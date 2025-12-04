Sectorul Construcțiilor din Marea Britanie suferă cea mai accentuată încetinire, de la prima carantină Covid

Newsweek.ro, 4 decembrie 2025 19:50

UK nu se simte deloc bine în afara UE. Sectorul Construcțiilor din Marea Britanie suferă cea mai acc...

Acum 30 minute
19:50
19:40
Un bărbat s-a ars cu „apă minerală”: „A fost un iad!” Prin ce experiență șocantă a trecut la un restaurant Newsweek.ro
Un bărbat a trecut printr-o experiență șocantă la un restaurant, după ce s-a ars grav cu „apă minera...
Acum o oră
19:20
NATO va integra statele nordice sub Comandamentul Forţelor Întrunite, de la Norfolk, din SUA Newsweek.ro
NATO va integra ţările nordice, săptămâna aceasta, sub comanda Comandamentului Forţelor Întrunite de...
19:20
Viața la pensie. Cum să petreci sărbătorile singur în apartament. Poți avea momente de bucurie și relaxare Newsweek.ro
Petrecerea sărbătorilor în singurătate nu trebuie să fie un motiv de tristețe. Chiar și într-un apar...
19:10
New York Times dă în judecată Pentagonul pentru încălcarea libertăţii presei şi libertăţii de expresie Newsweek.ro
Prestigioasa publicaţie americană The New York Times dă în judecată Pentagonul, pentru încălcarea li...
Acum 2 ore
19:00
Apa ar trebui să ajungă în Prahova şi Dâmboviţa. E aproape de operatorii economici şi de Hidro Prahova Newsweek.ro
Apa ar trebui să ajungă în judeţele Prahova şi Dâmboviţa, la consumatori, în cursul zilei de luni. E...
18:50
Turcia, gata să preia conducerea pentru securitatea Mării Negre alături de România împotriva agresiunii Rusiei Newsweek.ro
Turcia este pregătită să preia conducerea în securitatea maritimă a Mării Negre alături de alți part...
18:40
De ce să puneți sare în șosete înainte de somn. Primele rezultate apar într-o săptămână Newsweek.ro
Deși pare un truc neobișnuit, tot mai multe persoane susțin că simplul gest de a pune sare în șosete...
18:40
Un studiu pe șoareci arată că cerneala pentru tatuaje migrează în sistemul limfatic. Cum ne afectează? Newsweek.ro
Cercetările arată cum pigmenții tatuajelor ajung la ganglionii limfatici, provocând inflamații persi...
Acum 4 ore
18:00
Șeful Stellantis: Regulile UE privind emisiile ar putea provoca un „declin ireversibil” al industriei auto Newsweek.ro
John Elkann, șeful gigantului Stellantis (Peugeot, Fiat, Citroen, Jeep, etc.), s-a alăturat celorlal...
18:00
Horoscop decembrie, bani și bunăstare. Gemeni, crește contul; Leu, muncă grea; Fecioară - prosperitate Newsweek.ro
Acesta este horoscopul banilor și al bunăsătrii pe decembrie. Cine are parte de cadouri bune de Crăc...
17:50
Prognoze pentru 2026: creștere economică slabă, deficit mare, dar prețurile ar putea începe să se liniștească Newsweek.ro
Casa de brokeraj XTB estimează că PIB-ul României va creşte cu 0,8% în 2026, iar deficitul bugetar v...
17:30
Noua amenințare pentru Taiwan. China a lansat submarinele trimaran lansatoare de rachete Newsweek.ro
Trimaranul chinezesc este văzut, dar lasă multe întrebări fără răspuns. Nu în ultimul rând, care est...
17:30
Vești bune pentru turiști: românii vor ajunge mult mai repede în Grecia. Apare o nouă axă de transport Newsweek.ro
Bulgaria, Grecia și România au decis să grăbească dezvoltarea axei de transport care va conecta Mare...
17:20
VIDEO Cine ar putea câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei și ce va urma după Newsweek.ro
Bucureștenii își aleg duminică primarul însă, de această dată, câștigătorul va avea un rol determina...
17:20
Lucrări de modernizare finalizate pe 500.000 mp la Aeroportul Henri Coandă. Ce investiții s-au făcut? Newsweek.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă finalizarea lucrărilor de modernizare pe 500.000 mp ...
17:10
Forțele armate germane au pus în funcțiune sistemul de apărare „Arrow” împotriva rachetelor Newsweek.ro
Ca răspuns la amenințarea sporită din partea Rusiei, Forțele Armate Germane au activat prima etapă a...
