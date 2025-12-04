HARTĂ Noi alerte meteo: cod portocaliu și galben de vânt puternic în mai multe județe. Zonele afectate și vremea la București
Digi24.ro, 4 decembrie 2025 10:40
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizări de vreme rea, fiind cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Alerta este valabilă în intervalul 4 decembrie, ora 10 – 6 decembrie, ora 22. Pentru județul Caraș-Severin a fost emis cod portocaliu de vânt puternic.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
10:50
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul # Digi24.ro
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a susținut joi că, în cazul în care Uniunea Europeană va confisca activele rusești înghețate, Moscova ar putea considera acest gest ca fiind echivalent cu un act care justifică războiul, relatează Reuters.
Acum 30 minute
10:40
HARTĂ Noi alerte meteo: cod portocaliu și galben de vânt puternic în mai multe județe. Zonele afectate și vremea la București # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizări de vreme rea, fiind cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Alerta este valabilă în intervalul 4 decembrie, ora 10 – 6 decembrie, ora 22. Pentru județul Caraș-Severin a fost emis cod portocaliu de vânt puternic.
10:40
ANAR, despre criza de la Paltinu: Toți factorii implicați știau că exista un risc iminent. Putea fi asigurată apă chiar pentru 3-4 zile # Digi24.ro
Ana-Maria Agiu, specialist relații publice la Administrația Națională Apele Române (ANAR), a declarat, joi, la Digi24, că având în vedere situația de criză privind furnizarea apei potabile în Prahova și Dâmbovița, „nu putem spune că nu este nimeni de vină”. „Cu siguranță fiecare din instituțiile implicate și responsabile poartă partea ei de vină”, afirmă aceasta. Ea spune că în ședințele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din datele de 22 octombrie și 6 noiembrie, „toți factorii implicați, inclusiv UAT-urile și operatorul de apă, au luat la cunoștință faptul că exista un risc iminent”. Agiu transmite că fiecare primărie trebuia să aibă la nivelul ei un plan local pentru situații de urgență, care înseamnă inclusiv să aibă identificate surse alternative de alimentare cu apă. Ea mai afirmă că operatorul ESZ Prahova nu este în subordinea ANAR, dar că trebuia să asigure un bazin de apă curată pentru cel puțin 12 ore până la câteva zile ca rezervă suplimentară iar instalația avariată în acest caz era în responsabilitatea companiei locale.
10:30
Chirurgia robotică în ortopedie reprezintă o revoluție tehnologică, oferind precizie superioară în planificarea și execuția intervențiilor articulare complexe. Aflăm mai mult despre rolul chirurgiei robotice în realizarea unor proceduri complexe precum artroplastiile de șold sau de genunchi de la Dr. Liviu Ojoga, medic primar ortopedie și traumatologie.
Acum o oră
10:20
Olimpicii internaționali ai României sunt premiați, dar nu primesc burse: „Mă gândesc să plec, sunt multe opțiuni în străinătate” # Digi24.ro
Olimpicii care au pus România pe podiumurile internaționale ale lumii se grăbesc să plece din țară, dezamăgiți încă de pe băncile școlii. Ei au fost premiați de Ministerul Educației pentru rezultatele deosebite, dar nu primesc burse pentru că bugetul nu o permite.
10:10
Alunecare de teren pe DN1. CNAIR: „Deocamdată nu există pericol de prăbușire, dar sunt necesare măsuri urgente de punere în siguranță” # Digi24.ro
Probleme pe cea mai circulată șosea din România. Traficul rutier a fost restricționat parțial pe Drumul Național 1, în zona Comarnic, pe sensul de mers spre Capitală, acolo unde o alunecare de teren a rupt o parte din terasamentul șoselei. Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a explicat la Digi24 că primul lucru pe care îl vor face „drumarii” va fi să pună în siguranță șoseaua de deasupra surpării.
