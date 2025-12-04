Ce lovitură ar putea fi! Daniel Opriţa e în discuţii cu un club din Superliga

Primasport.ro, 4 decembrie 2025 16:50

Ce lovitură ar putea fi! Daniel Opriţa e în discuţii cu un club din Superliga

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
17:00
Deian Sorescu a marcat de la aproape 30 de metri în Cupa Turciei! Primasport.ro
Deian Sorescu a marcat de la aproape 30 de metri în Cupa Turciei!
Acum 30 minute
16:50
Ce lovitură ar putea fi! Daniel Opriţa e în discuţii cu un club din Superliga Primasport.ro
Ce lovitură ar putea fi! Daniel Opriţa e în discuţii cu un club din Superliga
Acum o oră
16:30
Meci antologic în Cupa României! S-au marcat 11 goluri la Sporting Lieşti – Metalul Buzău Primasport.ro
Meci antologic în Cupa României! S-au marcat 11 goluri la Sporting Lieşti – Metalul Buzău
16:20
Denis Alibec, propus la altă echipă din Superliga. ”Nu poate nimeni să îl compare” Primasport.ro
Denis Alibec, propus la altă echipă din Superliga. ”Nu poate nimeni să îl compare”
16:10
Federaţia Română de Fotbal a primit pentru a şasea oară premiul UEFA pentru Fotbal şi Refugiaţi Primasport.ro
Federaţia Română de Fotbal a primit pentru a şasea oară premiul UEFA pentru Fotbal şi Refugiaţi
16:10
Marcel Bîrsan arbitrează primul meci al etapei a 19-a din Superliga Primasport.ro
Marcel Bîrsan arbitrează primul meci al etapei a 19-a din Superliga
16:10
Rusoaica Anastasia Potapova anunţă că va reprezenta Austria din 2026 Primasport.ro
Rusoaica Anastasia Potapova anunţă că va reprezenta Austria din 2026
16:10
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Sepsi - ”U” Cluj se joacă ACUM Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Sepsi - ”U” Cluj se joacă ACUM
Acum 2 ore
15:30
Tiradă fără precedent, după ce FCSB s-a făcut de râs în Cupa României: „Se califică pe podiumul cretinilor etapei! Nino Nino! Caz de targă!” Primasport.ro
Tiradă fără precedent, după ce FCSB s-a făcut de râs în Cupa României: „Se califică pe podiumul cretinilor etapei! Nino Nino! Caz de targă!”
15:10
Nicolae Stanciu la Rapid? Victor Angelescu a pus capăt tuturor discuţiilor: „Noi ni-l dorim” Primasport.ro
Nicolae Stanciu la Rapid? Victor Angelescu a pus capăt tuturor discuţiilor: „Noi ni-l dorim”
Acum 4 ore
15:00
Ultimă oră! Câte bilete s-au vândut cu 3 zile înaintea derby-ului FCSB - Dinamo Primasport.ro
Ultimă oră! Câte bilete s-au vândut cu 3 zile înaintea derby-ului FCSB - Dinamo
14:40
La patru zile după ce a câştigat Copa Libertadores, echipa Flamengo şi-a asigurat titlul de campioană a Braziliei pentru a opta oară Primasport.ro
La patru zile după ce a câştigat Copa Libertadores, echipa Flamengo şi-a asigurat titlul de campioană a Braziliei pentru a opta oară
14:20
„O seară de uitat” ! Presa din Olanda a analizat meciul pierdut de FCSB în cupă, înainte de partida cu Feyenoord Primasport.ro
„O seară de uitat” ! Presa din Olanda a analizat meciul pierdut de FCSB în cupă, înainte de partida cu Feyenoord
14:00
CE de Nataţie în bazin scurt: Trei calificări în semifinale pentru sportivii din echipa României Primasport.ro
CE de Nataţie în bazin scurt: Trei calificări în semifinale pentru sportivii din echipa României
13:50
Gigi Becali nu mai stă la discuţii! Un nou nume greu din vestiarul FCSB-ului pleacă în iarnă Primasport.ro
Gigi Becali nu mai stă la discuţii! Un nou nume greu din vestiarul FCSB-ului pleacă în iarnă
13:20
Lovitură în SuperLiga! Dan Nistor şi Alexandru Chipciu, aşteptaţi să semneze: „Suntem în discuţii avansate” Primasport.ro
Lovitură în SuperLiga! Dan Nistor şi Alexandru Chipciu, aşteptaţi să semneze: „Suntem în discuţii avansate”
13:10
MMA: O plângere pentru agresiune sexuală împotriva starului Conor McGregor a fost retrasă Primasport.ro
