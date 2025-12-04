Washingtonul suspendă o parte din sancțiunile împotriva gigantului petrolier rus Lukoil

14:20

Moștenirile din ultimul an au rescris topul celor mai bogați oameni din lume, acolo unde au apărut încă 91 de miliardari. Cel mai recent raport UBS, „Ambițiile miliardarilor”, arată că soți, soții și copii ai marilor oameni de afaceri au primit mai multe moșteniri decât în oricare dintre anii analizați de bancă începând din 2015 […]