17:00
Târgu Frumos freamătă în așteptarea autostrăzii: planuri de centre comerciale, sute de apartamente Newsweek.ro
Fostele fabrici din Târgu Frumos se transformă în blocuri și centre comerciale, dar orașul nu renunț...
16:50
„Costul unei vieți”: bolnav de cancer din Iași obligă statul să-i asigure gratuit medicamentele Newsweek.ro
Un ieșean a obținut în instanță nu doar dreptul de a primi gratuit tratamentul necesar bolii de care...
16:50
Macron avertizează Europa: SUA ar putea „trăda” Ucraina, dezvăluie transcriptul unei convorbiri telefonice Newsweek.ro
Președintele francez Emmanuel Macron i-a avertizat pe liderii europeni că SUA ar putea abandona Ucra...
16:30
Criza apei potabile din Prahova se poate repeta și la Iași? „S-a întâmplat ceva asemănător acum doi ani” Newsweek.ro
Prahova trăiește în aceste zile una dintre cele mai dificile situații din ultimii ani: peste o sută ...
16:30
India va închiria de la Rusia un submarin nuclear de atac pentru 2 miliarde de dolari pe 10 ani Newsweek.ro
Marina indiană va primi în închiriere un submarin nuclear de atac rusesc pentru o perioadă de 10 ani...
16:20
Anchetă britanică: Putin ar fi autorizat atacul cu Noviciok asupra fostului spion Skripal în 2018 Newsweek.ro
O anchetă independentă din Marea Britanie susține că președintele rus Vladimir Putin a ordonat atacu...
Acum 6 ore
16:00
Austria schimbă tonul față de România: Cancelarul Stocker vorbește despre „relațiile noastre străvechi” Newsweek.ro
Vizita lui Ilie Bolojan în Austria reflectă o schimbare pozitivă în relațiile dintre România și Vien...
15:50
De la Paris la Munchen, 840 km, în sub 5 ore cu trenul. În România, nu faci București – Sibiu în timpul ăsta Newsweek.ro
Infrastructura trenurilor de mare viteză se extinde accelerat în Europa, în timp ce în România nici ...
15:40
Alertă în Europa. Boala care a dus la moartea pisicilor în Olanda și Germania. Ce riscuri sunt pentru oameni? Newsweek.ro
Proprietarii de animale de companie din Neuruppin în Germania sunt alarmați. A fost confirmat primul...
15:30
VIDEO Momentul în care un hoț intră într-o croitorie și caută bani. Greșeala care i-a ajutat pe polițiști Newsweek.ro
Un bărbat a fost prins de polițiști după ce a dat mai multe spargeri, în Bcuurești. În timpul uneia ...
15:20
Dosarele de pensie blochează CCR. Mii de cazuri întârziate cu 3 ani. Cum pierd bani pensionarii? DOCUMENT Newsweek.ro
Tăierea pensiilor sepciale va fi judecată de CCR. Dosarul va ajunge pe masa judecătorilor săptămâna ...
15:10
O femeie a fost rănită de o ambulanță, pe trecerea de pietoni. Autospeciala era în misiune Newsweek.ro
O femeie de 54 de ani a fost rănită, la o trecere pentru pietoni din Ploieşti, de o ambulanţă aflată...
15:00
Motivul bizar pentru care un șofer a fugit de Poliție pe străzile Capitalei. Nu va mai conduce 11 luni Newsweek.ro
Un șofer din București a rămas fără permis pentru următoarele 11 luni după ce a fugit de polițiștii ...
14:50
Ce au căutat românii pe Google, în 2025? „Labubu”, „Cum arată buletinul de vot” și „iPhone 17”, pe listă Newsweek.ro
Căutările pe Google ale românilor indică interesul crescut al acestora pentru evenimentele interne (...
14:40
O nouă formulă de calcul la salariul: Bani mai mulți pentru gradații și pentru studii superioare DOCUMENT Newsweek.ro
Mai mulți parlamentari vor o nouă formă de calcul pentru salariu. Se va umbla la modul de acordare a...
14:30
Bolojan, despre criza apei: Se lucrează la soluţii. Cei responsabili trebuie să răspundă pentru aceste lucruri Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, întrebat despre situaţia crizei apei potabile din judeţele Dâmbov...
