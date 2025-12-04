Fotbal: FC Hermannstadt a anunţat despărţirea oficială de Măldărăşanu
Echipa FC Hermannstadt a anunţat joi seara, despărţirea oficială de antrenorul Marius Măldărăşanu.
• • •
Moscova testează mega-ICBM-ul Sarmat pentru a intimida Occidentul, care se prăbuşeşte la câteva sute de metri după lansare # News.ro
Un test al unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) ruse, de tip RS-28 Sarmat, lansată dintr-un siloz subteran, în sudul Rusiei, a eşuat în mod umilitor, iar racheta, care urma să atingă o ţină situată la aproximativ 6.500 de kilometri a căzut la câteva sute de metri de locul lansării, scrie Wired.
Preşedintele CJ Călăraşi, după ce un vad neautorizat dintre Budeşti şi Crivăţ a cedat în urma deversărilor de la barajul Mihăileşti: Dacă Ministerul Mediului nu controlează situaţiile de risc şi nu protejează cetăţenii, nu-şi îndeplineşte misiunea # News.ro
Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, afirmă după ce un vad neautorizat dintre Budeşti şi Crivăţ a cedat în urma deversărilor de la barajul Mihăileşti că, dacă ministerul Mediului nu controlează situaţiile de risc şi nu protejează cetăţenii, atunci nu-şi îndeplineşte misiunea, el acuzând aceeaşi lipsă de prevenţie şi aceeaşi lipsă de responsabilitate ca în cazul de la Prahova, unde peste 100.000 de cetăţeni au rămas fără apă potabilă din cauza problemelor de la Barajul Paltinu.
Reprezentanţi ai Guvernului României, întâlnire cu membrii „Romanian Business & Innovation Platform Austria” din Viena, în cadrul vizitei oficiale a premierului Ilie Bolojan în Austria # News.ro
Reprezentanţi ai Guvernului României au participat, joi, la Viena, la o întâlnire cu membrii „Romanian Business & Innovation Platform Austria”, în cadrul unui dialog dedicat consolidării cooperării economice dintre România şi Republica Austria.
Meteorologii au emis, joi seară, o avertizare Cod roşu de vânt puternic, pentru 12 localităţi din judeţul Caraş-Severin. Aici, vântul va atinge viteze de 90 de kilometri pe oră, la rafală.
Miniştrii Transporturilor din UE resping o propunere a CE cu privire la introducerea de controale tehnice anuale obligatorii ale maşinilor şi camionetelor mai vechi de 10 ani, pentru a nu ”impune cheltuieli suplimentare proprietarilor de vehicule” # News.ro
Miniştrii europeni ai Transporturilor au respins joi o propunere a Comisiei Europene (CE) care voia să introducă controale tehnice anuale obligatorii ale maşinilor şi camionetelor mai vechi de zece ani, relatează AFP.
MIPE lansează un apel de proiecte dedicat consolidării dialogului social şi dezvoltării parteneriatelor pentru ocupare şi formare în Valea Jiului # News.ro
Ministerul Investiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) lansează un apel de proiecte dedicat consolidării dialogului social şi dezvoltării parteneriatelor pentru ocupare şi formare în Valea Jiului, prin care sunt finanţate iniţiative care consolidează capacitatea organizaţiilor societăţii civile şi sprijină inserţia pe piaţa muncii în zonă.
RMN Mobil, inaugurat, în premieră pentru România, la Spitalul de Urgenţe ”Nicolae Oblu” din Iaşi. Ministrul Alexandru Rogobete: Pentru prima dată, un spital poate realiza investigaţii imagistice direct în sala de operaţie şi în Terapie Intensivă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, joi, la inaugurarea unui RMN Mobil la Spitalul Clinic de Urgenţă ”Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iaşi, că acest sistem este introdus în premieră în România, investigaţiile imagistice putând fi realizate în sala de operaţie sau în Terapie Intensivă. Ministrul a declarat că pacienţii critici nu vor mai fi plimbaţi prin spital, ci tehnologia va fi adusă acolo unde este nevoie.
