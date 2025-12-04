Scandal la ședința din Senat după criza apei. „Nu trebuie să vorbiți” / „Sunteți înfierbântat, nu mai faceți show”
Adevarul.ro, 4 decembrie 2025 17:00
Joi, 4 decembrie, a avut loc o ședință a Comisiei Economice, Industrii și Servicii din Senat, unde s-a discutat despre criza apei de la Paltinu. La începutul ședinței, a izbucnit o ceartă între senatorul Daniel Zamfir (PSD) și reprezentanții USR din sală.
• • •
Acum 10 minute
17:00
Acum 30 minute
16:45
România, Grecia și Bulgaria unesc Marea Neagră de Marea Egee printr-un nou coridor european de transport # Adevarul.ro
România, Grecia și Bulgaria vor uni Marea Neagră de Marea Egee printr-un nou coridor european de transport, potrivit unui Memorandum semnat la Bruxelles, a informat joi Ministerul Transporturilor.
Acum o oră
16:30
Cursa cât tot sezonul de Formula 1. Totul despre lupta în 3 pentru titlu de campion mondial al piloților # Adevarul.ro
Cel mai palpitant Campionat Mondial de Formula 1 din 2021 încoace se va decide duminică, pe circuitul din Abu Dhabi.
16:15
România – Ungaria 29-34, final cu tensiuni doar pe tabelă. Eva Kerekes a transmis un mesaj ferm.
16:15
Femeie rănită pe trecerea de pietoni de o ambulanţă care circula cu semnalele acustice şi luminoase pornite # Adevarul.ro
O femeie de 54 de ani a fost accidentată în timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni din Ploieşti. Victima a fost lovită de o ambulanţă aflată în misiune, care avea în funcţiune semnalele de avertizare acustice şi luminoase.
16:15
„E destul de nebunesc”. Kim Kardashian și-a transformat casa într-o pădure de brazi pentru sărbători # Adevarul.ro
Kim Kardashian a început pregătirile pentru Crăciun și a dezvăluit fanilor cum arată fiecare colț al locuinței sale. Vedeta, cunoscută pentru decorațiunile spectaculoase de evenimente speciale, și-a transformat anul acesta întreaga casă într-o adevărată pădure de brazi.
Acum 2 ore
16:00
Au fost făcute publice rezultatele autopsiei doctoriței Ștefania Szabo, iar acestea răstoarnă ipoteza potrivit căreia medicul chirurg, director medical la Spitalul Județean de Urgență Buzău, a fi făcut accident vascular cerebral.
16:00
Ce surprize mai pregătește Olguța Vasilescu de Crăciun: căprioarele se vor plimba libere, copiii pot călări ponei # Adevarul.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că, dacă condițiile meteo vor permite, administrația locală va continua pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, oferind craiovenilor, dar și turiștilor, mai multe surprize de Crăciun.
15:45
Grupul ungar Mol revine la masa negocierilor: Vrea rafinăriile Lukoil din Europa, inclusiv după refuzul României # Adevarul.ro
Grupul petrolier ungar MOL i-a informat pe oficialii americani că este interesat să cumpere activele din Europa ale gigantului petrolier rus Lukoil, în ciuda refuzului României din vara anului 2024, când nu existau sancțiunile SUA.
15:45
Primul tren rapid care va lega trei orașe superbe din Europa. Cât costă biletul care asigură confort de cinci stele și mic dejun # Adevarul.ro
Primul tren rapid care va lega trei orașe din Europa promite să transforme călătoria pe șine într-o experiență de lux. Va oferi pasagerilor confort de cinci stele, paturi deluxe, mic dejun inclus și cabine spațioase echipate cu toate facilitățile moderne.
15:45
Zi încărcată de emoții la Liverpool: mesaj emoționant pentru Diogo Jota, în ziua în care ar fi împlinit 29 de ani # Adevarul.ro
Liverpool îl omagiază pe Diogo Jota în ziua în care ar fi împlinit 29 de ani.
15:30
În ultima zi de noiembrie m-am aflat întâmplător sub Tâmpa și cu surprindere am văzut pe afișe că avusese loc cu 24 de ore înainte premiera concertantă a operei „Don Carlos” de Verdi. Serata urma să se repete cu altă distribuție chiar în acea zi așa încât, evident, nu am ratat ocazia.
