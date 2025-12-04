Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunţă intenţia de a sesiza CCR cu privire la proiectul de lege care stabileşte pensiile magistraţilor

16:00

Negociatorii americani şi ucraineni au revizuit din nou, la tratativele desfăşurate duminică şi luni în Florida, propunerea de acord-cadru de pace menit să încheie războiul cu Rusia, document propus iniţial de SUA şi deja revizuit în urmă cu o săptămână după o primă serie de tratative americano-ucrainene la Geneva, a declarat marţi Volodimir Zelenski, care a insistat ca susţinătorii europeni ai Ucrainei să fie mai implicaţi în acest proces, transmite Reuters.