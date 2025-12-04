Motivul pentru care o femeie a ajuns din nou pe masa de operație, la doar câteva luni după ce suferise o altă intervenție chirurgicală

16:30

Victor Rebengiuc a fost mereu văzut ca unul dintre cei mai mari actori ai României. O figură respectată, cu prestanță și roluri care au rămas în memoria publicului. În ultimii ani, însă, povestea lui nu s-a mai scris doar pe scenă. S-a mutat în stradă, pe podiumuri de campanie, în live-urile politice și chiar în […]