„Peștele de la cap se împute”. Susținătorii lui Orban iau peste picior UE după scandalurile de corupție
Gândul, 4 decembrie 2025 15:10
La numai o zi după ce Bruxelles-ul a fost zguduit de un scandal politic, care a inclus arestarea a două personalități importante într-o anchetă de corupție, mai mulți participanți la conferința „Bătălia pentru Sufletul Europei” declară că a sosit momentul potrivit pentru „a canaliza furia publică față de sistem“, relatează Politico. Battle for the Soul […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
15:30
Victor Ponta lansează un scenariu în Criza apei: „Dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, a făcut o radiografie a scandalului de la Barajul Paltinu, în urma căruia peste 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă în luna decembrie. Mai mult, scandalul crizei de apă din Prahova, s-a transformat într-un ping- pong între autoritățile care încearcă să arunce responsabilitatea dintr-o „ogradă” în alta. […]
Acum 30 minute
15:10
Sentimentul glorios nu va dura mult. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 5 decembrie 2025. Berbec Astăzi te vei simți ca într-o lume nouă și plină de speranță. Oamenii pe care îi vei întâlni vor fi cordiali și grijulii, iar viitorul va părea un loc luminos și atractiv în care să trăiești. […]
15:10
Rinat Ahmetov, prin compania sa D.Trading, parte din grupul DTEK, a încheiat un contract de achiziție de energie electrică regenerabilă din România. Unitățile din care se vor face achizițiile ucraineanului sunt dezvoltate și operate de Eurowind Energy din Danemarca. Este vorba de parcul eolian Pecineaga II din județul Constanța (50 MW) și de parcul fotovoltaic […]
15:10
Un sat abandonat este închis publicului timp de 310 zile pe an, urmează să se redeschidă luna aceasta. Satul Imber, situat în comitatul Wiltshire din Marea Britanie, datează încă din secolul XI și a fost utilizat drept zonă de antrenament militar. Locația inedită va putea fi vizitată de turiștii curioși în perioada 29 decembrie 2025 […]
15:10
„Peștele de la cap se împute”. Susținătorii lui Orban iau peste picior UE după scandalurile de corupție # Gândul
La numai o zi după ce Bruxelles-ul a fost zguduit de un scandal politic, care a inclus arestarea a două personalități importante într-o anchetă de corupție, mai mulți participanți la conferința „Bătălia pentru Sufletul Europei” declară că a sosit momentul potrivit pentru „a canaliza furia publică față de sistem“, relatează Politico. Battle for the Soul […]
15:10
Criza apei. Avertismentul lui Bolojan: ‘Cei care sunt responsabili trebuie să răspundă şi asta se va întâmpla în zilele următoare’ # Gândul
Aflat la Viena, premierul Bolojan a reacționat, joi, în contextul crizei de apă potabilă din județele Prahova și Dâmbovița și a transmis un mesaj fără echivoc. Cei responsabili pentru acest dezastru, cu efecte nefaste și pe plan economic (Detalii AICI), vor plăti. Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, la Viena, chestionat despre situaţia crizei apei […]
Acum o oră
15:00
Poșta Română nu mai vrea să ducă pensiile: ”Ne-am dori ca Ministerul Muncii să organizeze o licitație pentru distribuirea de pensii” # Gândul
Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române, a declarat că distribuirea pensiilor reprezintă o povară pentru companie, iar, după părerea sa, serviciul ar trebui scos la licitație. ”Pentru Poșta Română ducerea de pensii reprezintă o povară. Nu este un business sustenabil, sunt costuri foarte mari. Gândiți-vă că noi pentru toate aceste mașini trebuie să instalăm […]
15:00
Jermaine, fratele lui Michael Jackson, a anunțat proiectul unui muzeu în principatul Monaco dedicat operelor de artă ale fratelui său mai mic. Acolo ar urma să fie expuse zeci de tablouri pictate de celebrul cântăreț american, decedat în 2009 la vârsta de 50 de ani. Amplasamentul nu a fost încă stabilit, nici data deschiderii muzeului, […]
14:50