10:10
Raport Amnesty International: deținuții din Alligator Alcatraz se confruntă cu „încălcări grave ale drepturilor omului” # Digi24.ro
Deținuții din închisoarea de imigranți din Florida, cunoscută sub numele de „Alligator Alcatraz”, erau încătușați într-o cușcă metalică înaltă de 60 cm și lăsați afară fără apă chiar și o zi întreagă, potrivit unui raport publicat joi de Amnesty International, relatează The Guardian.
Acum 2 ore
09:40
Descinderi în Dolj într-un dosar de delapidare: funcționari suspectați că și-au însușit bonuri valorice de carburant # Digi24.ro
Au loc percheziții la o primărie din județul Dolj, dar și la locuințelor mai multor funcționari. Primarul și angajații sunt bănuiți de procurori că timp de trei ani și-au alimentat mașinile personale din bani publici.
09:40
„Un eșec lamentabil din partea Regatului Unit”. Noi dezvăluiri despre cât de ușor a fost țintit Serghei Skripal de asasinii lui Putin # Digi24.ro
Este de așteptat ca serviciul de securitate intern al Marii Britanii, MI5, să fie criticat într-o nouă anchetă, pentru că l-a lăsat „alarmant de accesibil” asasinilor trimiși de președintele Putin pe un fost spion rus vizat de otrăvirea cu noviciok de la Salisbury. Serghei Skripal și fiica sa, Iulia, au fost otrăviți cu agentul neurotoxic de uz militar în martie 2018, într-un atac care ar fi putut ucide mii de oameni, subliniind o „lipsă de respect grotescă pentru viața umană” din partea autorilor, scrie The Times.
09:30
Adunarea Generală a ONU a cerut miercuri returnarea imediată și necondiționată a copiilor ucraineni „transferați cu forța” în Rusia – o chestiune delicată, în contextul în care Kievul și Moscova încearcă să negocieze încetarea luptelor.
09:30
Armata israeliană a anunţat joi că a identificat rămăşiţele penultimului ostatic ce era ţinut în Gaza, un cetăţean thailandez. „În urma încheierii procesului de identificare, (...) reprezentanţi ai armatei israeliene şi ai Ministerului Afacerilor Externe au informat familia lui Sudthisak Rinthalak că trupul lui a fost repatriat pentru înhumare”, a anunţat armata israeliană pe Telegram.
09:20
Compania Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, care tratează apa din lacul Paltinu, a anunțat joi că este pregătită din punct de vedere tehnic, fizic și chimic, să livreze apă către operatori și către industrie pentru a fi livrată către populație.
09:10
REZULTATE LOTO - Joi, 4 decembrie 2025: Reporturi atractive la 6/49 și Noroc. La Joker sunt în joc peste 8 milioane de euro # Digi24.ro
Joi, 4 decembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 30 noiembrie, Loteria Română a acordat 29.551 de câștiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei.
09:00
Ministerul Mediului neagă că ar fi știut despre riscul opririi apei la Paltinu și acuză ESZ Prahova că nu și-a îndeplinit obligațiile # Digi24.ro
Ministerul Mediului neagă că ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă în localităţi din Prahova şi că ar fi ignorat avertismente referitoare la situaţia de la Paltinu, susţinând că Exploatare Sistem Zonal Prahova, instituţia responsabilă de tratarea şi furnizarea apei, nu a transmis că turbiditatea crescută „ar putea conduce la imposibilitatea de a trata apa şi, implicit, la întreruperea alimentării cu apă potabilă”. Instituţia precizează şi că Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova din 6 noiembrie „nu avertizează asupra unui risc de întrerupere a alimentării din cauza coborârii nivelului apei în urma lucrărilor pentru lacul Paltinu, ci asupra unui risc de întrerupere a alimentării cu apă potabilă dacă nu ar fi fost realizată această lucrare”.
09:00
Ucraina susține că niciuna dintre dronele sale marine nu a intrat în apele României, după ce MApN a anunțat distrugerea unei „Sea Baby” # Digi24.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat miercuri seară că toate dronele sale maritime „Sea Baby” angajate în misiuni operaţionale în regiunea Mării Negre au fost identificate, că nu a pierdut niciuna şi că niciuna nu a intrat în apele teritoriale româneşti.