15:30
V-ați revendicat din „stradă” și ați ajuns la guvernare din întâmplare. Ați venit sub stindardul reformei. Ați promis modernizare, ruperea de trecut, profesionalism. Astăzi, în numele reformei, ne întoarcem cu 30 de ani înapoi.
15:30
Victor Rebengiuc, premiat de Nicușor Dan. Șeful statului, de părere că „avem nevoie acută de modele” # Adevarul.ro
Joi, 4 decembrie, actorul Victor Rebengiuc a fost onorat de Asociaţia Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE) cu Premiul România Europeană 2025. Președintele Nicușor Dan, care i-a acordat premiul, a vorbit despre nevoia de modele reale pe care o are România.
Acum 4 ore
15:00
Netanyahu își numește omul de încredere la conducerea Mossad. Alegere-surpriză pentru unul dintre cele mai sensibile posturi din Israel # Adevarul.ro
Premierul Benjamin Netanyahu l-a ales pe noul șef al Mossadului, iar decizia sa a luat prin surprindere atât establishmentul de securitate, cât și interiorul agenției.
15:00
Ilie Bolojan promite că cei responsabili de criza apei vor fi trași la răspundere: „Asta se va întâmpla în zilele următoare” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 4 decembrie, la Viena, cu privire la criza apei potabile din Dâmboviţa şi Prahova, că se lucrează la soluţii, în aşa fel încât, până luni, consumatorii din zonă să poată beneficia de apă.
15:00
Înalta Curte vrea să sesizeze iar Curtea Constituțională pe legea privind pensiile speciale # Adevarul.ro
Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a convovat pentru vineri, 5 decembrie, Secțiile Unite ale instanței supreme pentru a analiza oportunitatea sesizării Curții Constituționale cu privire la noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților.
15:00
Franța riscă să încheie anul fără buget. Fostul aliat al lui Macron, Édouard Philippe, devine principalul obstacol pentru guvern # Adevarul.ro
Parisul se apropie de finalul anului cu un risc real de a rămâne fără buget, după ce Édouard Philippe – fost premier al lui Emmanuel Macron și astăzi rival politic – a decis să retragă sprijinul partidului său, Horizons, din coaliția guvernamentală.
15:00
Criza apei din Prahova și Dâmbovița provoacă pierderi de peste 3 milioane de euro pe zi # Adevarul.ro
Pierderile economice generate de criza apei din Prahova și Dâmbovița depășesc 3 milioane de euro pe zi, în principal din oprirea parțială a centralei electrice Brazi și din perturbarea activităților economice locale.
14:45
Cutremur în Premier League: o rețea de pariuri ilegale de 650 de milioane € ar fi condusă de un patron celebru # Adevarul.ro
Tony Bloom, proprietarul lui Brighton, ar fi implicat într-un uriaș scandal de pariuri ilegale de 650 de milioane €.
14:45
Un bărbat de 40 de ani a fost urmărit de polițiști pe străzile Capitalei după ce a refuzat să oprească la semnalul acestora.
14:45
O femeie a trăit cinci luni cu un forceps de 14 cm uitat de medici în abdomen: „Nu mi-a venit să cred” # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 42 de ani a descoperit, la cinci luni după ce a suferit o intervenție chirugicală că medicii au uitat în abdomen un forceps de 14 centimetri.
14:30
Cât câștigă românii care returnează PET-uri: o activitate care combină bani, responsabilitate și protecția mediului # Adevarul.ro
Implementat la nivel național, Sistemul de Garanție-Returnare a produs un efect economic de aproape 1,5 miliarde de lei într-un singur an, arată un studiu care evaluează impactul RetuRo asupra economiei, pieței muncii și incluziunii sociale.
14:30
„Tatăl tău mi-a ucis fratele”. Fiica neoficială a lui Putin, confruntată de jurnaliști ucraineni în Paris: „Poți veni în Kiev ca scut uman?” # Adevarul.ro
Presupusa fiică a lui Vladimir Putin, Elizaveta Krivonogih, a fost abordată pe străzile din Paris de jurnaliști ucraineni, care au încercat să o facă să condamne războiul din Ucraina. „Tatăl tău mi-a ucis fratele. Poți veni în Kiev ca scut uman?”, i-au strigat aceștia.