MMA: O plângere pentru agresiune sexuală împotriva starului Conor McGregor a fost retrasă
Acum 6 ore
12:50
OUT de la FCSB! A fost anunţat dezastrul pentru jucătorul pe care Gigi Becali l-a vrut cu insistenţă la campioana României: „E clar că va pleca” Primasport.ro
OUT de la FCSB! A fost anunţat dezastrul pentru jucătorul pe care Gigi Becali l-a vrut cu insistenţă la campioana României: „E clar că va pleca”
12:10
E gata! A fost anunţat primul 11 pe care FCSB îl va alinia în derby-ul cu Dinamo Primasport.ro
E gata! A fost anunţat primul 11 pe care FCSB îl va alinia în derby-ul cu Dinamo
12:00
„ El poate crede în mintea lui că-i dau drumul. Mai are trei ani de contract” ! Gigi Becali, scos din sărite de unul dintre jucătorii de bază de la FCSB Primasport.ro
„ El poate crede în mintea lui că-i dau drumul. Mai are trei ani de contract” ! Gigi Becali, scos din sărite de unul dintre jucătorii de bază de la FCSB
Acum 8 ore
11:00
Neymar străluceşte ca pe vremuri! Starul brazilian a marcat cele trei goluri ale echipei Santos în meciul cu Juventude | VIDEO Primasport.ro
Neymar străluceşte ca pe vremuri! Starul brazilian a marcat cele trei goluri ale echipei Santos în meciul cu Juventude | VIDEO
10:40
„Eu cred că ne va ajuta foarte mult”! Dani Coman, dezvăluiri din culisele primului transfer al iernii la FC Argeş Primasport.ro
„Eu cred că ne va ajuta foarte mult”! Dani Coman, dezvăluiri din culisele primului transfer al iernii la FC Argeş
10:40
Surpriza zilei! Gigi Becali a luat în vizor un jucător de bază de la Dinamo: „E tehnic, îmi place de el” | EXCLUSIV Primasport.ro
Surpriza zilei! Gigi Becali a luat în vizor un jucător de bază de la Dinamo: „E tehnic, îmi place de el” | EXCLUSIV
09:40
Cristi Chivu, reacţie de mare antrenor după victoria din Cupa Italiei: „E victoria lor" Primasport.ro
Cristi Chivu, reacţie de mare antrenor după victoria din Cupa Italiei: „E victoria lor"
09:30
Rio Ferdinand va conduce tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026, asistat de mari nume din sportul american Primasport.ro
Rio Ferdinand va conduce tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026, asistat de mari nume din sportul american
Acum 24 ore
00:10
Gigi Becali a intrat în direct şi a „tăvălit” un jucător de la FCSB: „O să rămână acolo de umplutură" | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Gigi Becali a intrat în direct şi a „tăvălit” un jucător de la FCSB: „O să rămână acolo de umplutură" | VIDEO EXCLUSIV
00:10
”Astăzi a fost ceva important pentru academie”. Elias Charalambous e focusat pe meciul cu Dinamo Primasport.ro
”Astăzi a fost ceva important pentru academie”. Elias Charalambous e focusat pe meciul cu Dinamo
00:10
Victorie fără drept de apel pentru Cristi Chivu în Cupa Italiei! Inter nu a avut milă de Venezia Primasport.ro
Victorie fără drept de apel pentru Cristi Chivu în Cupa Italiei! Inter nu a avut milă de Venezia
3 decembrie 2025
23:50
VIDEO | Adrian Mihalcea nu poate savura primul succes ca antrenor contra celor de la FCSB. ”M-a dat peste cap” Primasport.ro
VIDEO | Adrian Mihalcea nu poate savura primul succes ca antrenor contra celor de la FCSB. ”M-a dat peste cap”
23:40
Gigi Becali, atac frontal la Tavi Popescu. ”Toate mingile le pierzi, joci la mişto meci de meci” Primasport.ro
Gigi Becali, atac frontal la Tavi Popescu. ”Toate mingile le pierzi, joci la mişto meci de meci”
23:40
Nu au avut milă de jucătorii FCSB-ului, după dezastrul din Cupa României: „Plictisiţi, deconectaţi de la absolut orice / Nu poţi să dai cu piciorul” | EXCLUSIV Primasport.ro
Nu au avut milă de jucătorii FCSB-ului, după dezastrul din Cupa României: „Plictisiţi, deconectaţi de la absolut orice / Nu poţi să dai cu piciorul” | EXCLUSIV
23:30
”Îmi bat şi eu joc”. Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce a sacrificat meciul de Cupă de la Arad Primasport.ro