09:00
Senatorii americani trag o linie roșie în problema răpirii copiilor ucraineni de Rusia: „E genocid. Scopul este ștergerea identității” # Digi24.ro
Un moment rar de unitate morală în Congres redefinește transferul în masă al copiilor ucraineni de către Rusia ca o campanie de ștergere a identității – și semnalează o presiune crescândă asupra Casei Albe pentru a înăspri politica SUA cu privire la Kremlin, scrie Kyiv Post.
09:00
Cele mai importante evenimente petrecute pe 4 decembrie
Acum 4 ore
08:50
După discuțiile din Rusia, negociatorii din Ucraina și SUA se întâlnesc la Miami. Donald Trump: Este nevoie de doi pentru a dansa tango # Digi24.ro
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, se va întâlni joi, la Miami, cu șeful Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, pentru discuții, a confirmat Casa Albă, relatează BBC.
08:40
Reuniunea miniștrilor de externe din cadrul OSCE, joi și vineri, la Viena: Marco Rubio și Serghei Lavrov vor lipsi # Digi24.ro
Miniştrii de externe din zeci de ţări participă, joi şi vineri, la reuniunea anuală la acest nivel a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) care are loc la Viena. Statele Unite şi Rusia nu vor fi reprezentate de secretarul de stat Marco Rubio şi ministrul de externe Serghei Lavrov, aceştia urmând să trimită reprezentanţi la reuniunea OSCE din capitala austriacă.
08:30
Marea Britanie și Norvegia vor opera împreună o flotă comună de fregate pentru vânarea submarinelor rusești din Atlaticul de Nord # Digi24.ro
Regatul Unit şi Norvegia vor semna astăzi un nou acord de cooperare în domeniul apărării, care prevede operarea în comun a unei flote de fregate pentru „a vâna submarinele ruseşti” în Atlanticul de Nord, potrivit Ministerului britanic al Apărării, notează AFP.
08:20
Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair, fostul proprietar al MindGeek, care operează site-ul web cu conținut pentru adulți Pornhub, a indicat Departamentului Trezoreriei SUA că este interesat să achiziționeze activele din străinătate ale gigantului petrolier rus sancționat Lukoil, a raportat Reuters.
07:50
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des. Măsuri propuse de vicepremier # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri, referindu-se la criza apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa, generată de situaţia de la Paltinu, că uneori are impresia că „Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi ajunge la companii care sunt companii vitale”. El consideră necesar ca vinovaţii să plece din funcţii şi să suporte consecinţele, criticând situaţia din Prahova, unde o companie este intermediar între Apele Române şi celelalte companii, în condiţiile în care, în celelalte judeţe, companiile de apă sunt conduse de persoane care lucrează în domeniu de zeci de ani şi au experienţă. Vicepremierul mai spune şi că cearta politică nu ajută. „Asumarea trebuie să fie asumare şi la nivel politic, dar nu cred că ne ajută în momentul de faţă”, subliniază el.
07:40
Cât de probabil e un război Rusia vs. Europa și ce părere au europenii despre Donald Trump (sondaj) # Digi24.ro
Mulţi europeni consideră că există un risc ridicat de război cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat în nouă ţări ale UE şi publicat joi de revista franceză Le Grand Continent. Peste jumătate (51%) dintre respondenţi consideră că există un risc „ridicat” sau „foarte ridicat” ca Rusia să intre în război cu ţara lor în următorii ani, subliniază acest studiu realizat pe un eşantion de 9.553 de persoane, utilizând metoda cotelor.
07:30
Medicul care îi furniza ketamină actorului Matthew Perry a fost condamnat la 30 de luni de închisoare # Digi24.ro
Medicul care i-a alimentat dependenţa de ketamină lui Matthew Perry, actorul celebrului serial „Friends” decedat în urma unei supradoze în octombrie 2023, a fost condamnat miercuri la 30 de luni de închisoare. Doctorul Salvador Plasencia este unul dintre principalii responsabili pentru această tragedie pentru care sunt urmărite penal cinci persoane.
