Ascultarea - chintesența vieții călugărești
Ziarul Lumina, 4 decembrie 2025 21:20
An de an, Sinaxa monahală a Arhiepiscopiei Bucureștilor reunește în duh comunional reprezentanții chinoviilor monahale, oferind mărturie despre autentica viețuire mănăstirească, despre duhovnicie, organizare
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 5 minute
21:40
Un copil din trei a consumat alcool, 13% au fumat cel puțin o dată, iar aproape 70% dintre copiii de 10-14 ani joacă zilnic jocuri online. Aceste debuturi timpurii extrem de îngrijorătoare au reieşit dintr-un
21:40
Liceul Tehnologic „Gheorghe Şincai” din Târgu Mureş în colaborare cu SC Azomureş au lansat proiectul „Sprijin pentru viitor - Educaţie şi angajare în industria locală”. În urma parteneriatului, 10
21:40
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a selectat 90 de asociaţii şi fundaţii în vederea derulării Programului „Susținerea educației în limba română în Ucraina”, care prevede acordarea de burse de
21:40
Echipa „Tor” a Clubului „Robotics Oradea” din cadrul Universităţii din Oradea va reprezenta România la „All Japan Robot-Sumo Tournament 2025”, o competiţie cu tradiţie în Japonia, care va avea loc în
Acum 15 minute
21:30
21:30
Ce mare erai odată! Încăpeai toată în palmele părinților mei. Și miroseai a cer reavăn și a pământul pe care-l aducea seara bunicul Gheorghe acasă. Îți stătea atât de bine în crăpăturile din tălpile
21:30
În aceste zile, pe durata celei de-a 32-a ediții a Târgului de carte Gaudeamus, la standul Radio România poate fi vizionată expoziția de artă plastică „Metalibris” care cuprinde 15 cărți - obiecte de
Acum 30 minute
21:20
An de an, Sinaxa monahală a Arhiepiscopiei Bucureștilor reunește în duh comunional reprezentanții chinoviilor monahale, oferind mărturie despre autentica viețuire mănăstirească, despre duhovnicie, organizare
Acum o oră
21:10
În fața Catedralei Naţionale stând, mă minunez, intrând în ea, mă închin și dau Slavă lui Dumnezeu, în adierea liniștitoare a cerului coborât pe pământ, vibrând de bucuria negrăită a
21:10
În multitudinea de informații care pot bulversa oamenii de azi, există și vești bune. Una dintre ele este apariția unei cărți foarte utile pentru copiii românilor din diaspora care trăiesc în Austria și
Acum 6 ore
16:50
În jur de 30 de masteranzi din anul I ai secției „Spiritualitate creștină și viață sănătoasă” de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București au vizitat recent Palatul
16:40
La Biserica Boteanu‑Ienii din București a fost cinstită în mod special astăzi, 4 decembrie, Sfânta Mare Muceniță Varvara, ocrotitoarea sfântului lăcaș, prin sfințirea unei noi racle ce adăpostește o
16:10
Cu ocazia împlinirii a opt ani de la trecerea la cele veșnice a Regelui Mihai I al României, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, alături de Alteța Sa Regală Principele Radu și membri ai Familiei
16:00
Stareții, starețele, egumenii și egumenele așezămintelor monahale din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor s-au reunit astăzi, 4 decembrie 2025, la Palatul Patriarhiei, acolo unde au participat la ședința de
Acum 8 ore
14:10
Joi, 4 decembrie 2025, într‑o atmosferă completată de jovialitatea tinerilor elevi seminariști, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei la Seminarul Teologic
Acum 12 ore
12:50
Biserica Parohiei Iancu Vechi-Mătăsari din Protoieria Sectorului 2 al Capitalei a găzduit miercuri, 3 decembrie, începând cu ora 17:30, vernisajul celei de‑a 11‑a ediții a expoziției de pictură, desen și col
12:40
Parohia Zlătari, Protopopiatul Sector 3 Capitală, a oferit joi, 4 decembrie, cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, daruri pentru copiii Şcolii Gimnaziale Speciale
12:10
Miercuri, 3 decembrie 2025, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Măgura Ocnei, județul Bacău. Din
12:10
Marți, 2 decembrie 2025, primul așezământ monahal închinat Sfinților Cuvioși Părinți Paisie și Cleopa și‑a sărbătorit hramul prin Liturghie arhierească. În mijlocul obștii monahale și al comunității
12:00
În după‑amiaza zilei de 1 decembrie, credincioșii Parohiei „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” au trăit un moment de profundă încărcătură spirituală și istorică: sfințirea locului pentru viitoarea
11:40
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent miercuri, 3 decembrie, în mijlocul preoților din protopopiatele Sighișoara și Târnăveni, cu prilejul conferinței preoțești de
11:40
Mii de orădeni și bihoreni s‑au adunat în Piața Emanuil Gojdu, pe platoul din fața Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” din Oradea, pentru a participa la manifestările dedicate împlinirii a 107 ani de
11:30
Tinerele familii care s‑au cununat religios, pe parcursul anului 2025, în bisericile din municipiul Cluj‑Napoca au primit marți seară, 2 decembrie, binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei,
11:30
Manifestările culturale şi duhovniceşti din cadrul Zilelor Șaguniene 2025 au continuat miercuri, 3 decembrie, în mediul online, unde s‑au desfăşurat Colocviul doctoranzilor în Teologie și lansarea ultimului vo
Acum 24 ore
22:40
Fiule Timotei, vrednic de crezare este cuvântul: de poftește cineva episcopie, bun lucru dorește. Se cuvine, dar, ca episcopul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înțelept,
22:30
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Era un om bogat care avea un iconom, iar acesta a fost pârât lui că-i risipește avuțiile. Și, chemându-l, i-a zis: Ce este aceasta ce aud despre tine? Dă-mi socoteală de
