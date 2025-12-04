Nicușor Dan retrimite Parlamentului proiectul cu închisoare de 5 ani pentru distribuirea online a materialelor legionare - ”Nu face diferența între propaganda extremistă și texte literare sau istorice”
Profit.ro, 4 decembrie 2025 20:20
Nicușor a retrimis Parlamentului pentru reexaminare proiectul care prevede că distribuirea ”prin intermediul unui sistem informatic” a materialelor antisemite, fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, negarea sau diminuarea Holocaustului, precum și negarea crimelor de război va constitui infracțiune și se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și peste în anumite cazuri.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 15 minute
20:30
Hidroenergia a salvat România, în ultimele 24 de ore, de la colapsul sistemului energetic, după incidentul de la Barajul Paltinu și oprirea Centralei Electrotermice de la Brazi.
Acum 30 minute
20:20
Nicușor Dan retrimite Parlamentului proiectul cu închisoare de 5 ani pentru distribuirea online a materialelor legionare - ”Nu face diferența între propaganda extremistă și texte literare sau istorice” # Profit.ro
Nicușor a retrimis Parlamentului pentru reexaminare proiectul care prevede că distribuirea ”prin intermediul unui sistem informatic” a materialelor antisemite, fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, negarea sau diminuarea Holocaustului, precum și negarea crimelor de război va constitui infracțiune și se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și peste în anumite cazuri.
Acum o oră
20:10
Poșta Română va începe, din luna ianuarie, un amplu proces de modernizare a oficiilor.
20:00
ULTIMA ORĂ Putin a decorat Lukoil. Americanii au amânat cu câteva luni sancțiunile împotriva benzinăriilor din străinătate ale gigantului petrolier rus, inclusiv a celor din România # Profit.ro
Autoritățile americane au prelungit cu câteva luni exceptarea de la sancțiunile economice dictate de Washington împotriva gigantului petrolier rus a benzinăriilor acestuia din afara Rusiei.
Acum 2 ore
19:30
Președintele rus, Vladimir Putin, nu are de gând să încheie prea curând războiul din Ucraina.
19:10
A fost semnată cea mai mare finanțare europeană destinată transportului public din București.
19:00
UiPath urcă puternic pe bursă după rezultatele trimestriale peste așteptări, impulsionate de cererea pentru AI # Profit.ro
Acțiunile UiPath se apreciază puternic, pe fondul rezultatelor trimestriale peste așteptări, impulsionate de cererea tot mai mare pentru produsele sale de inteligență artificială.
18:50
MOL vrea benzinăriile Lukoil din România. Guvernul deja a refuzat o achiziție energetică a unui grup maghiar în România, invocând relațile cu Rusia # Profit.ro
Grupul maghiar MOL, deja prezent pe piața română, unde operează o rețea de 237 de stații de alimentare, a anunțat oficialii americani că este interesată să cumpere active internaționale ale gigantului petrolier Lukoil, printre care și rafinăria Petrotel și rețeaua de 320 de benzinării operate de de compania rusă în România.
Acum 4 ore
18:40
Robotul polițist Hangxing No.1, dezvoltat în Hangzhou printr-un parteneriat între poliția rutieră și companii tech locale, dirijează traficul pe străzile capitalei provinciei Zhejiang.
18:20
Uber va opera curse cu mașini autonome în Dallas, printr-un parteneriat cu Avride.
18:10
Parchetul din Milano a declanșat investigații privind munca forțată din industria modei.
17:50
Inspecții tehnice obligatorii anual pentru mașinile și autoutilitarele mai vechi de 10 ani: Planul CE de a introduce obligativitatea a fost blocat # Profit.ro
Miniștrii europeni ai Transporturilor au respins planul Comisiei Europene ca inspecțiile tehnice pentru mașinile și autoutilitarele mai vechi de 10 ani să fie obligatorii anual.
17:50
Victor Rebengiuc refuză ca numele lui să fie acordat unei străzi sau unei stații de transport public.
17:50
București devine robo-capitala Europei, în 2026.
17:40
Distribuitorul de gaze din România al E.ON: Suntem complet pregătiți pentru biometan și parțial și pentru hidrogen # Profit.ro
Delgaz Grid, operatorul de distribuție a gazelor naturale din România al grupului german E.ON, care operează rețele de profil în județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț și Bacău, spune că rețelele sale sunt complet pregătite pentru a utiliza și biometan și parțial gata să folosească și hidrogen.
17:40
CFR Călători a primit de la Softronic alte locomotive modernizate prin PNRR, acum cu imaginea lui Grigore Antipa și I.L. Caragiale.
17:30
ALERTĂ alimentară - Niveluri ridicate de „chimicale eterne”, găsite în cerealele de mic dejun din Europa. Ce alte alimente sunt contaminate # Profit.ro
Rețeaua europeană de acțiune împotriva pesticidelor a descoperit că alimentele cele mai contaminate sunt chiar cerealele pentru micul dejun.
