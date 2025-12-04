Mihai Teja încurcă echipele cu pretenţii şi în Cupă. ”Ne-am dorit să câştigăm, am jucat cu determinare”

Primasport.ro, 4 decembrie 2025 21:20

Mihai Teja încurcă echipele cu pretenţii şi în Cupă. ”Ne-am dorit să câştigăm, am jucat cu determinare”

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
21:20
Mihai Teja încurcă echipele cu pretenţii şi în Cupă. ”Ne-am dorit să câştigăm, am jucat cu determinare” Primasport.ro
Acum o oră
21:10
Mihai Teja încurcă echipele cu pretenţii şi în Cupă. Primasport.ro
21:00
VIDEO | Germania, prima echipă calificată în sferturile CM. România luptă pentru locurile 9-12 Primasport.ro
21:00
Îşi anunţă plecarea de la CFR? Louis Munteanu şi-a distrus echipa după ruşinea cu Metaloglobus: ”Se vede rău, cum să se vadă?” Primasport.ro
Acum 2 ore
20:40
VIDEO | Metaloglobus - CFR Cluj 2-2. Trupa lui Daniel Pancu se încurcă în Cupa de ”lanterna roşie” din Superliga Primasport.ro
20:30
”U” Cluj produce surpriza şi o bate acasă pe HC Buzău, ocupanta locului secund Primasport.ro
20:10
Fostul fotbalist Shaka Hislop suferă de o formă agresivă de cancer de prostată Primasport.ro
Acum 4 ore
19:40
Sarwagya Singh Kushwaha, din India, a devenit cel mai tânăr jucător care obţine rating FIDE la vârsta de 3 ani Primasport.ro
19:40
O echipă cu pretenţii din Liga 3 s-a retras din campionat! Problemele cu banii au oprit clubul Primasport.ro
19:40
E gata! Becali a făcut anunţul! Jucătorul este OUT, dar fotbalistul nu vrea să plece Primasport.ro
19:10
E gata! Louis Munteanu pune cerneala pe contract Primasport.ro
18:50
Directorul sportiv al FC Barcelona, pesimist în privinţa revenirii lui Lionel Messi Primasport.ro
18:40
VIDEO | Sepsi Sfântu Gheorghe - ”U” Cluj 2-2. ”Şepcile roşii” au avut o tresărire de orgoliu, după un start catastrofal Primasport.ro
18:40
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Metaloglobus - CFR se joacă ACUM Primasport.ro
18:20
OFICIAL | Încă un club din Superliga s-a despărţit de antrenor. ”Acord comun cu privire la rezilierea amiabilă” Primasport.ro
18:20
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Metaloglobus - CFR se joacă de la 18:30 Primasport.ro
18:00
Lotul lărgit al României pentru Campionatul European de anul viitor Primasport.ro
17:50
Horaţiu Moldovan pleacă de la Real Oviedo. S-a decis unde vrea să joace şi speră să prindă minute Primasport.ro
Acum 6 ore
17:40
Probleme mari! Starul lui Real Madrid transferat în această vară s-a rupt şi ar putea reveni la primăvară Primasport.ro
17:10
Nu a ezitat, după ce a văzut ce a făcut FCSB: ”Îşi fac singuri rău!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
17:00
Deian Sorescu a marcat de la aproape 30 de metri în Cupa Turciei! Primasport.ro
16:50
Ce lovitură ar putea fi! Daniel Opriţa e în discuţii cu un club din Superliga Primasport.ro
16:30
Meci antologic în Cupa României! S-au marcat 11 goluri la Sporting Lieşti – Metalul Buzău Primasport.ro
16:20
Denis Alibec, propus la altă echipă din Superliga. ”Nu poate nimeni să îl compare” Primasport.ro
16:10
Federaţia Română de Fotbal a primit pentru a şasea oară premiul UEFA pentru Fotbal şi Refugiaţi Primasport.ro
