O femeie a fost rănită de o ambulanță, pe trecerea de pietoni. Autospeciala era în misiune

Newsweek.ro, 4 decembrie 2025 15:10

O femeie de 54 de ani a fost rănită, la o trecere pentru pietoni din Ploieşti, de o ambulanţă aflată...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
15:30
VIDEO Momentul în care un hoț intră într-o croitorie și caută bani. Greșeala care i-a ajutat pe polițiști Newsweek.ro
Un bărbat a fost prins de polițiști după ce a dat mai multe spargeri, în Bcuurești. În timpul uneia ...
Acum 15 minute
15:20
Dosarele de pensie blochează CCR. Mii de cazuri întârziate cu 3 ani. Cum pierd bani pensionarii? DOCUMENT Newsweek.ro
Tăierea pensiilor sepciale va fi judecată de CCR. Dosarul va ajunge pe masa judecătorilor săptămâna ...
Acum 30 minute
15:10
O femeie a fost rănită de o ambulanță, pe trecerea de pietoni. Autospeciala era în misiune Newsweek.ro
O femeie de 54 de ani a fost rănită, la o trecere pentru pietoni din Ploieşti, de o ambulanţă aflată...
Acum o oră
15:00
Motivul bizar pentru care un șofer a fugit de Poliție pe străzile Capitalei. Nu va mai conduce 11 luni Newsweek.ro
Un șofer din București a rămas fără permis pentru următoarele 11 luni după ce a fugit de polițiștii ...
14:50
Ce au căutat românii pe Google, în 2025? „Labubu”, „Cum arată buletinul de vot” și „iPhone 17”, pe listă Newsweek.ro
Căutările pe Google ale românilor indică interesul crescut al acestora pentru evenimentele interne (...
14:40
O nouă formulă de calcul la salariul: Bani mai mulți pentru gradații și pentru studii superioare DOCUMENT Newsweek.ro
Mai mulți parlamentari vor o nouă formă de calcul pentru salariu. Se va umbla la modul de acordare a...
Acum 2 ore
14:30
Bolojan, despre criza apei: Se lucrează la soluţii. Cei responsabili trebuie să răspundă pentru aceste lucruri Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, întrebat despre situaţia crizei apei potabile din judeţele Dâmbov...
14:20
Victor Rebengiuc a primit Premiul România Europeană 2025. Nicușor Dan: „Nu s-a lăsat dus de succes” Newsweek.ro
Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, primește astăzi, 4 decembrie, Premierul România Eu...
14:10
Vacanța de schi: Cât costă skipass-ul în cele mai cunoscute stațiuni din Austria? Între 68,5 € și 81,5 € pe zi Newsweek.ro
Cum vacanța de schi se apropie și Austria este una dintre destinațiile de top și cu un bun raport pr...
14:00
Trenul merge cu 160 km/oră între Budapesta și Belgrad, distanță de 400 km. România modernizează 6 km în 8 ani Newsweek.ro
„Trenurile de pe linia Belgrad-Budapesta care traversează Ungaria ar trebui să circule cu viteze de ...
13:50
Sondaj pentru Primăria Capitalei: Ciucu -28,9%, Băluță -27,4%, Alexandrescu - 21,2%. Trei zile până la vot Newsweek.ro
Un sondaj Inscop referitor la alegerile pentru Primăria București arată că, din puctul de vedere al ...
13:50
Anul 2027 în România va purta numele unui mare sportiv. În trecut și-a lovit soția în public Newsweek.ro
Controverse după cu mai mulți parlamentari AUR conduși de George Simion au propus ca Anul 2027 în Ro...
13:40
Erupție de apă cu metan și sulf într-o curte din Bihor, după un foraj greșit. Zona e monitorizată Newsweek.ro
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor s-a reunit, după ce un foraj necorespunzător rea...
Acum 4 ore
13:10
Misterul unei crime, deslușit cu ajutorul unei probe ADN de pe un muc de țigară, vechi de 20 de ani Newsweek.ro
O probă minusculă de ADN găsită pe un muc de țigară aruncat – păstrată perfect timp de peste două de...
12:50
Cum este ajutată Rusia de Belarus cu armament ca să aducă moartea pe frontul din Ucraina. Vagoane de armament Newsweek.ro
În ciuda faptului că la sfârșitul anului 2025, spre deosebire de 2022, Belarus nu este implicat dire...
12:20
China desfăşoară un număr mare de nave militare în regiune,într-o amplă demonstraţie de forţă maritimă Newsweek.ro
China desfăşoară un număr mare de nave militare şi ale pazei de coastă în apele Asiei de Est, la un ...
