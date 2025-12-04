Președintele Ordinului Arhitecților din România: În București, asistăm la o lipsă de manifestare a lipsei autorității publice în construire

16:50

Corpul de Control al Ministerului Energiei va verifica contractele dintre Hidrolectrica – producător și distribuitor de energie electrică – și mai multe companii și instituții care ar fi beneficiat de energie electrică gratuită. Ancheta vine după ce publicația Recorder a dezvăluit că Hidroelectrica ar fi furnizat, mai mulţi ani la rând, energie electrică gratuită către 20 de persoane juridice – unele cu conexiuni politice, paguba fiind estimată la peste 9 milioane de lei.Anunțul a fost...