Diana Buzoianu face o vizită surpriză la barajul Paltinu din Prahova: „Nu am vrut să văd o realitate cosmetizată”
Digi24.ro, 4 decembrie 2025 16:50
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a făcut joi o vizită surpriză la barajul Paltinu, argumentând că a vrut să vadă care este realitatea din teren, atunci când nu se fac pregătiri pentru autorități. „Nu am vrut să văd o realitate cosmetizată”, spune ea. Totodată, ministra a anunțat că până luni ar trebuie să existe apă în conducte.
Acum 10 minute
17:00
Polonia investește 2,3 miliarde de euro în achiziția a trei submarine suedeze A26, într-un efort strategic de modernizare a flotei și de consolidare a securității în Marea Baltică, pe fondul tensiunilor crescânde din regiune.
17:00
Avocatul Poporului cere reguli clare pentru acordarea pensiilor românilor care au muncit în alte țări # Digi24.ro
Un raport al Avocatului Poporului atrage atenția că, în prezent, la Casa Națională de Pensii Publice, nu există un cadru legal care să reglementeze la nivelul tuturor caselor teritoriale de pensii modul de soluționare a cererilor privind recunoașterea dreptului la pensie al cetățenilor români care au efectuat stagii de muncă în străinătate, în special în statele membre ale Uniunii Europene, dar și în țări terțe. Situația afectează tot mai mulți cetățeni care, la întoarcerea în țară, întâmpină dificultăți în obținerea dreptului la pensie.
Acum 30 minute
16:50
16:50
Federica Mogherini, suspectată de fraudă, a demisionat din funcţia de rector al Colegiului Europei # Digi24.ro
Federica Mogherini, fost ministru de externe al Italiei, care a condus Serviciul European de Acţiune Externă între 2014 şi 2019 şi ocupa funcţia de rector al Colegiului Europei din 2020 a demisionat din această funcţie la câteva zile după percheziţiile legate de o anchetă deschisă pentru fraudă.
16:50
Bărbat bătut şi sechestrat într-o maşină pentru că nu a vrut să se plimbe prin Bucureşti. Agresorul a fost arestat preventiv # Digi24.ro
Un tânăr în vârstă de 23 de ani care a bătut şi sechestrat într-o maşină pe care a condus-o fără permis, în Capitală, un cunoscut cu care plecase din Dâmboviţa a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Conflictul dintre cei doi bărbaţi a izbucnit după ce presupusul agresor s-a supărat că însoţitorul său nu a mai vrut să se plimbe cu el prin Bucureşti şi intenţiona să se întoarcă acasă. Deşi a încercat să scape din autoturismul în care l-a urcat cu forţa amicul său, după ce l-a lovit cu pumnii şi cu palmele, nu a reuşit acest lucru decât după mai multe ore de plimbare forţată prin oraş.
Acum o oră
16:30
Șase eleve au bătut o colegă din clasa a IX-a în Teleorman. Scandalul ar fi pornit de la un băiat # Digi24.ro
Şase eleve de la un liceu din Roşiorii de Vede au fost reţinute şi sunt cercetate pentru tâlhărie, ameninţare, lovirea sau alte violenţe şi lipsire de libertate, după ce au bătut o colegă. Incidentul a avut loc marţi, când victima a fost scoasă din sala de clasă şi lovită în mod repetat. Scandalul ar fi pornit iniţial între victimă şi o altă fată, se pare că din cauza unui băiat.
16:10
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului Pantone # Digi24.ro
Institutul Pantone a desemnat „Cloud Dancer” (PANTONE 11-4201) drept culoarea anului 2026, o nuanță de alb pur, aerat și echilibrat, care marchează prima orientare a organizației către simplitate total
Acum 2 ore
16:00
Liderii europeni se tem de o „trădare” a lui Trump în negocierile cu Rusia: „Se joacă cu noi”. Avertismentul lui Friedrich Merz # Digi24.ro
Mai mulţi lideri europeni, din rândul cărora nu au lipsit cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron, şi-au manifestat luni, într-o discuţie telefonică, temerea că SUA ar putea trăda Ucraina şi Europa în negocierile pentru un acord de pace cu Rusia, ei manifestându-şi neîncrederea faţă de Washington.