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, și Ciprian Ciucu, candidat PNL, sunt pe primele două poziții în topul intențiilor de vot pentru Primăria Capitalei, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP. Ciucu este favoritul celor care declară că în mod clar se vor prezenta la vot, în timp ce Băluță este pe primul loc în […]
14:40
Silviu Țolu, partenerul de viață al lui Lili Sandu, a făcut declarații despre eventualitatea de a-și mări familia cu încă un copil. Lili Sandu și partenerul ei de viață, Silviu Țolu, formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. În data de 10 august 2020, Lili Sandu a devenit mămică pentru prima oară. Vedeta […]
14:40
Banca de stat cu rating junk a început să își vândă sediile. Preţul de pornire cumulat depăşeşte 1 milion de euro # Gândul
CEC Bank, banca de stat cu rating junk, a început să își vândă sediile. Preţul de pornire cumulat depăşeşte 1 milion de euro. Potrivit fostului premier Florin Cîțu, finanțist de profesie, banca deținută de stat, pe care autoritățile vor să o privatizeze, este listată la categoria junk din cauza slabei performanțe și înghite sume nejustificat […]
14:40
Ofrande pentru „zeul” Putin, in India. Indienii au organizat ceremonii religioase și au împânzit New Delhi cu portretul președintelui rus # Gândul
Vladimir Putin merge astăzi la New Delhi pentru o vizită oficială de două zile, la inițiativa prim-ministrului indian Darendra Modi. Această vizită, prima a lui Putin de al invazia Rusiei în Ucraina din 2022, a stârnit o frenezie în rândul indienilor. Înainte de vizita lui Vladimir Putin în New Delhi, indienii au organizat un „Marș […]
Acum 2 ore
14:20
Criza Apei. Toți Știau. Scandal în Parlament. Directorul tehnic de la Apele Române este membru USR. Daniel Zamfir cere demisia șefului ANAR # Gândul
Comisia Economică, Industrii și Servicii din Senat s-a întrunit la sediul PSD pentru a discuta despre dezastrul din Prahova și Dâmbovița, unde 100.000 de oameni au rămas fără apă, în contextul reparațiilor de la Barajul Paltinu. PSD a solicitat demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Aceasta a dat însă vina pe doi șefi din cadrul autorităților […]
14:20
Moștenirile rescriu topul celor mai bogați oameni din lume. Încă 91 de miliardari au apărut într-un singur an # Gândul
Moștenirile din ultimul an au rescris topul celor mai bogați oameni din lume, acolo unde au apărut încă 91 de miliardari. Cel mai recent raport UBS, „Ambițiile miliardarilor”, arată că soți, soții și copii ai marilor oameni de afaceri au primit mai multe moșteniri decât în oricare dintre anii analizați de bancă începând din 2015 […]
14:20
Vineri, 5 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Sava cel Sfințit, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puțin familiarizați. Sfântul Sava a trăit în vremea Împăratului Teodosie cel Mic (403-450). Conform crestinortodox.ro, era originar din Capadocia, iar părinţii lui se numeau Ioan şi Sofia. La vârsta de 18 ani ajunge la renumitul călugăr Eftimie, care […]
14:10
Au fost alese echipele la Chefi la cuțite 2025. Cine sunt concurenții aleși de cei patru chefi # Gândul
Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Alexandru Sautner și Ștefan Popescu și-au ales strategic membrii echipelor lor. În ediția Chefi la cuțite din 3 decembrie 2025, jurații au format echipele pentru sezonul 16, după un bootcamp plin de tensiuni și emoții. Peste 77 de concurențu au participat la această etapă, în speranța de a obține un […]
14:10
Schița acordului de pace în Ucraina, o capcană strategică? Momentul acțiunii Rusiei este calculat, reputația lui Zelenski e pătată, Ucraina se confruntă simultan cu două crize: un scandal major de corupție și o urgență energetică # Gândul
Reînnoirea eforturilor pentru un acord de pace care să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei vine într-un moment de vulnerabilitate acută pentru Kiev și de oportunitate incontestabilă pentru Moscova. Prezentată ca o cale pragmatică pentru a pune capăt luptelor, propunerea se dezvăluie, în schimb, ca un efort extrem de politizat al Kremlinului de a-și consolida […]
