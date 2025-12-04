Meta a început să dea afară copiii de pe Instagram și Facebook în Australia
Aktual24, 4 decembrie 2025 20:20
Miercurea viitoare, 10 decembrie, Australia va implementa interdicția de a utiliza rețelele sociale pentru copiii și adolescenții sub 16 ani, discutată pe larg. Cu toate acestea, compania Meta, a lui Mark Zuckerberg, a început deja să blocheze utilizatorii minori de pe platformele sale Facebook și Instagram în această săptămână. „Lucrăm intens pentru a elimina toți […]
Acum 5 minute
20:40
Netanyahu anunță că va vizita New York-ul în ciuda amenințărilor noului primar ales Mamdani că îl va aresta # Aktual24
Miercuri, prim-ministrul israelian a declarat că încă intenționează să viziteze New York-ul, chiar dacă viitorul primar a promis că va trimite poliția pentru a pune în aplicare mandatele de arestare împotriva liderilor căutați pentru presupuse crime de război de către CPI – inclusiv Netanyahu și președintele rus Vladimir Putin. „Da, voi veni la New York”, […]
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
20:10
Marea Britanie și Norvegia vor crea o flotă comună pentru a contracara amenințările subacvatice rusești # Aktual24
Regatul Unit și Norvegia vor semna un acord de apărare care permite celor două țări să opereze o flotă comună de fregate pentru a contracara amenințările subacvatice rusești în Atlanticul de Nord. Semnarea acordului coincide cu vizita prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Store, joi, 4 decembrie, la RAF Lossiemouth din Regatul Unit, relatează BBC, care citează […]
20:10
Putin, primele declarații după negocierile cu SUA: Dezacord cu părți ale planului. Ucraina să plece din Donbas # Aktual24
Președintele Vladimir Putin a declarat că Moscova nu este de acord cu unele părți ale planului propus de Statele Unite pentru încheierea războiului din Ucraina, după discuțiile purtate la Kremlin cu negociatorii americani conduși de trimisul special Steve Witkoff. Într-un interviu acordat postului India Today, înaintea unei vizite de stat la Delhi, Putin a afirmat […]
20:10
Atentat la adresa lui Zelenski? Patru drone militare au încercat să se interpună pe traseul avionului cu care Zelenski a aterizat în Irlanda # Aktual24
Patru drone neidentificate, de tip militar, au încălcat o zonă cu interdicție de zbor și au zburat spre traiectoria avionului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, deasupra mării, în apropiere de Aeroportul Dublin, luni noaptea, potrivit informațiilor obținute de The Journal. Aeronava a aterizat cu câteva momente înaintea incidentului, puțin mai devreme decât era programat, în jurul […]
Acum 2 ore
19:40
Putin anunță că nu este interesat ca Rusia să revină în G7. Trump vrea ca Moscova să revină # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu este interesat de revenirea Rusiei în Grupul celor Șapte, care era Grupul celor Opt înainte ca Rusia să fie exclusă din grup după agresiunea sa împotriva Ucrainei în 2014. Putin a declarat acest lucru în timpul unui interviu acordat canalului TV India Today, relatează agenția de presă […]
19:00
Rețelele de rezistență ucrainene lovesc pe frontul invizibil: sabotaje și atacuri de la Melitopol la Moscova # Aktual24
O nouă serie de atacuri de sabotaj, atribuite partizanilor ucraineni și rețelelor de rezistență anti-război din interiorul Rusiei, lovește aproape zilnic infrastructura militară și logistică a Moscovei – de la zonele ocupate din Ucraina până în apropierea capitalei ruse. Potrivit unei analize publicate de site-ul ucrainean Euromaidan Press, care compilează date și imagini ale proiectului […]
Acum 4 ore
18:40
Rusia ia cu japca bărbați pentru armată din regiunile ocupate în Ucraina: „Ni s-a spus că trebuie să luptăm pentru Rusia pentru a ‘plăti pentru eliberarea noastră'” # Aktual24
Autorităţile ruse au intensificat recrutarea forţată a mii de bărbaţi din teritoriile ucrainene ocupate, trimiţându-i ulterior să lupte împotriva Ucrainei, ceea ce încalcă dreptul internaţional, relatează joi agenţia de presă EFE, citând experţi de la Kiev. Iniţial, Rusia a aplicat această practică în peninsula Crimeea (anexată în 2014), iar acum a extins recrutarea în teritoriile […]
