lume. Candidații trebuie să aibă între 25 și 55 de ani, să fie într-o stare fizică bună, să dețină o diplomă universitară și să cunoască foarte bine limba engleză, anunță Adevărul. Șase […] Articolul Germania recrutează candidați pentru un job plătit cu 23.000 de euro ce durează 100 de zile. Care sunt cerințele apare prima dată în PS News.
19:40
Guvernul anunță măsuri de sprijin pentru românii din Prahova şi Dâmboviţa afectați de criza apei # PSNews.ro
Guvernul a anunțat, miercuri, măsurile pentru sprijinirea românilor din judeţele Prahova şi Dâmboviţa afectați de lipsa apei, arătând că, de la declanşarea acestei situaţii, premierul Ilie Bolojan a coordonat acţiunile de intervenţie şi a menţinut permanent legătura cu ministerele şi instituţiile guvernamentale implicate. „Guvernul, prin ministerele Afacerilor Interne, Mediului, Energiei, Sănătăţii şi instituţiile cu responsabilităţi în […] Articolul Guvernul anunță măsuri de sprijin pentru românii din Prahova şi Dâmboviţa afectați de criza apei apare prima dată în PS News.
19:40
Salariul minim, în funcție de vechime și studii. Cum ar putea crește veniturile. BNS a avizat favorabil propunerea # PSNews.ro
Un proiect de lege depus recent la Senat propune schimbarea radicală a modului în care se stabilește salariul minim din România. Mai exact, salariul minim ar urma să crească în funcție de vechime și de nivelul de studii, prin introducerea a 5 gradații și 11 coeficienți de salarizare. Ideea este susținută de Blocul Național Sindical […] Articolul Salariul minim, în funcție de vechime și studii. Cum ar putea crește veniturile. BNS a avizat favorabil propunerea apare prima dată în PS News.
19:30
Guvernul israelian anunţă primele discuţii directe dintre Liban şi Israel în peste 40 de ani # PSNews.ro
Oficiali civili libanezi şi israelieni au participat miercuri la o reuniune a mecanismului de monitorizare a acordului de încetare a focului, primele discuţii directe în peste 40 de ani între cele două ţări aflate în continuare în stare de război, a anunţat guvernul israelian, relatează AFP. Această reuniune are loc în contextul în care Israelul […] Articolul Guvernul israelian anunţă primele discuţii directe dintre Liban şi Israel în peste 40 de ani apare prima dată în PS News.
19:20
Peste 540.000 de litri de apă au fost distribuiți de vineri până miercuri în localitățile afectate de criza apei din județele Prahova și Dâmbovița. Potrivit IGSU, au avut loc peste 160 de misiuni de transport și distribuire a apei. Au fost distribuți 540.000 litri de apă, dintre care 119.000 litri apă potabilă, peste 14.000 litri apă îmbuteliată, respectiv […] Articolul Peste 540.000 de litri de apă au fost distribuiți deja în Prahova și Dâmbovița apare prima dată în PS News.
19:10
Parlamentul schimbă programul elevilor de clasa a VIII-a. Modificări importante la legea învățământului preuniversitar # PSNews.ro
Legea învățământului preuniversitar este propusă pentru a fi modificată printr-un proiect avizat favorabil la Senat. Actul normativ prevede o serie de modificări care îi vizează pe elevii din anii terminali ai ciclului gimnazial, transmite B1.ro. Elevii care urmează cursurile clasei a VIII-a ar putea trece exclusiv la programul școlar de dimineață. Măsura este prevăzută într-un […] Articolul Parlamentul schimbă programul elevilor de clasa a VIII-a. Modificări importante la legea învățământului preuniversitar apare prima dată în PS News.
19:10
Ancheta Parchetului European legată de Federica Mogherini riscă să declanșeze o criză politică în Uniunea Europeană # PSNews.ro
Ancheta de corupție în care este implicată în prezent Federica Mogherini, fostul reprezentant al UE pentru afaceri externe, riscă să arunce UE în cea mai mare criză politică din ultimele decenii, arată POLITICO. Opozanții politici ai Ursulei von der Leyen vor folosi acest argument împotriva ei, a declarat un oficial de la Bruxelles. La un an de […] Articolul Ancheta Parchetului European legată de Federica Mogherini riscă să declanșeze o criză politică în Uniunea Europeană apare prima dată în PS News.
