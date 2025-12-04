La Botoșani se construiește o biserică închinată Sfintei Teodora de la Sihla
Basilica.ro, 4 decembrie 2025 20:20
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a sfințit luni, de Ziua Națională, locul pentru viitoarea Biserică „Sf. Cuv. Teodora de la Sihla" din municipiul Bootșani. Un moment aparte al slujbei l-a constituit sfințirea troiței așezate pe terenul viitoarei biserici, ca prim semn văzut al prezenței și ocrotirii lui Dumnezeu peste această lucrare. La eveniment au participat numeroși…
• • •
Acum 30 minute
20:20
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a sfințit luni, de Ziua Națională, locul pentru viitoarea Biserică „Sf. Cuv. Teodora de la Sihla” din municipiul Bootșani. Un moment aparte al slujbei l-a constituit sfințirea troiței așezate pe terenul viitoarei biserici, ca prim semn văzut al prezenței și ocrotirii lui Dumnezeu peste această lucrare. La eveniment au participat numeroși…
Acum o oră
20:00
Anul Cultural România-Italia 2026 a debutat oficial la Roma luni, de Ziua Națională a României, printr-un Concert de Gală susținut pe scena prestigioasă a Teatro dell’Opera di Roma. În fața celor peste 1.200 de participanți au evoluat Orchestra Operei Naționale București dirijată de maestrul Daniel Jinga, soprana Anita Hartig, mezzosoprana Ruxandra Donose și tenorul Ștefan…
Acum 2 ore
19:10
Să lucrăm în mijlocul lumii ca sare și ca lumină: IPS Ioachim la hramul bisericii din Salina Târgu Ocna # Basilica.ro
Sinaxa Preoților din Protopopiatul Onești a debutat joi cu Liturghia în cinstea Sf. Mc. Varvara, oficiată, în biserica subterană din Salina Târgu Ocna, de Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului împreună cu Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și cu un sobor de clerici din protoierie. Cu acest prilej, de la Catedrala…
Acum 4 ore
17:40
Decembrie este luna cu cele mai multe pomeniri ale Prorocilor și Drepților Vechiului Testament # Basilica.ro
În luna decembrie, calendarul ortodox cuprinde cele mai multe pomeniri ale Prorocilor și Drepților Vechiului Testament. În primele trei zile ale lunii sunt prăznuiți trei dintre prorocii mici: Naum (1 decembrie), Avacum (2 decembrie) și Sofonie (3 decembrie). În data de 9 decembrie, Biserica o cinstește pe Sfânta Prorociță Ana, mama prorocului Samuel. În a…
17:30
Mitropolitul Andrei s-a rugat împreună cu persoanele cu dizabilități beneficiare ale unei fundații a Bisericii # Basilica.ro
Mitropolitul Andrei al Clujului s-a rugat miercuri împreună cu beneficiarii a două centre de recuperare din Turda dedicate copiilor și adulților cu dizabilități. Evenimentul, prilejuit de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, a avut loc la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Turda, unde Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat o slujbă de Te Deum. Părintele Mitropolit…
17:30
Arhiepiscopia Dunării de Jos a oferit ajutor pentru 275 de persoane din Centrul de detenție Tichilești # Basilica.ro
Arhiepiscopia Dunării de Jos a ajutat marți 250 de tineri internați și 25 de persoane private de libertate din Centrul de detenție Brăila-Tichilești cu sprijin material și duhovnicesc. Ajutorul a constat în pachete conținând alimente neperisabile, produse de igienă, articole vestimentare, precum și cărţi de rugăciune, iconiţe și cruciuliţe. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului național…
17:20
Facultatea de Teologie din București a găzduit o conferință omagială dedicată arhimandritului Andrei Scrima # Basilica.ro