18:10
Europa se află într-un moment periculos. Presa germană tocmai a dat publicității transcrierea unei discuții telefonice în care președintele francez Emmanuel Macron a spus că SUA se pregătesc să „trădeze” Ucraina prin impunerea unei păci nedrepte cu Rusia. Trădarea Ucrainei ar însemna și trădarea Europei. Pentru că un acord de pace prost, care lasă Ucraina […]
17:40
Trei bărbaţi din judeţul Teleorman au fost reţinuţi de poliţişti pentru violenţă în familie, după ce şi-au bătut concubina, într-un caz, soţia în altul, iar cel de-al treilea şi-a agresat mama, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman. Astfel, poliţiştii Secţiei 10 Poliţie Rurală Poeni au deschis dosar penal unui bărbat care, la […]
17:10
Mai multe avioane de luptă germane Eurofighter Typhoon au decolat joi de la baza aeriană Nörvenich, lângă Köln, îndreptându-se către baza aeriană poloneză Malbork, la sud-est de Gdansk, pentru a consolida flancul estic al NATO, relatează joi dpa, citată de Agerpres. Forţele aeriene germane au declarat că relocarea reprezintă o reacţie la cele mai recente […]
17:00
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat, joi, că este „răspunderea” premierului Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, pentru că ar fi „lipsită de orice autoritate” în contextul crizei de apă potabilă din judeţele Prahova şi Dâmboviţa. Solicitarea lui Daniel Zamfir survine audierii în Comisia economică a Senatului a unor specialişti […]
16:50
USR trece la atac, sătul de agresiunile PSD: ”Pile și amante, umblați în avioane de lux, au lăsat de izbeliște infrastructura de apă din două județe” # Aktual24
Președintele USR, Dominic Fritz, a lansat joi primul atac dur la adresa PSD de la când a intrat în coalișia de guvernare. Replica lui Fritz vine în urma campaniei extrem de violente pe care PSD și presa de propagandă a PSD au declanșat-o contra ministrului Mediului, Diana Buzoianu. ”Au pus tunurile din nou pe curajoasa […]
Acum 6 ore
16:40
Buzoianu, vizită inopinată la Paltinu: ”Nu am anunțat autoritățile locale”. Președintele USR: ”În două județe, PSD a adus pile și amante, umblați în avioane de lux” # Aktual24
Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a afirmat, joi după-amiază, la Barajul Paltinu, că demersurile pentru reluarea alimentării cu apă se încadrează în calendarul stabilit pentru ca luni apa să ajungă la oameni. „Suntem pe calendarul de apă care să ajungă luni deja la oameni. Sperăm să nu se schimbe vremea şi să avem […]
16:20
ICCJ (Savonea) se pregătește să atace iar la CCR legea pensiilor magistraților. A fost convocată adunarea generală # Aktual24
ICCJ a anunțat, joi, convocarea judecătorilor pentru a decide dacă este cazul să fie atacată la CCR și noua lege a pensiilor magistraților. Președinta ICCJ, Lia Savonea, a anunțat deja că nu e de acord cu legea. ”La data de 5 decembrie 2025, ora 12:00, a fost convocată ședința Secțiilor Unite ale Înaltei Curți de […]
15:40
Marea Britanie sancționează agenția de spionaj a Rusiei, GRU, pentru atacul cu agent neurotoxic Noviciok din 2018 # Aktual24
Marea Britanie a sancționat agenția de informații GRU a Rusiei și l-a convocat pe ambasadorul Moscovei joi, după ce o anchetă a concluzionat că președintele Vladimir Putin a fost responsabil pentru un atac cu agent neurotoxic pe teritoriul britanic în 2018. Guvernul a declarat că GRU a fost sancționat în întregime pentru atacul din orașul […]
15:10
Sondaj: Jumătate dintre europeni îl consideră pe Trump un dușman al Europei. Mult mai mulți spun că riscul unui război cu Rusia este ridicat # Aktual24
Aproape jumătate dintre europeni îl consideră pe președintele SUA, Donald Trump, un „dușman al Europei” ,în timp ce mult mai mulți evaluează că riscul unui război cu Rusia este ridicat, iar peste două treimi cred că țara lor nu ar putea să se apere într-un astfel de război, potrivit unui sondaj. Sondajul, realizat în nouă […]
Acum 8 ore
14:40
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat că Statele Unite ar putea fi pe punctul de a „trăda” Ucraina, potrivit transcrierii, ajunse în presă, a unei convorbiri telefonice între lideri europeni care discutau cum să protejeze Kievul. Detaliile discuției – care a avut loc luni și i-a reunit pe Macron, cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general […]