14:10
Tensiunile din justiție degenerează în amenințări cu moartea la adresa magistraților. Parchetul General a deschis trei dosare penale. Denunțul a fost formulat de CSM / Trei persoane sunt urmărite penal # Gândul
Parchetul General a anunțat joi că a deschis trei dosare penale care vizează persoane care au adresat ameninţări cu moartea unor magistraţi. Plângerile au fost formulate de către Consiliul Superior al Magistraturii. Reamintim că, în ultima perioadă, în peisajul justiției din România, au apărut constant nemulțumirile magistraţilor care s-au opus constant proiectului de lege care […]
14:00
Reprezentanții companiei Aumovio România, înființată pe 2 septembrie, pentru care lucrează 13.000 de angajați, a informat salariații că va opera reduceri semnificative de personal. Fabrica Aumovio România , care dezvoltă și produce senzori , afișaje, sisteme de frânare și soluții pentru mobilitate conectată și automată, a anunțat, prin Profit.ro, reducerea a 641 de posturi în […]
13:50
Doru Bușcu: Vizionarismul lui Călin Georgescu s-a adeverit/Avem criza apei, criza energiei și criza hranei # Gândul
Criza apei din ultimele zile este o parte a unui tablou mai amplu al dezastrului, apreciază jurnalistul Doru Bușcu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. În viziunea jurnalistului Cațavencii, o ironie fatală a istoriei face ca previziunea lui Călin Georgescu, apă-hrană-energie, să se fi adeverit în ultimele luni. Așa cum a scris Gândul […]
13:50
Disperare în tabăra lui Drulă. Cu câteva zile înainte de vot, președintele și toți oamenii din jurul său luptă pentru candidatul USR. Tomac, consilier onorific, îi dedică o „odă” # Gândul
Numit Consilier onorific al Președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni la data de 6 octombrie 2025, președintele PMP Eugen Tomac se „înregimentează” în rândul susținătorilor lui Cătălin Drulă, candidat USR pentru Primăria Capitalei. Aparatul de propagandă al USR – susținut „pe față” de „imparțialul” Nicușor Dan, președintele României, turează la maximum motoarele, iar […]
13:50
Benjamin Netanyahu își pune omul de încredere la conducerea Mossad. Cine este Roman Gofman, „cel mai demn și potrivit candidat” # Gândul
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, și-a anunțat decizia de a-l numi pe generalul-maior Roman Gofman, secretarul său militar, în funcția de șef al Mossadului, agenția de informații și operațiuni speciale a Israelului. Gofman este descris de Netanyahu drept „cel mai demn și potrivit candidat” pentru această funcție, a anunțat astăzi biroul premierului. Roman Gofman îl va […]
13:40
Criza Apei. Toți Știau. Scandal în Parlament. Apele Române recunoaște: „Evident că am știut de riscuri”. PSD: „Domnul Ghiță să fie demis” # Gândul
Comisia Economică, Industrii și Servicii din Senat s-a întrunit la sediul PSD pentru a discuta despre dezastrul din Prahova și Dâmbovița, unde 100.000 de oameni au rămas fără apă, în contextul reparațiilor de la Barajul Paltinu. Daniel Zamfir a întrebat despre „informațiile care au fost ascunse de domnul director Stoian și doamna director Chițescu, propuși […]
13:40
Rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Mihai Vodă de plăcintă cu mere de post. Cum se prepară rapid un desert extrem de gustos # Gândul
Plăcinta cu mere este cel mai apreciat desert în post. Această rețetă simplă și delicioasă a fost publicată de maica Siluanba, de la Mănăstirea Mihai Vodă. Ai nevoie doar de câteva ingrediente pentru a prepara rapid o plăcintă cu mere de post extrem de gustoasă. Ingrediente pentru o plăcintă cu mere de post Tot ce […]
13:40
Cât de greu i-a fost lui Pavel Bartoș după moartea tatălui său. ”Dintr-o dată, a trebuit să îmi ajut familia, în felul meu” # Gândul