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - Posibile perturbări ale circulaţiei rutiere urmare protestelor fermierilor # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia că mişcările de protest ale fermierilor eleni vor continua şi în zilele următoare, putând genera perturbări ale circulaţiei rutiere, blocarea drumurilor naţionale şi a autostrăzilor, inclusiv a celor care asigură legătura cu punctele de trecere a frontierei din nordul Greciei.
Bujduveanu: Am semnat cea mai mare finanţare europeană destinată transportului public din Bucureşti. Aproape 400 de milioane de euro, investite în modernizarea liniilor de tramvai, reabilitarea depourilor şi achiziţia de noi tramvaie şi troleibuze # News.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu anunţă joi că a semnat cea mai mare finanţare europeană destinată transportului public din Bucureşti, astfel că aproape 400 de milioane de euro vor fi investite în modernizarea liniilor de tramvai, reabilitarea depourilor şi achiziţia de noi tramvaie şi troleibuze.
Miniştrii Transporturilor din UE resping o propunere a Comisiei Europene cu privire la introducerea controale tehnice anuale obligatorii ale maşinilor şi camionetelor mai vechi de zece ani, pentru a nu ”impune cheltuieli suplimentare proprietarilor de veh # News.ro
Echipa divizionară secundă Sepsi OSK a încheiat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia Universitatea Cluj, în grupa C a Cupei României.
Apele Române: Distribuţia apei către consumatori se va realiza progresiv, conform procedurilor tehnologice obligatorii, numai după confirmarea rezultatelor analizelor DSP Prahova. Procesul nu a început încă, iar orice informaţie contrară este falsă # News.ro
Administraţia Naţională Apele Române afirmă, joi seară, că distribuţia apei către consumatorii din judeţul Prahova se va realiza progresiv, conform procedurilor tehnologice obligatorii, şi numai după confirmarea rezultatelor analizelor DSP Prahova. ”Procesul nu a început încă, iar orice informaţie contrară apărută în mediul online este falsă”, precizează instituţia.
Ministrul Sănătăţii anunţă că sunt 350 de pacienţi internaţi în total în cele cinci spitale din judeţul Prahova care nu au apă / De două ori pe zi autorităţile sanitare iau probele de apă şi de pe suprafeţe # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, joi, că în cele cinci spitale din judeţul Prahova care nu au apă sunt internaţi în total 350 de pacienţi. Aceştia nu necesită intervenţii chirurgicale. De două ori pe zi autorităţile sanitare iau probele de apă şi de pe suprafeţe, iar ISU alimentează unităţile cu apă din cisterne.
Garda de Mediu, amenzi de aproape 2,5 milioane de lei în Bucureşti şi Ilfov pentru poluarea aerului / Sute de controale, având în vedere depăşirea valorilor-limită pentru particulele în suspensie / Amendată şi Primăria Bucureşti # News.ro
Garda Naţională de Mediu anunţă, joi, că a aplicat în acest an amenzi de aproape 2,5 milioane de lei în Bucureşti şi Ilfov, după depăşirea valorilor-limită pentru particulele în suspensie. De asemenea, a fost amendată Primăria Bucureşti pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse anterior.
Postul public german ARD, care difuzează Eurovision, a afirmat joi că Israelul are dreptul să participe la concurs, în momentul în care posturile europene discută despre posibila excludere a ţării din cauza ofensivei sale din Gaza, potrivit AFP.
Alexandru Rogobete: Când tu ştii că ai un risc să opreşti apa într-un judeţ, unităţile critice ar fi trebuit anunţate. Prin unitate critică vorbim de spital, ISU, Ambulanţă, staţie de pompieri, cămine de bătrâni. Am fi redus activitatea # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine că unităţile critice din Prahova, precum spitalele, ISU, pompierii sau căminele de bătrâni, ar fi trebuit anunţate din timp despre criza apei potabile, pentru a fi luate măsuri privind organizarea unităţilor.