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a găzduit marți conferința omagială „Arhim. Andrei Scrima – mistică, erudiție, dialog”, dedicată împlinirii a 100 de ani de la nașterea arhimandritului Andrei Scrima. În Amfiteatrul „Ioan G. Coman”, cadre universitare, cercetători, studenți și invitați au evocat personalitatea complexă a arhimandritului Andrei Scrima. De asemenea, au discutat…
17:00
Tinerii din 12 asociații din țară vor porni într-un Turneu național de colinde în perioada 4-14 decembrie pentru a vesti bucuria Nașterii Domnului. Manifestarea este intitulată „Îmbucură-te om bun”. Grupurile de colindători vor vizita 15 orașe ale României și vor aduce cu ei frumusețea și bogăția colindelor românești, se arată în comunicatul de presă al…
Acum 6 ore
16:40
Regele Mihai, pomenit la Mănăstirea Antim: Credința ortodoxă a fost moștenirea cea mai prețioasă primită de la mama sa # Basilica.ro
Regele Mihai a fost pomenit joi la Mănăstirea Antim din Capitală, la 8 ani de la trecerea în veșnicie. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a evidențiat că Majestatea Sa a fost un mărturisitor al credinței Ortodoxe. „Este o zi semnificativă, în care ne aducem aminte de multa demnitate, de profunda credință pe care a mărturisit-o în…
16:20
Patriarhul Daniel la Sinaxa monahală: Cuvioșii recent canonizați dovedesc că isihasmul nu a dispărut niciodată din Biserică # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezidat joi, la Palatul Patriarhiei, Sinaxa Monahală a stareților și starețelor din Arhiepiscopia Bucureștilor, prilej cu care a vorbit despre evenimentele anului 2025, declarat în Biserica Ortodoxă Română Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea. Principalele evenimente ale…
16:10
FOTO: Familia Regală a României a participat la parastasul pentru Regele Mihai și Regina Ana # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a săvârșit slujba parastasului pentru Regele Mihai I și Regina Ana, joi, la Mănăstirea Antim, în ajunul pomenirii regelui, trecut la Domnul în anul 2017. La slujbă au luat parte Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, Alteța Sa Regală Principele Radu și Altețele Sale Regale Principesele Sofia și Maria.…
16:10
PS Timotei Prahoveanul la hramul Parohiei Boteanu-Ienii: Sf. Varvara a crescut ca un trandafir în mijlocul spinilor # Basilica.ro
Credincioșii Parohiei Boteanu-Ienii au sărbătorit miercuri hramul bisericii. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a evocat pilda Sfintei Varvara și puterea jertfei ei, afirmând că sfânta „a crescut ca un trandafir în mijlocul spinilor”. Recent, comunitatea a primit un fragment din moaștele Sfintei ocrotitoare de la Mitropolia de Veria Naoussa și Kampania…
15:10
La Palatul Patriarhiei a avut loc joi, 04 decembrie 2025, sinaxa monahală din Arhiepiscopia Bucureștilor. Consfătuirea a fost precedată de slujba de Te Deum oficiată în Catedrala Patriarhală de Părintele arhim. Nectarie Șofelea. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Acum 8 ore
14:20
Biserica de lemn din satul Oncești, parte a Muzeului Satului Maramureșean, a fost restaurată și repusă în circuitul turistic. Finalizarea proiectului a fost susținută de Fondul Ambasadorial de Conservare a Obiectivelor Culturale al Ambasadei SUA în România. Proiectul cultural a fost anunțat miercuri printr-un eveniment la care au participat membri ai administrației muzeului, autorități locale…
14:20
Grupul catehetic din cadrul Sectorului Cultural al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord a elaborat un ghid cu învățături de credință destinat copiilor cu vârste între 4 și 7 ani. Intitulat „Întruparea Domnului și înălțarea omului – Ghid catehetic la Duminicile Octoihului pentru copii 4-7 ani”, ghidul, coordonat de pr. Emanuel Nuțu, consilier cultural,…
14:20
PS Nichifor Botoșăneanul despre Sf. Paisie și Cleopa: Ne minunăm cum formează Dumnezeu oamenii în jurul nostru # Basilica.ro
