Interviu Carl Davordzie: sprint, instinct, mămăligă și fotbal trăit cu speranță la Ceahlăul
Monitorul de Neamț , 4 decembrie 2025 20:20
De la primele cuvinte în română la mâncarea preferată, sprinturi pe instinct și goluri memorabile Interviu Carl Davordzie, atacant cu viteză, instinct și adaptare rapidă la fotbalul din România, despre momentele preferate din meciuri, conversațiile cu fanii și ce înseamnă Ceahlăul în trei cuvinte. Rep: Care este primul lucru pe care îl analizezi la un […]
• • •
Acum 30 minute
20:20
Acum 2 ore
19:00
Senatorul AUR de Neamţ Sorin Lavric a înaintat un scenariu conform căruia premierul Ilie Bolojan va pleca sau „va fi făcut plecat" din funcţie în primăvara anului viitor. Dar a precizat că formaţiunea pe care o reprezintă nu vrea acum la guvernare. Nici cu PSD – pentru a nu deveni un partid remorcă, aşa cum […]
Acum 4 ore
18:00
O şedinţă ce a avut ca principală temă transportul public a avut loc recent la Consiliul Judeţean Neamţ. Au participat președintele Daniel-Vasilică Harpa, administratorul public al județului, Lucian Micu, specialiști din cadrul instituției, precum și reprezentanți ai ADI Urbtrans și ai societății de transport public. Tema principală a discuțiilor a fost modificarea acordului de parteneriat […]
17:10
Primarul municipiului Piatra Neamţ a trecut în revistă, cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, proiectele pentru această categorie de persoane „Astăzi ne gândim la părinții care își trăiesc viața cu o forță pe care nu o surprinde nicio fotografie. La copiii care, zi de zi, înfruntă provocări pe care noi, ceilalți, abia le […]
Acum 6 ore
16:10
Când vine uraganul, nu întreabă pe nimeni dacă e pregătit. Ridică gunoaiele pe care le-am ascuns ani la rând sub preșul indiferenței, rupe copacii cu rădăcini slabe, sculptați de vânturi și nepăsări, și tulbură apele care păreau liniștite doar pentru că își ascundeau adâncurile murdare. Când tradătorii, lichelele, oportuniștii apar cu chipuri lustruite și cuvinte […]
15:00
O femeie de 67 de ani a fost transportată la spital după ce a fost accidentată pe trecerea pentru pietoni Un accident pe trecere pentru pietoni în Cotu Vameș a avut loc pe DJ207C, soldat cu vătămarea corporală a unei femei de 67 de ani. Potrivit IPJ Neamț, victima a fost transportată la o unitate […]
Acum 8 ore
14:00
Acțiune în zona școlilor din Piatra-Neamț: polițiștii au aplicat sancțiuni și au susținut activități preventive # Monitorul de Neamț
O acțiune în zona școlilor din Piatra-Neamț a fost derulată de polițiști în intervalul orar 10.00–14.00, pentru creșterea gradului de siguranță publică în proximitatea unităților de învățământ. Acțiune în sistem integrat „La data de 3 decembrie a.c., în intervalul orar 10.00–14.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au acționat, în sistem integrat, pentru […]
12:50
Polițiștii au pus în executare un mandat de arestare emis pentru predarea către autoritățile slovene și un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Două mandate de arestare puse în executare de polițiștii din Neamț au vizat bărbați din Piatra-Neamț și Grințieș, potrivit IPJ Neamț. Mandatele au fost emise de Curtea de Apel Bacău și […]
Acum 12 ore
11:10
Oferte prea frumoase pentru a fi adevărate: femeie de 72 de ani, victima unei înșelăciuni de 98.000 lei # Monitorul de Neamț
Persoane necunoscute s-au recomandat ca reprezentanți ai unor fonduri de investiții și ai unei unități bancare, determinând victima să transfere sume mari de bani. Oferte prea frumoase pentru a fi adevărate au determinat o femeie de 72 de ani din Piatra-Neamț să transfere sume totale de 98.000 lei către persoane necunoscute. Potrivit IPJ Neamț, a […]
10:40