19:00
O contabilă a furat 400.000 de lei de la 9 asociații de proprietari. Sute de oameni au rămas fără utilități # PSNews.ro
În prag de iarnă, sute de oameni din nouă asociații de proprietari din București au rămas fără utilități, după ce contabila și rudele ei au furat 400 de mii de lei. Oamenii s-au plâns poliției și au fost nevoiți să mai plătească încă o dată facturile până când prejudiciul va fi recuperat de la […] Articolul O contabilă a furat 400.000 de lei de la 9 asociații de proprietari. Sute de oameni au rămas fără utilități apare prima dată în PS News.
18:50
Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, și Principele Radu s-au aflat miercuri într-o vizită la Ambasada Republicii Moldova la București, ocazie cu care au discutat cu ambasadorul Victor Chirilă despre sprijinul privind consolidarea parcursului european al țării vecine. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Familiei Regale, Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regală Principele […] Articolul Custodele Coroanei și Principele Radu – vizită la Ambasada R. Moldova apare prima dată în PS News.
18:40
VIDEO De ce Ana Ciceală nu îşi va retrage candidatura: „Va fi surpriza acestor alegeri, va avea un scor cu două cifre” # PSNews.ro
Cu doar câteva zile înainte de votul din 7 decembrie, campania electorală pentru Primăria Capitalei continuă să aducă surprize majore. După retragerea, ieri, a candidatului independent Vlad Gheorghe, astăzi a urmat o nouă mișcare importantă: Eugen Teodorovici a anunțat că renunță la candidatură și îl va susține pe Daniel Băluță, candidatul PSD. Invitat în emisiunea […] Articolul VIDEO De ce Ana Ciceală nu îşi va retrage candidatura: „Va fi surpriza acestor alegeri, va avea un scor cu două cifre” apare prima dată în PS News.
18:40
Ministrul Agriculturii: Nu vom impozita sere și solarii atât timp cât vom fi la guvernare # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri, 3 decembrie, în cadrul unei întâlniri cu fermierii din județul Buzău, că prevederea privind impozitarea serelor și solariilor va fi eliminată din pachetul legislativ aflat în prezent la Curtea Constituțională. Oficialul a subliniat că, atât timp cât actuala coaliție se află la guvernare, astfel de construcții agricole nu […] Articolul Ministrul Agriculturii: Nu vom impozita sere și solarii atât timp cât vom fi la guvernare apare prima dată în PS News.
18:30
A încălcat Nicușor Dan Constituția? Foști judecători CCR și juriști de top, despre clipul controversat de la Cotroceni # PSNews.ro
Instituția Președintelui României se confruntă cu o nouă controversă, după apariția unui videoclip în care președintele Nicușor Dan apare alături de Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, și de Vlad Voiculescu, președintele USR București. Filmarea a fost realizată de Ziua Națională, în interiorul sediului Administrației Prezidențiale, în contextul în care Constituția prevede obligația de […] Articolul A încălcat Nicușor Dan Constituția? Foști judecători CCR și juriști de top, despre clipul controversat de la Cotroceni apare prima dată în PS News.
18:20
FC Rapid şi Universitatea Cluj, penalităţi sportive de peste 25.000 de lei ca urmare a incidentelor de la meciuri # PSNews.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât sancţiuni pentru FC Rapid, Universitatea Cluj şi Petrolul ca urmare a incidentelor de la partidele din ultima perioadă. Cluburile au fost sancţionate din cauza suporterilor, pentru introducerea în stadioane de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte […] Articolul FC Rapid şi Universitatea Cluj, penalităţi sportive de peste 25.000 de lei ca urmare a incidentelor de la meciuri apare prima dată în PS News.
