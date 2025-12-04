ESZ Prahova anunță că este pregătită să livreze apă către populație

07:50

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri, referindu-se la criza apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa, generată de situaţia de la Paltinu, că uneori are impresia că „Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi ajunge la companii care sunt companii vitale”. El consideră necesar ca vinovaţii să plece din funcţii şi să suporte consecinţele, criticând situaţia din Prahova, unde o companie este intermediar între Apele Române şi celelalte companii, în condiţiile în care, în celelalte judeţe, companiile de apă sunt conduse de persoane care lucrează în domeniu de zeci de ani şi au experienţă. Vicepremierul mai spune şi că cearta politică nu ajută. „Asumarea trebuie să fie asumare şi la nivel politic, dar nu cred că ne ajută în momentul de faţă”, subliniază el.