Apele Române, despre podul rupt în Călăraşi: Trecere neautorizată, existentă încă dinainte de 1989 şi utilizată pentru traversarea râului pe perioada debitelor mici / În întreaga zonă s-au înregistrat precipitaţii extreme, care au generat viituri # News.ro
Administraţia Naţională Apele Române anunţă, joi, că în bazinul hidrografic superior al râului Argeş s-au înregistrat cantităţi importante de precipitaţii, care au dus la viituri importante pe toate cursurile de apă din zona montană. Pentru a gestiona situaţia s-a impus evacuarea controlată a apei din mai multe acumulări. Podul din judeţul Călăraşi care s-a rupt urmare a deversării apei din barajul Mihăileşti este o construcţie provizorie, neautorizată, existentă dinainte de Revoluţie şi care nu face faţă la debite mari de apă cum au fost în prezent.
Armata israeliană anunţă că rămăşiţele care i-au fost predate sunt ale thailandezului Sudthisak Rinthalak, ucis la 7 octombrie 2023 în sudul Israelului # News.ro
Armata israeliană anunţă joi că a identificat rămăşiţele penultimului ostatic mort în Fâşia Gaza, un cetăţean thailandez, Sudthisak Rinthalak, ucis la 7 octombrie 2023, relatează AFP.
Armata israeliană a anunţat joi că forţele sale au ucis în jur de 40 de militanţi Hamas care erau în tunelurile de sub Rafah, în sudul Fâşiei Gaza, într-o zonă aflată acum sub control israelian, relatează Reuters.
Ministrul Sănătăţii anunţă că sunt 350 de pacienţi internaţi în total în cele cinci spitale din judeţul Prahova care nu au apă / De două ori pe zi autorităţile sanitate iau proble de apă şi de pe suprafeţe # News.ro
Accident în care au fost implicate un tramvai, un autoturism şi o autoutilitară, la Iaşi/ În urma impactului, tramvaiul a deraiat/ Nu sunt persoane rănite # News.ro
Un tramvai, un autoturism şi o autoutilitară au fost implicate, joi, într-un accident rutier produs în municipiul Iaşi, în urma impactului tramvaiul ieşind de pe şine. Nu s-au înregistrat persoane rănite.
Dominic Fritz, preşedintele USR: Au pus tunurile din nou pe curajoasa ministră Diana Buzoianu, dar se dau de fapt de gol / Cum se foloseşte PSD politic de suferinţa a sute de mii de oameni nu este doar cinic, ci mai ales tupeist # News.ro
Dominic Fritz, preşedintele USR, acuză joi că au pus tunurile din nou pe curajoasa ministră Diana Buzoianu, dar se dau de fapt de gol iar cum se foloseşte PSD politic de suferinţa a sute de mii de oameni nu este doar cinic, ci mai ales tupeist.
Handbal masculin: Lotul lărgit al României pentru Campionatul European din 2026; tricolorii vor debuta în 16 ianuarie, cu Portugalia # News.ro
Forul european de handbal (EHF) a anunţat loturile lărgite ale echipelor participante la Campionatul European din Danemarca, Norvegia şi Suedia, între 15 ianuarie – 1 februarie 2026. România va juca în grupa B, cu Portugalia, Danemarca şi Macedonia de Nord.
După ce a părăsit FC Barcelona în 2021, Lionel Messi a făcut obiectul multor zvonuri privind o revenire în Catalonia. Miercuri, directorul sportiv catalan Deco a temperat această ipoteză în perspectiva următorului mercato.
Fotbal: Trent Alexander-Arnold ar putea lipsi două luni după accidentarea cu Athletic Bilbao # News.ro
Fundaşul englez Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) s-a accidentat miercuri, în meciul din Cupa Spaniei cu Athletic Bilbao, câştigat cu 3-0 de madrileni, şi, potrivit, postului de radio COPE va lipsi timp de două luni de pe gazon.
The New York Times a anunţat joi că a intentat un proces Pentagonului pentru că a implementat o serie de măsuri restrictive împotriva presei, pe care le consideră contrare Constituţiei.