„Ne minunăm cum formează Dumnezeu oamenii în jurul nostru”, a subliniat marți la Dorohoi Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, cu privire la Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria. Parohia „Învierea Domnului” din Dorohoi și-a sărbătorit cel de-al doilea hram, închinat Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria. Sfânta…
Acum 12 ore
11:40
Studenții teologi se întrunesc la București pentru o sesiune de comunicări pe tema Sinodului de la Niceea # Basilica.ro
Studenții Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București se întrunesc joi la sesiunea de comunicări științifice dedicată împlinirii a 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea. Evenimentul este organizat de Departamentul de Teologie Istorică, Biblică și Filologie și se desfășoară în Sala de lectură a facultății, reunind cadre universitare, cercetători…
10:40
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a întâlnit cu tinerele familii din Cluj-Napoca, în seara zilei de marți, la Biserica „Întâmpinarea Domnului”. Întâlnirea s-a adresat cuplurilor căsătorite în anul 2025. Alături de tinerele familii au participat și preoții care le-au oficiat Sfânta Taină a Cununiei. Seara duhovnicească a fost deschisă prin săvârșirea slujbei de…
10:00
Hramul Paraclisului Arhiepiscopal din Hatfield: Sfinții Paisie și Cleopa au fost serbați în Marea Britanie # Basilica.ro
Paraclisul Arhiepiscopal din Hatfield (St Albans), aflat în apropiere de Londra, a celebrat marți primul său hram de la înființare, prilejuit de sărbătoarea Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria. Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul…
09:50
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, își serbează joi onomastica. Sfântul Ioan Damaschin este ocrotitorul spiritual al ierarhului. Preasfinția Sa s-a născut în data de 24 iunie 1981 în localitatea suceveană Dornești, primind la Botez numele Ioan-Daniel. Și-a început studiile teologice la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Mitropolit Dosoftei” din…
09:00
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate miercuri pe Basilica.ro. Sfântul Cuvios Gheorghe prăznuit la Mănăstirea Cernica, la două decenii de la proclamarea canonizării sale Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani a fost sărbătorit, miercuri, la Mănăstirea Cernica, în ziua în care s-au împlinit două decenii de la…
Acum 24 ore
00:00
Calendar Ortodox 4 decembrie Sfânta Mare Muceniţă Varvara Sfânta Mare Muceniţă Varvara a trăit în vremea împăratului Maximian (286-305), în cetatea Heliopolis (Egipt), fiind fiica unui dregător păgân cu numele Dioscor, care o ţinea sub pază, într-un turn înalt, din pricina marii ei frumuseţi trupeşti. Aceasta credea în Hristos şi n-a vrut să-şi ascundă credinţa…
3 decembrie 2025
21:50
Procesul de restaurare a biserici de lemn de la Mănăstirea Pârvești, din județul Vaslui, a ajuns la final. Recepția lucrării a avut loc la finalul săptămânii trecute. Proiectul a fost finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a vizat restaurarea lăcașului de cult și a turnului clopotniță. Delegatul Preasfințitului…
Ieri
20:00
Studiu internațional: Milioane de oameni au acces dificil la Biblie, însă nevoile sunt acum mai vizibile ca oricând # Basilica.ro
Un nou studiu internațional arată că peste 100 de milioane de oameni trăiesc în țări unde accesul la Biblie este limitat sau riscant. Totuși, analiza oferă și un semn de speranță: nevoile sunt acum identificate mai clar ca oricând, iar sprijinul global poate ajunge mai eficient la cei care au nevoie de Scriptură. Studiul publicat…
19:50