14:30
Departamentul de Stat al SUA oferă cinci milioane de dolari pentru arestarea unui lider al bandei criminale venezuelene Tren de Aragua # Adevarul.ro
Departamentul de Stat al Stastelor Unite ale Americii a anunțat miercuri oferirea unei recompense de 5 milioane de dolari pentru informaţii care să ducă la arestarea unui lider al bandei criminale venezuelene Tren de Aragua.
14:15
Spania readuce măștile, pe fondul unui val agresiv de viroze: „O măsură preventivă, nu un pas înapoi” # Adevarul.ro
Spania se pregătește să reintroducă obligativitatea purtării măștii în spitale și alte unități medicale, după o creștere accentuată a cazurilor de gripă care a pus presiune pe sistemul sanitar la început de iarnă.
14:15
Primul robot-polițist dotat cu AI, scos pe străzile Chinei: „Destul de util. Cred că va fi un trend în viitor” # Adevarul.ro
Un robot-polițist dotat cu Inteligență Artificială, creat pentru controlul traficului, și-a început luni, 1 decembrie, prima zi de serviciu. Acesta operează pe strada Binsheng din orașul chinez Hangzhou.
14:00
Papa Francisc a lăsat bani pentru ambulanțe destinate Ucrainei. Mărturia unei călugărițe apropiate de fostul pontif # Adevarul.ro
Papa Francisc I, care a murit pe 21 aprilie 2025, a inclus în testamentul său o sumă importantă destinată achiziției de ambulanțe pentru nevoile umanitare ale Ucrainei.
14:00
Columbia avertizează că este „în prag de război” cu SUA, după declarațiile incendiare ale lui Donald Trump # Adevarul.ro
Columbia a transmis un avertisment neobișnuit de dur către Washington, după ce președintele american Donald Trump a sugerat că ar putea ordona lovituri militare împotriva țărilor sud-americane despre care susține că produc narcotice destinate pieței din SUA.
14:00
Cum se schimbă industria tutunului: direcția spre un viitor fără fum, susținut de cercetare avansată și inovație tehnologică # Adevarul.ro
Industria tutunului trece printr-o transformare profundă bazată pe inovație, cercetare și responsabilitate față de sănătatea publică.
14:00
Nicuşor Dan, dialog strategic cu liderul Coreei de Sud: „Discuţie substanţială pe teme de interes comun” # Adevarul.ro
Nicuşor Dan a vorbit joi la telefon cu preşedintele Republicii Coreea, Lee Jae Myung, despre consolidarea Parteneriatului Strategic dintre cele două ţări.
14:00
Pensiile aduse acasă, o povară pentru Poșta Română: „Ministerul Muncii să organizeze o licitaţie pentru distribuire” # Adevarul.ro
Aducerea pensiilor acasă la pensionari este o povară pentru Poșta Română, directorul companiei de stat susținând că cei 60 de milioane de lei primiți lunar de la stat sunt insuficienți și că ar trebui organizată o licitație pentru prestarea acestui serviciu.
13:45
Diana Buzoianu, după ce PSD i-a cerut demisia: „Înțeleg politic atacul, dar care este rațional argumentul?” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, respinge acuzațiile PSD privind gestionarea crizei de apă din Prahova și spune că responsabilitatea aparține instituțiilor locale.
13:45
Zeci de mii de locuințe din Ucraina, fără energie electrică și căldură în urma atacurilor ruseşti # Adevarul.ro
După atacurile rusești din timpul nopţii asupra oraşului Herson şi asupra celui mai mare port maritim al Ucrainei, Odesa, autoritățile locale au anunțat joi, 4 decembrie, că zeci de mii de oameni au rămas fără energie electrică şi căldură.
13:45
Radu Miruță, ministru al Economiei care conduce interimar și Ministerul Apărării vine joi, de la 14.00, la Interviurile Adevărul.
13:45
Au început lucrările la proiectul uriaș de 100 de milioane euro: „Va fi primul din România!” # Adevarul.ro
Start pentru mega-proiectul de la Pitești. Stadion de 100 de milioane de euro, pregătit de construcție.
13:15
Un fotbalist african care pretinde că împlinește 38 de ani la finalul acestui an a picat testul cu detectorul de minciuni # Adevarul.ro
Fost jucător la AS Roma, Seydou Doumbia a evoluat multă vreme în Rusia, la ȚSKA Moscova.
