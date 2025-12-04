Sindicatul pariurilor ilegale Scandal uriaș în Premier League: patronul unui club dirijează în secret pariuri de 700 de milioane. Mizează pe fotbal!
Golazo.ro, 4 decembrie 2025 13:20
Tony Bloom, 55 de ani, proprietarul și președintele lui Brighton din 2009, faimos jucător de poker britanic, are un sindicat ilegal de pariuri
• • •
Acum 5 minute
14:00
Moment șocant în Brazilia În goana după un selfie cu Neymar, un fan l-a aruncat pe colegul superstarului pe treptele de la banca de rezerve! # Golazo.ro
Ze Evaldo (28 de ani), fundașul celor de la Santos, a fost victima unui moment șocant, după ce un fan intrat pe gazon, l-a izbit pe acesta și l-a accidentat.
14:00
LIVE Sporting Liești - Metalul Buzău, în etapa 2 din Cupa României » De la 16:15, Sepsi primește vizita lui U Cluj # Golazo.ro
Sporting Liești și Metalul Buzău se întâlnesc astăzi, de la 14:00, în etapa #2 a Cupei României.
Acum o oră
13:20
Acum 2 ore
13:00
Motivate suplimentar la meciul cu România? O jucătoare din Ungaria a dat răspunsul: „Un meci puțin mai important. Am simțit asta” # Golazo.ro
România - Ungaria 29-34. Petra Vamos (25 de ani), extrema maghiarelor, a mărturisit că meciul împortiva „tricolorelor” a avut o încărcătură aparte.
12:40
Entorsă și ruptură de ligamente încrucișate? Alexandru Matei, tânărul accidentat în UTA Arad - FCSB ar putea lipsi luni bune de pe gazon # Golazo.ro
Alexandru Meszar, finanțatorul de la UTA Arad, a vorbit despre situația lui Alexandru Matei (17 ani), tânărul care a părăsit terenul accidentat la meciul cu FCSB, scor 3-0.
12:30
Antrenor acuzat de abuz sexual asupra minorilor Federația ar fi ignorat plângerile gimnastelor: „Cultura medaliilor mai presus de siguranța copiilor e încă vie” # Golazo.ro
Hailey Gear și Finley Weldon, două gimnaste de 19, respectiv 18 ani, acuză autoritățile din Statele Unite că nu au luat măsuri împotriva lui Sean Gardner, antrenor care le-ar fi abuzat sexual.
12:30
Noul stadion prinde contur Când ar putea fi demarate lucrările pentru arena pe care va juca un club din Superliga: „Va fi primul la care vor începe lucrările” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele clubului FC Argeș, a anunțat că lucrările pentru noua arenă din Pitești ar putea fi demarate la începutul anului viitor.
Acum 4 ore
11:30
Show total în Brazilia Neymar, primul hat-trick după aproape 4 ani, într-un meci crucial pentru Santos în lupta salvării de la retrogradare # Golazo.ro
Juventude - Santos 0-3. Neymar (33 de ani) a reușit primul hat-trick după aproape patru ani.
11:10
Victorie zdrobitoare Duelul nordic, Norvegia - Suedia, de la CM de handbal feminin s-a încheiat cu un rezultat uluitor # Golazo.ro
Norvegia - Suedia, duelul fostelor semifinaliste de la ediția precedentă a Campionatului Mondial de Handbal Feminin s-a încheiat cu o victorie clară a echipei lui Ole Gjekstad (58 de ani).
11:10
Cine ne alege traseul la Mondial Rio Ferdinand și patru legende ale sporturilor americane fac tragerea la sorți a grupelor CM 2026 # Golazo.ro
FIFA a anunțat starurile globale implicate efectiv la tragerea la sorți a grupelor CM 2026. Ceremonia va avea loc vineri, de la 19:00
10:50
„Un tur de forță” Cum a catalogat David Gerard grupa României de la Cupa Mondială 2027: „Este o provocare” # Golazo.ro
David Gerard (48 de ani), selecționerul naționalei de rugby a României, a analizat grupa „stejarilor” de la Cupa Mondială din 2027.