Un fost cleric romano-catolic din Brazilia a devenit monah ortodox la Mănăstirea românească Leon din Spania # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, a săvârșit, luni, rânduiala tunderii în monahism a unuia dintre viețuitorii Mănăstirii Leon din Spania, fost cleric romano-catolic în Brazilia, convertit la ortodoxie. Noul monah a primit numele de Matia, avându-l ocrotitor spiritual pe Sfântul Apostol Matia. Naș de călugărie a fost părintele…
19:40
IPS Ioachim la hramul Paraclisului arhiepiscopal din Roman: Părinții de la Sihăstria au creat o școală duhovnicească # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a afirmat marți, în cadrul primei slujbe de hram închinate Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria a Paraclisului arhiepiscopal din Roman, că „părinții de la Sihăstria au creat o școală duhovnicească”. În paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Romanului…
19:00
Rareș Pisacariu va fi invitatul special la un concert de colinde organizat de Arhiepiscopia Iașilor # Basilica.ro
Arhiepiscopia Iașilor organizează în data de 14 decembrie concertul de colinde „Colindul care ne unește”, iar invitatul special al evenimentului va fi Rareș Prisacariu, câștigător al concursului „Românii au talent” în 2023. Concertul va avea loc de la ora 18:00, la Centrul de evenimente AGORA din Iași, și va reuni coruri de copii și tineri…
18:10
Episcopia Slatinei și Romanaților organizează o colectă de Crăciun: Un dar, din suflet # Basilica.ro
Episcopia Slatinei și Romanaților, prin Centrul Social al Eparhiei, alături de Liga Tinerilor Creștin Ortodocși Români filiala Olt și Asociația „Sfântul Policarp”, organizează ediția a 10-a a campaniei de Crăciun „Un dar, din suflet”. Se vor colecta: hăinuțe, jucării, alimente, produse de igienă și de curățat, pentru a fi distribuite copiilor nevoiași și familiilor cu…
17:10
„Să nu aveți încredere în oamenii instalați în certitudini”, a îndemnat duminică Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” din incinta Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara. În predica rostită după citirea pericopei evanghelice despre dialogul dintre tânărul bogat și Mântuitorul, ierarhul a subliniat că înțelepciunea adevărată izvorăște din capacitatea de a…
16:30
Ortodocșii români din Zagreb l-au cinstit pe Sf. Andrei, Ocrotitorul României, și au serbat Ziua Națională # Basilica.ro
Părintele Nicolae Ceruță, parohul român din Zagreb, a serbat Ziua Națională a României alături de ortodocșii români din Capitala Croației. În perioada 29 noiembrie – 2 decembrie, parohul din Zagreb a oficiat zilnic Sfânta Liturghie, sâmbătă pomenirea celor adormiți, iar luni, de Ziua Națională, slujba de Te Deum. În cuvântul de învățătură rostit la Liturghia…
15:40
Procesul de restaurare a biserici de lemn de la Mănăstirea Pârvești, din județul Vaslui, a ajuns la final. Recepția lucrării a avut loc la finalul săptămânii trecute. Proiectul a fost finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a vizat restaurarea lăcașului de cult și a turnului clopotniță. Delegatul Preasfințitului…
15:20
Sfântul Cuvios Gheorghe prăznuit la Mănăstirea Cernica, la două decenii de la proclamarea canonizării sale # Basilica.ro
Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani a fost sărbătorit, miercuri, la Mănăstirea Cernica, în ziua în care s-au împlinit două decenii de la proclamarea canonizării sale. Sfânta Liturghie a fost oficiată de către părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, Exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Au mai slujit…
15:10
Marea Unire evocată la Parohia „Sf. Ștefan cel Mare” din Viena prin rugăciune și activități cultural-educative # Basilica.ro
Parohia „Sfântul Ștefan cel Mare” din Viena a organizat, la finalul săptămânii trecute, o serie de activități cu educaționale, culturale și liturgice dedicate Zilei Naționale a României și sărbătorii Sfântului Apostol Andrei. Sâmbătă, peste 60 de copii și tineri din comunitate au participat, în sala parohială, la un atelier de istorie și creativitate dedicat Zilei…