07:10
Consilierul lui Putin a dezvăluit ce a influențat negocierile de la Kremlin cu trimișii lui Trump # Digi24.ro
Iuri Ușakov, consilierul lui Vladimir Putin care a participat la negocierile de marți de la Moscova cu reprezentanții Statelor Unite, susține că SUA au promis să țină cont de poziția Moscovei. El a dat mai multe declarații după întâlnirea de la Kremlin, în care a spus cum au decurs discuțiile și ce subiecte s-au abordat: aderarea Ucrainei la NATO a fost „una dintre întrebările cheie”.
07:10
Alegeri locale 2025: Cum afli pe ce listă electorală ești înscris pentru a vota primarul Capitalei # Digi24.ro
Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege primarul general, într-un scrutin parțial desfășurat după reguli procedurale bine stabilite. Exercitarea votului se poate face doar la secția la care ești arondat, în funcție de adresa declarată în actele oficiale.
07:10
Concluziile anchetei în scandalul Signalgate: Pete Hegseth a riscat siguranța trupelor SUA, după ce a divulgat planuri militare pe chat # Digi24.ro
Inspectorul general al Pentagonului a constatat că secretarul Apărării, Pete Hegseth, risca să expună tacticile SUA și să pună în pericol trupele atunci când a folosit aplicația de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacul asupra Yemenului, susțin trei persoane familiarizate cu concluziile anchetei, relatează Politico.
07:10
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi” cu sprijinul lui Putin # Digi24.ro
Într-o serie de declarații recente, patriarhul Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse a susținut că soldații ruși care luptă – și mor – în Ucraina nu încalcă porunca „Să nu ucizi”, ci îndeplinesc o datorie sacră: apărarea patriei.
07:10
Polonia se înarmează masiv. Ce spun polonezii despre apărarea patriei: rezultatul celui mai recent sondaj # Digi24.ro
Numărul polonezilor dispuși să-și apere țara este în scădere, arată un sondaj de opinie. Doar patru din zece polonezi sunt acum pregătiți să ia armele, potrivit unui nou sondaj.
07:10
De ce nu are Roscosmos un plan de rezervă pentru trimiterea de oameni în spațiu, după defectarea platformei de lansare de la Baikonur # Digi24.ro
Pe 27 noiembrie, nava Soyuz MS-28, cu un echipaj de cosmonauți la bord, a decolat de la platforma 31 a cosmodromului Baikonur, pe care Rusia îl operează în Kazahstan, cu destinația Stația Spațială Internațională. După lansare, au fost descoperite structuri metalice arse în groapa de flăcări de sub platformă. Curând a devenit clar că o parte crucială a sistemului de lansare – o cabină de service utilizată de tehnicieni pentru pregătirea rachetei – s-a rupt în timpul decolării. Avariile au suspendat toate lansările de la această platformă și ar putea avea implicații semnificative pentru operațiunile ISS, scrie meduza.io.
07:10
Pensia de urmaș în 2025: Cine are dreptul și cum se calculează. În ce situații se acordă suma maximă prevăzută de lege # Digi24.ro
Pensia de urmaș este sprijinul financiar pe care statul român îl acordă copiilor sau soțului supraviețuitor după moartea unei persoane care a contribuit la sistemul public de pensii. De acest drept pot beneficia minorii, tinerii aflați la studii, adulții cu dizabilități, dar și soții rămași singuri, dacă îndeplinesc anumite condiții.
07:10
Noua criză din Israel: recrutarea evreilor ultraortodocși pentru serviciul militar. Scutirea de a face armata fusese instituită în 1947 # Digi24.ro
O criză iminentă privind recrutarea evreilor ultraortodocși în armata israeliană amenință să submineze guvernul israelian și să divizeze țara. Opinia publică cu privire la această problemă s-a schimbat dramatic în Israel după doi ani de război, iar acesta este probabil cel mai exploziv risc politic cu care se confruntă în prezent prim-ministrul Benjamin Netanyahu, scrie BBC News.