”Îmi bat şi eu joc”. Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce a sacrificat meciul de Cupă de la Arad
23:10
VIDEO | UTA Arad - FCSB 3-0. Garnitura de sacrificiu a campioanei nu a putut face faţă Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad - FCSB 3-0. Garnitura de sacrificiu a campioanei nu a putut face faţă
23:10
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! UTA Arad nu a avut prea mari emoţii cu FCSB Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! UTA Arad nu a avut prea mari emoţii cu FCSB
23:00
VIDEO | Cupa României se pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! UTA Arad nu a avut prea mari emoţii cu FCSB Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! UTA Arad nu a avut prea mari emoţii cu FCSB
22:30
LPF a anunţat programul primei etape din 2026. Superliga se reia devreme Primasport.ro
LPF a anunţat programul primei etape din 2026. Superliga se reia devreme
22:00
Iranul s-a răzgândit şi va avea reprezentanţi la tragerea la sorţi a Campionatului Mondial Primasport.ro
Iranul s-a răzgândit şi va avea reprezentanţi la tragerea la sorţi a Campionatului Mondial
21:50
Selecţionerul României a explicat eşecul cu Ungaria. ”Aici s-a făcut diferenţa” Primasport.ro
Selecţionerul României a explicat eşecul cu Ungaria. ”Aici s-a făcut diferenţa”
21:40
VIDEO | Dinamo - Aalborg 27-30. Nu s-a putut mai mult împotriva unei forţe Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - Aalborg 27-30. Nu s-a putut mai mult împotriva unei forţe
21:40
VIDEO | Cupa României se pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! UTA - FCSB se joacă ACUM Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! UTA - FCSB se joacă ACUM
21:30
Corona Braşov a cucerit în premieră Supercupa României la volei masculin Primasport.ro
Corona Braşov a cucerit în premieră Supercupa României la volei masculin
21:20
CSO Voluntari, prima înfrângere în European North Basketball League Primasport.ro
CSO Voluntari, prima înfrângere în European North Basketball League
21:10
Un nou produs de export pentru Gică Hagi? Perla Farului, lăudată la scenă deschisă după remiza cu Dinamo: „A dat dovadă de curaj. Mi-a plăcut” | EXCLUSIV Primasport.ro
Un nou produs de export pentru Gică Hagi? Perla Farului, lăudată la scenă deschisă după remiza cu Dinamo: „A dat dovadă de curaj. Mi-a plăcut” | EXCLUSIV
21:10
VIDEO | ”Este o chestie prea serioasă”. Zeljko Kopic, reacţie fermă despre preluarea echipei naţionale Primasport.ro
VIDEO | ”Este o chestie prea serioasă”. Zeljko Kopic, reacţie fermă despre preluarea echipei naţionale
21:00
Primarul din Iaşi anunţă că Sala Polivalentă va primi finanţare anul viitor Primasport.ro
Primarul din Iaşi anunţă că Sala Polivalentă va primi finanţare anul viitor
20:50
Denis Popescu, locul 7 în finala la 50 de metri fluture, la CE în bazin scurt Primasport.ro
Denis Popescu, locul 7 în finala la 50 de metri fluture, la CE în bazin scurt
20:50
VIDEO | Farul - Dinamo 0-0. Titularii ”câinilor” nu au făcut diferenţa în Cupă Primasport.ro
VIDEO | Farul - Dinamo 0-0. Titularii ”câinilor” nu au făcut diferenţa în Cupă
20:30
După Xian Emmers, FC Argeş forţează încă o lovitură pe piaţa transferurilor: „Este adevărat” Primasport.ro
După Xian Emmers, FC Argeş forţează încă o lovitură pe piaţa transferurilor: „Este adevărat”
20:30
VIDEO | Ungaria - România 34-29. Se termină speranţele de a ne califica în lupta pentru medalii Primasport.ro
VIDEO | Ungaria - România 34-29. Se termină speranţele de a ne califica în lupta pentru medalii
20:30
VIDEO | Cupa României se pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! UTA - FCSB, de la ora 20:30 Primasport.ro
VIDEO | Cupa României se pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! UTA - FCSB, de la ora 20:30
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.