14:40
La Mănăstirea Cernica, a fost sărbătorit miercuri, 3 decembrie 2025, Sfântul Cuvios Gheorghe, cel care a reînnoit mănăstirea duhovnicește și administrativ în secolul al XVIII-lea. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
14:30
Editurile Patriarhiei Române așteaptă cititorii cu reduceri de 25% la târgul de carte Gaudeamus # Basilica.ro
Târgul de carte Gaudeamus s-a deschis miercuri la Pavilionul B2 al Centrului expozițional Romexpo. Editurile Patriarhiei Române și Tipografia Cărților Bisericești își așteaptă cititorii cu reduceri de 25% la toate categoriile de carte. Cărțile tipărite și editate de Patriarhia Română se regăsesc la standul B57, unde cititorii pot achiziționa volume de teologie, spiritualitate, istorie bisericească,…
14:10
Președintele Academiei Române a vorbit despre cele trei momente esențiale pentru istoria națională # Basilica.ro
Președintele Academiei Române, profesorul Ioan-Aurel Pop, a vorbit luni, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, despre cele trei momente esențiale pentru istoria națională, care au condus la edificarea statului, în contextul Zilei Naționale a României. Potrivit profesorului Pop, este vorba despre pașii care au dus la îndeplinire un plan de țară. „De Ziua…
13:50
În ajunul Zilei Naționale, comunitatea românească din Münster a dobândit propria biserică # Basilica.ro
Parohia „Sf. Spiridon” din Münster, Germania, a dobândit Biserica „Sf. Maria” de la comunitatea catolică locală duminică, în ajunul Zilei Naționale a României. Ceremonia a avut loc în prezența Preasfințitului Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, care a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu părintele paroh Dimitrie Ursache și diaconii parohiei.…
13:20
Concert aniversar: Grupul psaltic Theologos al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului împlinește 10 ani de activitate # Basilica.ro
Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului va susține duminică, 7 decembrie 2025, un concert aniversar la Catedrala Episcopală „Sf. Treime” din Baia Mare. Momentul este prilejuit de împlinirea a 10 ani de la înființare. Concertul începe la ora 18:00, în prezența Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Pe lângă Grupul Psaltic „Theologos”…
12:40
Patriarhia Română a donat 17 tone de apă potabilă pentru prahovenii afectați de lipsa apei # Basilica.ro
La Biserica „Sfânta Cuviosă Parascheva” din Câmpina au ajuns marți 17.250 de litri de apă plată îmbuteliată destinată locuitorilor din localitățile prahovene Câmpina, Băicoi și Breaza, afectați de sistarea alimentării cu apă în zonă. Acțiunea social-filantropică a fost organizată la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu sprijinul Arhiepiscopiei Bucureștilor și al Societății Chivotul Mare SRL.…
12:00
Mănăstirea Vadu Negrilesei și-a cinstit pentru prima dată ocrotitorii – Sfinții Paisie și Cleopa de la Sihăstria # Basilica.ro
Mănăstirea Vadu Negrilesei din județul Suceava, primul așezământ monahal închinat Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria, și-a cinstit marți ocrotitorii pentru prima dată. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în Paraclisul „Pogorârea Sfântului Duh” de la demisolul bisericii mari a mănăstirii. Din…
11:50
Mitropolitul Petru al Basarabiei s-a întâlnit marți la Chișinău cu Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Înaltpreasfințitul Părinte Petru a apreciat ritmul și consistența cu care noul executiv și-a asumat responsabilitățile publice. Mitropolitul Basarabiei a prezentat proiectele majore pe care mitropolia le va implementa în perioada următoare, evidențiind contribuția Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia la întărirea…
11:30