16:00
Anchetă în Marea Britanie: Putin, „responsabil moral” pentru otrăvirile cu novicioc din 2018. „Președintele a aprobat personal asta” # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin este „responsabil moral” pentru otrăvirile cu novicioc din 2018 care au dus la moartea unei femei britanice nevinovate, a concluzionat joi o anchetă oficială. Mai mult, britanicii spun că lichidarea fostului spion rus ar fi fost aprobată personal de președinte.
16:00
ICCJ anunță că va sesiza Curtea Constituțională cu privire la proiectul care stabilește pensiile magistratilor # Digi24.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunțat, joi, intenţia de a sesiza Curtea Constituţională cu privire la proiectul de lege care stabileşte pensiile magistraţilor.
16:00
Nouă persoane au fost reținute într-un dosar privind introducerea drogurilor în penitenciare. Alte cinci sunt căutate # Digi24.ro
Nouă persoane, opt bărbaţi şi o femeie, de profesie avocat, au fost reţinute în urma descinderilor efectuate de procurorii DIICOT şi poliţiştii de la Combaterea Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, într-un dosar ce vizează o reţea suspectată că introducea droguri în penitenciare şi încerca să obţină reducerea pedepselor pentru anumite persoane aflate în detenţie. Pentru alte cinci persoane s-a cerut arestarea în lipsă, acestea nefiind găsite până în prezent.
16:00
Cooperarea economică, subiectul cheie la o întâlnire dintre reprezentanți guvernamentali și membrii Romanian Business & Innovation # Digi24.ro
Astăzi, 4 noiembrie, la Viena, a avut loc o întrevedere între reprezentanți ai Guvernului și membrii „Romanian Business & Innovation Platform Austria”. Printre cei prezenți la discuții se numără șefa diplomației române, Oana Țoiu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca.
15:40
România va avea trei noi poduri peste Dunăre. Memorandumul cu Bulgaria și Grecia, pas decisiv pentru coridorul logistic # Digi24.ro
Bulgaria, Grecia și România au semnat miercuri, 3 decembrie, la Bruxelles, un Memorandum de Înțelegere care pune în mișcare unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură regională din ultimii ani: dezvoltarea rapidă a axei de transport ce va lega Marea Egee de Marea Neagră, potrivit unui comunicat de presă. Documentul stabilește cooperarea dintre cele trei state în cadrul Platformei pentru Coridorul Marea Neagră - Marea Egee și deschide drumul unor investiții majore în infrastructura rutieră, feroviară și fluvială.
15:30
„Nu vor rămâne fără o reacție extrem de dură”. Reacția furibundă a Kremlinului la intenția UE de a confisca activele Moscovei # Digi24.ro
Kremlinul și-a intensificat atacurile, verbale deocamdată, la adresa europenilor pornind de la temerea ca activele Rusiei înghețate în Belgia ar putea fi confiscate pentru a ajuta Ucraina. De această dată, la rampă a ieșit Maria Zaharova.
15:10
Familia Regală: Rugăciune de pomenire pentru Regele Mihai şi Regina Ana, la Mănăstirea Antim, la opt ani de la moartea suveranului # Digi24.ro
O rugăciune de pomenire pentru Regele Mihai şi Regina Ana a fost oficiată, joi, la Mănăstirea Antim, în prezenţa Familiei Regale a României.
15:10
În plină criză a apei, ministrul Mediului vine la Digi24, de la ora 21:00
15:10
Permis suspendat pentru aproape un an. Gestul inexplicabil al unui șofer din București, pedepsit aspru de polițiști # Digi24.ro
Un bărbat de 40 de ani, care circula cu maşina în Bucureşti, nu a oprit la semnalele poliţiştilor, a lovit patru maşini, a mers pe contrasens şi nu a acordat prioritate. A fost urmărit, a abandonat maşina şi a încercat să fugă pe jos, dar a fost prins. Gestul său este cu atât mai greu de explicat cu cât verificările şi testările nu au arătat nicio neregulă. Nu consumase alcool sau droguri, avea permisul în regulă şi nici în maşină nu s-au găsit obiecte sau substanţe suspecte.