17:00
Indemnizațiile de 27.000 lei net aprobate pentru membrii Consiliului de Administrație al companiei „Aeroporturi București” sunt mari, lucru recunoscut și de ministrul transporturilor Ciprian Șerban.
17:00
Scandal în comisia de la Senat care discută criza apei de la Paltinu.
16:50
Dacă îi întrebi pe istorici, primul descălecat l-ar fi făcut Negru Vodă. Dacă îi întrebi pe contabili, adevărul e cu totul altul: primul descălecat a fost introducerea dischetei.
Acum 6 ore
16:40
FOTO Tranzacții majore - Allianz-Țiriac Asigurări și-a vândut cele două foste sedii centrale din București CONFIRMARE # Profit.ro
Allianz-Țiriac Asigurări a finalizat vânzarea celor două foste sedii centrale situate în zona Pieței Victoriei din București.
16:40
Mai mulți lideri europeni, din rândul cărora nu a lipsit cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, și-au manifestat într-o discuție telefonică temerea că SUA ar putea trăda Ucraina și Europa în negocierile pentru un acord de pace cu Rusia, ei manifestându-și neîncrederea față de Washington, conform unei transcrieri a conversației obținute de săptămânalul german Der Spiegel, citat de agenția EFE.
16:40
Vladimir Putin trebuie să fi ordonat atacul cu agent neurotoxic Noviciok asupra ex-colonelului agenției de spionaj militare ruse GRU Serghei Skripal în 2018 într-un act 'uimitor de imprudent' care a dus la moartea unei femei britanice nevinovate, concluzionează o anchetă independentă efectuată în Marea Britanie, potrivit Reuters.
16:20
MOL, grup petrolier ungar, i-a informat pe oficialii americani că este interesată să cumpere activele internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil.
16:20
Bulgaria, Grecia și România au semnat un Memorandum de Înțelegere care pune în mișcare unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură regională din ultimii ani: dezvoltarea rapidă a axei de transport ce va lega Marea Egee de Marea Neagră.
15:50
FOTO Toyota își actualizează radical primul său model electric cu baterii de la Panasonic în loc de LG și motoare mai puternice # Profit.ro
Chiar dacă gama electrică a mărcii Toyota nu este atât de extinsă precum cea a unora dintre rivalii săi, compania japoneză nu stă pe loc cu modelele existente și le actualizează pentru a oferi performanțe cât mai bune. Primul model electric lansat în Europa, bZ4X, a primit o serie de îmbunătățiri importante, care mențin acest model în zona competitivă.
15:50
Înalta Curte de Casație și Justiție vrea să sesizeze Curtea Constituțională pe legea privind pensiile speciale # Profit.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție anunță intenția de a sesiza Curtea Constituțională cu privire la proiectul de lege care stabilește pensiile magistraților.
15:20
WhatsApp intră la control - UE anchetează politicile Meta privind accesul furnizorilor de AI la WhatsApp # Profit.ro
Comisia Europeană a deschis o investigație antitrust formală împotriva Meta Platforms, pentru a evalua dacă noua politică a companiei privind accesul furnizorilor de inteligență artificială la WhatsApp ar putea încălca normele UE în materie de concurență.
15:10
O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1, în zona kilometrului 111+430 m.
15:00
Asigurătorii din România au achitat în primul semestru despăgubiri în valoare de 300 milioane lei pentru companiile și locuințele afectate de incendii și calamități naturale.
15:00
Victor Rebengiuc a fost onorat de Asociația Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE) cu Premiul România Europeană 2025.
14:50
Cancelarul Republicii Austria a declarat că România este un partener pe care ne putem bizui, având în vedere și relațiile noastre străvechi pe plan istoric, politic și economic, el arătând căîi leagă și o comunitate foarte mare de români în Austria.
Acum 8 ore
14:40
Premierul Ilie Bolojan a fost primit la Viena, de Cancelarul federal Christian Stocker, el afirmând că Austria este unul dintre principali investitori străini în România iar firmele cu capital austriac din țara noastră asigură peste 100.000 de locuri de muncă.
14:40
Distribuirea pensiilor reprezintă o povară pentru Poșta Română, afirmă directorul general al companiei, Valentin Ștefan, care consideră că serviciul ar trebui scos la licitație.
14:30
eMAG dezvăluie cifrele la 24 de ani și anunță reduceri. Unul din doi oameni care comandă online în România, Bulgaria și Ungaria este client eMAG # Profit.ro
eMAG, cel mai mare retailer local online, spune că platforma a devenit un accelerator digital pentru antreprenoriatul local, exporturile sellerilor români atingând aproximativ 2 miliarde de lei de la deschiderea Marketplace în Bulgaria și Ungaria până în prezent.
