Kim Kardashian, față în față cu hoții care au jefuit-o! Starleta s-a prezentat la proces în Paris

10:40

Emoție, intensitate, lumini orbitoare, depășiri care pot schimba rezultatul final și strategii bine puse la punct – toate acestea se vor vedea la Formula 1, când o lume întreagă își va îndrepta atenția către cei mai rapizi oameni ai lumii! Fiecare viraj va fi amplificat, iar presiunea pe care o vor experimenta piloții se va simți în inima fiecărui fan al motorsportului. Marele Premiu din Abu Dhabi se vede duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY, iar ultima etapă a sezonului ne aduce titlul mondial, dar și o premieră în ultimii 15 ani.