Ucraina acuză Rusia că trimite copii ucraineni în lagăre de „reeducare” din Coreea de Nord # News.ro
Ucraina a acuzat joi Rusia că trimite în lagăre de „reeducare” din Coreea de Nord copii ucraineni „răpiţi” de Moscova în teritoriile ocupate de armata rusă, relatează AFP.
Casa de brokeraj XTB estimează că PIB-ul României va creşte cu 0,8% în 2026, iar deficitul bugetar va fi de 6,7% din PIB. Inflaţia ar urma să scadă către 3,9% până la finalul anului 2026 # News.ro
Casa de brokeraj XTB estimează că PIB-ul României va creşte cu 0,8% în 2026, iar deficitul bugetar va fi de 6,7% din PIB. Inflaţia ar urma să scadă către 3,9% până la finalul anului 2026, în timp ce cursul euro/leu ar fi de 5,25 lei, arată raportul XTB ”Anul 2026, în cifre şi scenarii”.
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a mers în zona Paltinu: În mod evident, trebuie să fie sancţionate persoanele care sunt vinovate. În acest caz, este vorba de autorităţile de la nivel local / Suntem pe calendarul ca apa să ajungă luni la oameni # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a mers în zona Paltinu, ea declarând despre cererile venite dinspre PSD să îşi dea demisia că în mod evident, trebuie să fie sancţionate persoanele care sunt vinovate iar în acest caz, este vorba de autorităţile de la nivel local. Ministrul a mai anunţat că speră să se lanseze apa, în sistem, de luni, pentru a ajunge la locuitorii din zonele afectate.
Deian Sorescu a înscris un gol pentru Gaziantep FK în Cupa Turciei. Echipa românului este în grupe # News.ro
Fotbalistul echipei Gaziantep FK, Deian Sorescu, a înscris un gol în meciul câştigat, joi, în deplasare, scor 2-0, în faţa formaţiei Yalova FK, în turul 4 al Cupei Turciei. Echipa românului s-a calificat în grupe.
Criza apei potabile din Prahova - Rafinăria Petrobrazi nu s-a oprit şi nici nu se va opri din lipsa alimentării cu apă, dau asigurări autorităţile din Prahova / Ce se întâmplă cu furnizarea apei pentru populaţie # News.ro
Rafinăria Petrobrazi nu s-a oprit şi nici nu se va opri din lipsa alimentării cu apă, dau asigurări, joi, autorităţile din Prahova. În ceea ce priveşte furnizarea apei pentru populaţie, precizează că, deşi a plecat din barajul Paltinu, apa nu a fost încă reintrodusă în sistemele Hidro Prahova şi nu va fi introdusă până când Direcţia de Sănătate Publică nu va confirma că respectă toţi parametrii fiziologici şi bacteriologici.
FBI a arestat un bărbat suspectat că a amplasat bombe în ajunul revoltei din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu # News.ro
Autorităţile americane au arestat un bărbat suspectat că a plasat bombe artizanale în Washington în noaptea dinaintea asaltului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, când susţinătorii preşedintelui Donald Trump au intrat în sediul Congresului SUA pentru a împiedica certificarea victoriei lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale din noiembrie 2020, au declarat joi doi oficiali informaţi cu privire la acest caz, relatează Reuters.
Putin a autorizat otrăvirea cu Noviciok a fostului spion rus Skripal în 2018, potrivit raportului de anchetă britanic # News.ro
Liderul rus Vladimir Putin este „responsabilul moral” pentru moartea unei femei britanice care a fost ucisă după ce a pulverizat pe ea, crezând că e parfum, Noviciok, un agent neurotoxic introdus ilegal în Marea Britanie de agenţi ruşi cu scopul de a-l asasina pe un fost spion rus, Serghei Skripal - este concluzia la care a ajuns o anchetă britanică, la mai bine de şapte ani de la desfăşurarea evenimentelor.