16:10
Marcel Bîrsan arbitrează primul meci al etapei a 19-a din Superliga Primasport.ro
16:10
Rusoaica Anastasia Potapova anunţă că va reprezenta Austria din 2026 Primasport.ro
16:10
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Sepsi - ”U” Cluj se joacă ACUM Primasport.ro
Acum 8 ore
15:30
Tiradă fără precedent, după ce FCSB s-a făcut de râs în Cupa României: „Se califică pe podiumul cretinilor etapei! Nino Nino! Caz de targă!” Primasport.ro
15:10
Nicolae Stanciu la Rapid? Victor Angelescu a pus capăt tuturor discuţiilor: „Noi ni-l dorim” Primasport.ro
15:00
Ultimă oră! Câte bilete s-au vândut cu 3 zile înaintea derby-ului FCSB - Dinamo Primasport.ro
14:40
La patru zile după ce a câştigat Copa Libertadores, echipa Flamengo şi-a asigurat titlul de campioană a Braziliei pentru a opta oară Primasport.ro
14:20
„O seară de uitat” ! Presa din Olanda a analizat meciul pierdut de FCSB în cupă, înainte de partida cu Feyenoord Primasport.ro
14:00
CE de Nataţie în bazin scurt: Trei calificări în semifinale pentru sportivii din echipa României Primasport.ro
13:50
Gigi Becali nu mai stă la discuţii! Un nou nume greu din vestiarul FCSB-ului pleacă în iarnă Primasport.ro
Acum 12 ore
13:20
Lovitură în SuperLiga! Dan Nistor şi Alexandru Chipciu, aşteptaţi să semneze: „Suntem în discuţii avansate” Primasport.ro
13:10
MMA: O plângere pentru agresiune sexuală împotriva starului Conor McGregor a fost retrasă Primasport.ro
12:50
OUT de la FCSB! A fost anunţat dezastrul pentru jucătorul pe care Gigi Becali l-a vrut cu insistenţă la campioana României: „E clar că va pleca” Primasport.ro
12:10
E gata! A fost anunţat primul 11 pe care FCSB îl va alinia în derby-ul cu Dinamo Primasport.ro
12:00
„ El poate crede în mintea lui că-i dau drumul. Mai are trei ani de contract” ! Gigi Becali, scos din sărite de unul dintre jucătorii de bază de la FCSB Primasport.ro
11:00
Neymar străluceşte ca pe vremuri! Starul brazilian a marcat cele trei goluri ale echipei Santos în meciul cu Juventude | VIDEO Primasport.ro
10:40
„Eu cred că ne va ajuta foarte mult”! Dani Coman, dezvăluiri din culisele primului transfer al iernii la FC Argeş Primasport.ro
10:40
Surpriza zilei! Gigi Becali a luat în vizor un jucător de bază de la Dinamo: „E tehnic, îmi place de el” | EXCLUSIV Primasport.ro
09:40
Cristi Chivu, reacţie de mare antrenor după victoria din Cupa Italiei: „E victoria lor" Primasport.ro
09:30
Rio Ferdinand va conduce tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026, asistat de mari nume din sportul american Primasport.ro
Acum 24 ore
00:10
Gigi Becali a intrat în direct şi a „tăvălit” un jucător de la FCSB: „O să rămână acolo de umplutură" | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
00:10
”Astăzi a fost ceva important pentru academie”. Elias Charalambous e focusat pe meciul cu Dinamo Primasport.ro
00:10
Victorie fără drept de apel pentru Cristi Chivu în Cupa Italiei! Inter nu a avut milă de Venezia Primasport.ro
3 decembrie 2025
23:50
VIDEO | Adrian Mihalcea nu poate savura primul succes ca antrenor contra celor de la FCSB. ”M-a dat peste cap” Primasport.ro
23:40
Gigi Becali, atac frontal la Tavi Popescu. ”Toate mingile le pierzi, joci la mişto meci de meci” Primasport.ro