12:20
Ajutor de 125 lei la pensie. În ce județe s-a încărcat, azi, cardul de alimente? Care pensionari iau banii? Newsweek.ro
Vin primele confirmări legate de plata celor 125 de lei pe cardul de aleimente. Este un ajutor impos...
12:10
Pericol, pe DN1 București - Brașov! Drumarii au lățit șoseaua la Comarnic și pământul a luat-o la vale Newsweek.ro
Cea mai aglomerată șosea din România, DN1 București - Brașov, riscă să devină și mai aglomerată. Dru...
12:00
Un șofer beat criță nu a auzit sirena, nu a văzut girofarurile și a intrat în mașina de poliție. Ce a pățit? Newsweek.ro
Un șofer beat criță, cu 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat, nu a auzit sirena, nu a văzut girofar...
11:40
Medvedev, mâna dreaptă a lui Putin, în delir. Amenință Europa cu războiul, dacă confiscă activele rusești Newsweek.ro
Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei și actuala mâna dreaptă a lui Putin, amenință cu subiec...
11:40
Polymarket: Ciucu, favorit la primăria București. Urmează Băluță, Anca Alexandrescu și Drulă Newsweek.ro
Andrei Caramitru a publicat clasamentul Polymarket: Ciucu, favorit la primăria București. Urmează Bă...
Acum 6 ore
11:30
VIDEO Cristian Chivu a debutat în forță cu Inter Milano în Cupa Italiei. 5-1 cu Venezia, pe „San Siro” Newsweek.ro
Fostul mare internațional român Cristian Chivu a debutat în forță cu Inter Milano în Cupa Italiei. E...
11:20
Schimbi bujiile la mașină? Atenție ce cumperi! 83.000 de bujii contrafăcute în China, descoperite la Constanța Newsweek.ro
Orice se contraface, se pare, în China. Vameșii au descoperit în Portul Constanța aproximativ 83.000...
11:10
O nouă minciună demontată de Ministerul de Interne. Ce „invenție” a mai apărut pe rețelele de socializare? Newsweek.ro
O nouă informație falsă circulă pe rețele de socializare. De această dată se spune că MAI va folosi ...
11:10
Pepsi Cola sau Coca Cola? Care din cele 2 băuturi este cea mai populară în lume? Ce rol joacă politica? Newsweek.ro
Pepsi Cola și Coca Cola sunt cele mai mari și mai vândute băuturi carbogazoase la nivel planetr. Fie...
11:00
METEO Alertă de vânt puternic pentru mai multe zone din țară. Vor fi rafale de 110 km/oră Newsweek.ro
Meteorologii au emis alerte de vânt puternic în mai multe zone din țară. Vor fi rafale puternice de...
10:50
Un cunsocut cosmonaut rus a fost dat afară din echipaj. A fost prins fotografiind motoarele rachetei SpaceX Newsweek.ro
Un cosmonaut rus a fost prins că a fotografiat motoarele rachetei SpaceX. Racheta transportă echipaj...
10:40
O companie din sectorul auto face concedieri masive în România. Peste 600 de oameni pleacă acasă Newsweek.ro
Încă o companie importantă anunță concedieri în România. Peste 600 de angajați vor fi dați afară....
10:30
8 lucruri pe care nu trebuie să le lăsați niciodată în mașină, iarna. De ce este periculos? Newsweek.ro
De multe ori, mașina devine un adevărat depozit de obiecte personale. Însă, sunt lucruri pe care nu ...
10:20
Noi date în criza din Prahova. Când vor avea oamenii apă potabilă? Anunțul furnizorului Newsweek.ro
Furnizorul de apă din Prahova anunţă că este pregătit să livreze astăzi apă către operatori şi către...
10:10
Probleme în sectorul energetic. O companie de fotovoltaice a intrat în faliment. Angajații au fost concediați Newsweek.ro
O cunoscută companie de energie solară din SUA a intrat în faliment după ce s-a confruntat cu dificu...
10:00
Rețeaua națională de tratament pentru AVC acut se extinde. Anunțul Ministrului Sănătății Newsweek.ro
Rețeaua națională de tratament pentru accidentul vascular cerebral acut se extinde, după ce Spitalul...
09:50
A vândut Pornhub și vrea să intre în afaceri cu petrol. Cine e miliardarul care a pus ochii pe Lukoil? Newsweek.ro
Miliardarul care a deținut până în 2023 pachetul majoritar al firmei din spatele site-urilor pentru ...