Culoarea anului 2026 este Cloud Dancer, „un alb vaporos, echilibrat, impregnat cu un sentiment de seninătate” # News.ro
Pantone, autoritatea mondială în domeniul culorilor şi furnizorul de standarde profesionale de limbaj cromatic şi soluţii digitale pentru comunitatea de design, a prezentat joi PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, un "alb vaporos, impregnat de un sentiment de seninătate", Culoarea anului 2026.
Pod peste râul Argeş, rupt în judeţul Călăraşi din cauza deversărilor de la barajul Mihăileşti / Primarul anunţă că nu sunt oameni izolaţi şi nu se impune evacuarea - VIDEO # News.ro
Un pod peste râul Argeş s-a rupt în judeţul Călăraşi din cauza deversărilor de la barajul Mihăileşti. Primarul din Budeşti, Mihai Ilie, afirmă că nu sunt persoane izolate, întrucât nu este singura cale de acces în localitate. De asemenea, primarul afirmă că nu se impune evacuarea locuitorilor din zonă.
Formaţia Metalul Buzău a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 7-4, echipa Sporting Lieşti, într-un meci din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României Betano, ediţia 2025-2026.
Un tânăr de 23 de ani care a bătut şi sechestrat într-o maşină, în Capitală, un cunoscut cu care plecase din Dâmboviţa a fost arestat preventiv/ Presupusul agresor s-a supărat că însoţitorul său nu a mai vrut să se plimbe cu el prin oraş # News.ro
Un tânăr în vârstă de 23 de ani care a bătut şi sechestrat într-o maşină pe care a condus-o fără permis, în Capitală, un cunoscut cu care plecase din Dâmboviţa a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Conflictul dintre cei doi bărbaţi a izbucnit după ce presupusul agresor s-a supărat că însoţitorul său nu a mai vrut să se plimbe cu el prin Bucureşti şi intenţiona să se întoarcă acasă. Deşi a încercat să scape din autoturismul în care l-a urcat cu forţa amicul său, după ce l-a lovit cu pumnii şi cu palmele, nu a reuşit acest lucru decât după mai multe ore de plimbare forţată prin oraş.
Teleorman: Şase eleve de liceu suspectate că au bătut o alta, reţinute / Au scos-o din sala de clasă şi au lovit-o / Au fost emise şi ordine de protecţie / Scandalul ar fi pornit de la un băiat # News.ro
Şase eleve de la un liceu din Roşiorii de Vede au fost reţinute şi sunt cercetate pentru tâlhărie, ameninţare, lovirea sau alte violenţe şi lipsire de libertate, după ce au bătut o colegă. Incidentul a avut loc marţi, când victima a fost scoasă din sala de clasă şi lovită în mod repetat. Scandalul ar fi pornit iniţial între victimă şi o altă fată, se pare că din cauza unui băiat.
Macron i-a avertizat pe liderii europeni că SUA ar putea „trăda” Ucraina, potrivit unui transcript publicat de „Der Spiegel” # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a avertizat pe liderii europeni că SUA ar putea fi pe cale să „trădeze” Ucraina, avertismentul fiind transmis în timpul unei convorbiri telefonice în aceştia discutau despre strategii de protejare a Kievului, potrivit transcriptului acelei conversaţii scurs către presă, relatează POLITICO.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunţă intenţia de a sesiza Curtea Constituţională cu privire la proiectul de lege care stabileşte pensiile magistraţilor # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunţă, joi, intenţia de a sesiza Curtea Constituţională cu privire la proiectul de lege care stabileşte pensiile magistraţilor.
Marcel Bîrsan arbitrează primul meci al etapei a 19-a din Superliga: Oţelul Galaţi - Unirea Slobozia # News.ro
Marcel Bîrsan va arbitra primul meci al etapei a 19-a din Superliga, Oţelul Galaţi - Unirea Slobozia, programat, vineri, de la ora 20.30.
Federica Mogherini demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei, după percheziţiile din ancheta deschisă pentru fraudă # News.ro
Federica Mogherini, fost ministru de externe al Italiei, care a condus Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) între 2014 şi 2019 şi ocupa funcţia de rector al Colegiului Europei din 2020 a demisionat din această funcţie la câteva zile după percheziţiile legate de o anchetă deschisă pentru fraudă, informează POLITICO.