10:20
„Vom analiza totul” Daniele De Rossi, despre revenirea lui Nicolae Stanciu pe teren: „Nu e ușor...” # Golazo.ro
Daniele De Rossi (42 de ani), antrenorul celor de la Genoa, a vorbit despre Nicolae Stanciu (32 de ani), cel care a revenit pe teren după o pauză de mai bine de două luni.
10:10
FCSB acuză FRF De ce a jucat campioana cu 8 juniori în meciul de Cupă, cu UTA Arad: „Ne batjocoresc. Suntem proștii voștri?!” # Golazo.ro
UTA Arad - FCSB 3-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul „roș-albaștrilor” a atacat dur FRF pentru programul din Cupa României.
Acum 6 ore
09:50
„E meritul lor” Cristi Chivu, laude pentru jucători după victoria la scor din Cupa Italiei: „Mi-a plăcut atitudinea” # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, și-a lăudat jucătorii după victoria zdrobitoare cu Venezia, scor 5-1, din optimile Cupei Italiei.
Acum 8 ore
07:20
Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro” # Golazo.ro
Federația de Canotaj a lansat recent o licitație pentru a achiziționa produse farmaceutice, susținătoare de efort și consumabile medicale.
Acum 24 ore
00:40
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), s-a calificat fără emoții în sferturile Cupei Italiei, după victoria cu Venezia, scor 5-1.
00:30
Charalambous a pus tunurile pe arbitru Antrenorul de la FCSB, furios: „Poate dacă îi rupea dinții lui Chiricheș, se dădea fault” # Golazo.ro
UTA ARAD - FCSB 3-0. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul oaspeților, a vorbit despre înfrângerea echipei sale din etapa #2 a Cupei României.
00:30
Drama lui Piastri a ajuns în Parlament Un senator din Australia acuză McLaren » De la ce a pornit totul # Golazo.ro
Politicianul australian Matt Canavan (44 de ani) a vorbit în ședința Senatului despre deciziile celor de la McLaren cu privire la pilotul Oscar Piastri (24 de ani), acuzându-i pe conducătorii echipei de comportament părtinitor.
00:20
„Plictisiți, deconectați” Tiradă la adresa jucătorilor de la FCSB, după 0-3 cu UTA: „Nu poți să dai cu piciorul!” # Golazo.ro
UTA ARAD - FCSB 3-0. Basarab Panduru (55 de ani) și Marius Baciu (50 de ani) i-au criticat dur pe cei de la FCSB, după rezultatul cu UTA Arad.
00:00
Pantea, amuzant după UTA-FCSB Căpitanul campioanei, după umilința de la Arad: „Să luăm părțile bune” # Golazo.ro
UTA ARAD - FCSB 3-0. Alexandru Pantea (22 de ani), fundașul celor de la FCSB, a vorbit despre partida de la Arad, din etapa #2 a Cupei României.
3 decembrie 2025
23:50
Haos la FCSB Tavi Popescu a cerut să iasă de pe teren! Gigi Becali: „Crede că îi dau drumul dacă joacă la mișto” + Un jucător s-a operat fără să anunțe # Golazo.ro
UTA ARAD - FCSB 3-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, l-a atacat dur pe Octavian Popescu (22 de ani).
23:10
Probleme mari la Dinamo FOTO. Un titular s-a accidentat chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB # Golazo.ro
Mamadou Karamoko (26 de ani), atacantul lui Dinamo, a acuzat probleme medicale la încălzire, înainte de meciul cu Farul Constanța.
22:50
„Aici s-a făcut diferența” Ovidiu Mihăilă, după ce România a fost învinsă de Ungaria: „Vom lupta pentru asta” # Golazo.ro
UNGARIA - ROMÂNIA 34-29. Ovidiu Mihăilă (52 de ani), selecționerul „tricolorelor” a reacționat după eșecul din grupele principale ale Campionatului Mondial.