Polițiștii se deplasau către un apel 112, iar un bărbat de 30 de ani a intrat în coliziune cu autospeciala la efectuarea unui viraj la stânga. O mașină de poliție lovită de un șofer băut în timp ce polițiștii erau în misiune. Potrivit IPJ Neamț, deși au rezultat doar pagube materiale, conducătorul auto a fost […]
09:30
Agapia, Filioara: o lumânare și deșeuri depozitate au făcut ca o casă să ardă ca o torță # Monitorul de Neamț
Intervenția pompierilor a fost îngreunată de accesul dificil și cantitatea mare de materiale combustibile depozitate în curte. O lumânare și deșeuri depozitate au făcut ca o casă să ardă ca o torță în satul Filioara, comuna Agapia. Potrivit ISU Neamț, incendiul a fost anunțat prin 112, la ora 21:06, iar persoanele din locuință s-au autoevacuat. […]
Ieri
20:10
O gaşcă, să nu zic turmă, de băieţi – nu deştepţi, dar plătiţi regeşte din banul public – au reuşit să pună pe chituci o bucată mare din România, mai dihai decât o armată de sabotori ruşi. Situaţia de fapt: se constată o defecţiune la acumularea Paltinu şi se decide intervenţia. Normal, trebuia coborât controlat […]
19:00
Lider judeţean despre austeritate şi reforme: „Când ajung la ei devine mult mai complicat” # Monitorul de Neamț
Liderul liberal judeţean Valentin Stavarache a avut o reacţie foarte critică la adresa modului în care se fac reformele şi e aplicată austeritatea. Consilierul judeţean a remarcat că atunci când a fost vorba de majorări de taxe şi impozite, partidele au bătut repede palma, CCR-ul n-a avut nimic de obiectat/comentat şi majorările s-au produs peste […]
18:40
Stagiunea muzicală, consfințită prin parteneriatul dintre Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima" Cluj-Napoca, Extensia Piatra-Neamț, și Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare" Neamț, aduce în fața publicului iubitor de muzică de calitate un nou eveniment artistic. „A Jazzy Christmas" este propunerea muzicală pentru vineri, 5 decembrie 2025 (ora 17:00), la sala amfiteatru de la Autonom, protagoniști fiind studenții Clasei […]
18:10
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț marchează pe 3 decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, alături de comunitatea națională și internațională. Tema stabilită de Organizația Națiunilor Unite pentru anul 2025 – „Construirea unor societăți incluzive destinate persoanelor cu dizabilități pentru promovarea progresului social" – subliniază responsabilitatea comună de a construi o […]
17:10
Moş Crăciun va fi foarte activ în aceste zile în Piatra Neamţ. Sania moşului va călători pe cer, în fiecare seară, între orele 18 şi 19, trenulețul va funcționa zilnic în perioada 2-26 decembrie, în intervalul 17:00 – 21:00. Stația lui Moș Crăciun (stația de plecare) se află în zona Piața Ștefan cel Mare / […]
16:10
Rezultate excepționale Ray’s Dance la WDSF Bacău Dance Open și Gliwice Open Festival FOTO # Monitorul de Neamț
Clubul Ray's Dance Piatra-Neamț confirmă statutul de lider, cu podiumuri multiple la toate categoriile de vârstă, în România și Polonia. Rezultate excepționale Ray's Dance la două dintre cele mai importante competiții desfășurate în weekend la nivel național și internațional. Sportivii din Piatra-Neamț au obținut podiumuri multiple atât la Bacău, cât și la Gliwice, reprezentând orașul […]
15:00
O tânără din Țibucani a depus aproximativ 3.600 de lei în conturile unor persoane necunoscute, după ce a accesat un anunț pe o rețea de socializare. O înșelăciune în mediul online a fost sesizată de o tânără din Țibucani, care a depus bani în conturile unor persoane necunoscute după ce a accesat un anunț pe […]
14:30
Un bărbat care efectua săpături pentru branşarea la reţeaua electrică, în Girov, a avut surpriza să dea peste un proiectil din Al Doilea Război Mondial. „În data de 02.12.2025, ca urmare a unui apel din jurul orei 16:30, echipa pirotehnică a intervenit în comuna Girov pentru asanarea unui proiectil exploziv de calibru 105 mm. Proiectilul […]
14:00