Acum 12 ore
00:30
Donald Trump vorbeşte despre o „întâlnire foarte bună” a emisarului său cu Vladimir Putin privind Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că întâlnirea dintre emisarul său Steve Witkoff şi ginerele său Jared Kushner cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina a fost „foarte bună”, dar fără a oferi detalii despre continuarea negocierilor, transmite AFP.
00:20
Procurorul care l-a anchetat pe Trump va depune mărturie cu uşile închise în faţa Congresului # Digi24.ro
Fostul procuror special american Jack Smith, care a condus cele două anchete penale federale împotriva lui Donald Trump înainte de alegerea sa, va depune mărturie în faţa Congresului pe 17 decembrie, dar cu uşile închise, în ciuda dorinţei sale de a fi audiat public, au informat miercuri surse concordante, relatează AFP.
3 decembrie 2025
23:40
Alertă medicală pentru bolnavii cu diabet: Milioane de senzori de glicemie sunt retrași de pe piață după raportarea a 7 decese # Digi24.ro
O amplă campanie de retragere de pe piaţă a unor senzori de glicemie este în curs de desfăşurare în 17 ţări, printre care Franţa şi Statele Unite, după identificarea unei defecţiuni care ar putea fi legată de şapte decese, potrivit unui comunicat transmis miercuri de compania farmaceutică Abbott către AFP.
23:00
Nicuşor Dan, întâlnire cu ambasadorii UE: România va continua să se implice activ şi constructiv în toate dezbaterile europene # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a reafirmat miercuri, la întâlnirea cu ambasadorii statelor membre ale UE la Bucureşti, angajamentul ferm al României pentru parcursul său pro-european şi pentru consolidarea securităţii şi apărării în actualul context geopolitic.
22:50
Daniel David: E nevoie de Inteligența Artificială în școli, dar nimeni nu i-a învățat pe elevi că acele informații trebuie verificate # Digi24.ro
Daniel David a vorbit, în exclusivitate la Digi24, despre folosirea Inteligenței Artificiale în școli. Ministrul Educației a spus că dacă „nu îi învățăm pe copii să o folosească vom pierde avantaje competitive”, dar „nici nu putem să mizăm totul pe Inteligența Artificială”. Daniel David a subliniat faptul că mulți elevi se folosesc de răspunsurile oferite de un chatbot, dar nimeni „nu i-a învățat nimeni că acele informații trebuie verificate”.
22:40
O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1, în zona kilometrului 111+430 m, autorităţile instituind o restricţie parţială de circulaţie pe banda sensului de mers Braşov - Ploieşti.
22:30
Au apărut primele imagini cu reședința lui Jeffrey Epstein, unde și-ar fi abuzat sexual victimele. „Un tablou tulburător” # Digi24.ro
Membrii democraţi ai Congresului american au făcut publice miercuri fotografii şi înregistrări video ale insulei aparţinând infractorului sexual Jeffrey Epstein şi ale reşedinţei sale, aflate în centrul acuzaţiilor de exploatare sexuală formulate împotriva sa.
22:30
Daniel David, după criticile dure privind noua programă la Limba Română: „Nu Ministerul, eu sau cineva care nu e specialist a propus-o” # Digi24.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat miercuri seară, la Digi24, după criticile dure apărute în spațiul public cu privire la noua programă de Limba și Literatura Română, pe care profesori universitari o consideră „retrogradă”, că urmează să aibă loc o dezbatere în comisiile de specialitate și se va stabili o formă finală a acesteia. „Nu Ministerul și eu sau cineva care nu-i specialist a propus programa respectivă”, a precizat el.
22:20
Ce crede ministrul Educației Daniel David despre interzicerea rețelelor sociale pentru copii: „Tehnologia este aici să rămână” # Digi24.ro
Ministrul Educației Daniel David a comentat pentru Digi24 efectele pe care le au rețelele sociale asupra copiilor și adolescenților și spune că nu este de acord cu interzicerea lor. „Eu evit întotdeauna interdicțiile, sunt însă pentru controlul lor,” a declarat ministrul care consideră controlul parental mult mai util.
