Magistrala M4, radiografia unuia dintre cele mai importante proiecte din Capitală. 14 stații și o investiție de miliarde din fonduri nerambursabile

Reînnoirea eforturilor pentru un acord de pace care să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei vine într-un moment de vulnerabilitate acută pentru Kiev și de oportunitate incontestabilă pentru Moscova. Prezentată ca o cale pragmatică pentru a pune capăt luptelor, propunerea se dezvăluie, în schimb, ca un efort extrem de politizat al Kremlinului de a-și consolida […]