Un tânăr de 21 de ani a fost transportat la spital după ce utilajul forestier s-a răsturnat lângă un drum forestier. Un tânăr a fost răsturnat cu TAF-ul în timp ce lucra în fondul forestier de pe raza localității Gârcina. Potrivit IPJ Neamț, acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la spital. Sesizare prin […]
13:10
Soția a descoperit bărbatul inconștient în mașină, fără semne vitale, iar medicii au declarat decesul. Un bărbat găsit decedat în mașină în Ion Creangă a determinat intervenția polițiștilor și a unui echipaj medical. Potrivit IPJ Neamț, nu au fost identificate urme de violență, iar cazul este cercetat penal. Sesizarea făcută prin SNUAU 112 „La data […]
12:00
Peste 5 kilograme de trufe au fost confiscate și predate în custodia Ocolului Silvic Văratec. Peste cinci kilograme de trufe confiscate de polițiști în urma unui control rutier desfășurat în localitatea Magazia, comuna Crăcăoani. Potrivit IPJ Neamț, trei bărbați din Bacău au fost opriți în trafic cu câini special antrenați. Control pe raza satului Magazia […]
10:50
Cercetările vizează infracțiuni de abuz de încredere, înșelăciune, fals în declarații, șantaj și fapte prevăzute de Legea 241/2005. Polițiștii au efectuat 6 percheziții în Neamț, pe raza localităților Târgu-Neamț, Păstrăveni și Magazia. Potrivit IPJ Neamț, acțiunea se desfășoară într-un dosar complex cu multiple infracțiuni. 6 percheziții în Neamț „La data de 3 decembrie a.c., polițiștii […]
10:10
Acum vreo treizeci de ani am citit o carte importantă – Ultimii păgâni. Nu mai știu pe unde am rătăcit-o, dar azi îmi pare rău. Pe atunci mi-a lăsat doar o înțepătură curioasă în gând; acum îmi dau seama că era, de fapt, o profeție. Atunci credeam că lucrarea vorbește despre alt popor, despre alte […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Romsilva pregătește un proiect-pilot ce include și județul Neamț, prin care spațiile sale de cazare vor fi listate pe principalele platforme turistice. SURPRIZĂ – Romsilva își scoate cabanele pe Booking, Airbnb și Expedia, într-un proiect-pilot care vizează și județul Neamț și urmărește transformarea cabanelor într-un brand turistic unitar. Proiect-pilot în mai multe județe Regia Națională […]
19:10
Consiliul Județean Neamț promovează un apel de finanțare transmis de ADR Nord-Est – Biroul de Reprezentare Bruxelles, dedicat proiectelor sportive cu impact social și comunitar – Erasmus+ Sport 2026. „Este o șansă importantă pentru entitățile din Neamț să se conecteze la rețele europene, să dezvolte parteneriate transnaționale și să implementeze activități care susțin incluziunea și […]
18:10
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, este de părere că magia sărbătorilor a ajuns din nou în oraşul nostru, odată cu deschdiere oficială, duminică, 1 decembrie, a Târgului Piatra lui Crăciun. „Dragi pietreni, am inima plină de bucurie. La deschiderea celei de a doua ediții a Târgului Piatra lui Crăciun sărbătorită împreună, am reușit să […]
16:40
Acțiune de prevenire și sancțiuni aplicate în Neamț: 136 de amenzi într-o singură dimineață # Monitorul de Neamț
Acțiune de prevenire și sancțiuni aplicate în Neamț. Operațiunea a fost desfășurată de polițiștii Secțiilor de Poliție Rurală Ștefan cel Mare și Gârcina, pe 1
16:10
Tânăr de 19 ani, fără permis de conducere, depistat după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Șofer fără permis, 132 km/h la Săvinești. O urmăririre în trafic s-a încheiat cu autoturismul înfipt în gardul unei proprietăți, la intrarea în orașul Roznov. Viteza de 132 km/h și refuzul de a opri La data de […] Articolul Șofer fără permis, 132 km/h la Săvinești: urmărire terminată într-un gard apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Piatra-Neamț: persoană care nu mai răspundea, găsită decedată în propriul apartament # Monitorul de Neamț