15:10
Dominic Fritz acuză PSD că se folosește politic de criza de la Paltinu: „În 2 județe, instituțiile au fost conduse de pile și amante” # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, susține că PSD „se folosește politic de suferința a sute de mii de oameni” pentru a o ataca pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, dar și pe reprezentanții USR în general. Fritz mai subliniază că instituțiile locale care „au eșuat lamentabil” au fost conduse de pile și amante.
15:10
Comerț, războiul din Ucraina și panda. Mizele uriașe din spatele vizitei lui Emmanuel Macron în China # Digi24.ro
China s-a declarat deschisă să importe mai multe produse din Franța în schimbul unui „mediu echitabil și favorabil” pentru întreprinderile chineze din țara europeană, a declarat joi președintele Xi Jinping omologului său Emmanuel Macron, în cadrul întâlnirii de la Beijing.
15:10
Austria sprijină aderarea României la OCDE. Christian Stocker: „Un partener pe care ne putem bizui. Vom extinde cooperarea noastră” # Digi24.ro
În declarațiile comune cu Ilie Bolojan, cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, a susținut joi că România este „un partener pe care ne putem bizui, având în vedere şi relaţiile noastre străvechi pe plan istoric, politic şi economic”. Acesta a adus în atenție și comunitatea de români care leagă cele două state.
Acum 4 ore
15:00
Cât ar rezista România singură în cazul unui atac rusesc. General Bălăceanu: Mobilizarea NATO se face pe etape, de la 10 la 180 de zile # Digi24.ro
România ar trebui să reziste singură câteva săptămâni în cazul unei invazii ruse, potrivit Bloomberg. Virgil Bălăceanu, general (r.), a spus joi, în direct la Digi24, să „lăsăm Statul Major al Apărării să se pronunțe”, precizând că mobilizarea trupelor NATO poate dura până la 10 zile pentru primul val: „Vorbim de etape diferite, de la 10 la 30 de zile, de la 30 la 180 de zile”, a afirmat acesta.
15:00
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de marele actor # Digi24.ro
Victor Rebengiuc a declarat, în cadrul discursului de joi, 4 decembrie, susținut după ce a primit Premiul România Europeană 2025, că refuză ca numele lui să fie acordat unei străzi sau unei stații de transport public. Actorul în vârstă de 92 de ani a explicat că e suficient că numele lui „există pe genericele filmelor în care am jucat” sau că va fi menționat „în materialele critice sau legate de istoria teatrului care vor apărea”.
15:00
Ilie Bolojan: În Prahova se lucrează la soluții ca oamenii să beneficieze de apă mai repede de ziua de luni # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, la Viena, întrebat despre situaţia crizei apei potabile din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, că se lucrează la soluţii, în aşa fel încât, mai repede de luni, locuitorii care sunt afectaţi, inclusiv companiile din zonă, să poată beneficia de apă. Premierul a precizat că cei responsabili de astfel de evenimente trebuie să răspundă şi asta se va întâmpla în zilele următoare.
14:50
La răscrucea digitală: cum pot fi reconstruite instituțiile democratice în era post-jurnalistică (2) # Digi24.ro
14:40
Ilie Bolojan, despre moțiunea de cenzură care va fi depusă vineri: Se va testa susţinerea de care se bucură guvernul # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, după ce Opoziţia a anunţat că a strâns semnăturile necesare pentru depunerea unei moţiuni de cenzură, că în condiţiile în care se depune o moţiune de cenzură, se derulează procedura parlamentară şi se va testa atunci susţinerea de care se bucură guvernul.
