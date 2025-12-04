MAI semnalează un fake news despre controlul total al traficului. „Nu, nu este «Big Brother»”

17:30

Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a declarat, miercuri, la Digi24, că vinovați pentru problema de furnizare a apei care afectează județele Prahova și Dâmbovița sunt „cei care nu au știut să comunice și cei care au înțeles să pornească la o așa lucrare de asemenea importanță fără să aibă un plan de rezervă, în speță […] Articolul Prefectul din Prahova: Vinovați sunt Apele Române, care nu au știut să comunice și nu aveau plan de rezervă apare prima dată în PS News.