O persoană care nu mai răspundea la telefon și la ușă de câteva zile a fost găsită fără semne vitale într-o locuință din municipiul Piatra-Neamț. Potrivit ISU Neamț, pompierii au deblocat accesul și au intrat în casă printr-o fereastră. Intervenția anunțată la ora 11:50 „În data de 29.11.2025, în jurul orei 11:50, pompierii au fost […] Articolul Piatra-Neamț: persoană care nu mai răspundea, găsită decedată în propriul apartament apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Doi șoferi prinși la volan fără permis au fost depistați pe 1 decembrie, în Piatra-Neamț și Roznov, în timpul unor controale efectuate de polițiștii rutieri. În ambele cazuri au fost întocmite dosare penale. Control în trafic la Piatra-Neamț „La data de 1 decembrie a.c., în jurul orei 08:20, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au […] Articolul Doi șoferi prinși la volan fără permis, în Piatra-Neamț și Roznov apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Ieșiri în decor periculoase soldate doar cu pagube materiale pe drumurile din Neamț # Monitorul de Neamț
Două accidente rutiere produse în Pipirig și Petru Vodă s-au încheiat fără victime, șoferii neavând nevoie de îngrijiri medicale. Două ieșiri în decor periculoase soldate doar cu pagube materiale au avut loc pe drumurile din județ, potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț. În ambele cazuri, autoturismele au părăsit partea carosabilă, dar persoanele aflate în vehicule […] Articolul Ieșiri în decor periculoase soldate doar cu pagube materiale pe drumurile din Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Salvatori pentru orice suflet: pompierii au scos un cal căzut în beci la Dochia # Monitorul de Neamț
Un cal a fost scos dintr-un beci adânc de 3 metri cu ajutorul echipamentelor speciale folosite de pompieri și SVSU Dochia. Pompierii au fost din nou salvatori pentru orice suflet după ce au intervenit în comuna Dochia pentru scoaterea unui cal căzut în beciul unei gospodării. Animalul a fost recuperat în siguranță cu ajutorul echipamentelor […] Articolul Salvatori pentru orice suflet: pompierii au scos un cal căzut în beci la Dochia apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
Fetița, un bebeluș de 2 luni, a fost resuscitată de pompieri și transportată la UPU Piatra-Neamț. Un bebeluș de 2 luni a fost evacuat dintr-o locuință din satul Ruseni, comuna Borlești, după ce un incendiu s-a produs într-o cameră. Potrivit ISU Neamț, copilul a fost găsit în stop cardio-respirator, resuscitat la fața locului și transportat […] Articolul Borlești: bebeluș de 2 luni, preluat în stare de inconștiență după un incendiu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
File de somon marinat, retras din magazine din cauza contaminării cu o bacterie periculoasă # Monitorul de Neamț
File de somon marinat retras din magazine după ce a fost depistată bacteria Listeria Monocytogenes într-un lot comercializat în România, potrivit informațiilor oficiale publicate de ANSVSA. File de somon marinat retras din magazine după ce a fost depistată bacteria Listeria Monocytogenes într-un lot comercializat în România, potrivit informațiilor ANSVSA. Produs retras din cauza prezenței bacteriei […] Articolul File de somon marinat, retras din magazine din cauza contaminării cu o bacterie periculoasă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
Polițiștii au depistat un caz de cerșetorie cu minor, cerșetorie cu un minor în Totoiești, după ce o femeie de 30 de ani apela la mila trecătorilor folosindu-se de o fetiță de 5 ani. Cerșetorie cu o fetiță „La data de 1 decembrie a.c., ora 10:30, polițiștii Secției de Poliție Rurale Ștefan cel Mare, în […] Articolul Femeie prinsă cerșind cu o fetiță de 5 ani, la Totoiești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
1 decembrie 2025
20:10
Interviu Geani Crețu: ritm de seară, energie de tată și ce i-a adus numărul inspirat de Neymar # Monitorul de Neamț
