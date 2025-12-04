Meta a început să dea afară copiii de pe Instagram și Facebook în Australia

15:10

Aproape jumătate dintre europeni îl consideră pe președintele SUA, Donald Trump, un „dușman al Europei” ,în timp ce mult mai mulți evaluează că riscul unui război cu Rusia este ridicat, iar peste două treimi cred că țara lor nu ar putea să se apere într-un astfel de război, potrivit unui sondaj. Sondajul, realizat în nouă […]