14:40
Ilie Bolojan, primit cu onoruri militare în Austria: „Firmele cu capital austriac din România asigură peste 100.000 de locuri de muncă” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost primit joi, 4 decembrie, cu onoruri militare în Austria. Șeful Executivului a ținut să-i mulțumească lui Christian Stocker pentru „primirea călduroasă”, subliniind că Austria este unul dintre principali investitori străini în România, iar firmele cu capital austriac din ţara noastră asigură peste 100.000 de locuri de muncă.
14:40
Inteligența artificială transformă medicina. Cum folosește MedLife AI pentru a crește calitatea diagnosticului în România # Digi24.ro
14:40
Scandal în ședința de la Senat în care se discuta criza apei: „Ne întâlnim pentru show?“ / „Sunteți înfierbântat? Luați o pauză!” # Digi24.ro
S-a iscat un adevărat scandal în comisia de la Senat care ar fi trebuit să reunească autoritățile responsabile pentru criza de la Paltinu. Senatorul PSD Daniel Zamfir a avut un schimb de replici cu reprezentanții USR din sală și le-a reproșat că secretarul de stat de la Ministerul Mediului, care fusese invitat la ședință, lipsește. În replică, aleșii USR i-au reproșat că ședința a fost convocată pentru a „vâna” declarațiile ministrei Buzoianu, dar și pentru a face show în fața camerelor de filmat. „Nu înțeleg de ce suntem aici”, a răsunat din sală replica directorului ESZ Prahova, Bogdan Chițescu.
14:30
Prefectul din Prahova, replică pentru Apele Române: Aveau în plan de abia pentru primăvară identificarea surselor alternative de apă # Digi24.ro
Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova, vine joi cu o replică la acuzația reprezentanților Apelor Române care spun că Prefectura, care are rolul de coordonator instituțional la nivelul județului, cunoaștea riscul unei situații de criză privind golirea lacului Paltinu pentru lucrări de mentenanță. Acesta susține că fundamentarea întocmită de ANAR înaintea lucrărilor prevedea un plan în faza a treia pentru finalul iernii când ar fi trebuit identificate sursele alternative de apă.
14:20
Premierul Belgiei pune la îndoială ipoteza că Rusia va pierde războiul: „Este o fabulă, o iluzie totală” # Digi24.ro
Premierul belgian Bart de Wever a avertizat că presiunea exercitată de UE pentru confiscarea activelor rusești înghețate ar putea declanșa represalii severe din partea Moscovei, adăugând că va bloca inițiativa dacă statele membre ale UE nu vor accepta să suporte împreună riscurile, relatează Kyiv Post.
14:20
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a numit joi pe secretarul său militar, generalul-maior Roman Gofman, în funcția de șef al Mossadului, serviciul de informații responsabil cu operațiunile Israelului în străinătate.
13:50
Replica lui Ciprian Șerban după ce la Aeroporturi București s-au aprobat indemnizații de 27.000 de lei: E dublu față de cât cât iau eu # Digi24.ro
Ministerul Transporturilor a aprobat pentru fiecare membru din Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) o indemnizație de 46.560 lei brut/lună (circa 27.200 lei net).
13:40
China a scos în intersecție un robot polițist pentru a dirija traficul. Imaginile au devenit virale # Digi24.ro
Un robot agent de circulație a fost pus în funcțiune în centrul tehnologic din estul Chinei, orașul Hangzhou, dirijând pietonii și vehiculele folosind operațiuni bazate pe inteligență artificială.
13:40
Scurtul drum de la „suveraniști“ la partidele mainstream: parlamentari aleși pe listele SOS sau POT au migrat rapid la PSD și PNL # Digi24.ro
La mai puțin de un an de la intrarea în Parlament pe valul „suveranist”, mai mulți aleși ai SOS și POT au schimbat tabăra și s-au înscris în partidele pe care le contestau în campanie. PSD a atras cea mai mare parte dintre ei, în timp ce PNL a „câștigat” doi deputați veniți din AUR și POT. Alții au pus bazele propriului grup - PACE, Întâi România – de unde amenință acum Guvernul cu moțiune de cenzură.