Acum 24 ore
21:40
Documentul care arată că Apele Române și ESZ Prahova știau că vor fi probleme cu apa, dar nu au luat măsuri # Digi24.ro
O lungă serie de erori scandaloase a dus la un blocaj istoric: peste 100.000 de oameni nu au apă de câteva zile, criza va mai dura în cel mai bun caz până la finalul acestei săptămâni. Multitudinea de instituții care gestionează, exploatează sau au legătură cu lacul de acumulare de la Paltinu ridică din umeri și arată cu degetul una spre cealaltă. Un document semnat de mulți oameni din Apele Române și Exploatare Sistem Zonal Prahova arată că știau de o lună și jumătate că apă se va tulbura, dar nu au făcut nimic. Ba mai mult, nici nu au dat informația mai departe.
21:20
România, învinsă de Ungaria în drumul spre sferturile Campionatului Mondial de handbal feminin # Digi24.ro
Naţionala României a fost învinsă miercuri, la Rotterdam, de reprezentativa Ungariei, scor 34-29 (18-16), în primul meci din grupa principală I, la Campionatul Mondial. Este al doilea eşec pentru tricolore, care au ratat mult prea multe ocazii în faţa unei adversare de valoare relativ egală.
21:10
Există momente în viața unei națiuni când nu doar sărbătorește trecutul, ci este obligată să-și privească lucid prezentul. 1 Decembrie 2025 a fost, pentru mine, unul dintre acele momente – nu doar pentru că Alba Iulia, orașul simbol al Marii Uniri, a devenit scena unui spectacol al dezbinării, ci pentru că, dincolo de gesturi și zgomot, am văzut conturându-se un adevăr tulburător: România riscă să-și piardă, prin uzură internă, prin manipulare și prin radicalizare, chiar fibra care a făcut posibilă Unirea în 1918.
21:10
Tensiuni uriașe în Bulgaria. Noi proteste de amploare au loc în această seară în 12 orașe, inclusiv în Sofia. Într-o mișcare fără precedent, Parlamentul a retras propunerea de buget pentru 2026 în această seară în speranța că va evita astfel noi alegeri anticipate, cerute de președintele bulgar. „Mai mult decât o criză bugetară. Generația Z din Bulgaria cere o judecată politică”, scrie presa de la Sofia. Trimișii speciali ai Digi24, Vali Stan și George Eftene, vin cu noi date din țara de la sud de Dunăre.
21:00
Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției în Guvernul Adrian Năstase, a murit miercuri, la vârsta de 86 de ani.
20:50
Kremlinul spune că Vladimir Putin nu respinge planul de pace al SUA: „Unele aspecte au fost acceptate, altele nu” # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că este greșit să se spună că Vladimir Putin a respins planul de pace al SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, transmite presa rusă, citată de Ukrainska Pravda.
20:40
Incendiu la un mall de pe Calea Floreasca din București. Oamenii aflați în interior au fost evacuați # Digi24.ro
Pompierii bucureşteni intervin, miercuri seara, pentru stingerea unui incendiu produs la un centru comercial de pe Calea Floreasca, din Sectorul 2 al Capitalei.
20:30
Cătălin Drulă spune că nu va fi noul ministru al Apărării, dacă pierde alegerile pentru Capitală: „E exclus” # Digi24.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat miercuri, în emisiunea Jurnalul de Seară, că nu va fi noul ministru al Apărării, dacă va pierde alegerile din 7 decembrie. „E exclus, nu voi fi ministru în acest Guvern”, a spus acesta.
20:20
Ilie Bolojan, la Viena: Pentru România, Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri din Europa # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, la sediul Ambasadei României la Viena, la recepţiei oferită cu ocazia Zilei Naţionale a României, că, pentru România, Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri din Europa, atât datorită investiţiilor companiilor austriece în România, a locurilor de muncă create, dar şi a relaţiilor de colaborare şi de respect pe termen lung.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.