Un mijlocaș ofensiv crescut la Ceahlăul, între instinct, familie și atmosfera „Las Fierbinți” din vestiar. Geani Crețu, jucătorul de la care nu te plictisești niciodată: pasiune, glume, energie și replici bune. Dacă vă întrebați dacă în 2025 se mai sparg geamuri cu mingea… da, se mai sparg — și se întâmplă chiar la antrenamentele Ceahlăului. […] Articolul Interviu Geani Crețu: ritm de seară, energie de tată și ce i-a adus numărul inspirat de Neymar apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:30
Două accidente produse dumincă, 30 noiembrie, în interval de jumătate de oră, s-au soldat cu două victime transportate la spital. Primul accident a fost înregistrat la ora 18 în Piatra Neamţ. Conform poliţiştilor, în timp ce un bărbat de 59 de ani, din Piatra-Neamț conducea un autoturism, pe bulevardul Traian, din direcția Bicaz spre Bacău, […] Articolul Două accidente într-o jumătate de oră – două persoane transportate la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Doi bărbaţi care au urcat la volan deşi consumaseră băuturi alcoolice au fost prinşi de poliţiştii nemnţeni. La data de 30 noiembrie, în jurul orei 16:35, un echipaj de poliţie din cadrul Serviciului Rutier Neamţ a oprit pe strada Fermei, în localitatea Roznov, un autoturism condus de un bărbat de 54 de ani, din Roznov, […] Articolul Conduşi de alcool – prinşi de poliţişti apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Tată şi soţ – au încălcat ordinele de protecţie şi s-au ales cu cătuşe. Cine i-a reclamat la 112 # Monitorul de Neamț
Doi bărbaţi care au încălcat ordinele de protecţie au fost reţinuţi de poliţişti. Primul caz a fost înregistrat în dimineaţa zilei de duminică. „La data de 30 noiembrie, ora 06:40, Poliția orașului Târgu-Neamț a fost sesizată, prin SNUAU 112, de către o femeie cu privire la faptul că, soțul are ordin de restricție și a […] Articolul Tată şi soţ – au încălcat ordinele de protecţie şi s-au ales cu cătuşe. Cine i-a reclamat la 112 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:50
Cititor Monitorul de Neamţ: Scrisoare deschisă de 1 Decembrie pentru românii de pretutindeni # Monitorul de Neamț
Astăzi, de 1 Decembrie, când România își adună inimile sub același tricolor, simt nevoia să vă scriu aceste rânduri. Este un moment festiv, dar și unul al reflecției, în care ar trebui să ne reamintim că, dincolo de politică și de scandaluri, 1 Decembrie înseamnă mai ales unitate, demnitate și recunoștință. Este un moment de […] Articolul Cititor Monitorul de Neamţ: Scrisoare deschisă de 1 Decembrie pentru românii de pretutindeni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:30
Paradoxul lui Nicușor Dan, finanţarea domeniilor Educaţiei şi Sănătăţii a fost retrogradată de la o chestiune de „securitate naţională”, la o chestiune „stupidă” # Monitorul de Neamț
De când Nicușor Dan a ajuns preşedinte, asistăm la o schimbare majoră de comportament la acesta. Dacă în timpul mandatului de primar, acesta fugea de televiziuni, ca dracul de tămâie, acum preşedintele nu-şi mai putea savura dimineaţa cafeaua, decât cu televiziunile la poartă. Încă din timpul campaniei prezidenţiale, Nicușor susţinea că în funcţia de preşedinte […] Articolul Paradoxul lui Nicușor Dan, finanţarea domeniilor Educaţiei şi Sănătăţii a fost retrogradată de la o chestiune de „securitate naţională”, la o chestiune „stupidă” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
30 noiembrie 2025
20:00
Interviu Mihai Șandru: fundașul care execută faze fixe, scoate penalty-uri și spune ce a învățat de la fiica lui # Monitorul de Neamț