18:10
Momente antologice în R. Moldova: Un bărbat a „recoltat” o dronă de pe câmp și a plimbat-o prin tot satul # PSNews.ro
O dronă găsită pe un câmp de un localnic a fost plimbată cu remorca unui motocultor prin tot satul Pepeni. Oamenii s-au speriat și l-au chemat pe primar. Autoritățile investighează incidentul. O dronă de dimensiuni mari a fost găsită miercuri, 3 decembrie, la hotarul dintre comuna Pepeni și comuna Copăceni, în raionul Sîngerei, și a […] Articolul Momente antologice în R. Moldova: Un bărbat a „recoltat” o dronă de pe câmp și a plimbat-o prin tot satul apare prima dată în PS News.
18:00
FOTO Parisul, tot mai atractiv: O nouă galerie inaugurată în celebrul Muzeu Luvru. Primele imagini din interior # PSNews.ro
Muzeul Luvru şi Muzeul Quai Branly – Jacques Chirac au inaugurat, miercuri, Galerie des cinq continents, un spaţiu expoziţional renovat la Luvru, dedicat întâlnirii artelor şi civilizaţiilor lumii. Ca rezultat al colaborării dintre cele două instituţii, Galerie des cinq continents va oferi un dialog fără precedent între opere din Africa, America, Asia, Europa şi Oceania. […] Articolul FOTO Parisul, tot mai atractiv: O nouă galerie inaugurată în celebrul Muzeu Luvru. Primele imagini din interior apare prima dată în PS News.
17:50
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis astăzi către ANAP documentația pentru concesionarea unor spații de servicii pe 4 noi drumuri de mare viteză, informează miercuri Cristian Pistol, directorul general al CNAIR. Potrivit lui, noile spații vor fi dotate cu pompe pentru alimentarea cu carburanți, stații de încărcare electrică, zone de snack-food, toalete […] Articolul Noi benzinării pe autostrăzi. Anunțul CNAIR apare prima dată în PS News.
17:40
Bogdan Ivan: Am stabilizat rapid Sistemul Energetic Naţional şi am eliminat orice risc pentru oameni şi industrie! # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, după şedinţa Comandamentului Energetic Naţional, că a stabilizat rapid Sistemul Energetic Naţional şi a eliminat orice risc pentru oameni şi industrie! Ministrul spune că centrala electrică Brazi va fi repornită imediat ce debitul de apă, necesar răcirii, revine în parametrii de siguranţă, adăugând că a stabilit repunerea în producţie a […] Articolul Bogdan Ivan: Am stabilizat rapid Sistemul Energetic Naţional şi am eliminat orice risc pentru oameni şi industrie! apare prima dată în PS News.
17:30
AEP anunță introducerea unui proiect-pilot la alegerile din 7 decembrie. Ce este și cui folosește # PSNews.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunţă implementarea unui proiect-pilot pentru facilitarea exercitării dreptului de vot de către alegătorii cu dizabilităţi de vedere la alegerile locale parţiale din 7 decembrie 2025. Proiectul se desfăşoară în şase centre de votare din municipiul Bucureşti, câte unul în fiecare sector, care includ, în total, 24 de secţii de votare. Lista […] Articolul AEP anunță introducerea unui proiect-pilot la alegerile din 7 decembrie. Ce este și cui folosește apare prima dată în PS News.
17:30
VIDEO De ce evită candidaţii dezbaterile. Predeţeanu, analist: PSD are cel mai stabil electorat, inclusiv la Bucureşti # PSNews.ro
În plină campanie electorală pentru Primăria Capitalei, una dintre marile absențe rămâne dezbatarea electorală dintre principalii candidați. De ce refuză favoriții confruntările directe și pe ce electorat se bazează fiecare în ultima linie a cursei? Analistul politic Mihnea Predețeanu a explicat, în emisiunea Puterea Știrilor, că refuzul dezbaterilor este o strategie folosită constant de candidații […] Articolul VIDEO De ce evită candidaţii dezbaterile. Predeţeanu, analist: PSD are cel mai stabil electorat, inclusiv la Bucureşti apare prima dată în PS News.
17:30
Prefectul din Prahova: Vinovați sunt Apele Române, care nu au știut să comunice și nu aveau plan de rezervă # PSNews.ro
Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a declarat, miercuri, la Digi24, că vinovați pentru problema de furnizare a apei care afectează județele Prahova și Dâmbovița sunt „cei care nu au știut să comunice și cei care au înțeles să pornească la o așa lucrare de asemenea importanță fără să aibă un plan de rezervă, în speță […] Articolul Prefectul din Prahova: Vinovați sunt Apele Române, care nu au știut să comunice și nu aveau plan de rezervă apare prima dată în PS News.
