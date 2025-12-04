Opinii: Contabilitatea între al doilea descălecat și apostolii apocalipsei
Profit.ro, 4 decembrie 2025 16:50
Dacă îi întrebi pe istorici, primul descălecat l-ar fi făcut Negru Vodă. Dacă îi întrebi pe contabili, adevărul e cu totul altul: primul descălecat a fost introducerea dischetei.
Indemnizațiile de 27.000 lei net aprobate pentru membrii Consiliului de Administrație al companiei „Aeroporturi București” sunt mari, lucru recunoscut și de ministrul transporturilor Ciprian Șerban.
Scandal în comisia de la Senat care discută criza apei de la Paltinu.
FOTO Tranzacții majore - Allianz-Țiriac Asigurări și-a vândut cele două foste sedii centrale din București CONFIRMARE # Profit.ro
Allianz-Țiriac Asigurări a finalizat vânzarea celor două foste sedii centrale situate în zona Pieței Victoriei din București.
Mai mulți lideri europeni, din rândul cărora nu a lipsit cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, și-au manifestat într-o discuție telefonică temerea că SUA ar putea trăda Ucraina și Europa în negocierile pentru un acord de pace cu Rusia, ei manifestându-și neîncrederea față de Washington, conform unei transcrieri a conversației obținute de săptămânalul german Der Spiegel, citat de agenția EFE.
Vladimir Putin trebuie să fi ordonat atacul cu agent neurotoxic Noviciok asupra ex-colonelului agenției de spionaj militare ruse GRU Serghei Skripal în 2018 într-un act 'uimitor de imprudent' care a dus la moartea unei femei britanice nevinovate, concluzionează o anchetă independentă efectuată în Marea Britanie, potrivit Reuters.
MOL, grup petrolier ungar, i-a informat pe oficialii americani că este interesată să cumpere activele internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil.
Bulgaria, Grecia și România au semnat un Memorandum de Înțelegere care pune în mișcare unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură regională din ultimii ani: dezvoltarea rapidă a axei de transport ce va lega Marea Egee de Marea Neagră.
FOTO Toyota își actualizează radical primul său model electric cu baterii de la Panasonic în loc de LG și motoare mai puternice # Profit.ro
Chiar dacă gama electrică a mărcii Toyota nu este atât de extinsă precum cea a unora dintre rivalii săi, compania japoneză nu stă pe loc cu modelele existente și le actualizează pentru a oferi performanțe cât mai bune. Primul model electric lansat în Europa, bZ4X, a primit o serie de îmbunătățiri importante, care mențin acest model în zona competitivă.
Înalta Curte de Casație și Justiție vrea să sesizeze Curtea Constituțională pe legea privind pensiile speciale # Profit.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție anunță intenția de a sesiza Curtea Constituțională cu privire la proiectul de lege care stabilește pensiile magistraților.
WhatsApp intră la control - UE anchetează politicile Meta privind accesul furnizorilor de AI la WhatsApp # Profit.ro
Comisia Europeană a deschis o investigație antitrust formală împotriva Meta Platforms, pentru a evalua dacă noua politică a companiei privind accesul furnizorilor de inteligență artificială la WhatsApp ar putea încălca normele UE în materie de concurență.
O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1, în zona kilometrului 111+430 m.
Asigurătorii din România au achitat în primul semestru despăgubiri în valoare de 300 milioane lei pentru companiile și locuințele afectate de incendii și calamități naturale.
Victor Rebengiuc a fost onorat de Asociația Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE) cu Premiul România Europeană 2025.
Cancelarul Republicii Austria a declarat că România este un partener pe care ne putem bizui, având în vedere și relațiile noastre străvechi pe plan istoric, politic și economic, el arătând căîi leagă și o comunitate foarte mare de români în Austria.
Premierul Ilie Bolojan a fost primit la Viena, de Cancelarul federal Christian Stocker, el afirmând că Austria este unul dintre principali investitori străini în România iar firmele cu capital austriac din țara noastră asigură peste 100.000 de locuri de muncă.
Distribuirea pensiilor reprezintă o povară pentru Poșta Română, afirmă directorul general al companiei, Valentin Ștefan, care consideră că serviciul ar trebui scos la licitație.
eMAG dezvăluie cifrele la 24 de ani și anunță reduceri. Unul din doi oameni care comandă online în România, Bulgaria și Ungaria este client eMAG # Profit.ro
eMAG, cel mai mare retailer local online, spune că platforma a devenit un accelerator digital pentru antreprenoriatul local, exporturile sellerilor români atingând aproximativ 2 miliarde de lei de la deschiderea Marketplace în Bulgaria și Ungaria până în prezent.
iO Partners, companie de consultanță imobiliară, l-a numit pe Andrei Văcaru ca Managing Director începând cu 1 ianuarie 2026.
Constructorul român UMB lucrează intens pentru a deschide două tronsoane noi din Autostrada Moldovei.