Reţea de traficanţi de droguri care introducea stupefiante în penitenciare – 9 persoane au fost reţinute, inclusiv avocata care intermedia legătura dintre deţinuţi şi ceilalţi / Solicitare de arestare în lipsă pentru cinci persoane # News.ro
Nouă persoane – opt bărbaţi şi o femeie, avocat – au fost reţinute în urma pecheziţiilor făcute la reţeaua suspectată că introducea stupefiante în penitenciare şi urmărea reducerea pedepselor unor persoane. Pentru alte cinci persoane, anchetatorii cer arestare în lipsă, acestea nefiind depistate până î acest moment. De asemenea, s-au găsit droguri, bani, dar şi alte probe.
Fenomenul La Niña, asociat cu temperaturi globale mai scăzute, s-ar putea manifesta slab între lunile decembrie şi februarie şi multe regiuni ar urma să înregistreze temperaturi ridicate, a anunţat joi Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), informează AFP.
Ada Solomon, recunoscută pentru o carieră de peste 25 de ani în cinematografie, în care filmele pe care le-a produs sau coproducţiile internaţionale cu peste 15 ţări la care a lucrat au obţinut numeroase premii importante, a fost aleasă preşedintă a consiliul de administraţie al Academiei Europene de Film, în urma voturilor exprimate de cei peste 5.400 de profesionişti din cinematografie membri ai Academiei. Producătoarea olandeză Leontine Petit şi producătorul francez Matthieu Darras au fost aleşi vicepreşedinţi. Mandatul de doi ani va începe la 1 ianuarie 2026.
Vladimir Putin va face „bilanţul anual” pe 19 decembrie, răspunzând întrebărilor presei şi cetăţenilor # News.ro
„Bilanţul anual” al lui Vladimir Putin, conferinţa de presă maraton în care răspunde la întrebările jurnaliştilor şi cetăţenilor, este prevăzut pentru data de 19 decembrie, a anunţat joi Kremlinul. Declaraţiile liderului de la Kremlin sunt cu atât mai aşteptate cu cât au loc la aproape patru ani de la începutul ofensivei ruse împotriva Ucrainei şi în plină activitate diplomatică pentru a găsi o soluţie la conflict.
PSD Iaşi îl acuză pe edilul liberal al municipiului Paşcani că face ”lucrări electorale”, reparând un drum judeţean, pentru a-şi ajuta un coleg de partid care candidează la o primărie de comună # News.ro
Liderul PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru, a anunţat că va sesiza Poliţia, dar şi Inspectoratul de Stat în Construcţii, după ce edilul PNL al municipiului Paşcani ar fi trimis un utilaj ca să repare un drum judeţean, pentru a ajuta un coleg de partid, care candidează la o primărie de comună.
Daniel Zamfir (PSD): Este răspunderea premierului Bolojan să o demită urgent pe Diana Buzoianu: Acest ministru nu mai poate gestiona sub nicio formă treburile la Ministerul Mediului, aşa cum nu mai poate gestiona nici preşedintele Apele Române # News.ro
Senatorul Daniel Zamfir (PSD), membru în comisia economică din Senat, a declarat joi, că este răspunderea prim-ministrului Bolojan să o demită urgent pe Diana Buzoianu, el precizând că acest ministru nu mai poate gestiona sub nicio formă treburile la Ministerul Mediului, aşa cum nu mai poate gestiona nici preşedintele Apele Române activităţile companiei, în urma crizei apei potabile din Dâmboviţa şi Prahova.
Federaţia Română de Fotbal a primit pentru a şasea oară premiul UEFA pentru Fotbal şi Refugiaţi # News.ro
Pentru a şasea oară, proiectele de incluziune ale Federaţiei Române de Fotbal au fost recunoscute în cadrul programului UEFA pentru Fotbal şi Refugiaţi.