22:20
Sfânta Mare Muceniţă Varvara, din cetatea Heliopolis, a trăit în vremea împăratului Maximian (286-305). Tatăl său, Dioscor, o ţinea închisă într-un turn din pricina frumuseţii ei trupeşti. Varvara credea
Ieri
21:20
Consiliul Economic şi Social (CES) a prezentat marți studiul „Echilibrul muncă - viaţă personală”, care arată că România se confruntă cu o combinaţie de ore de muncă prelungite, venituri reale scăzute
21:20
Primăria Scorţoasa din judeţul Buzău a solicitat Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie (INRMFB) un raport detaliat privind eventualele caracteristici terapeutice ale
21:20
În contextul crizei de la Paltinu, la nivelul Ministerului Sănătății s-a decis blocarea până lunea viitoare a câte 10 paturi în cinci spitale din Bucureşti pentru cazurile urgente care ar putea apărea din
21:20
Energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită marți din cauza debitului scăzut al apei tehnologice şi a restricţiilor în contextul situației de la Paltinu, va fi compensată din alte surse, urmând să
21:20
Un tablou de bord privind accesarea fondurilor de Coeziune este disponibil pe pagina Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, unde se află și un instrument similar referitor la PNRR. „Pe pagina
20:50
La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din Capitală se va desfășura, în 13-14 decembrie 2025, Festivalul „Florile Dalbe”, manifestare anuală dedicată prezentării repertoriului ceremonial și a
20:50
Comisia Europeană a prezentat, recent, Agenda Consumatorului 2030, un plan strategic pe cinci ani care are între obiective claritatea legislativă pentru o creştere durabilă a protecţiei consumatorilor în Uniunea
20:30
Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, prin Institutul de Istorie „George Bariţiu”, va organiza, în perioada 4-15 decembrie, șapte ateliere de dialog intergeneraţional dedicate evenimentelor din decembrie
20:20
Începând din această lună, pe lista medicamentelor compensate și gratuite au fost introduse încă 41 de medicamente, iar pentru 10 din cele care existau deja pe această listă a fost extins și numărul de
20:20
Considerate ca fiind o opțiune sigură și „naturală” pentru tratarea tulburărilor de somn, suplimentele cu melatonină ar putea crește riscul de insuficiență cardiacă, spitalizare și chiar de deces în
20:10
Depresia și anxietatea nu afectează doar starea psihică, ci modifică profund și funcționarea sistemului imunitar. Schimbul permanent de informații dintre creier, sistemul nervos și sistemul imunitar face ca
20:10
Adolescența se termină mai târziu decât credeam, dacă ne raportăm la etapele de dezvoltare a creierului de-a lungul vieții, nu doar la transformările prin care trece întregul organism. Trecerea de la
19:50
Sfântul Ioan Damaschin s-a născut în anul 675, în Damascul Siriei, din neam ales, care strălucea în dreapta credință. A ucenicit împreună cu alt sfânt imnograf, Cosma Episcopul Maiumei, ajungând la o
19:50
Resursele tehnologice și platformele de învățare pentru elevi s-au dezvoltat mult în ultimii ani. Prof. univ. dr. emerit Constantin Cucoș, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, din cadrul
19:40
Andrei Scrima, arhimandritul care ar fi împlinit un veac, și-a țesut drumul prin fibrele unei vremi aspre, aproape de nestrăbătut. Mai cu seamă în anii de ucenicie, când sufletul său tânăr și însetat de cer
16:30
Lucrările de consolidare și de restaurare a bisericii de lemn a Mănăstirii Pârvești au ajuns la final. Vineri, 28 noiembrie 2025, la Mănăstirea Pârvești au fost semnate documentele de recepție a lucrărilor în cadrul proiectului „Consolidare-restaurare Biserică de lemn «Sf. Nicolae» și turn clopotniță, sat Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui - monument istoric, cod LMI VS-II-A-06865”.
16:10
În fața noastră, pe scenă, se află actorii sau muzicienii. Vedem de asemenea decorurile și costumele și, dacă ne dă prin minte, ne gândim la cine le-a creat. Vedem și luminile. Ceea ce nu vedem este munca
14:20
Patriarhia Română vine în sprijinul persoanelor din județul Prahova rămase fără apă potabilă din cauza creșterii nivelului de turbiditate a apei în lacul de acumulare Paltinu. La Biserica „Sfânta Cuvioasă
14:20
Cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române și al sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, Radio TRINITAS vă invită la lansarea volumului „Icoane ale Împărăției Cerurilor. 40 de artiști despre m
14:10
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc marți seara, 2 decembrie, în Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman”, o conferință omagială dedicată marcării a 100
13:40
Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani a fost prăznuit astăzi, 3 decembrie, printr‑un program liturgic și duhovnicesc bogat, ce a adunat numeroși credincioși și pelerini, într‑un gând de
12:20
Taina Sfântului Maslu de obște, săvârșită de cei doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților # Ziarul Lumina
În cea de‑a treia duminică a Postului Nașterii Domnului, 30 noiembrie 2025, la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” - Catedrala Arhiepiscopală din Suceava a fost săvârșită Taina Sfântului Maslu de
12:10
Lucrările de consolidare și de restaurare a bisericii de lemn a Mănăstirii Pârvești au ajuns la final. Vineri, 28 noiembrie 2025, la Mănăstirea Pârvești au fost semnate documentele de recepție a lucrărilor
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.