VIDEO “Sunt cetățean european cu drepturi”, dar românii nu și le exercită. Sorin Mierlea, Președinte InfoCons: Fiecare ar putea fi "comisar" de protecție a consumatorului - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
Președintele InfoCons, Sorin Mierlea, afirmă, la Profit.ro Maraton de Retail, că românii trebuie să aplice câteva reguli simple pentru a se proteja real în fața ofertelor comerciale, inclusiv online, și că dreptul la reclamație este nu doar un drept, ci ar fi și o obligație civică.
VIDEO Afacere închisă, în 2 ani a ajuns la zero de la 2 milioane euro. Cristian Pelivan, director ARMO: A crescut accelerat valoarea comenzilor plasate la companii din afara UE - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
Piața bunurilor și serviciilor achiziționate online va atinge 13 miliarde de euro la finele acestui an și va continua să crescă și în 2026, a declarat Cristian Pelivan, directorul executiv al Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO), la Maratonul Profit.ro - Retail și Retail Banking. În 2024, piața comerțului electronic din România a fost estimată la 11,7 miliarde de euro, potrivit raportului european E-commerce 2024.
Crește impozitul pe casă și mașină - Cum te va afecta și cum sunt reevaluate locuințele și spațiile comerciale # Profit.ro
Noile reglementări privind creșterea impozitelor pe locuințe și vehicule în România începând cu 2026 marchează o schimbare semnificativă în modul de evaluare și impozitare a proprietăților și autoturismelor.
Compania D.Trading, divizia de trading a conglomeratului energetic DTEK, controlat de antreprenorul Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean, a încheiat un acord pe 2 ani de achiziție de energie electrică ce vizează producția unui parc eolian și a unuia fotovoltaic din România, cu putere instalată însumată de 110 MW.
VIDEO Excel-ul suportă orice; punem plusul, dar nu și minusul, și ne păcălim; Călin Costinaș, Deputy CEO Profi: Descurajăm investițiile și penalizăm companiile mari, când sunt oricum puține - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
Impozitul minim pe cifra de afaceri are efecte pe tot lanțul alimentar, de la producție la raft, generează inflație, descurajează puternic investițiile și penalizează companiile mari, afirmă, la Călin Costinaș, Deputy CEO Profi, la Maratonul Profit.ro - Retail și Retail Banking.
Compania Națională Aeroporturi București a finalizat și recepționat prima etapă (2023–2025) din proiectul de modernizare a infrastructurii aeroportuare de la Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni, lucrări ce acoperă o suprafață totală de 500.000 de metri pătrați.
Fabrică închisă în România, sute de angajați disponibilizați cu plăți compensatorii. În loc vine însă un alt mare investitor # Profit.ro
Cel mai mare angajator din zona orașului Ineu va fi închis chiar în această lună.
Avem un obiectiv ambițios la nivelul Uniunii Europene: neutralitatea climatică până în 2050
VIDEO Eșec la programul de listări la bursă prin PNRR. Viorel Băltărețu, secretar de stat în Ministerul Economiei: Rezultatele nu sunt extraordinare, nu au fost prea mulți doritori. E nevoie de facilități fiscale - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
Programul de încurajarea listărilor pe bursă, din cadrul PNRR, nu a avut rezultate extraordinare, de fapt, nu au fost multe companii care să dorească să se listeze, a declarat secretarul de stat în Ministerul Economiei, Viorel Băltărețu, la Profit.ro Maraton de Retail. Potrivit demnitarului, statul ar trebui să acorde anumite facilități companiilor pentru atragerea de capital de pe bursă.
ANL transmite că a finalizat la nivel național, de la înființare până în prezent, un număr de 42.763 de locuințe, dintre care 37.921 prin programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii (1.202 u.l. fiind destinate specialiștilor), 384 de locuințe de serviciu, 239 de locuințe pentru comunitățile de romi și 4.219 locuințe proprietate personală, prin credit ipotecar.
HILS Nord: investiție de 200 de milioane de euro ce redefinește locuirea urbană în nordul Capitalei # Profit.ro
Cu o investiție de aproximativ 200 de milioane de euro, HILS Nord se poziționează ca un proiect rezidențial și mixed-use de referință în nordul Bucureștiului.
Grupul german Welp, care include și compania Dressel&Hoffner Internațional, își extinde capacitatea de producție la Mediaș.
Centrala de producție de energie electrică pe gaze naturale Brazi a OMV Petrom, de 860 MW, oprită din lipsă de apă tehnologică, va fi repornită parțial mâine dimineață la ora 7.
Insula Iubirii, Labubu, Nosferatu, Dieta Moromete - căutate de români pe Google. Alegerile prezidențiale din primăvară au avut un impact major # Profit.ro
Evenimente, filme, idei, rețete… care au generat cel mai mare interes în căutările pe Google în România anul acesta?
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR a ajuns la 5,0920 lei, de la 5,0910 lei, curs înregistrat miercuri.