13:30
Trei persoane sunt urmărite penal de procurori, după ce au amenințat cu moartea magistrați români # Digi24.ro
Trei persoane fizice sunt urmărite penal de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Parchetul General) după ce au amenințat cu moartea magistrați români și membrii de familie a acestora. Este vorba de trei dosare distincte care vizează infracțiunea de instigare publică.
13:30
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu preşedintele din Coreea de Sud: „Am purtat o discuţie substanţială pe teme de interes reciproc” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat telefonic, joi, cu preşedinte din Coreea de Sud, Lee Jae Myung, despre Parteneriatul Strategic dintre cele două ţări, dar şi despre măsuri concrete care trebuie luate pentru a implementa prevederile din Declaraţia Comună privind Consolidarea Parteneriatului Strategic România – Republica Coreea.
13:30
Un proiect de lege propune salariul minim pe niveluri. Vechimea și studiile vor conta în calcul. Ce creșteri ar aduce noul sistem # Digi24.ro
Un proiect de lege depus la Senat propune schimbarea modului în care se stabilește salariul minim pe economie, astfel încât veniturile angajaților să crească automat în funcție de vechimea în muncă și nivelul de studii. Dacă va fi adoptat, România va trece la un sistem diferențiat, unde salariul minim nu va mai fi unul singur pentru toți, ci va fi calculat pe trepte, cu majorări succesive și coeficienți care pot chiar dubla valoarea de pornire.
13:20
Victor Rebengiuc primește Premiul România Europeană 2025. Nicușor Dan: „Nu s-a lăsat dus de succes și a continuat să muncească” # Digi24.ro
Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, primește astăzi, 4 decembrie, Premierul România Europeană 2025. Prezent la eveniment este și președintele României, Nicușor Dan, care a vorbit despre relația sa cu filmul. În discursul său, șeful statului a precizat că marele actor a cunoscut succesul, însă nu s-a lăsat dus de acesta și a continuat să muncească.
13:20
„Orice acord va fi dureros și nedrept”. Ce opțiuni mai are Donald Trump ca să încheie războiul Rusia-Ucraina # Digi24.ro
În urmă cu doar două săptămâni, președintele Donald Trump a stabilit un termen limită de Ziua Recunoștinței pentru ca Ucraina să accepte un tratat de pace cu Rusia, punând pe masă o propunere cu elemente care ar fi putut fi redactate de Kremlin. Acum, pare clar că va trebui să aștepte — poate săptămâni, poate și după al patrulea an de invazie a Rusiei în Ucraina, la sfârșitul lunii februarie, potrivit unei analize New York Times.
13:10
Erupție de apă cu metan și sulf într-o gospodărie din Sântimreu, Bihor, după un foraj greșit: locuință e evacuată, zona e monitorizată # Digi24.ro
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor s-a reunit, după ce un foraj necorespunzător realizat într-o gospodărie din localitatea Sântimreu a declanşat erupţia unei coloane de apă însoţită de gaz metan şi sulf. Persoanele din locuinţă au fost evacuate, iar zona este monitorizată de pompieri şi angajaţii Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri.
13:10
Când fiecare mișcare doare, viața se oprește. Povestea omului care a ridicat din nou brațul fără durere cu ajutorul ortopediei moderne # Digi24.ro
Acum 6 ore
12:50
Diana Buzoianu, despre demisia sa cerută de PSD: „Care este rațional argumentul, în afară de faptul că nu ne place de USR” # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, joi, la Digi24, că la conducerea ESZ Prahova a fost numit un direct „politic” iar că Ministerul pe care îl conduce nu a fost informat de posibilitatea unei crize de apă. „Trebuie să ducem responsabilitatea acolo unde experții au dat niște răspunsuri total eronate”, spune ministra. Buzoianu mai afirmă că „declarațiile politice în această situație nu fac decât să acopere o situație dezastruoasă la nivel local”. „Pot să înțeleg politic atacul, dar care este rațional argumentul, în afară de faptul că nu ne place de USR”, spune Buzoianu despre atacul PSD la adresa ministrului, căruia liderul Sorin Grindeanu i-a cerut demisia.