13:15
A fost semnat ordinul pentru lucrările de extindere a magistralei de metrou M4. Băluță: „Investim 3,5 miliarde de euro pentru a uni nordul şi sudul oraşului” # Adevarul.ro
Urmează să fie construite 14 staţii noi de metrou, începând de la Gara de Nord 2 până la Gara Progresul.
13:15
Prima etapă de modernizare a Aeroportului Otopeni a fost finalizată. Capacitatea operațională crește semnificativ # Adevarul.ro
CNAB a anunțat finalizarea și recepționarea primei etape din proiectul de modernizare a infrastructurii aeroportuare de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni.
Acum 6 ore
13:00
Tensiune maximă înainte de alegeri: Drulă provoacă indignare cu o declarație nefericită # Adevarul.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR, a făcut o declarație controversată în direct, comparându-i pe adversarii săi politici cu „ciuma și SIDA”.
13:00
Cine este Monica Hunyadi, implicată în criza apei: traseul surprinzător al patroanei unui coafor, propulsată în funcții cheie în companii strategice de stat # Adevarul.ro
Monica Hunyadi, proprietara unui salon de înfrumusețare din Ilfov, a ajuns în ultimii ani în conducerea unor companii strategice de stat, deși nu are experiență în transporturi sau administrarea resurselor publice.
12:45
Schimbări importante pentru șoferi. Legea care modifică regulile RCA a fost promulgată de președintele Nicușor Dan # Adevarul.ro
Legea care schimbă regulile RCA a fost promulgată de președintele Nicușor Dan.
12:45
În timp ce Bruxelles-ul caută soluţii pentru a acoperi golurile tot mai adânci din bugetul Ucrainei, Belgia a devenit, aproape peste noapte, cel mai sensibil punct al frontului diplomatic european.
12:45
Trei persoane sunt cercetate penal de Parchetul General pentru ameninţări cu moartea la adresa unor magistraţi # Adevarul.ro
Parchetul General anunţă, joi, 4 decembrie, că trei persoane s-au ales cu câte un dosar penal după ce au adresat ameninţări cu moartea unor magistraţi. Plângerile au fost formulate de către Consiliul Superior al Magistraturii.
12:45
Diego Simeone, lăsat mască de un fotbalist de la Barcelona. I-ar fi dat „Balonul de Aur” # Adevarul.ro
Diego Simoone (55 de ani) este fermecat de un jucător de la Barcelona, altul decât Lamine Yamal (18 ani).
12:30
Remunerații de 27.000 de lei pentru administratorii CN Aeroporturi București. Reducerea la 11.200 propusă de FP a fost respinsă # Adevarul.ro
Administratorii CN Aeroporturi București vor primi o indemnizație lunară de 46.560 lei brut/lună (circa 27.200 lei net), după ce Ministerul Transporturilor a respins propunerea Fondului Proprietatea de diminuare a acesteia la 19.885 lei brut (circa 11.600 lei net).
12:15
Cum influențează prezența la vot lupta pentru Capitală: „Incertitudinea rămâne ridicată” SONDAJ # Adevarul.ro
Un nou sondaj INSCOP reconfirmă schimbarea clasamentului, în funcție de participarea la vot.
12:00
Canotajul trece pe „urgență”: Federația Elisabetei Lipă cere medicamente și suplimente de peste 3 milioane de euro # Adevarul.ro
Federația Română de Canotaj achiziții cât un spital? Licitație uriașă pentru medicamente, susținătoare de efort și consumabile medicale, cu un plafon de peste 3 milioane de euro.
12:00
Dezbinare în tabăra suveraniștilor. Șefa POT, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu: „Este parte din vechiul sistem”. Ce spune de George Simion # Adevarul.ro
Anamaria Gavrilă, președintele POT, a criticat dur candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei, acuzând-o că nu reprezintă suveranismul și face parte din vechiul sistem politic.
12:00
Trei imobile CEC Bank, puse la vânzare printr-o platformă specializată în active bancare # Adevarul.ro
O platformă de licitații specializată în vânzarea activelor companiilor aflate în dificultate și nu numai, a anunțat listarea spre vânzare a două foste sucursale CEC Bank din București și Târgoviște, dar și un spațiu din Vaslui, care aparține băncii.