Miercuri se împlinesc 20 de ani de la canonizarea Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani. Cuviosul s-a născut în Săliștea Sibiului, în 1730. Încă din tinerețe a simțit chemarea pentru viața călugărească. Din cauza prigoanei din Ardeal împotriva ortodocșilor, tânărul Gheorghe a plecat în Țara Românească. La București a devinit ucenic al Mitropolitului…
10:40
Copii mai bine pregătiți pentru viață: Dr. Oana Moșoiu prezintă resurse educaționale pentru familii, profesori și parohii # Basilica.ro
Lect. univ. dr. Oana Moșoiu va fi joi invitata unui eveniment educațional găzduit online de paginile de Facebook și Youtube ale Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Evenimentul, intitulat „Educația pentru viață a copiilor noștri”, este organizat în colaborare cu Asociația Life-Learning Education și se adresează tuturor celor preocupați de educația copiilor și tinerilor: părinți, profesori,…
08:50
Lansare de carte: „Icoane ale Împărăției Cerurilor. 40 de artiști despre mozaicul Catedralei Naționale” # Basilica.ro
Radio Trinitas și Editura Trinitas lansează marți, 9 decembrie 2025, o carte de interviuri cu 40 de iconari, despre mozaicul Catedralei Naționale. Interviurile, realizate de criticul și istoricul de artă Luiza Barcan, au fost difuzate de Radio Trinitas, în cadrul rubricii „Icoane ale Împărăției Cerurilor”, începând cu anul 2021. Volumul este bogat ilustrat cu fotografii…
08:50
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Familiile numeroase atrag harul lui Dumnezeu: Mitropolitul Serafim despre originile Sf. Paisie și Cleopa de la Sihăstria Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria s-au născut în familii numeroase, cu…
00:00
Calendar ortodox 3 decembrie Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica a fost român de neam şi era din părţile Ardealului. S-a născut din părinţi cucernici şi iubitori de Dumnezeu, în anul 1730, într-o familie evlavioasă din Săliştea Sibiului. Încă din fragedă vârstă, fiind plin de râvnă pentru Dumnezeu, dorea…
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, s-a aflat, de Ziua Națională a României, în pelerinaj în Italia, săvârșind Sfânta Liturghie la biserica din Veroli, la cripta cu moaștele Sfintei Mironosițe Salomeea. Alături de Preasfinția Sa au slujit părintele protopop Ștefan Nanu și un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de…
19:30
Ziua Națională la Cluj-Napoca: Mitropolitul Andrei s-a rugat pentru eroi și a mulțumit lui Dumnezeu # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a rugat pentru eroi și a mulțumit lui Dumnezeu la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca luni, de Ziua Națională a României. La finalul slujbei de Te Deum, părintele mitropolit a vorbit despre credință și dragostea pentru neam și țară. Pornind de la versetul „Ca toţi să fie una,…
19:20
Comuniune între sfinți, ierarhi și popor la Galați, pentru praznicul Sfântului Apostol Andrei # Basilica.ro
Mai mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române au slujit împreună duminică la Catedrala Arhiepiscopală din Galați . De pentru sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei , au fost așezate spre cinstire moaștele Sfinţilor Tămăduitori Pantelimon, Efrem cel Nou, Nectarie de la Eghina şi Luca al Crimeei. Sfântul Apostol Andrei este ocrotitorul municipiului Galați și al Arhiepiscopiei Dunării…
19:00
România, antimis plin cu Sfinte Moaște: Mitropolitul Ioan la hramul Parohiei „Sf. Andrei” din Viena # Basilica.ro
„Limba română este un sanctuar în care nu poți intra oricum, ci cu respect și murmur de Psaltire”, iar România este „un antimis plin cu Sfinte Moaște”, a spus Mitropolitul Ioan al Banatului duminică, la hramul Parohiei Ortodoxe Române „La Sfânta Înviere” și „Sf. Ap. Andrei” din Viena. Cu ocazia Zilei Naționale a României, au…