12:40
Ce-au căutat românii pe Google în 2025: de la Nicuşor Dan și George Simion la filmul „Nosferatu” și „cum arată buletinul de vot” # Digi24.ro
Nicuşor Dan, George Simion, jucăria Labubu, filmul „Nosferatu”, reţeta de drob de miel, dieta Cerin şi „Cum arată buletinul de vot” se află în topul căutărilor pe Google în 2025.
12:40
Nou sondaj pentru București. Cine este în topul preferințelor de vot cu doar câteva zile înaintea alegerilor # Digi24.ro
Un nou sondaj privind alegerile din Capitală, realizat de INSCOP și dat publicității joi, îl arată pe primul loc în preferințele alegătorilor pe Daniel Băluță. Acesta este urmat de Ciprian Ciucu, iar Anca Alexandrescu urcă o treaptă, după ce într-un sondaj anterior era cotată abia pe poziția a patra.
12:40
Africa de Sud a anunţat joi că vrea să facă o pauză de un an în participarea sa la G20, după ce Donald Trump a decis să o excludă de la summitul ce va fi organizat în 2026 în SUA.
12:40
Niveluri ridicate de „chimicale eterne”, găsite în cerealele de mic dejun din Europa. Ce alte alimente sunt contaminate cu TFA (studiu) # Digi24.ro
Cerealele consumate în mod obişnuit la micul dejun în Uniunea Europeană prezintă, conform unui studiu publicat de Reţeaua europeană de acţiune împotriva pesticidelor (PAN Europe), „niveluri ridicate" de acid trifluoroacetic (TFA), o substanţă chimică „eternă" şi toxică pentru sistemul reproducător.
12:40
„Adevărul istoric să ajungă la cât mai mulți oameni”. Apelul experților pentru a combate nostalgia comunistă și legionară din România # Digi24.ro
„Adevărul istoric trebuie să ajungă la cât mai mulți oameni”, a transmis pentru Digi24.ro Daniel Șandru, președintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER). Declarația vine în contextul în care instituția pe care o conduce a publicat pe 4 decembrie o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan, susținută și de reprezentanți ai societății civile, prin care cere „acțiuni ferme” pentru a contracara fenomenul nostalgiei pro-totalitare.
12:30
Salvamontișii au pornit din nou în căutarea britanicului dispărut în Bucegi: „Avea un început de hipotermie” # Digi24.ro
George Smyth, tânărul britanic dispărut în Munții Bucegi în urmă cu aproape 2 săptămâni, este căutat în continuare. Șeful Salvamont Brașov, Sebastian Marinescu, a declarat joi, la Digi24, că acesta ar fi plecat din Poiana Brașov și că ar fi vrut să ajungă la vârful Omu. Există un risc de avalanșă în zonă, iar în cazul în care acesta nu va fi găsit în următoarele zile, acțiunile de căutare vor fi oprite, a mai precizat Marinescu.
12:20
Papa Francisc a lăsat fonduri în testamentul său pentru cumpărarea de ambulanțe pentru Ucraina # Digi24.ro
Călugărița dominicană Lucia Caram spune că Papa Francisc, care a murit în aprilie 2025, i-a lăsat bani în testament special pentru a cumpăra ambulanțe pentru misiunile sale umanitare din Ucraina. Ea a vorbit despre donație în timpul unui interviu dat unei televiziuni din Barcelona.
11:50
MAI avertizează asupra unui fake news despre controlul total al traficului: „Tema a fost reluată periodic în ultimii doi ani” # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) semnalează, joi, un fake news care circulă pe internet, potrivit căruia se urmăreşte controlul total al mobilităţii. Mesajul susţine că, sub scopul declarat al îmbunătăţirii siguranţei rutiere şi al reducerii numărului de acidente, autorităţile urmăresc să controleze traficul. „Aceste informaţii sunt false, iar tema este una care a fost reluată periodic în ultimii doi ani”, au transmis oficialii MAI.