22:30
L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct! # Golazo.ro
UTA ARAD - FCSB. Robert Necșulescu (18 ani), jucătorul gazdelor, a văzut cartonașul roșu după doar 34 de minute în debutul său la seniori.
22:00
Dinamo a pierdut întâlnirea din Liga Campionilor cu Aalborg, scor 27-30.
21:50
„Rezervă la o echipă mediocră” Mihai Stoica neagă că FCSB ar fi interesată de un jucător din Bulgaria: „Obraznic!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a negat informația conform căruia roș-albaștrii ar fi interesanți de serviciile lui Konstantinos Balogiannis (26 de ani).
21:30
Stanciu, pierdut pe teren Ce note a primit după primul meci jucat pentru Genoa din septembrie: „Ar fi trebuit să ofere calitate, însă s-a rătăcit” # Golazo.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani), mijlocașul echipei naționale, a evoluat într-un meci oficial la Genoa, după o pauză de mai bine de două luni.
21:20
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB # Golazo.ro
FARUL - DINAMO 0-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre remiza echipei sale de la Ovidiu, din Cupa României.
21:00
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa # Golazo.ro
Emil Grădinescu (66 de ani) a fost judecat de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), în urma sesizărilor primite după meciul FCSB - Oțelul Galați, 1-0.
19:40
Drăgușin, din nou pe teren! E tot mai aproape de revenirea în Premier League. A bifat un nou meci la Tottenham » Mesajul transmis de român # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul celor de la Tottenham, a jucat din nou pentru formația londoneză într-un meci amical.
19:20
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri” # Golazo.ro
Ujpest a emis un comunicat oficial cu privire la situația lui Andre Duarte (28 de ani), fundașul central prezentat luni de FCSB.
18:40
„Tadici a terminat-o psihic” Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul # Golazo.ro
Continuă scandalul imens din handbalul românesc, cel în care Gheorghe Tadici (73 de ani), fostul selecționer al României, a fost acuzat că ar fi recurs la un tratament dur față de propriile sale jucătoare.
18:20
Sancțiuni drastice FRF a nu a avut milă după incidentele din Liga 1. Trei echipe au primit amenzi consistente # Golazo.ro
Comisia de Disciplină a FRF a venit cu sancțiuni după incidentele din cadrul etapelor #17, respectiv #18 din Liga 1.
17:10
„Am contactat FRF și UEFA” Fosta președintă de la Olimpia Satu Mare acuză: „Știm că sunt implicați în lucruri necurate” # Golazo.ro
Cecilia Lihv, fosta investitoare și președinte a clubului Olimpia Satu Mare a vorbit despre motivele ce au convins-o să părăsească conducerea clubului.
17:10
„Sporting face valuri în România” FOTO. Marius Niculae s-a întâlnit cu două legende de la Sporting înaintea derby-ului cu Benfica # Golazo.ro
Marius Niculae (44 de ani), fostul atacant al lui Sporting, s-a întâlnit cu două legende ale lusitanilor, la Iași.
17:00
Noi investitori alături de Șucu? Directorul general de la Genoa a vorbit despre intențiile conducerii clubului # Golazo.ro
Andres Blazquez, directorul general al clubului Genoa, a vorbit despre intențiile clubului patronat de Dan Șucu.
17:00
FIFA tace la premiul pentru Trump Organizația care protejează drepturile omului pune la îndoială Premiul FIFA pentru Pace # Golazo.ro
Human Rights Watch (HRW) i-a trimis lui Gianni Infantino mai multe întrebări legate de Premiul FIFA pentru Pace, dar forul mondial a refuzat să răspundă
17:00
Florin Cernat și-a explicat rolul la FCSB Noul director sportiv al campioanei României, laude pentru Mihai Stoica: „Poate cel mai bun conducător” # Golazo.ro
Florin Cernat (45 de ani), numit recent în funcția de director sportiv la FCSB, a vorbit despre rolul său în cadrul clubului roș-albastru.
