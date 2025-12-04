MAE turc îi convoacă pe ambasadorii rus şi ucrainean, după atacurile asupra petrolierelor în Marea Neagră
Digi24.ro, 4 decembrie 2025 19:50
Turcia i-a convocat la Ministerul său de Externe pe ambasadorul Ucrainei şi pe însărcinatul cu afaceri ad interim al Rusiei (diplomatul care conduce ambasada în lipsa ambasadorului), pentru a le transmite preocupările sale în urma recentelor atacuri ucrainene asupra petrolierelor rusești în Marea Neagră, transmite Reuters.
• • •
Acum 5 minute
20:10
Daniel Băluță, edilul din Sectorului 4 și candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar general al Municipiului București, a obținut pe parcursul anului 2024 venituri de peste 500.000 de lei din salariul de primar și dividende de la o clinică stomatologică, potrivit declarației de avere pe care acesta a depus-o.
Acum 10 minute
20:00
Nicușor Dan trimite la reexaminare Legea privind combaterea extremismului: „Unele articole pot fi interpretate abuziv” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a retrimis Parlamentului Legea privind combaterea extremismului, avertizând că formulările neclare din textul actual pot permite interpretări abuzive și chiar incriminarea unor persoane fără legătură cu extremismul. El subliniază că lupta împotriva urii și xenofobiei trebuie dusă prin legi clare, echilibrate și previzibile, pentru a evita amplificarea tensiunilor într-o societate deja polarizată.
Acum 30 minute
19:50
MAE turc îi convoacă pe ambasadorii rus şi ucrainean, după atacurile asupra petrolierelor în Marea Neagră # Digi24.ro
19:50
Încă un eșec al Rusiei: Temuta rachetă Sarmat s-a prăbuşit la câteva sute de metri după lansarea către o țintă aflată la 6.500 km # Digi24.ro
Un test al unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) ruse, de tip RS-28 Sarmat, lansată dintr-un siloz subteran, în sudul Rusiei, a eşuat în mod umilitor, iar racheta, care urma să atingă o ţină situată la aproximativ 6.500 de kilometri a căzut la câteva sute de metri de locul lansării, scrie Wired, citat de News.ro.
19:50
Pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Sturdza" al Judeţului Iaşi au intervenit în cursul zilei de joi pentru gestionarea unui accident rutier produs în municipiul Iaşi, pe strada Palat, de un tramvai care circula pe traseul 13 a acroşat un autoturism şi o autoutilitară, relatează Agerpres.
19:40
China a scos în intersecție un robot polițist pentru a dirija traficul. Imaginile au devenit virale # Digi24.ro
Un robot agent de circulație a fost pus în funcțiune în centrul tehnologic din estul Chinei, orașul Hangzhou, dirijând pietonii și vehiculele folosind operațiuni bazate pe inteligență artificială.
19:40
Regimul militar din Burkina Faso va reintroduce în codul său penal pedeapsa cu moartea, care a fost abolită în 2018, a anunţat joi Consiliul de Miniştri, relatează AFP.
19:40
Melania Trump anunță că Rusia a repatriat încă șapte copii ucraineni: „O ancoră de optimism” # Digi24.ro
Încă şapte copii ucraineni au fost returnaţi din Rusia către familiile lor din Ucraina, un semn binevenit al cooperării dintre cele două ţări aflate în război, a anunţat joi prima doamnă a SUA, Melania Trump, la o zi după ce soţul ei, Donald Trump, a estimat că drumul către pace este în continuare neclar, în pofida unui plan de pace pe care el l-a propus.
Acum o oră
19:30
Un proiect de lege propune salariul minim pe niveluri. Vechimea și studiile vor conta în calcul. Ce creșteri ar aduce noul sistem # Digi24.ro
Un proiect de lege depus la Senat propune schimbarea modului în care se stabilește salariul minim pe economie, astfel încât veniturile angajaților să crească automat în funcție de vechimea în muncă și nivelul de studii. Dacă va fi adoptat, România va trece la un sistem diferențiat, unde salariul minim nu va mai fi unul singur pentru toți, ci va fi calculat pe trepte, cu majorări succesive și coeficienți care pot chiar dubla valoarea de pornire.
19:20
Candidatul USR înscris în cursa pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, are investiții în mai multe companii autohtone și străine care trec de 2 milioane de dolari, potrivit declarației de avere pe care fostul ministru a depus-o.
