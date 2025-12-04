MOL vrea benzinăriile Lukoil din România. Guvernul deja a refuzat o achiziție energetică a unui grup maghiar în România, invocând relațile cu Rusia

15:50

Chiar dacă gama electrică a mărcii Toyota nu este atât de extinsă precum cea a unora dintre rivalii săi, compania japoneză nu stă pe loc cu modelele existente și le actualizează pentru a oferi performanțe cât mai bune. Primul model electric lansat în Europa, bZ4X, a primit o serie de îmbunătățiri importante, care mențin acest model în zona competitivă.