14:40
Premierul Bolojan, reacție la criza apei din Prahova şi Dâmboviţa: „Se lucrează la soluţii. Cei responsabili vor răspunde” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, la Viena, că autorităţile lucrează pentru remedierea situaţiei generate de criza apei potabile din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, afirmând că speră ca alimentarea să fie reluată „mai repede de luni”, atât pentru populaţie, cât şi pentru companiile afectate. Declaraţiile vin în contextul în care PSD a solicitat public demisia […]
14:30
Comisia Europeană își perfecționează doctrina economică pentru a contracara amenințările externe # Aktual24
Executivul UE își propune să îmbunătățească apărarea pieței UE împotriva amenințărilor din partea țărilor terțe cu o nouă doctrină economică care combină anticiparea riscurilor cu o strategie consolidată. Noua abordare vine în contextul în care UE se confruntă cu politici comerciale din ce în ce mai naționaliste din partea unor actori majori precum China și […]
14:30
Rusia înlocuiește un cosmonaut după ce acesta a fost prins spionând în centrul Space X din California # Aktual24
Moscova a înlocuit un cosmonaut repartizat unei viitoare misiuni pentru NASA a SpaceX după ce acesta ar fi fotografiat materiale restricționate la centrul de antrenament al companiei din California, potrivit presei ruse. Oleg Artemiev a fost retras din misiunea Crew-12 către Stația Spațială Internațională în urma acuzațiilor că a încălcat reglementările americane prin fotografierea motoarelor […]
14:30
În următorii zece ani, Ucraina s-ar putea confrunta cu un deficit de 4,5 milioane de lucrători. Strategia demografică a guvernului până în 2040, aprobată anul trecut, se concentrează pe reducerea emigrării și a întoarcerii ucrainenilor din străinătate. De asemenea, aceasta include atragerea imigranților din alte țări pentru a ocupa locurile de muncă vacante, relatează Reuters. […]
14:20
Sociologul Marius Pieleanu a declarat, joi, că sondajul de calibrare realizat la finalul campaniei electorale de consorțiul CURS–Avangarde confirmă o ierarhie clară în competiția pentru Primăria Capitalei. Potrivit datelor analizate, candidatul PSD și actual primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, se află pe primul loc, la o distanță care depășește marja de eroare față de […]
14:20
Extinderea IA este un motiv de îngrijorare în Europa din cauza consumului enorm de energie electrică. La nivel global, centrele de date consumă anual mai multă energie decât Germania # Aktual24
Inovație pentru două centre de date mari în Germania: Schwarz Group construiește în Lübbenau, iar Telekom în München. Ce înseamnă mai multă putere de calcul a IA pentru rețelele electrice și emisiile de CO2? În prezent, centrele de date din întreaga lume necesită aproximativ 650 de terawați-oră de electricitate pe an. Aceasta este concluzia unui […]
14:00
Băluță, 1 milion de euro pentru Antena 3, România TV, Prima, B1 TV și Realitatea TV în urmă cu doar câteva luni. Jurnalistă de investigații: ”Procedura nu apare pe SEAP, acolo unde se publică achizițiile instituțiilor publice” # Aktual24
Jurnalista de investigații Bianca Albu (Public Record) atrage atenția asupra faptului că nicio televiziune de știri nu a suflat o vorbă despre investigația legată de averea uriașă a familiei lui Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ea dezvăluie că, cu doar câteva luni în urmă, primăria condusă de Băluță a acordat contracte de peste […]
13:40
Victor Rebengiuc, premiat pentru contribuția sa la cultura română. Președintele Nicușor Dan: „Avem nevoie acută de modele. Și fără discuție, domnul Rebengiuc este un model” – VIDEO # Aktual24
Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, a primit miercuri Premiul România Europeană 2025, distincție acordată de Asociația Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană. La eveniment a fost prezent și președintele României, Nicușor Dan, care a rostit un discurs amplu despre relația sa cu filmul și despre rolul pe care artistul l-a avut în […]
13:20