Pavel Bartoș, în vârstă de 50 de ani, a mărturisit cât de greu i-a fost după dispariția tatălui său, care a murit când actorul avea doar 16 ani. Într-un interviu pentru revista Unica, Pavel Bartoș a vorbit despre una dintre cele mai grele și mai dureroase periode din viața sa. Actorul și-a pierdut tatăl când […]
13:40
Noi detalii tulburătoare despre fosta concurentă Exatlon, Roxana Moise. Când a depistat boala care a răpus-o # Gândul
Recent, o fostă colegă a Roxanei Moise a dezvăluit detalii tulburătoare despre boala cu care se confruntă fosta războinică de la „Exatlon”. Roxana Moise s-a stins din viață la doar 39 de ani din cauza unei boli cumplite pe care a dus-o pe picioare mai bine de cinci ani. Fosta sportivă și-a pierdut viața marți, […]
Acum 4 ore
13:30
Antigelul este un element crucial pentru siguranța motorului, atât în timpul verii, cât și iarna. Cu toate acestea, mulți șoferi îl neglijează până când apar probleme. Există, totuși, un truc simplu și ieftin folosit de unii mecanici auto care îi pot feri pe șoferi de pagube de mii de lei. Din cauza creșterii numărului de […]
13:30
Macron i-a cerut lui Xi Jinping să sprijine pacea din Ucraina. „Capacitatea noastră de a lucra împreună este decisivă”. Răspunsul liderului chinez # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron și președintele chinez Xi Jinping au promis, joi, să coopereze într-o serie de probleme globale, inclusiv în găsirea unei soluții care să pună capăt războiului din Ucraina. Cei doi lideri s-au întâlnit în Marea Sală a Poporului de la Beijing, relatează France24. Xi și Prima Doamnă Peng Liyuan i-au primit pe […]
13:20
Criza Apei. Toți Știau. Scandal în în Parlament: PSD „Bazinele de rezervă trebuiau să funcționeze” / Apele Române „Nu știu ce să răspund” # Gândul
Comisia Economică, Industrii și Servicii din Senat s-a întrunit la sediul PSD pentru a discuta despre dezastrul din Prahova și Dâmbovița, unde 100.000 de oameni au rămas fără apă, în contextul reparațiilor de la Barajul Paltinu. Daniel Zamfir a întrebat despre „informațiile care au fost ascunse de domnul director Stoian și doamna director Chițescu, propuși […]
13:20
Activistul civic “angajat” la USR. De la lansarea lui Drulă, marșul Colectiv, acțiuni politice, acum și la omagierea lui Rebengiuc. Cum motivează activistul Marian Rădună, în exclusivitate pentru Gândul, implicarea sa politică # Gândul
După ce a organizat marșul Colectiv, a participat la lansarea lui Cătălin Drulă și la multe alte acțiuni politice ale USR, activistul civic Marian Rădună a fost prezent, joi, și la omagierea lui Victor Rebengiuc de către președintele Nicușor Dan. În exclusivitate pentru Gândul, Marian Rădună a explicat cum motivează implicarea sa politică. Marian Rădună […]
13:10
Victor Rebengiuc primește premiul România Europeană 2025. Rebengiuc: „Niciodată nu m-am gândit că o să fiu actor” # Gândul
STIRE INIȚIALĂ Nicușor Dan, fost laureat al Asociaţiei Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană(ICDE), predă ștafeta următorului premiant – Victor Rebengiuc. Pe parcursul unui cariere spectaculoase, Victor Rebengiuc a primit mai multe premii UNITER pentru cel mai bun actor, dar și Steaua României în grad de cavaler. „Cunoștințele mele limitate, dacă aș vrea să spun două […]
13:00
Victor Rebengiuc primește premiul România Europeană 2025. Legendarul actor: „Niciodată nu m-am gândit că o să fiu actor” # Gândul
STIRE INIȚIALĂ Nicușor Dan, fost laureat al Asociaţiei Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană(ICDE), predă ștafeta următorului premiant – Victor Rebengiuc. Pe parcursul unui cariere spectaculoase, Victor Rebengiuc a primit mai multe premii UNITER pentru cel mai bun actor, dar și Steaua României în grad de cavaler. „Cunoștințele mele limitate, dacă aș vrea să spun două […]
12:50
Spitalul din Rădăuți a fost inclus în programul pentru pacienții cu AVC. Alexandru Rogobete: „Am regândit finanțarea” # Gândul
Rețeaua națională de tratament pentru accidentul vascular cerebral acut va fi extinsă prin includerea Spitalului Municipal ‘Sf. Doctori Cosma și Damian’ din Rădăuți în Programul Acțiuni Prioritare – AVC, a anunțat, joi, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. „De când am preluat mandatul, am realocat bugetele și am suplimentat programele de «Acțiuni Prioritare», tocmai pentru ca ele […]