17:20
MApN anunţă semnarea contractului de achiziţie a unei corvete uşoare din clasa HISAR de la Guvernul Turciei # PSNews.ro
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat, miercuri, că a fost semnat contractul de achiziţie a unei corvete uşoare din clasa HISAR de la Guvernul Turciei, în valoare de peste 220 de milioane de euro fără TVA. Potrivit unui comunicat al MApN, ceremonia de semnare a contractului interguvernamental de achiziţie a corvetei s-a desfăşurat, miercuri, la […] Articolul MApN anunţă semnarea contractului de achiziţie a unei corvete uşoare din clasa HISAR de la Guvernul Turciei apare prima dată în PS News.
17:10
Cu doar câteva zile rămase până pe 7 decembrie, ziua în care locuitorii din București sunt așteptați la urne, pentru a-și alege viitorul edil general, cursa se arată a fi extrem de strânsă între principalii candidați în lupta pentru fotoliul de șef la Primăria Capitalei. 36% dintre subiecții sondajului au spus că e ‘foarte sigur’ […] Articolul Clasament de infarct în cel mai nou sondaj CURS pentru alegerile la Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
17:10
VIDEO „Votul se va juca la prezență”. Bucureștenii pot răsturna sondajele, spune Predeţeanu. Efectul retragerilor # PSNews.ro
Cu patru zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, scena politică a fost zdruncinată de două retrageri consecutive: după ce Vlad Gheorghe a renunțat ieri la candidatură, astăzi a venit rândul lui Eugen Teodorovici, care a anunțat că îl susține pe candidatul PSD, Daniel Băluță. Despre efectele acestor mișcări și modul în care se reconfigurează […] Articolul VIDEO „Votul se va juca la prezență”. Bucureștenii pot răsturna sondajele, spune Predeţeanu. Efectul retragerilor apare prima dată în PS News.
17:00
Cu cât ar putea crește factura de gaze în 2026, din primăvară, când expiră plafonarea prețurilor # PSNews.ro
Expirarea schemei de plafonare și compensare a prețurilor la gaze naturale va duce la creșterea prețului din facturile consumatorilor finali, conform calculelor Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER). Prețurile la gaze naturale urmează să fie liberalizate din 1 aprilie, după ce acestea au fost plafonate pe fondul crizei energiei, venită după pandemia de COVID-19 […] Articolul Cu cât ar putea crește factura de gaze în 2026, din primăvară, când expiră plafonarea prețurilor apare prima dată în PS News.
16:50
Datele agregate de platforma Newsvibe pentru informat.ro arată clar care sunt principalele nume și instituții ce au generat interesul online în perioada analizată. Atât analiza „Sentiment Drivers” – care scoate în evidență cuvintele-cheie dominante – cât și clasamentul miniștrilor după volumul de mențiuni online conturează un peisaj media în care câteva figuri politice se detașează […] Articolul Topul miniștrilor în mediul online: Reprezentanții USR domină clasamentul apare prima dată în PS News.
16:50
Deputații au adoptat, miercuri, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.147/2024 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor, a centrelor de sănătate mintală și pentru prevenirea adicțiilor, precum și pentru modificarea unor acte normative. Proiectul de lege are ca obiect de […] Articolul Deputații au decis: se înființează o nouă Agenție Națională! Ce atribuții va avea apare prima dată în PS News.
16:30
Încep lucrările la Centrul pentru Optică din Măgurele. Attila: România deține cel mai puternic sistem laser din lume # PSNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a inaugurat miercuri, alături de ambasadorul Japoniei la Bucureşti, Katae Takashi, lucrările de construcţie a Centrului pentru Optică de Mare Putere din Măgurele, judeţul Ilfov. Proiectul, care beneficiază de o finanţare guvernamentală de peste 190 milioane de lei, va sprijini funcţionarea infrastructurii Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), consolidând astfel […] Articolul Încep lucrările la Centrul pentru Optică din Măgurele. Attila: România deține cel mai puternic sistem laser din lume apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.