Ministrul Buzoianu vrea să desființeze ESZ Prahova, compania plină de sinecuriști care a provocat criza de apă: ”Așa ceva nu mai există nicăieri altundeva în ţară” # Aktual24
Concluziile preliminare ale Corpului de Control referitoare la situaţia de la Paltinu ar putea apărea vineri, şi cred că trebuie analizat inclusiv dacă ESZ Prahova mai trebuie să existe sau nu, a declarat, joi, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu. „Mâine (vineri, 5 decembrie 2025. n.r.) sper să avem, deja, concluzii preliminare ale raportului […]
13:10
Dubla cetățenie, amenințată: Melania Trump, Musk și vedete de la Hollywood își pot pierde pașapoartele # Aktual24
Senatorul republican din Ohio, Bernie Moreno, a introdus un proiect de lege în camera superioară a Congresului SUA care propune abolirea posibilității dublei cetățenii pentru persoanele cu pașapoarte americane. Această inițiativă ar putea afecta direct o serie de personalități celebre, inclusiv membri ai familiei Trump cât și pe Elon Musk. Proiectul de lege, numit Legea […]
12:50
Suport Vital de Bază reprezintă ansamblul de măsuri de prim ajutor aplicate unei persoane aflate în stop cardio-respirator sau în alte situații critice, până la sosirea echipajelor medicale. Primul pas in initierea suportul vital de bază este evitarea expunerii la pericole suplimentare. Pasul următor il constituie testarea la stimuli verbali sau durerosi. Daca nu se […]
Acum 12 ore
12:40
Vladimir Putin vizitează India pentru a impulsiona importurile indiene de petrol rusesc la preț redus, în contextul sancțiunilor americane # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin va fi în India săptămâna aceasta pentru un summit care vizează aprofundarea legăturilor economice, de apărare și energetice, o vizită care va testa, de asemenea, eforturile New Delhi de a echilibra relațiile cu Moscova și Washingtonul, pe măsură ce războiul din Ucraina continuă. India a continuat să cumpere petrol rusesc la […]
12:20
Alegeri de infarct: Diferența dintre primii doi clasați în topul candidaților la Primăria Capitalei – Daniel Băluță și Ciprian Ciucu – este puțin mai mică de un singur procent, relevă cel mai recent sondaj INSCOP # Aktual24
Un nou sondaj realizat de INSCOP Research în perioada 2–3 decembrie 2025, la comanda Informat.ro, indică faptul că lupta pentru Primăria Generală a Capitalei este mai echilibrată ca oricând. Într-un context electoral volatil, marcat de o creștere semnificativă a numărului de alegători nehotărâți, principalii candidați se află la diferențe minime, iar rezultatul final pare dificil […]
12:20
UE a prezentat planul 90 de miliarde de euro pentru Ucraina folosind active rusești. Belgia se opune # Aktual24
UE a prezentat miercuri un plan de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a ajuta la finanțarea Ucrainei cu 90 de miliarde de euro în următorii doi ani, în ciuda opoziției deschise din partea Belgiei. Von der Leyen a declarat că banii vor fi generați fie din împrumuturi UE, fie prin utilizarea activelor băncii centrale […]
12:10
În timp ce Donald Trump îl laudă că „dorește pacea”, Vladimir Putin afirmă categoric: „Donbasul va fi eliberat cu forța sau prin alte mijloace” # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a reluat, într-un interviu acordat recent, una dintre cele mai agresive declarații privind obiectivele Moscovei în războiul din Ucraina. El a afirmat că Rusia va prelua controlul integral asupra regiunii Donbas, precum și asupra teritoriilor pe care Kremlinul le numește „Novorossia”, „prin mijloace militare sau prin alte mijloace”, dacă Ucraina nu […]
11:40
Aceasta este adevărata miză: „Guvernul Bolojan cade doar dacă Anca Alexandrescu câștigă Primăria Capitalei”, confirmă George Simion # Aktual24
Liderul AUR, George Simion, a declarat miercuri seara la Realitatea TV că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan va fi depusă vineri și va intra la vot săptămâna viitoare, dar că șansele reale de succes depind aproape exclusiv de rezultatul alegerilor locale de duminică din București. „Singura șansă reală ca această moțiune să treacă […]
11:10
Dovezi că rușii duc copii ucraineni în Coreea de Nord, pentru a fi „reeducați”: ”Copiii sunt forțați să salute comandanți ruși, să învețe să tragă cu arma și să adopte o ideologie ostilă propriei lor identități” # Aktual24