14:30
iO Partners, companie de consultanță imobiliară, l-a numit pe Andrei Văcaru ca Managing Director începând cu 1 ianuarie 2026.
14:20
Constructorul român UMB lucrează intens pentru a deschide două tronsoane noi din Autostrada Moldovei.
14:20
VIDEO “Sunt cetățean european cu drepturi”, dar românii nu și le exercită. Sorin Mierlea, Președinte InfoCons: Fiecare ar putea fi "comisar" de protecție a consumatorului - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
Președintele InfoCons, Sorin Mierlea, afirmă, la Profit.ro Maraton de Retail, că românii trebuie să aplice câteva reguli simple pentru a se proteja real în fața ofertelor comerciale, inclusiv online, și că dreptul la reclamație este nu doar un drept, ci ar fi și o obligație civică.
14:10
VIDEO Afacere închisă, în 2 ani a ajuns la zero de la 2 milioane euro. Cristian Pelivan, director ARMO: A crescut accelerat valoarea comenzilor plasate la companii din afara UE - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
Piața bunurilor și serviciilor achiziționate online va atinge 13 miliarde de euro la finele acestui an și va continua să crescă și în 2026, a declarat Cristian Pelivan, directorul executiv al Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO), la Maratonul Profit.ro - Retail și Retail Banking. În 2024, piața comerțului electronic din România a fost estimată la 11,7 miliarde de euro, potrivit raportului european E-commerce 2024.
14:10
Crește impozitul pe casă și mașină - Cum te va afecta și cum sunt reevaluate locuințele și spațiile comerciale # Profit.ro
Noile reglementări privind creșterea impozitelor pe locuințe și vehicule în România începând cu 2026 marchează o schimbare semnificativă în modul de evaluare și impozitare a proprietăților și autoturismelor.
14:10
Compania D.Trading, divizia de trading a conglomeratului energetic DTEK, controlat de antreprenorul Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean, a încheiat un acord pe 2 ani de achiziție de energie electrică ce vizează producția unui parc eolian și a unuia fotovoltaic din România, cu putere instalată însumată de 110 MW.
14:00
VIDEO Excel-ul suportă orice; punem plusul, dar nu și minusul, și ne păcălim; Călin Costinaș, Deputy CEO Profi: Descurajăm investițiile și penalizăm companiile mari, când sunt oricum puține - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
Impozitul minim pe cifra de afaceri are efecte pe tot lanțul alimentar, de la producție la raft, generează inflație, descurajează puternic investițiile și penalizează companiile mari, afirmă, la Călin Costinaș, Deputy CEO Profi, la Maratonul Profit.ro - Retail și Retail Banking.
14:00
Compania Națională Aeroporturi București a finalizat și recepționat prima etapă (2023–2025) din proiectul de modernizare a infrastructurii aeroportuare de la Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni, lucrări ce acoperă o suprafață totală de 500.000 de metri pătrați.
13:50
Fabrică închisă în România, sute de angajați disponibilizați cu plăți compensatorii. În loc vine însă un alt mare investitor # Profit.ro
Cel mai mare angajator din zona orașului Ineu va fi închis chiar în această lună.
13:50
Avem un obiectiv ambițios la nivelul Uniunii Europene: neutralitatea climatică până în 2050
13:50
VIDEO Eșec la programul de listări la bursă prin PNRR. Viorel Băltărețu, secretar de stat în Ministerul Economiei: Rezultatele nu sunt extraordinare, nu au fost prea mulți doritori. E nevoie de facilități fiscale - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
Programul de încurajarea listărilor pe bursă, din cadrul PNRR, nu a avut rezultate extraordinare, de fapt, nu au fost multe companii care să dorească să se listeze, a declarat secretarul de stat în Ministerul Economiei, Viorel Băltărețu, la Profit.ro Maraton de Retail. Potrivit demnitarului, statul ar trebui să acorde anumite facilități companiilor pentru atragerea de capital de pe bursă.
13:50
ANL transmite că a finalizat la nivel național, de la înființare până în prezent, un număr de 42.763 de locuințe, dintre care 37.921 prin programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii (1.202 u.l. fiind destinate specialiștilor), 384 de locuințe de serviciu, 239 de locuințe pentru comunitățile de romi și 4.219 locuințe proprietate personală, prin credit ipotecar.
13:30
HILS Nord: investiție de 200 de milioane de euro ce redefinește locuirea urbană în nordul Capitalei # Profit.ro
Cu o investiție de aproximativ 200 de milioane de euro, HILS Nord se poziționează ca un proiect rezidențial și mixed-use de referință în nordul Bucureștiului.
13:30
Grupul german Welp, care include și compania Dressel&Hoffner Internațional, își extinde capacitatea de producție la Mediaș.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.