19:20
Patru drone de tip militar, neidentificate, au încălcat zona de interdicție aeriană când Zelenski ateriza la Dublin # Digi24.ro
Patru drone de tip militar neidentificate au încălcat o zonă de interdicție aeriană și au zburat spre traiectoria de zbor a avionului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pe aeroportul din Dublin, luni seara, a aflat cotidianul The Journal. A fost deschisă o anchetă, pentru a se stabili dacă dronele au decolat de pe uscat, în Dublin, sau de pe o navă nedetectată.
Acum 2 ore
19:00
Apele Române: Distribuţia apei nu a început încă. Se va realiza progresiv, numai după confirmarea rezultatelor analizelor DSP Prahova # Digi24.ro
„Administraţia Naţională Apele Române informează că procesul de reluare a alimentării cu apă în judeţul Prahova se desfăşoară în condiţii de siguranţă şi monitorizare permanentă. Ieri, la ora 15:30, a început alimentarea aducţiunii şi amorsarea sistemelor ESZ de la Staţia de Tratare Voila până la nodul hidraulic Movila Vulpii, din care sunt alimentaţi toţi operatorii din judeţ. Conform estimărilor tehnice, amorsarea completă va fi atinsă în această seară, în jurul orei 20:00”, arată instituţia într-un comunicat de presă citat de News.ro.
19:00
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL pentru conducerea Primăriei Capitalei, arată în declarația de avere că deține două terenuri, dintre care unul de peste 5.000 de metri pătrați, și două apartamente. Edilul mai arată că are aproximativ 60.000 de euro în bănci, sub forma unor conturi, depozite sau fonduri de investiții.
18:40
Ana Ciceală, candidata SENS pentru alegerile locale din Capitală din 7 decembrie, a încasat pe parcursul anului trecut 16.000 de lei din indemnizația de consilier general al Municipiului București și 16.000 de lei din chiria unui apartament, potrivit declarației de avere.
18:40
Garda de Mediu a dat amenzi uriașe în București şi Ilfov pentru poluarea aerului. A fost sancționată și Primăria Capitalei # Digi24.ro
Garda Naţională de Mediu anunţă, joi, că a aplicat în acest an amenzi de aproape 2,5 milioane de lei în Bucureşti şi Ilfov, după depăşirea valorilor-limită pentru particulele în suspensie. De asemenea, a fost amendată Primăria Bucureşti pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse anterior.
18:30
Armata israeliană susține că a eliminat aproximativ 40 de militanți Hamas ascunși în tunelurile de sub Rafah, în sudul Fâșiei Gaza. Printre cei uciși s-ar afla și mai mulți comandanți locali, în timp ce Hamas nu a confirmat oficial informațiile.
18:20
Alegeri București 2025. Ce avere a declarat candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu # Digi24.ro
Anca Alexandrescu, moderatoare TV și candidată independentă, susținută de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, arată în declarația de avere că deține șase terenuri și două apartamente în București. Cu un venit de peste 380.000 de lei obținut în 2024, potrivit declarației de avere, Anca Alexandrescu nu a completat nimic la capitolul „cont sau depozit bancar”.
18:20
Kremlinul și-a propus ca în zece ani să îi transforme pe ucraineni în ruși adevărați. Care este strategia Moscovei # Digi24.ro
Chiar și în plin proces de negociere cu Kievul în vederea unui armistițiu, Vladimir Putin persistă în strategia sa de „rusificare” a teritoriilor ocupate. Transmisiuni televizate în direct cu civili ucraineni acuzați de colaborare cu Volodimir Zelenski pentru crearea unei identități „omogene” – acestea sunt principiile experimentului politic și cultural dorit de „țar”, scrie cotidianul italian Avvenire.
18:20
Directorul Poştei, atac la Guvern: „Nu ştie ce vrea de la companiile de stat. Dacă se doreşte profit, să nu se plafoneze venituri” # Digi24.ro
Directorul general al Companiei Naţionale Poşta Română, Valentin Ştefan, susține că Guvernul nu ştie ce vrea de la companiile de stat și că nu le cunoaşte, iar angajații acestor companii nu știu ce vrea Executivul de la ei.
Acum 4 ore
18:10
Un pod a fost rupt de ape în Călăraşi, după golirea barajului Mihăileşti. Ce spun autoritățile # Digi24.ro
Un pod peste râul Argeş s-a rupt în judeţul Călăraşi din cauza deversărilor de la barajul Mihăileşti. Primarul din Budeşti, Mihai Ilie, afirmă că nu sunt persoane izolate, întrucât nu este singura cale de acces în localitate. Edilul mai spune că nu se impune evacuarea locuitorilor din zonă.