Forțele ruse de ocupație transferă cu forța copii ucraineni în tabere de „reeducare” din Coreea de Nord, unde aceștia sunt supuși unei propagande agresive anti-americane și militariste. Declarația a fost făcută de avocata Katerina Rașevska, expertă în drept internațional la Centrul Regional pentru Drepturile Omului din Ucraina, în cadrul unei audieri în Senatul SUA. Această […]
11:10
Piatra-Neamț: Bătrână de 72 de ani înșelată cu 100.000 de lei prin metoda ‘fondului de investiţii’ # Aktual24
O bătrână în vârstă de 72 de ani, din Piatra-Neamţ, a fost înşelată de persoane rămase necunoscute cu aproape 100.000 de lei, prin metoda ‘fondului de investiţii’, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ. „În urma verificărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că persoane necunoscute, care s-ar fi recomandat ca fiind reprezentanţi […]
11:00
Cum este văzută Kovesi în Grecia și Bulgaria: ”O Artemis modernă coborâtă de la Bruxelles pentru a înfrunta corupția” # Aktual24
O amplă analiză publicată în Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa de o jurnalistă din Grecia evidențiază munca depusă de Laura Codruta Kovesi la EPPO în contextul în care Comisia Europeană a lansat oficial selecția de candidați pentru șefia European Public Prosecutor’s Office (EPPO). Mandatul Laurei Codruța Kovesi la conducerea EPPO expiră pe 31 octombrie 2026 […]
10:40
Vicepremierul Tanczos Barna, atac dur la adresa instituțiilor (i)responsabile din Prahova: „Dorel ajunge în funcţii vitale şi produce dezastre” # Aktual24
Vicepremierul Tanczos Barna a lansat miercuri cea mai dură critică de până acum la adresa celor responsabili de criza apei din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, afirmând fără ocolire că „uneori am impresia că Dorel ajunge în funcţii de conducere din ce în ce mai des şi ajunge la companii vitale” pentru furnizarea apei şi energiei. […]
10:40
Cauzele crizei din Prahova: ”Politizare, neglijență și sabotaj instituțional”. Detalii: ”Minuta din 22 octombrie arată adevărul/ Operațiune fin construită pentru a destabiliza guvernarea, în plin proces de reformă” # Aktual24
Criza apei din Prahova este produsul unei combinații de „politizare, neglijență și sabotaj instituțional”, arată jurnalistul independent Marco Badea, în urma unei ample investigații. ”Este o operațiune fin construită pentru a destabiliza guvernarea, în plin proces de reformă. Iar totul a fost gândit ca în ultimele zile de campanie pentru alegerile din București, alegeri care […]
10:10
După 50 de ani, Thailanda ridică interdicția asupra vânzărilor de alcool pe timpul zilei, pentru a impulsiona turismul # Aktual24
Thailanda a pus capăt temporar unei interdicții stricte asupra vânzărilor de alcool în timpul zilei, în vigoare de peste 50 de ani, într-un efort disperat de a revitaliza industria turistică afectată de pandemie și de scăderi recente ale numărului de vizitatori. Măsura, anunțată miercuri, permite acum achiziționarea de bere, vin și băuturi spirtoase de la […]
09:40
Aflat într-o vizită oficială la Beijing, Emmanuel Macron îi cere președintelui chinez Xi Jinping să se implice mai activ în încheierea unui armistițiu în Ucraina # Aktual24
Președintele francez Emmanuel Macron s-a întâlnit la Beijing cu liderul chinez Xi Jinping, într-o vizită de trei zile marcată de discuții privind războiul din Ucraina și dezechilibrele comerciale dintre Uniunea Europeană și China. Întâlnirea, desfășurată la Marea Sală a Poporului, a avut ca obiectiv principal convingerea Beijingului să joace un rol mai activ în obținerea […]
09:10
Adunarea Generală ONU a adoptat o rezoluție istorică, prin care cere Rusiei returnarea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiți # Aktual24
Adunarea Generală a ONU a adoptat miercuri, cu 91 de voturi pentru, o rezoluție istorică prin care cere Federației Ruse „returnarea imediată, sigură și necondiționată a tuturor copiilor ucraineni transferați sau deportați forțat”. Documentul condamnă explicit practicile de separare de familii, schimbare de identitate, adopție forțată și indoctrinare, scrie Kyiv Post. Doar 12 state au […]
08:50