12:40
În timp ce România se luptă cu „criza apei”, Nicușor Dan e interesat de „energia nucleară și industria de apărare” din Coreea de Nord # Gândul
Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică, joi, 4 noiembrie, cu președintele Coreei de Sud Lee Jae Myung. Liderul de la Cotroceni a transmis că că discuția a vizat cooperarea sectorială în domnului energiei nucleare și a industriei de apărare. Liderul de la Cotroceni și omologul său din Coreea de Sua au vorbit despre consolidarea […]
12:40
Cancelarul Austriei îl primește pe premierul Ilie Bolojan cu onoruri militare. Cei doi vor discuta despre cooperarea în domeniul energetic # Gândul
Premierul Ilie Bolojan face joi o vizită oficială la Viena, în Austria. Cancelarul austriac, Christian Stocker, îl primește cu onoruri militare, potrivit protocolului, pe omologul său. Miercuri seară, Stocker i-a oranizat lui Bolojan o recepție de Ziua Națională a României, unde au reiterat sprijinul bilateral. Acolo, premierul a declarat că Austria este unul dintre cei […]
12:40
Prin ce a trecut Alexandra Stan cu un fost partener. ”M-a dat afară din casă după ce mi-a tras și două palme” # Gândul
Cântăreața Alexandra Stan, în vârstă de 36 de ani, a vorbit despre abuzurile din relații. Aceasta a spus ce s-a întâmplat cun un fost partener de cuplu. Alexandra Stan este una dintre cele mai provocatoare apariții din showbiz-ul autohton. În ceea ce privește viața personală, Alexandra Stan a decis în 2021 să facă pasul cel […]
12:40
Doi minori au fost reţinuţi de poliţiştii din Caraş-Severin. Autoritățile îi suspectează că ar fi pus osii pe linia ferată # Gândul
Polițiștii din Caraș-Severin au reținut doi minori în urma incidentului de siguranță feroviară de sâmbătă seara , fiind suspecți că ar fi pus osii pe linia ferată, în calea trenului în care se aflau 30 de pasageri, București-Timișoara. Trenul a staționat aproximativ o oră, iar pasagerii nu au fost răniți, anunță News.ro. ”În date de […]
12:40
Anual, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, milioane de copii din România își pregătesc ghetuțele cu emoție și îl așteaptă pe Moș Nicolae. Este una dintre cele mai vechi tradiții de iarnă, dar puțini știu de unde provine acest obicei și ce semnificație spirituală are. Tradiția ghetuțelor lustruite nu este doar o joacă sau […]
12:30
Câte ouă trebuie să folosim pentru o maioneză perfectă. Care este trucul chefilor ca să nu se taie # Gândul
Pregătirea maionezei poate părea simplă, însă multe persoane întâmpină probleme cum ar fi tăierea sau consistența nepotrivită. Chiar și cei care urmează rețete tradiționale pot descoperi că textura poate să fie una neuniformă. Specialiștii în gastronomie au dezvăluit trucuri precise despre câte ouă sunt necesare și cum pot fi folosite pentru a obține maioneza perfectă […]
12:30
Un jurnalist ucrainean a găsit-o pe așa-zisa fiică a lui Putin la Paris. Cine este și ce i-a spus jurnalistului despre războiul purtat de tatăl ei # Gândul
Un jurnalist ucrainean pe nume Dmitro Sviatnenko a surprins-o pe o stradă din Paris pe una dintre fiicele președintelui rus Vladimir Putin. E vorba despre Yelizaveta Krivonogikh, cunoscută și ca Elizaveta Rudnova sau Luiza Rozova, în vârstă de 23 de ani. Potrivit rapoartelor din presa internațională, Luiza – născută Yelizaveta Krivonogikh – este fiica nelegitimă […]
12:30
Tragerea la sorţi pentru grupele Cupei Mondiale de fotbal 2026 va avea loc în istoricul John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC, vineri, 5 decembrie, ora 19.00. România va afla atunci pe cine va înfrunta la turneul final de anul viitor dacă va reuși să câștige barajul din martie. Încă o […]
12:20
Victor Rebengiuc primește premiul România Europeană 2025. Nicușor Dan: „Ce remarc eu este onestitatea actorului față de personaj” # Gândul