16:50
„Sportul ca terapie” Shevchenko, despre importanța sportului în viața copiilor afectați de războiul din Ucraina # Golazo.ro
Andriy Shevchenko (49 de ani), președintele Federației Ucrainene de Fotbal, crede că sportul îi poate ajuta pe copii să depășească mai ușor conflictul armat din țară.
16:30
S-a săturat de Arabia Saudită Darwin Nunez și-ar dori să plece de la Al Hilal după doar 4 luni » Echipa care ar vrea să-l transfere # Golazo.ro
Darwin Nunez ar dori să plece de la Al Hilal după aproximativ 4 luni de când a fost transferat de la Liverpool.
16:20
Sfat înainte de Ungaria - România Luminița Huțupan le ține pumnii tricolorelor: „Nu este un joc al rivalității. Să aibă tupeu!” # Golazo.ro
Luminița Huțupan-Dinu (54 de ani), fosta mare handbalistă, a transmis un mesaj pentru elevele lui Ovidiu Mihăilă. Naționala feminină de handbal debutează astăzi în Grupa Principală a Campionatului Mondial, într-un meci cu Ungaria. Partida va fi transmisă live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.
16:10
„Nu știu de ce n-a luat Balonul de Aur” Diego Simeone laudă un fotbalist al unei mari rivale: „Mă încântă!” # Golazo.ro
Barcelona - Atletico Madrid 3-1. Diego Simeone, antrenorul oaspeților, a declarat că Raphinha ar fi trebuit să câștige Balonul de Aur.
16:00
„Un impact psihologic” Serena Williams, afectată de comentariile negative: „Oamenii spuneau că suntem bărbați” # Golazo.ro
Serena Williams (44 de ani), fostul lider în clasamentul WTA, a rememorat complexele trăite din cauza fizicului diferit față de alte jucătoare.
16:00
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie # Golazo.ro
Radu Drăgușin a rămas în vară fără antrenorul care l-a transferat la Tottenham, Ange Postecoglou, deși acesta cucerise primul trofeu al londonezilor în 17 ani
15:40
Ederson, gest superb FOTO : Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray # Golazo.ro
Fenerbahce - Galatasaray 1-1. Înainte de startul meciului, Ederson, portarul gazdelor, a avut un moment demn de apreciat alături de o fetiță cu deficiențe de auz.
15:30
„Aici fotbalul e mai tactic și mai fizic” După 4 luni în Portugalia, Ianis Stoica mărturisește: „Primele săptămâni au fost grele” # Golazo.ro
Ianis Stoica (22 de ani), fostul jucător al celor de la FCSB, a vorbit despre modul în care s-a adaptat la Estrela Amadora și despre diferențele față de Superliga.
15:00
„Ești în vârf, apoi vine căderea” Raphael Varane s-a luptat cu depresia de mai multe ori în carieră: „Credeam că trebuie să trec prin asta” # Golazo.ro
Raphael Varane (32 de ani), fostul internațional francez, a rememorat cele mai dificile momente din cariera sa.
14:40
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final # Golazo.ro
UEFA și FIFA au colaborat în secret cu cluburile europene împotriva naționalelor pentru a întârzia eliberarea jucătorilor la Cupa Africii pe Națiuni
14:20
An încheiat pentru Dani Olmo Mijlocașul și-a dislocat umărul în derby-ul Barcelona - Atletico Madrid 3-1 » Când ar putea reveni # Golazo.ro
Barcelona - Atletico 3-1. Dani Olmo (27 de ani), mijlocașul gazdelor, s-a accidentat și va lipsi în toate meciurile rămase de disputat în acest an.
14:10
Emma Răducanu a trecut peste șoc Jucătoarea de tenis își liniștește fanii: „Sunt bine” + Ce măsuri de siguranță și-a luat # Golazo.ro
În luna februarie a acestui an, la turneul WTA de la Dubai, Emma Răducanu a izbucnit în lacrimi pe teren după ce un bărbat a strigat în mod obsesiv către ea.