Moștenire emoționantă: Fostul papă Francisc a lăsat prin testament o sumă constistentă, destinată cumpărării de ambulanțe pentru Ucraina # Aktual24
Papa Francisc, decedat în aprilie anul curent, a lăsat în testament o moștenire emoționantă: o sumă consistentă destinată achiziționării de ambulanțe pentru Ucraina, cu mențiunea explicită a „zonelor de război”. Dezvăluirea, făcută de sora dominicană Lucia Caram într-o emisiune radio spaniolă, a fost preluată de Bild și a stârnit reacții de admirație în întreaga lume […]
08:40
Scandal sexual la un liceu din Timișoara: un profesor, acuzat că ar fi avut o „relație inadecvată” cu o elevă minoră, a demisionat # Aktual24
Un caz cutremurător a ieșit la iveală la un liceu din Timișoara: un profesor este suspectat că ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă minoră din aceeași unitate de învățământ. Anunțul oficial a venit miercuri seara din partea Inspectoratului Școlar Județean Timiș, după ce instituția a fost sesizată vineri, 28 noiembrie, în timpul unei […]
08:20
Danemarca devine prima țară din Europa care renunță complet la corespondența clasică: Poșta daneză va opri, din 2026, livrarea scrisorilor # Aktual24
Danemarca face istorie: de la 1 ianuarie 2026, Poșta daneză (PostNord Danmark) va înceta definitiv livrarea scrisorilor pe hârtie, devenind astfel prima țară europeană care elimină complet acest serviciu tradițional. Anunțul a fost confirmat miercuri de conducerea companiei. Decizia vine după o prăbușire dramatică a volumului de corespondență: din anul 2000 până acum, numărul scrisorilor […]
08:10
În Noua Zeelandă, un hoț a înghițit un pandantiv Fabergé de 19.000 de dolari. Poliția așteaptă acum evacuarea „pe cale naturală” ca să-l poată aresta # Aktual24
Un furt eșuat, desprins parcă dintr-un scenariu de film hollywoodian, a șocat Noua Zeelandă: un bărbat de 32 de ani a fost arestat după ce a înghițit un pandantiv Fabergé valorând 33.000 de dolari neozeelandezi (aproximativ 19.000 de dolari americani) într-un magazin de bijuterii din centrul orașului Auckland. Poliția așteaptă acum ca bijuteria să iasă […]
07:50
Bloomberg: În cazul unei agresiuni rusești, NATO ar putea trimite trupe în România doar în zece zile, dintre care trei s-ar pierde în vamă # Aktual24
O analiză publicată miercuri de Bloomberg atrage atenția asupra unei vulnerabilități majore a flancului estic al NATO: în cazul unui atac al Rusiei, întăririle aliate ar ajunge în România abia după săptămâni întregi, din cauza infrastructurii deficitare și a birocrației transfrontaliere. Exercițiul „Dacian Fall” 2025 de la Cincu a demonstrat practic problema. Convoaiele franceze care […]
Acum 24 ore
07:40
Scandalul „Signalgate”: Raportul Pentagonului îl acuză pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, că a pus în pericol trupele americane # Aktual24
Un raport exploziv al Inspectorului General al Pentagonului, făcut public miercuri, concluzionează că secretarul Apărării Pete Hegseth a periclitat securitatea trupelor americane prin utilizarea aplicației comerciale Signal pentru a discuta detalii clasificate despre atacurile aeriene din Yemen. Documentul de 187 de pagini, transmis Congresului cu o zi în urmă, descrie cum, în martie 2025, Hegseth […]
07:20
Benjamin Netanyahu anunță că va veni la New York, sfidând amenințarea noului primar Mamdani că îl va aresta în baza mandatului Curții Penale Internaționale # Aktual24
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri, 3 decembrie 2025, că va vizita New York-ul în ciuda amenințărilor primarului ales Zohran Mamdani de a-l aresta în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională (CPI). Declarația a fost făcută în cadrul prestigiosului forum DealBook al The New York Times, într-un interviu video moderat de Andrew Ross […]
07:10
„A fost o discuție foarte bună”, afirmă Donald Trump după întâlnirea emisarilor săi cu Putin, deși partea rusă a respins orice acord # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că întâlnirea dintre emisarul său special Steve Witkoff și ginerele său, Jared Kushner, și Vladimir Putin la Kremlin a fost „foarte bună”, fără a oferi însă detalii concrete despre eventuale progrese în negocierile de pace pentru Ucraina. „El (Putin) ar dori să pună capăt războiului. Asta a fost impresia […]