09:40
Jucării neconforme găsite de inspectorii ANPC. Sfaturile autorităților pentru părinți, înainte de Moș Nicolae Newsweek.ro
Comercianții speculează din plin apropierea nopții în care Sfântul Nicolae aduce daruri copiilor, as...
Acum 8 ore
09:30
Parlamentul refuză modificarea legii pensiilor. 1.000.000 pensionari au contribuit dar nu li se acordă vechime Newsweek.ro
O dezbatere intensă în Parlament se dă pe legea pensiilor. O categorie de pensionari care au fost pl...
09:20
Ce se întâmplă cu bursele studenților de anul viitor? Ministrul Daniel David a făcut anunțul Newsweek.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă că în cursul acestei luni autorităţile din România vor pri...
09:10
Moartea actorului din serialul „Friends”, Matthew Perry. Un medic a fost condamnat la 30 de luni de închisoare Newsweek.ro
Medicul care i-a alimentat dependenţa de ketamină lui Matthew Perry, actorul celebrului serial „Frie...
08:50
Un moldovean a găsit o dronă lângă granița cu Ucraina și a încercat să o ia acasă Newsweek.ro
Un bărbat din Republica Moldova a găsit o dronă pe un câmp aflat la câțiva kilometri de granița cu U...
08:40
VIDEO Campionatul de fotbal care se joacă în doar 6 zile pe un singur stadion, doar când e Soare. Din ce motiv Newsweek.ro
Groenlada ținutul cu doar 50.000 de locuitori unde e mereu frig și vântul taie nemilos are un campio...
08:30
Sondaj european: Jumătate dintre cetăţeni cred că există un risc ridicat de război cu Rusia Newsweek.ro
Mulţi europeni consideră că există un risc ridicat de război cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat...
08:20
Ce amendă iei dacă ești agresiv în instituțiile publice și nu respecți programul de lucru? Newsweek.ro
Senatul a aprobat tacit un proiect de lege care introduce amenzi între 5.000 și 20.000 de lei pentru...
08:20
Ministerul Mediului: „Nu am fost avertizați despre riscul opririi alimentării cu apă” Newsweek.ro
Ministerul Mediului respinge acuzaţiile privind ignorarea riscului opririi apei în Prahova, susţinân...
08:00
Hoții au început să fure uleiul gătit din restaurante și fast food. Îl vând și cu 1000 euro Newsweek.ro
În toată Germania, infractorii fură ulei de gătit uzat din restaurante și lanțuri de fast-food-uri. ...
08:00
Femeie acuzată la Londra după ce ar fi urcat „în direcția greșită” pe o scară rulantă din metrou Newsweek.ro
O femeie din Londra a fost pusă sub acuzare după ce ar fi mers „în direcția nepotrivită” pe o scară ...
07:50
România alege noi puști de asalt, pistoale și mitraliere. Ofertele, de la companiile SCAR, Colt și Beretta Newsweek.ro
Urmărind modernizarea forțelor armate, România are o nouă licitație pentru achiziționarea de arme. D...
07:50
Alertă internaţională: senzori de glicemie retraşi din 17 ţări după posibile legături cu șapte decese Newsweek.ro
O amplă campanie de retragere de pe piaţă a unor senzori de glicemie este în curs de desfăşurare în ...
Acum 12 ore
07:30
Un ou împodobit cu diamante, pe care ultimul țar rus i l-a dăruit mamei sale a fost vândut cu 26.000.000 euro Newsweek.ro
Ouăle Fabergé, decorate complex, sunt obiecte de colecție foarte căutate. O operă de artă deosebit d...
07:30
Ce trebuie să faci urgent înainte de a da primul îngheț la casă? Vei economisi sute de lei Newsweek.ro
Primele zile cu temperaturi sub zero pot transforma rapid o gospodărie nepregătită într-una plină de...
07:20
EXCLUSIV Cărăușul de bani al lui George Simion. Materiale promoționale vândute „la sacoșă” membrilor AUR Newsweek.ro
Florin Mihai Jereb, alias Make, unul dintre prietenii din cercul zero ai lui George Simion, reales p...
07:10
Horoscop 5 decembrie. Luna în Gemeni aduce surprize Racilor. Săgetătorii au parte de o schimbare neașteptată Newsweek.ro
Horoscop 5 decembrie. Luna în Gemeni aduce surprize Racilor. Săgetătorii au parte de o schimbare nea...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.