18:10
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia că mişcările de protest ale fermierilor eleni vor continua şi în zilele următoare, putând genera perturbări ale circulaţiei rutiere, blocarea drumurilor naţionale şi a autostrăzilor, inclusiv a celor care asigură legătura cu punctele de trecere a frontierei din nordul ţării.
17:50
Primele declarații ale lui Putin după discuțiile de la Moscova. Noi detalii despre pacea lui Trump, cu care Rusia nu e de acord # Digi24.ro
La câteva zile după discuțiile privind Ucraina de la Moscova, liderul rus Vladimir Putin a vorbit pentru prima dată despre negocieri. El a descris întâlnirea cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner ca fiind „foarte utilă”. Discuțiile s-au bazat pe propunerile discutate cu președintele american Donald Trump în Alaska, a declarat Putin, într-un interviu acordat India Today, înaintea unei vizite de stat de două zile în India, potrivit Der Spiegel.
17:50
Cine câștigă Primăria Capitalei? O analiză despre scoruri strânse, absența unui pact pe dreapta și riscul fragmentării votului # Digi24.ro
„Blocul suveranist e mobilizat. Blocul de dreapta e în război intern. Iar electoratul lor riscă să rămână acasă", avertizează Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Fără o miză clară, fără o temere concretă, ca în mai, alegătorii de dreapta nu mai simt urgența de a vota. Și s-ar putea să afle prea târziu cât de mult a contat."
17:50
UE declară război baronilor drogurilor: Traficanții vor fi urmăriți din spațiu cu sateliți ultra-performanți # Digi24.ro
Uniunea Europeană lansează cea mai ambițioasă ofensivă împotriva traficului de droguri, folosind sateliți cu rezoluție înaltă, drone și tehnologii avansate pentru a identifica și bloca rutele criminale. Noua strategie pe cinci ani urmărește să destabilizeze rețelele de crimă organizată, pe fondul exploziei de cocaină și droguri sintetice care invadează capitalele europene.
17:40
„Tatăl tău mi-a ucis fratele. Îți place să trăiești în Europa?” Presupusa fiică a lui Putin, înfruntată la Paris de mai mulți ucraineni # Digi24.ro
Fiica ilegitimă a lui Vladimir Putin a fost apostrofată de mai mulți ucraineni, pe o stradă din Paris. Un jurnalist ucrainean este cel care a confruntat-o pe fiica secretă a dictatorului.
17:40
Viceministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk, şi ambasadorul SUA la Varşovia, Thomas Rose, au semnat joi un acord care conferă armatei poloneze acces imediat la sistemul militar de comunicaţii prin satelit de bandă largă Wideband Global SATCOM (WGS), administrat de SUA, potrivit EFE.
17:40
Ilie Bolojan: Nu pot fi gândite soluții pentru pace fără ca Ucraina și țările europene să le susțină # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis joi, de la Viena, că o pace pe termen lung nu poate fi gândită fără ca Ucraina şi ţările Uniunii Europene să fie de acord cu soluţiile care sunt propuse.
17:30
Germania mută avioane de luptă în Polonia după recentele incursiuni ale Rusiei în spaţiul aerian NATO # Digi24.ro
Mai multe avioane de luptă germane Eurofighter Typhoon au decolat joi de la baza aeriană Nörvenich, lângă Köln, îndreptându-se către baza aeriană poloneză Malbork, la sud-est de Gdansk, pentru a consolida flancul estic al NATO.
17:30
Pentagonul va folosi o dronă de atac bazată pe modelul iranian Shahed-136, cunoscut publicului larg după ce a fost folosit în principal de Federația Rusă în războiul declanșat de Putin în Ucraina, notează Bloomberg.
17:30
Cotidianul american The New York Times a decis să dea în judecată Pentagonul. Care este motivul demersului în justiție # Digi24.ro
Ziarul american The New York Times afirmă că intenționează să dea în judecată Pentagonul, susținând că Departamentul Apărării a încălcat drepturile constituționale ale jurnaliștilor săi prin impunerea unui set de noi restricții privind reportajele despre armată.
17:00
Polonia investește 2,3 miliarde de euro în achiziția a trei submarine suedeze A26, într-un efort strategic de modernizare a flotei și de consolidare a securității în Marea Baltică, pe fondul tensiunilor crescânde din regiune.