Un Interviu cu Mihai Șandru despre faze fixe, apetit ofensiv, familie, motivație și drumul unui jucător care a trecut de la extremă la fundaș. Mihai Șandru e genul de jucător pe care îl observi ușor în meciuri: sigur pe el la faze fixe, prezent în dueluri și surprinzător de ofensiv pentru un fundaș. Retitularizarea i-a […] Articolul Interviu Mihai Șandru: fundașul care execută faze fixe, scoate penalty-uri și spune ce a învățat de la fiica lui apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
Pompierii nemţeni au intervenit în această dimineaţă pentru a stinge flăcările ce izbucniseră la un cotor de gaz al unei clădiri din Piatra Neamţ. „În această dimineață, în jurul orei 08:00, prin apel la 112, a fost sesizat faptul că arde gazul de la o țeavă de gaz de la un branșament amplasat pe o […] Articolul Contor de gaz în flăcări în Piatra Neamţ. Intervenţia pompierilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun” a fost amânăată, din cauza vremii defavorabile, pentru 1 Decembrie. „Ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile, deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun” va fi reprogramată pentru mâine, 1 Decembrie. Am luat această decizie pentru că ne dorim ca deschiderea celei mai speciale ediții de până acum a Târgului „Piatra lui Crăciun” […] Articolul Deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun” amânată de vremea rea apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Sărbătoarea națională și pomenirea Sfântului Andrei – între jertfă și superficialitate # Monitorul de Neamț
Astăzi, România își ține răsuflarea între două chemări: pomenirea Sfântului Apostol Andrei, încreștinătorul neamului, și Ziua Națională, zi de unitate și identitate. Dar întrebarea care răsună dureros este: ce mai serbăm de fapt? O zi liberă? Sau memoria unui ideal pentru care s-a sângerat, s-a postit, s-a luptat și s-a trăit cu demnitate? Sfântul Andrei […] Articolul Sărbătoarea națională și pomenirea Sfântului Andrei – între jertfă și superficialitate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
29 noiembrie 2025
18:10
Târgul „Piatra lui Crăciun” îşi va deschide porţile duminică, 30 noiembrie. „Duminică de la ora 18:00, în Piața Ștefan cel Mare, aprindem iluminatul festiv în tot orașul și îl întâmpinăm pe Moș Crăciun, care va sosi la Piatra-Neamț într-un mod cu totul inedit. Ne vor fi alături Andra Gogan, ADDA și IDK pentru a […] Articolul Târgul „Piatra lui Crăciun” îşi deschide porţile duminică apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Șoferiță din Iași prinsă băută la volan în Neamț: polițiștii au oprit „excursia” la timp # Monitorul de Neamț
O verificare de rutină s-a transformat într-un dosar penal, după ce o șoferiță din Iași a fost depistată cu alcool în aerul expirat pe DN 15C, în Bodești. Șoferiță din Iași prinsă băută la volan în Neamț, acesta este rezumatul serii în care o conducătoare auto din județul Iași a fost oprită pe DN 15C, […] Articolul Șoferiță din Iași prinsă băută la volan în Neamț: polițiștii au oprit „excursia” la timp apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Accidentul la Tarcău soldat cu o victimă a avut loc pe un drum comunal, unde o femeie de 51 de ani a fost acroșată de un autoturism condus de un bărbat din județul Bacău. Accidentul a avut loc pe DC135 „În timp ce un bărbat, în vârstă de 59 de ani, din județul Bacău, conducea […] Articolul Femeie rănită după ce a fost acroșată pe carosabil, la Tarcău apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:20
Un tânăr de 16 ani s-a autoaccidentat cu motoferăstrăul: intervenție medicală și dosar penal # Monitorul de Neamț
Accidentul s-a produs în timp ce tăia lemneTânăr de 16 ani s-a autoaccidentat cu motoferăstrăul în Oglinzi, în timp ce tăia material lemnos. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Un tânăr de 16 ani s-a autoaccidentat cu motoferăstrăul în Oglinzi, în timp ce tăia lemne. Polițiștii au deschis dosar penal pentru […] Articolul Un tânăr de 16 ani s-a autoaccidentat cu motoferăstrăul: intervenție medicală și dosar penal apare prima dată în Monitorul de Neamț.