În România se lansează conceptul proiectului DraculaLand – o investiție privată de peste 1 miliard de euro, concepută să devină cea mai mare destinație de entertainment, retail și tehnologie de pe continent care va transforma țara într-un nou epicentru gl # Profit.ro
Dezvoltat cu parteneri internaționali de top, DraculaLand va combina turismul, retailul, tehnologia, cultura și lifestyle-ul într-o singură infrastructură de entertainment și inovație, pe 160 de hectare, la 20 de minute de București și 15 minute de Aeroportul Otopeni.
Insolvențele explodează. Construcțiile și restaurantele, sectoarele cu cele mai multe înregistrări ale dosarelor # Profit.ro
Ultima lună din an indică faptul că mediul de afaceri din România se confruntă în continuare cu dificultăți financiare.
Comisia Europeană a adoptat un pachet cuprinzător de măsuri menite să elimine barierele și să deblocheze întregul potențial al pieței unice a UE pentru servicii financiare.
Cel mai mare consumator industrial de curent din România anunță că și-a asigurat energia pe 6 luni # Profit.ro
Alro Slatina, unul dintre cei mai mari consumatori de energie din țară, și-a asigurat întreaga cantitate de energie pentru prima jumătate a anului viitor, a declarat directorul general al companiei, Marin Cilianu.
O veste bună și una rea pentru șoferi: traficul pe podul Giurgiu-Ruse revine la normal pe 18 decembrie. Din 8 ianuarie, noi restricții # Profit.ro
Traficul va fi restabilit în ambele sensuri pe podul peste Dunăre pe 18 decembrie, a anunțat Agenția pentru Infrastructură Rutieră.
China desfășoară un număr mare de nave militare și ale pazei de coastă în apele Asiei de Est, la un moment dat fiind peste 100.
VIDEO Gigant german în România. Viorel Băltărețu, secretar de stat în Ministerul Economiei: Rheinmetall va trebui să facă achiziții semnificative de pe piața românească. LISTĂ de produse și materii prime - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
Compania germană Rheinmetall, care va dezvolta în România o nouă fabrică de pulberi pentru muniții, urmând să primească comenzi de la statul român prin programul SAFE al UE, va trebui să facă achiziții semnificative de pe piața românească, respectiv de la producători de componente și materii prime, a declarat secretarul de stat în Ministerul Economiei Viorel Băltărețu, la Profit.ro Maraton de Retail.
Orange Romania a testat pentru prima dată în România tehnologia 5G millimeter Wave (mmWave) într-o rețea de tip 5G Standalone (SA).
VIDEO Restructurări și presiune financiară. Ovidiu Gheorghe, Director Asociația Distribuitorilor: Lipsa capacității profesionale a ANAF nu justifică "panaceul" de 1% pe cifra de afaceri. Nu și-a atins scopul, cerem eliminarea - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
Ovidiu Gheorghe, director executiv al Asociației Companiilor de Distribuție de Bunuri din România, avertizează, la Profit.ro Maraton de Retail, că impozitul de 1% pe cifra de afaceri a creat dezechilibre majore în piață și a generat pierderi semnificative pentru firmele românești, solicitând eliminarea acestuia de la 1 ianuarie.
VIDEO Economia gâfâie. Taxe noi, încă un cuțit în spate. Viorel Băltărețu, secretar de stat în Ministerul Economiei: IMCA, eliminat! - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
Economia ”gâfâie” în acest moment, iar taxe noi impus de Guvern nu ar însemna o mână de ajutor, ci încă un cuțit în spate înfipt economiei, lucru pe Ministerul Economiei nu-l susține, a declarat secretarul de stat în acest minister Viorel Băltărețu, la Profit.ro Maraton de Retail. Acesta a pledat și pentru eliminarea impozitului pe cifra de afaceri (IMCA), având în vedere că nu a dus la creșterea veniturilor fiscale.
Este dat startul lucrărilor de extindere a magistralei M4 de metrou, tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul, cea mai mare investiție publică derulată în acest moment în România la nivel local, anunță autoritățile.
VIDEO Cine va utiliza AI în muncă, mai multe șanse să-și păstreze jobul. Șerban Negrescu, Garanti BBVA: 20-30% din proiectele băncilor sunt către zona de transformare digitală profundă - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
În jur de 20-30% din proiectele băncilor vizează o transformare digitală profundă, prin care se reimaginează experiența clientului, estimează Șerban Negrescu, Director Transformare Digitală & Dezvoltare Produse, Garanti BBVA. Chiar dacă băncile merg mai mult spre componenta online, Negrescu crede că modelul hibrid, cu interacțiune umană cu clienții, va persista.
Mobilitate inteligentă pentru întregul parc auto: Soluțiile pentru companii și manageri de flote # Profit.ro
Mobilitatea este motorul economiei de azi, indiferent de domeniu – de la distribuție și producție, până la servicii financiare, farmaceutice sau tehnologice.
Licitația pentru realizarea spitalului din sectorul 6 al capitalei, un proiect în valoare de aproximativ 200 de milioane de euro, a fost finalizată.