17:00
Avocatul Poporului cere reguli clare pentru acordarea pensiilor românilor care au muncit în alte țări # Digi24.ro
Un raport al Avocatului Poporului atrage atenția că, în prezent, la Casa Națională de Pensii Publice, nu există un cadru legal care să reglementeze la nivelul tuturor caselor teritoriale de pensii modul de soluționare a cererilor privind recunoașterea dreptului la pensie al cetățenilor români care au efectuat stagii de muncă în străinătate, în special în statele membre ale Uniunii Europene, dar și în țări terțe. Situația afectează tot mai mulți cetățeni care, la întoarcerea în țară, întâmpină dificultăți în obținerea dreptului la pensie.
16:50
Diana Buzoianu face o vizită surpriză la barajul Paltinu din Prahova: „Nu am vrut să văd o realitate cosmetizată” # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a făcut joi o vizită surpriză la barajul Paltinu, argumentând că a vrut să vadă care este realitatea din teren, atunci când nu se fac pregătiri pentru autorități. „Nu am vrut să văd o realitate cosmetizată”, spune ea. Totodată, ministra a anunțat că până luni ar trebuie să existe apă în conducte.
16:50
Federica Mogherini, suspectată de fraudă, a demisionat din funcţia de rector al Colegiului Europei # Digi24.ro
Federica Mogherini, fost ministru de externe al Italiei, care a condus Serviciul European de Acţiune Externă între 2014 şi 2019 şi ocupa funcţia de rector al Colegiului Europei din 2020 a demisionat din această funcţie la câteva zile după percheziţiile legate de o anchetă deschisă pentru fraudă.
16:50
Bărbat bătut şi sechestrat într-o maşină pentru că nu a vrut să se plimbe prin Bucureşti. Agresorul a fost arestat preventiv # Digi24.ro
Un tânăr în vârstă de 23 de ani care a bătut şi sechestrat într-o maşină pe care a condus-o fără permis, în Capitală, un cunoscut cu care plecase din Dâmboviţa a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Conflictul dintre cei doi bărbaţi a izbucnit după ce presupusul agresor s-a supărat că însoţitorul său nu a mai vrut să se plimbe cu el prin Bucureşti şi intenţiona să se întoarcă acasă. Deşi a încercat să scape din autoturismul în care l-a urcat cu forţa amicul său, după ce l-a lovit cu pumnii şi cu palmele, nu a reuşit acest lucru decât după mai multe ore de plimbare forţată prin oraş.
16:30
Șase eleve au bătut o colegă din clasa a IX-a în Teleorman. Scandalul ar fi pornit de la un băiat # Digi24.ro
Şase eleve de la un liceu din Roşiorii de Vede au fost reţinute şi sunt cercetate pentru tâlhărie, ameninţare, lovirea sau alte violenţe şi lipsire de libertate, după ce au bătut o colegă. Incidentul a avut loc marţi, când victima a fost scoasă din sala de clasă şi lovită în mod repetat. Scandalul ar fi pornit iniţial între victimă şi o altă fată, se pare că din cauza unui băiat.
Acum 6 ore
16:10
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului Pantone # Digi24.ro
Institutul Pantone a desemnat „Cloud Dancer” (PANTONE 11-4201) drept culoarea anului 2026, o nuanță de alb pur, aerat și echilibrat, care marchează prima orientare a organizației către simplitate total
16:00
Liderii europeni se tem de o „trădare” a lui Trump în negocierile cu Rusia: „Se joacă cu noi”. Avertismentul lui Friedrich Merz # Digi24.ro
Mai mulţi lideri europeni, din rândul cărora nu au lipsit cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron, şi-au manifestat luni, într-o discuţie telefonică, temerea că SUA ar putea trăda Ucraina şi Europa în negocierile pentru un acord de pace cu Rusia, ei manifestându-şi neîncrederea faţă de Washington.
16:00
Anchetă în Marea Britanie: Putin, „responsabil moral” pentru otrăvirile cu novicioc din 2018. „Președintele a aprobat personal asta” # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin este „responsabil moral” pentru otrăvirile cu novicioc din 2018 care au dus la moartea unei femei britanice nevinovate, a concluzionat joi o anchetă oficială. Mai mult, britanicii spun că lichidarea fostului spion rus ar fi fost aprobată personal de președinte.
16:00
ICCJ anunță că va sesiza Curtea Constituțională cu privire la proiectul care stabilește pensiile magistratilor # Digi24.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunțat, joi, intenţia de a sesiza Curtea Constituţională cu privire la proiectul de lege care stabileşte pensiile magistraţilor.