Nicușor Dan, fost laureat al Asociaţiei Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană(ICDE), predă ștafeta următorului premiant – Victor Rebengiuc. Pe parcursul unui cariere spectaculoase, Victor Rebengiuc a primit mai multe premii UNITER pentru cel mai bun actor, dar și Steaua României în grad de cavaler. „Cunoștințele mele limitate, dacă aș vrea să spun două vorbe despre […]
12:20
Sâmbătă, 6 decembrie, creștinii ortodocși sărbătoresc Sfântul Ierarh Nicolae, protectorul copiilor, marinarilor și al celor nevoiași. Peste 800.000 de români își serbează atunci onomastica, de la cele mai cunoscute nume precum Nicolae și Nicoleta, până la alte derivate mai rare. Numele Nicolae provine din greacă, de la Nikolaos, și este format din două cuvinte: ”niko”, […]
12:20
Alunecare de teren pe cea mai circulată șosea din țară. Trafic restricționat pe DN1. Anunțul CNAIR pentru șoferi # Gândul
Cea mai circulată șosea din România se confruntă cu probleme în urma unei alunecări de teren care a rupt o parte din terasamentul șoselei. Traficul rutier a fost restricționat parțial pe Drumul Național 1, în zona Comarnic, pe sensul de mers spre Capitală. Purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), […]
12:10
În timp ce România se luptă cu „criza apei”, Nicușor Dan discută cu președintele Coreei de Sud despre „energia nucleară și industria de apărare” # Gândul
Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică, joi, 4 noiembrie, cu președintele Coreei de Sud Lee Jae Myung. Liderul de la Cotroceni a transmis că că discuția a vizat cooperarea sectorială în domnului energiei nucleare și a industriei de apărare. Liderul de la Cotroceni și omologul său din Coreea de Sua au vorbit despre consolidarea […]
12:00
Un inginer agronom şi fermier a fost descoperit împuşcat în cap cu un asomator de fiica sa, într-o magazie din localitatea Piscu, judeţul Galaţi. Bărbatul de 57 de ani a fost transportat de urgenţă la spital, unde se află intubat. Starea sa este critică, iar medicii sunt rezervați în cazul deznodământului. Fiica bărbatului a dat […]
12:00
Monterosso Grana, o localitate liniștită din provincia Cuneo, Italia, trăiește o perioadă neobișnuită: în satul cu puțin peste 400 de locuitori au fost născuți șase copii în doar trei luni, un număr record într-o țară care este afectată sever de criza demografică. Din 2014, populația din Peninsulă s-a redus cu aproape 1,9 milioane de oameni, […]
12:00
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.379. Steve Witkoff, emisarul lui Trump, îl primește, în Florida, pe ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 4 decembrie 2025, în a 1.379-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Emisarul al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele liderului de la Casa Albă, se vor întâlni azi, în Florida, cu ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov. Marți, cei doi americani […]
11:50
Anchetă în SUA. Șeful Pentagonului a pus armata americană în pericol folosind aplicația Signal # Gândul
Un organism independent din cadrul Pentagonului a apreciat că secretarul Apărării, Pete Hegseth, a pus în pericol propriile trupe folosind aplicația de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacurile aeriene din Yemen. Informația a fost dezvăluită de mai multe surse media din Statele Unite. Cum se apără Hegseth Un raport emis de Inspectoratul General al […]
11:50
Adrian Mutu l-a întâlnit pe Nicușor Dan la Cotroceni și s-a declarat ”fanul” său: ”Nu am apucat să fac fotografii cu domnul Președinte” # Gândul
Adrian Mutu, fost internațional român, s-a declarat ”fanul” președintelui Nicușor Dan. Antrenorul a fost prezent la Palatul Cotroceni de Ziua Națională a României și a vorbit în termeni laudativi despre Nicușor Dan. Palatul Cotroceni și-a deschis porțile de Ziua Națională a României, iar, pe lângă demnitari și oficiali, o mulțime de personalități din România s-au […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.