14:20
Victor Rebengiuc a primit Premiul România Europeană 2025. Nicușor Dan: „Nu s-a lăsat dus de succes” Newsweek.ro
Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, primește astăzi, 4 decembrie, Premierul România Eu...
14:10
Vacanța de schi: Cât costă skipass-ul în cele mai cunoscute stațiuni din Austria? Între 68,5 € și 81,5 € pe zi Newsweek.ro
Cum vacanța de schi se apropie și Austria este una dintre destinațiile de top și cu un bun raport pr...
Acum 8 ore
14:00
Trenul merge cu 160 km/oră între Budapesta și Belgrad, distanță de 400 km. România modernizează 6 km în 8 ani Newsweek.ro
„Trenurile de pe linia Belgrad-Budapesta care traversează Ungaria ar trebui să circule cu viteze de ...
13:50
Sondaj pentru Primăria Capitalei: Ciucu -28,9%, Băluță -27,4%, Alexandrescu - 21,2%. Trei zile până la vot Newsweek.ro
Un sondaj Inscop referitor la alegerile pentru Primăria București arată că, din puctul de vedere al ...
13:50
Anul 2027 în România va purta numele unui mare sportiv. În trecut și-a lovit soția în public Newsweek.ro
Controverse după cu mai mulți parlamentari AUR conduși de George Simion au propus ca Anul 2027 în Ro...
13:40
Erupție de apă cu metan și sulf într-o curte din Bihor, după un foraj greșit. Zona e monitorizată Newsweek.ro
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor s-a reunit, după ce un foraj necorespunzător rea...
13:10
Misterul unei crime, deslușit cu ajutorul unei probe ADN de pe un muc de țigară, vechi de 20 de ani Newsweek.ro
O probă minusculă de ADN găsită pe un muc de țigară aruncat – păstrată perfect timp de peste două de...
12:50
Cum este ajutată Rusia de Belarus cu armament ca să aducă moartea pe frontul din Ucraina. Vagoane de armament Newsweek.ro
În ciuda faptului că la sfârșitul anului 2025, spre deosebire de 2022, Belarus nu este implicat dire...
12:20
China desfăşoară un număr mare de nave militare în regiune,într-o amplă demonstraţie de forţă maritimă Newsweek.ro
China desfăşoară un număr mare de nave militare şi ale pazei de coastă în apele Asiei de Est, la un ...
12:20
Ajutor de 125 lei la pensie. În ce județe s-a încărcat, azi, cardul de alimente? Care pensionari iau banii? Newsweek.ro
Vin primele confirmări legate de plata celor 125 de lei pe cardul de aleimente. Este un ajutor impos...
12:10
Pericol, pe DN1 București - Brașov! Drumarii au lățit șoseaua la Comarnic și pământul a luat-o la vale Newsweek.ro
Cea mai aglomerată șosea din România, DN1 București - Brașov, riscă să devină și mai aglomerată. Dru...
Acum 12 ore
12:00
Un șofer beat criță nu a auzit sirena, nu a văzut girofarurile și a intrat în mașina de poliție. Ce a pățit? Newsweek.ro
Un șofer beat criță, cu 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat, nu a auzit sirena, nu a văzut girofar...
11:40
Medvedev, mâna dreaptă a lui Putin, în delir. Amenință Europa cu războiul, dacă confiscă activele rusești Newsweek.ro
Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei și actuala mâna dreaptă a lui Putin, amenință cu subiec...
11:40
Polymarket: Ciucu, favorit la primăria București. Urmează Băluță, Anca Alexandrescu și Drulă Newsweek.ro
Andrei Caramitru a publicat clasamentul Polymarket: Ciucu, favorit la primăria București. Urmează Bă...
11:30
VIDEO Cristian Chivu a debutat în forță cu Inter Milano în Cupa Italiei. 5-1 cu Venezia, pe „San Siro” Newsweek.ro
Fostul mare internațional român Cristian Chivu a debutat în forță cu Inter Milano în Cupa Italiei. E...
11:20
Schimbi bujiile la mașină? Atenție ce cumperi! 83.000 de bujii contrafăcute în China, descoperite la Constanța Newsweek.ro
Orice se contraface, se pare, în China. Vameșii au descoperit în Portul Constanța aproximativ 83.000...
11:10
O nouă minciună demontată de Ministerul de Interne. Ce „invenție” a mai apărut pe rețelele de socializare? Newsweek.ro
O nouă informație falsă circulă pe rețele de socializare. De această dată se spune că MAI va folosi ...