16:00
Nouă persoane au fost reținute într-un dosar privind introducerea drogurilor în penitenciare. Alte cinci sunt căutate # Digi24.ro
Nouă persoane, opt bărbaţi şi o femeie, de profesie avocat, au fost reţinute în urma descinderilor efectuate de procurorii DIICOT şi poliţiştii de la Combaterea Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, într-un dosar ce vizează o reţea suspectată că introducea droguri în penitenciare şi încerca să obţină reducerea pedepselor pentru anumite persoane aflate în detenţie. Pentru alte cinci persoane s-a cerut arestarea în lipsă, acestea nefiind găsite până în prezent.
16:00
Cooperarea economică, subiectul cheie la o întâlnire dintre reprezentanți guvernamentali și membrii Romanian Business & Innovation # Digi24.ro
Astăzi, 4 noiembrie, la Viena, a avut loc o întrevedere între reprezentanți ai Guvernului și membrii „Romanian Business & Innovation Platform Austria”. Printre cei prezenți la discuții se numără șefa diplomației române, Oana Țoiu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca.
15:40
România va avea trei noi poduri peste Dunăre. Memorandumul cu Bulgaria și Grecia, pas decisiv pentru coridorul logistic # Digi24.ro
Bulgaria, Grecia și România au semnat miercuri, 3 decembrie, la Bruxelles, un Memorandum de Înțelegere care pune în mișcare unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură regională din ultimii ani: dezvoltarea rapidă a axei de transport ce va lega Marea Egee de Marea Neagră, potrivit unui comunicat de presă. Documentul stabilește cooperarea dintre cele trei state în cadrul Platformei pentru Coridorul Marea Neagră - Marea Egee și deschide drumul unor investiții majore în infrastructura rutieră, feroviară și fluvială.
15:30
„Nu vor rămâne fără o reacție extrem de dură”. Reacția furibundă a Kremlinului la intenția UE de a confisca activele Moscovei # Digi24.ro
Kremlinul și-a intensificat atacurile, verbale deocamdată, la adresa europenilor pornind de la temerea ca activele Rusiei înghețate în Belgia ar putea fi confiscate pentru a ajuta Ucraina. De această dată, la rampă a ieșit Maria Zaharova.
15:10
Familia Regală: Rugăciune de pomenire pentru Regele Mihai şi Regina Ana, la Mănăstirea Antim, la opt ani de la moartea suveranului # Digi24.ro
O rugăciune de pomenire pentru Regele Mihai şi Regina Ana a fost oficiată, joi, la Mănăstirea Antim, în prezenţa Familiei Regale a României.
15:10
În plină criză a apei, ministrul Mediului vine la Digi24, de la ora 21:00
15:10
Permis suspendat pentru aproape un an. Gestul inexplicabil al unui șofer din București, pedepsit aspru de polițiști # Digi24.ro
Un bărbat de 40 de ani, care circula cu maşina în Bucureşti, nu a oprit la semnalele poliţiştilor, a lovit patru maşini, a mers pe contrasens şi nu a acordat prioritate. A fost urmărit, a abandonat maşina şi a încercat să fugă pe jos, dar a fost prins. Gestul său este cu atât mai greu de explicat cu cât verificările şi testările nu au arătat nicio neregulă. Nu consumase alcool sau droguri, avea permisul în regulă şi nici în maşină nu s-au găsit obiecte sau substanţe suspecte.
15:10
Dominic Fritz acuză PSD că se folosește politic de criza de la Paltinu: „În 2 județe, instituțiile au fost conduse de pile și amante” # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, susține că PSD „se folosește politic de suferința a sute de mii de oameni” pentru a o ataca pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, dar și pe reprezentanții USR în general. Fritz mai subliniază că instituțiile locale care „au eșuat lamentabil” au fost conduse de pile și amante.
15:10
Comerț, războiul din Ucraina și panda. Mizele uriașe din spatele vizitei lui Emmanuel Macron în China # Digi24.ro
China s-a declarat deschisă să importe mai multe produse din Franța în schimbul unui „mediu echitabil și favorabil” pentru întreprinderile chineze din țara europeană, a declarat joi președintele Xi Jinping omologului său Emmanuel Macron, în cadrul întâlnirii de la Beijing.
15:10
Austria sprijină aderarea României la OCDE. Christian Stocker: „Un partener pe care ne putem bizui. Vom extinde cooperarea noastră” # Digi24.ro
În declarațiile comune cu Ilie Bolojan, cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, a susținut joi că România este „un partener pe care ne putem bizui, având în vedere şi relaţiile noastre străvechi pe plan istoric, politic şi economic”. Acesta a adus în atenție și comunitatea de români care leagă cele două state.
